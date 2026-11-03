Le Râmâyana, épopée mythologique hindouiste, sur les écrans

Après l'accueil réservé à RRR ou La Légende de Baahubali, S. S. Rajamouli ne sera peut-être plus le seul réalisateur indien contemporain à s'inviter dans les salles françaises. La superproduction Râmâyana, un des films les plus chers de l'industrie indienne, sera ainsi diffusée à partir de ce mercredi 4 novembre.

Réalisé par Nitesh Tiwari, le long-métrage est la première partie d'une duologie, avec une suite entrée en production en mars dernier. Afin d'inscrire Râmâyana dans la lignée des blockbusters américains, la musique a été confiée à Hans Zimmer, qui a collaboré avec le compositeur indien A. R. Rahman.

Poème épique en 7 chapitres et 24.000 couplets, le Râmâyana est un des textes fondateurs de l'hindouisme et de la mythologie hindoue, attribué au poète indien légendaire Vâlmîki, qui aurait vécu au IIe siècle av. J.-C..

Par Antoine Oury

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