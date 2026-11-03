Ultra Wild : chassez le naturel, il revient au galop

Ce qui manque à l'Humanité, pour affronter le changement climatique, ce n'est peut-être ni le cap ni l'ambition (tout cela est fixé, de façon collective et multilatérales par les multiples Cop, dont celle de Paris n'est pas la moins célèbre), mais plutôt la folie. Avoir un grain, n'est-ce pas la meilleure façon de semer et de faire pousser le vivant ?

A tout le moins, c'est le cas si on considère comme fou tout projet qui sort du cadre, des normes et des habitudes. On est en droit de considérer dès le départ toutes les propositions de Steve Mushin comme de purs délires. Mais elles ne le sont plus vraiment à l'arrivée.

Néo-zélandais et en roue libre

L'auteur travaille depuis longtemps comme graphiste, mais c'est sa formation initiale de designer industriel qui l'a petit à petit amené à concevoir des propositions extrêmement concrètes et terriblement brutales pour rétablir au plus vite et au moindre coût la nature sauvage au cœur de l'habitat urbain.

Ses propositions parmi des dizaines d'autres : remplacer les égouts par des toilettes sèches, récupérer les excréments comme fertilisants et source d'énergie, bombarder les routes de boules de cacas catapultées, construire des répliques de grands prédateurs robotisées, des toboggans vertigineux, des oiseaux propulsés à l'énergie solaire, des gratte-ciels imprimés en 3D et des élevages d'algues pour piéger le dioxyde de carbone au fond des océans.

Réduites à l'état de simple liste comme je viens de le faire, ces propositions farfelues peuvent paraître dérisoires, bien trop faiblardes pour compenser les émissions de gaz à effet de serre et contrer le réchauffement planétaire. Mais c'est sans compter la minutie et la rigueur délirante du créateur, qui non seulement chiffre toutes ses propositions, mais les dessine, les détaille, les évalue, les passe au crible des savoirs scientifiques, sans jamais cesser de s'émerveiller et de s'emballer.

Le futur sera punk ou ne sera pas

Derrière la méthode Mushin, il y un ingrédient qui se fait rare : l'imagination débridée. En d'autres termes, un imaginaire que ne viennent brider et certainement pas les questions de bienséance, de conformisme ou de réalisme. Bien sûr qu'une boule d'excréments humains dégage une odeur insupportable, mais est-ce tellement pire qu'un égout par temps de canicule ? Evidemment qu'un ours sauvage lâché en pleine ville pourrait faire des dégâts dans la population humaine, mais les automobiles que tout le monde accepte n'en font-elles pas bien plus tous les jours ?

Porté par une foi inébranlable dans la machinerie et l'ingéniosité (que Jules Verne, Leonard de Vinci ou Cyrano de Bergerac auraient sans nul doute appréciée), le dessinateur déroule sur des doubles pages grand format des raisonnements étayés, des intuitions vertigineuses et nous donne envie de le suivre dans ses projets démesurés.

Ses dessins minuscules, son écriture fouillée (excellemment rendue en français pas la traduction d'Isabelle Bézard), ses vues en coupe et ses schémas fléchés font ressurgir en nous une énergie qui bouillonnait dans l'enfance et que les années ont malheureusement laissé dépérir. On se prend à rêver. On sourit. On divague.

On se dit qu'ensemencer une autoroute à abandon ou la façade colossale d'un immeuble défraîchi sont des actes nobles, des projets porteurs de sens et de vie. Là où d'autres se laissent aller au fatalisme ou à la collapsologie, on a envie de se laisser emporter par le bricolo-solutionnisme de bras cassé proposé par l'auteur.

À l'heure où tout le monde parle d'atmosphère crépusculaire pour évoquer l'état d'esprit qui règne dans la vieille Europe, la folie méticuleuse de Steve Mushin a la puissance d'un éblouissant rayon de soleil qui perce la couche nuageuse. Ça réchauffe, ça donne la pêche et fait naître l'envie de voir ce que le futur nous réserve de beau et de déconnant. No future ? Si, bien sûr, mais avec des cabinets montés sur pattes mécaniques, des abris anti-lions, des vélos volants ultra-légers et des sous-marins pour voyager dans les égouts. God Save The Fin du Monde !

Par Nicolas Ancion

Contact : nicolas.ancion@gmail.com