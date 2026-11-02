Christine Boutin rejoint la BnF à la tête de la Bibliographie nationale française

Christine Boutin à la Bibliothèque nationale de France ? Précisons-le d'emblée : l'ancienne ministre du Logement de Nicolas Sarkozy n'a pas décidé de se reconvertir dans le catalogage. Il s'agit de son homonyme, dont la carrière s'est construite dans les bibliothèques, la documentation et la gestion des archives.

Une nomination qui concerne l'un des outils fondamentaux de la connaissance de la production éditoriale française. Car si la BnF conserve les livres, elle doit aussi les identifier, les décrire et les rendre repérables.

Plus de 77 000 livres imprimés déposés en 2025

Christine Boutin rappelle le principe du dépôt légal : « Il s'agit de l'obligation pour tout éditeur, imprimeur, producteur ou importateur de remettre un exemplaire de ses publications à l'organisme habilité à recevoir le dépôt en fonction de la nature du document. » Pour les livres, cet organisme est la BnF.

Selon les statistiques officielles de l'établissement, 77.341 livres imprimés et 2606 livres numériques sont entrés par dépôt légal en 2025. L'année précédente, la Bibliothèque avait enregistré 85.197 livres imprimés.

« Mon service est plus particulièrement chargé de signaler les livres imprimés et numériques entrés par dépôt légal », souligne la nouvelle responsable. Il assure notamment le catalogage de référence des ouvrages et des collections dans le Catalogue général de la BnF, ainsi que la publication de la partie Livres de la Bibliographie nationale française.

Cette dernière rassemble les notices des livres édités ou diffusés en France et reçus au titre du dépôt légal. Elle permet de retrouver les références bibliographiques des publications, classées par auteurs, titres ou sujets. En fonctionnement habituel, la section Livres publie 26 numéros par an, soit un tous les quinze jours. Les notices sont accessibles gratuitement.

Des archives au sport de haut niveau, avant la BnF

Avant de rejoindre l'établissement, Christine Boutin a passé quatre ans à l'INSEP, d'octobre 2022 à septembre 2026, comme responsable de l'unité Production et diffusion des connaissances. Elle y encadrait notamment les équipes de la bibliothèque, des éditions, des archives et de l'iconothèque, soit une quinzaine de personnes.

Son travail portait sur la conservation et la valorisation des fonds documentaires, la diffusion de l'information scientifique et technique dans le domaine du sport de haut niveau et la circulation des connaissances au sein du réseau Grand INSEP. Elle a également participé au réaménagement de la bibliothèque et à la réflexion sur l'encadrement des usages de l'intelligence artificielle.

Depuis janvier 2026, elle y assurait aussi la fonction de référente parasport, avec pour mission de coordonner les actions d'accompagnement des sportifs et de leurs équipes, notamment autour d'une feuille de route pour la période 2026-2030.

Auparavant, son parcours l'avait conduite à la Ville de Créteil, où elle dirigeait le service des archives, de la documentation et de l'archéologie entre 2019 et 2022, puis, en remontant le fil, au Centre national de la fonction publique territoriale, au ministère de la Justice et dans plusieurs réseaux de médiathèques.

Une arrivée en pleine transformation du catalogage

Sa prise de fonctions intervient à un moment particulier pour la BnF : depuis le 1er juin 2026, l'établissement dispose d'un nouvel outil de catalogage, baptisé Noemi, destiné à remplacer son précédent système et à accompagner la transition vers de nouvelles normes bibliographiques.

Dans les faits, cette évolution modifie la manière de décrire les ouvrages, leurs différentes éditions et les relations entre œuvres, auteurs et documents. La BnF adopte notamment le modèle international IFLA LRM, le code de catalogage RDA-FR et le format Intermarc-NG. Un chantier technique majeur, dont le déploiement a nécessité une interruption temporaire de la production des notices au printemps 2026.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com