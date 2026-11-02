Christine Boutin rejoint la BnF à la tête de la Bibliographie nationale française

Depuis le 1er octobre, Christine Boutin dirige le service de la Bibliographie nationale française – Livres, au sein du département du Dépôt légal de la Bibliothèque nationale de France (BnF). Après quatre années à l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (INSEP), cette spécialiste de la documentation et des archives prend ses fonctions dans un service chargé de répertorier des dizaines de milliers de livres chaque année.
Le 02/11/2026 à 17:47 par Hocine Bouhadjera
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02/11/2026 à 17:47
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Christine Boutin à la Bibliothèque nationale de France ? Précisons-le d'emblée : l'ancienne ministre du Logement de Nicolas Sarkozy n'a pas décidé de se reconvertir dans le catalogage. Il s'agit de son homonyme, dont la carrière s'est construite dans les bibliothèques, la documentation et la gestion des archives.
Une nomination qui concerne l'un des outils fondamentaux de la connaissance de la production éditoriale française. Car si la BnF conserve les livres, elle doit aussi les identifier, les décrire et les rendre repérables.
Christine Boutin rappelle le principe du dépôt légal : « Il s'agit de l'obligation pour tout éditeur, imprimeur, producteur ou importateur de remettre un exemplaire de ses publications à l'organisme habilité à recevoir le dépôt en fonction de la nature du document. » Pour les livres, cet organisme est la BnF.
Selon les statistiques officielles de l'établissement, 77.341 livres imprimés et 2606 livres numériques sont entrés par dépôt légal en 2025. L'année précédente, la Bibliothèque avait enregistré 85.197 livres imprimés.
« Mon service est plus particulièrement chargé de signaler les livres imprimés et numériques entrés par dépôt légal », souligne la nouvelle responsable. Il assure notamment le catalogage de référence des ouvrages et des collections dans le Catalogue général de la BnF, ainsi que la publication de la partie Livres de la Bibliographie nationale française.
Cette dernière rassemble les notices des livres édités ou diffusés en France et reçus au titre du dépôt légal. Elle permet de retrouver les références bibliographiques des publications, classées par auteurs, titres ou sujets. En fonctionnement habituel, la section Livres publie 26 numéros par an, soit un tous les quinze jours. Les notices sont accessibles gratuitement.
Avant de rejoindre l'établissement, Christine Boutin a passé quatre ans à l'INSEP, d'octobre 2022 à septembre 2026, comme responsable de l'unité Production et diffusion des connaissances. Elle y encadrait notamment les équipes de la bibliothèque, des éditions, des archives et de l'iconothèque, soit une quinzaine de personnes.
Son travail portait sur la conservation et la valorisation des fonds documentaires, la diffusion de l'information scientifique et technique dans le domaine du sport de haut niveau et la circulation des connaissances au sein du réseau Grand INSEP. Elle a également participé au réaménagement de la bibliothèque et à la réflexion sur l'encadrement des usages de l'intelligence artificielle.
Depuis janvier 2026, elle y assurait aussi la fonction de référente parasport, avec pour mission de coordonner les actions d'accompagnement des sportifs et de leurs équipes, notamment autour d'une feuille de route pour la période 2026-2030.
Auparavant, son parcours l'avait conduite à la Ville de Créteil, où elle dirigeait le service des archives, de la documentation et de l'archéologie entre 2019 et 2022, puis, en remontant le fil, au Centre national de la fonction publique territoriale, au ministère de la Justice et dans plusieurs réseaux de médiathèques.
Sa prise de fonctions intervient à un moment particulier pour la BnF : depuis le 1er juin 2026, l'établissement dispose d'un nouvel outil de catalogage, baptisé Noemi, destiné à remplacer son précédent système et à accompagner la transition vers de nouvelles normes bibliographiques.
Dans les faits, cette évolution modifie la manière de décrire les ouvrages, leurs différentes éditions et les relations entre œuvres, auteurs et documents. La BnF adopte notamment le modèle international IFLA LRM, le code de catalogage RDA-FR et le format Intermarc-NG. Un chantier technique majeur, dont le déploiement a nécessité une interruption temporaire de la production des notices au printemps 2026.
Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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HarperCollins fermera son entrepôt de Buffalo, dans l'État de New York, début 2028. Le groupe américain entend regrouper la distribution de ses titres nord-américains dans un nouveau centre logistique de près de 149.000 m², situé à Brownsburg, dans l'Indiana. Les premiers transferts de livres sont prévus dès l'été 2027. L'investissement, annoncé l'an dernier, doit notamment renforcer les capacités d'expédition de l'éditeur, qui table sur plus de 300 millions d'exemplaires par an.
28/10/2026, 16:22
Après avoir cofondé le Festival du livre indépendant et politique (FLIP), Iris Delhoum & Elsa Pradier, éditrices, créent leur propre maison d’édition indépendante et engagée : les éditions Vents contraires. Cette maison s’appuie sur trois collections réunissant sciences sociales, critique politique et littérature, pour proposer un catalogue cohérent fondé sur des principes politiques solides. Projet porté Elsa Pradier et Iris Delhoum.
28/10/2026, 16:09
En plein débat parlementaire autour du projet de loi de finances pour l'année 2027, un collectif d'une soixantaine d'organisations du livre et de la lecture a livré un plaidoyer, afin de convaincre le gouvernement d'augmenter le niveau des crédits dédiés au secteur. Une initiative qui a vocation à se prolonger en vue des prochaines échéances électorales.
28/10/2026, 16:02
Les auteurs et éditeurs concernés par le règlement de 1,5 milliard de dollars conclu avec Anthropic devraient recevoir leurs premières indemnités pendant la semaine du 23 novembre 2026. Un document judiciaire, signalé le 26 octobre, précise également que les notifications relatives au partage des sommes doivent être envoyées au plus tard le 13 novembre. Reste une difficulté majeure : tous les ayants droit ne s’accordent pas encore sur la répartition des compensations.
28/10/2026, 16:00
Et si l’une des dix-sept enfants d’Anne, reine de Grande-Bretagne, avait survécu, loin de la cour ? Et si cette fille cachée décidait de réclamer la couronne qui lui revient de droit ? Un demi-siècle plus tard, les femmes gouvernent l’Angleterre et les hommes se taisent. Mais le retour à la cour d’un mystérieux jeune homme pourrait bien bousculer tous les plans établis… Trois contre toi mêle romance, intrigue de cour et critique d’une société où le pouvoir change de mains sans cesser d’écraser. Roman young adult, dès 15 ans. Projet porté par Elisa Skye.
28/10/2026, 15:35
Après la liquidation judiciaire de Makassar, Mahô Éditions officialise son arrivée chez Média Diffusion. Depuis le 1er octobre 2026, les libraires peuvent commander l'intégralité de son catalogue auprès des représentants du nouveau diffuseur. La distribution, déjà assurée par MDS, reste inchangée. Une transition importante pour la maison spécialisée dans les mangas et les light novels, dont le programme éditorial a été perturbé ces derniers mois.
28/10/2026, 15:09
Exclusif - Député La France insoumise du Val-d'Oise, Aurélien Taché souhaite « défendre et favoriser l’emploi de la langue française, notamment dans l’espace public » par une proposition de loi déposée ce mardi 27 octobre. Son texte avance plusieurs mesures pour y parvenir, comme l'obligation d'utiliser le français dans la publicité par voie électronique ou sur la voie publique, ou le développement de l’enseignement du français à l’étranger.
28/10/2026, 12:58
L'écrivain, éditeur et traducteur turc Cem Akaş est mort ce mercredi 28 octobre 2026, à l'âge de 58 ans. Directeur éditorial de la maison Can Yayınları depuis 2018, il avait consacré plus de 30 ans aux livres, entre romans expérimentaux, traductions et responsabilités éditoriales. Sa disparition survient neuf jours après celle de son fils, âgé de seulement 19 ans.
28/10/2026, 12:44
Un livre écrit avec une intelligence artificielle mérite-t-il encore d'être considéré comme de la littérature ? Pour une majorité des Français interrogés, la réponse est non. Selon une enquête Ipsos bva – CESI école d'ingénieurs publiée ce 28 octobre, 92 % souhaitent que tout recours à l'IA dans la rédaction d'un ouvrage soit signalé sur sa couverture. Des résultats dévoilés à quelques jours du prix Goncourt, alors que l'affaire Thélyson Orélien a précipité les interrogations des éditeurs et des jurys littéraires.
28/10/2026, 11:31
Le 17 octobre dernier, en marge de manifestations contre la vie chère et pour la défense de conditions dignes d'enseignement, des dégradations et pillages de magasins ont eu lieu dans certaines villes. Un décret du gouvernement met en place, pour les commerces touchés de moins de 250 salariés, une prise en charge exceptionnelle de l’activité partielle, du 17 octobre 2026 au 31 janvier 2027.
28/10/2026, 09:45
Faire naître un premier roman autrement : c’est le pari d’Isalis Brouet avec La Vengeance des Mimosas. À la croisée du drame familial, de la romance et du récit de résilience, ce projet littéraire explore ce que les souvenirs, les secrets et les liens familiaux laissent en nous. Pour donner vie à son livre et construire cette aventure avec ses futurs lecteurs, l’autrice a choisi le financement participatif. Sa campagne Ulule accompagne ainsi un premier roman indépendant, mais surtout une histoire qui cherche à toucher à l’intime et à laisser une empreinte. Projet porté par Isalis Brouet.
28/10/2026, 09:26
Le journaliste, éditeur et essayiste Antoine Spire est mort le lundi 26 octobre 2026, à l'âge de 80 ans. Ancien président du PEN Club français, de 2020 à 2023, il avait consacré une grande partie de sa vie à la défense de la liberté d'expression, à la transmission des savoirs et au débat intellectuel. Le monde des lettres perd également une voix familière de France Culture, où il avait travaillé pendant plus de 20 ans.
27/10/2026, 17:45
Pour la première fois, vivez la mythologie scandinave comme si vous y étiez ! Les sagas du Prélude au Ragnarök et des Chroniques du Ragnarök vous ouvrent les portes de cet univers de légende.
Au programme de notre campagne Ulule : récits mythologiques, beaux-livres, collectors et brochés illustrés, statuettes, tableaux, t-shirts et bien d’autres goodies exclusifs ! Projet porté par les Éditions Cavaliers Seuls.
27/10/2026, 16:47
En novembre 1966, la crue de l'Arno submergeait une partie de Florence et endommageait plus d'un million de documents conservés à la Bibliothèque nationale centrale. Soixante ans plus tard, l'établissement ouvre exceptionnellement, les 3 et 4 novembre, les espaces les plus durement touchés. Deux soirées pour revenir sur la catastrophe, mais aussi sur les opérations qui se poursuivent afin de rendre accessibles des milliers d'ouvrages sauvés des eaux.
27/10/2026, 16:26
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