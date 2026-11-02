Le mot de l’année 2026 ? Une obsession qui a envahi Internet

Pour désigner son mot de l'année, Dictionary.com croise les recherches des internautes, les tendances sur les réseaux sociaux et les occurrences dans la presse. Ses lexicographes établissent ensuite une sélection, avant de retenir le terme jugé le plus révélateur de l'époque.

En 2025, Dictionary.com avait choisi « six seven », expression virale dont le sens échappait à une bonne partie des adultes... Pour 2026, le dictionnaire américain a fait légèrement plus compréhensible, avec « maxxing », contraction de l'anglais maximizing, qui signifie « maximiser ».

Le principe est simple : prendre une activité, lui consacrer une énergie considérable et chercher à en tirer le maximum. Le terme s'utilise seul, mais surtout comme un suffixe que l'on accroche à peu près à n'importe quel mot.

Selon Steve Johnson, directeur de la lexicographie de Dictionary Media Group, interrogé par Axios, l'utilisation de « maxxing » sur les réseaux sociaux a progressé de près de 700 % durant les sept premiers mois de 2026.

Du sommeil aux livres, tout devient une performance

Le sleepmaxxing, par exemple, consiste à optimiser son sommeil, le proteinmaxxing à maximiser ses apports en protéines et le looksmaxxing à améliorer son apparence physique. La logique s’étend jusqu’au bureau avec le tokenmaxxing : utiliser autant que possible les outils d’intelligence artificielle, les « tokens » étant les unités de texte traitées par ces systèmes.

Et les livres n'y échappent pas : le booksmaxxing applique cette recherche de performance à la lecture : lire davantage, se fixer des objectifs, augmenter le nombre de titres terminés. Le cozymaxxing consiste à pousser le confort à son maximum, quitte à transformer une soirée canapé en performance personnelle. Le nonnamaxxing invite à adopter les habitudes d'une grand-mère italienne : cuisiner, marcher, passer du temps avec ses proches et moins se préoccuper de vieillir.

Dictionary.com rappelle bien que ces créations peuvent être employées sérieusement, pour désigner un véritable effort d'amélioration, ou avec ironie, pour se moquer de notre besoin permanent de progresser.

Une origine moins innocente qu'il n'y paraît

Les racines du maxxing remontent notamment aux jeux vidéo et au min-maxing, une stratégie consistant à développer au maximum certaines capacités d'un personnage, quitte à négliger les autres. Le terme s'est ensuite diffusé sur Reddit et dans des communautés en ligne, avec une popularisation du looksmaxxing attestée dès le milieu des années 2010.

Le New York Times consacrait, en février 2026, un portrait à Braden Peters, alias Clavicular, 20 ans, devenu l'une de ses figures de proue. Sa spécialité ? Traquer le moindre défaut de son visage, jusqu'à promouvoir le bone smashing, une pratique dangereuse consistant à se frapper les os du visage pour en modifier les contours.

Mais ses ennuis dépassent désormais les questions de mâchoire : poursuivi dans le Massachusetts pour viol, administration présumée d'une substance à des fins sexuelles et fourniture d'alcool à une personne de moins de 21 ans, dans une affaire concernant une adolescente de 17 ans au moment des faits, l'influenceur a plaidé non coupable.

Steve Johnson souligne aujourd'hui, dans une déclaration relayée par Rolling Stone, notre besoin de « nous moquer de nous-mêmes quand optimiser la vie commence à devenir absurde ».

« Unc », « odyssey », « affordability » : les autres mots de 2026

Le palmarès de Dictionary.com ne se résume pas au maxxing : quatre autres termes figuraient dans sa sélection finale, dessinant un portrait de l'année 2026 : pouvoir d'achat, intelligence artificielle, cinéma et conflits de générations.

Premier candidat, affordability, que l'on pourrait traduire par « accessibilité financière ». Derrière ce mot, une question : les Américains ont-ils encore les moyens de se loger, de se nourrir ou de se soigner ? Entre inflation, coût de la vie et élections de mi-mandat, la question a largement occupé les débats aux États-Unis.

Autre finaliste, data center (centre de données). Ces infrastructures informatiques, longtemps restées dans l'ombre, sont désormais au cœur des discussions sur l'intelligence artificielle. Leur multiplication soulève des questions d'espace, de consommation électrique et de refroidissement.

Plus littéraire, odyssey, notre « odyssée », a profité d'un retour en grâce. Le responsable ? Christopher Nolan, dont l'adaptation cinématographique de L'Odyssée d'Homère est sortie à l'été 2026.

Enfin, unc, abréviation d'uncle (oncle), désignait à l'origine, dans l'anglais vernaculaire afro-américain, un homme plus âgé auquel on témoignait une certaine affection ou du respect. Repris par les générations Z et Alpha sur les réseaux sociaux, le terme sert désormais à qualifier quelqu'un de ringard, dépassé ou incapable de comprendre les codes des plus jeunes. Une sorte de nouvel « OK boomer », qui vise aussi les millennials.

En France aussi, les dictionnaires prennent chaque année le pouls de la langue. Le Robert avait ainsi placé « masculinisme » en tête des mots dont la consultation avait le plus progressé en 2025, devant « conclave » et « wesh ». La méthode diffère toutefois de celle de Dictionary.com : Le Robert a mesuré les curiosités des internautes.

Crédits photo : Braden Peters, alias Clavicular, influenceur américain devenu l’une des figures du looksmaxxing, photographié en février 2026 (Taryn Segal, Licence Art Libre 1.3)

Par Hocine Bouhadjera

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