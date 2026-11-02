Rima Abdul Malak et Éric Ruf parrains du Printemps des Poètes 2027

Cette nouvelle édition entend présenter comment les mots peuvent porter des convictions, nourrir la réflexion et accompagner les grandes causes contemporaines. À travers ce thème, le Printemps des Poètes met en lumière une poésie vivante. Tournée vers les grands enjeux contemporains, elle invite à regarder le monde autrement

Deux parcours au service de la culture

Ministre de la Culture de 2022 à 2024, Rima Abdul Malak dirige aujourd’hui le quotidien francophone libanais L’Orient-Le Jour. Son parcours l’a également menée à la mairie de Paris, où elle a exercé comme conseillère culturelle, puis à New York, en tant qu'attachée culturelle à l’ambassade de France à New York. L’ancienne ministre anime également le Rima Poésie Club, un rendez-vous littéraire et poétique fondé en décembre 2023.

À ses côtés, Éric Ruf apporte son expérience du théâtre et de la création scénique. Comédien, metteur en scène et scénographe, il a rejoint la Comédie-Française en 1993, avant d’en devenir l’administrateur général en 2014. Il a occupé cette fonction jusqu’en 2025, accompagnant l’institution dans ses activités de création et de transmission. Son parcours témoigne d’un engagement durable en faveur du théâtre et du répertoire, du classique à la création contemporaine.

La poésie au cœur du mois de mars

Créé en 1999, le Printemps des Poètes s’est imposé comme un rendez-vous consacré à la poésie contemporaine et patrimoniale. Chaque année, la manifestation mobilise de nombreux acteurs culturels : librairies, bibliothèques, établissements scolaires, théâtres, musées et associations participent à cette célébration des mots.

Crédits photos : (Rima Abdul Malak) © MC - Thibaut Chapotot / (Éric Ruf) © Antoine Flament - Printemps des Poètes

Par Lina Tinel-Sebie

Contact : avantparution@actualitte.com