La Grande Librairie : dans un monde qui nous échappe, quelles lectures pour s'orienter ?

En duplex de New York, Siri Hustvedt partagera son ressenti, en tant que romancière, au lendemain des élections américaines. Depuis 2016, elle n’a eu de cesse d’analyser la montée du populisme dans son pays et de pointer les dangers que l’administration de Donald Trump fait peser sur la démocratie et l’État de droit. Que signifie, aujourd’hui, écrire et penser aux États-Unis ?

Laure Murat en sait quelque chose. Historienne, spécialiste des cultures et des littératures françaises et américaines, on lui doit des livres majeurs tels que La Maison du docteur Blanche (JC Lattès), Proust, roman familial (Robert Laffont, Médicis essai 2023) ou encore Toutes les époques sont dégueulasses (Verdier). Pendant près de vingt ans, elle a enseigné au sein du département d’études françaises et francophones de l’Université de Californie à Los Angeles (UCLA). En 2024, après la réélection de Donald Trump, elle annonçait sa décision de quitter les États-Unis.

Marc Levy connaît bien les États-Unis, où il vit depuis une quinzaine d’années. Avec plus de 50 millions de livres vendus, il demeure l’un des auteurs français les plus lus dans le monde. Les Évadées (Robert Laffont/Versilio), son nouveau roman en deux parties, est un thriller politique et engagé. On y suit le destin de deux sœurs jumelles, l’une enquêtrice à Interpol, l’autre chercheuse en immunologie, que la vie a séparées, sur fond de disparitions et d’attaques contre la recherche scientifique. Quand la connaissance devient l’ennemie du pouvoir, comment résister ?

Face aux crises qui se multiplient, quelle est, aujourd’hui, L’Urgence la plus vitale (PUF) ? C’est l’interrogation du philosophe et chercheur en sciences humaines Frédéric Worms. Dans son nouvel essai, il appelle à défendre ce qu’il considère comme les trois principes fondamentaux de nos sociétés : la vie, la science et la démocratie. Trois principes pour une devise qui pourrait servir de boussole en ces temps incertains. Quels récits pour nous orienter demain ?

De récits, il sera aussi question avec Lionel Naccache, neurologue à la Salpêtrière à Paris, chercheur en neurosciences, et l’un des spécialistes mondiaux de la conscience. Dans Habeas Corpus (Odile Jacob), il se met en scène dans une aventure désopilante et nous transporte au cœur de la Station spatiale internationale, poursuivant son exploration, par le détour de la littérature, des fictions qui constituent notre conscience et notre réalité mentale. Une savoureuse apologie de la lecture !

Les librairies, seront évidemment fidèles au rendez-vous ! Direction Les Sables-d’Olonne, en Vendée, à la rencontre de Vincent d’Hérouville de la librairie « D’1 livre à l’autre ».<Droit dans les yeux : Laura Kasischke

Enfin, pour conclure cette émission plus que jamais investie dans la défense de la pensée, de la culture et des sciences, la romancière américaine Laura Kasischke, de passage à Paris pour la promotion de son nouveau livre Baignade surveillée (Gallimard), signera un droit dans les yeux inédit. Une carte blanche personnelle. Et libre.

Alors lisons ! Comme chaque semaine, un premier roman ! Avec Le ciel ici déborde (Denoël), Eva Bottega nous propulse dans l’envers du rêve américain, à travers l’errance fougueuse d’une jeune femme hantée par son passé et éperdue de liberté.

On restera du côté des États-Unis avec Nicolas Richard, traducteur du nouveau roman de Thomas Pynchon, Mission de l’ombre (Bourgois), qui s’est rendu au collège Frédéric-Chopin à Nancy pour présenter le roman à une classe de 3e dans le cadre de notre concours Si on lisait à voix haute.

Crédits photo : l’écrivaine, poétesse et essayiste américaine Siri Hustvedt © Zuma press

Par Dépêche

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