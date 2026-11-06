La Brèche : trois mois à l’hôpital qui bouleversent une vie

Immobilisée et dépendante, Suzanne découvre un quotidien rythmé par l’attente, la douleur et l’incertitude. À mesure que le temps s’étire, la peur et la solitude prennent le dessus. Le récit donne également une place aux voix des soignants et des autres patients, élargissant cette expérience individuelle à celles et ceux qui vivent ou accompagnent la maladie.

Les traces d’une expérience médicale

Nourri par une expérience réelle, le roman s’en détache pour en faire une œuvre de fiction. Avec une écriture fragmentée et physique, Mélanie Carpentier restitue les sensations, les silences et les tensions de l’hôpital, mais aussi la difficulté de retrouver une vie ordinaire après une telle épreuve. Le livre interroge ainsi la vulnérabilité des patients, les limites des institutions médicales et l’usure des soignants.

Les éditions Quidam nous en proposent un extrait, à paraître le 22 janvier 2027 :

Née en 1977, Mélanie Carpentier est diplômée en lettres modernes et en ingénierie culturelle. Elle a participé à des projets culturels pour la Fnac et le Centre national du livre, et collaboré avec plusieurs médias, dont Polka, 20 Minutes, France Culture et Arte. La Brèche est son premier roman.

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Par Lina Tinel-Sebie

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