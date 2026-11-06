Stefan Zweig : la rencontre oubliée qui renaît dans un roman

Des années plus tard, Ramón, le libraire, raconte cette rencontre à sa famille. Son petit-fils, qui devient le narrateur du roman, recueille à son tour ce souvenir. Si Zweig évoque bien cette escale dans Le Monde d’hier et ses Journaux 1910-1942, il en livre peu de détails. L’auteur espagnol s’appuie sur cette zone d’ombre pour donner vie à un échange dont le contenu reste inconnu.

Les livres face à la barbarie

À travers cette conversation fictive, Francisco Uría interroge la place de la littérature dans les périodes de violence politique. Des autodafés nazis à la censure sous la dictature franquiste, le récit rappelle les menaces qui pèsent sur les livres, mais aussi leur capacité à préserver une pensée libre et à résister à l’oppression.

Les éditions de L’Archipel nous en proposent un extrait, à paraître le 21 janvier 2027 :

Né en 1965 à Alicante, Francisco Uría est docteur en droit et spécialiste de la régulation financière. Il a exercé dans la haute administration et le secteur bancaire, tout en écrivant des essais historiques. Stefan Zweig et le libraire de Vigo est son premier roman.

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DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Lina Tinel-Sebie

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