Les librairies, ces lieux de résistance

Entre concentration du secteur éditorial, omniprésence des écrans et attaques de l’extrême droite, le magazine décrit une profession confrontée à de multiples pressions. Dans la présentation de son dernier numéro, il défend néanmoins l’idée que ces établissements demeurent de « précieux espaces de résistance culturelle ». Une manière de rappeler que vendre des ouvrages, c’est aussi contribuer à leur visibilité et à leur diffusion, au-delà de leur seule valeur marchande.

Le sujet trouve un écho dans les difficultés rencontrées par plusieurs enseignes indépendantes. En juin dernier, ActuaLitté revenait sur les dégradations et intimidations visant des commerces du livre en raison de leurs choix ou de leurs prises de position. Une étude de l’Observatoire de la société et de la consommation (ObSoCo), également évoquée dans cette enquête, révélait toutefois que seuls 29 % des acheteurs de livres interrogés percevaient un engagement politique des librairies indépendantes.

Fondée à Lyon en 1982, Silence est une publication associative consacrée à l’écologie, à la décroissance, aux alternatives sociales et à la non-violence. Sans publicité, elle défend depuis plus de quarante ans une presse indépendante et participative. Son numéro de novembre 2026 est proposé pour 6 €, hors frais de port.

Par Dépêche

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