Les librairies, ces lieux de résistance

Les librairies ne servent pas seulement à vendre des livres. Elles peuvent aussi devenir des espaces de débat, de mobilisation et de contestation. C'est à cette dimension politique que la revue écologiste indépendante Silence consacre son numéro 557, daté de novembre 2026 et paru le 24 octobre. Intitulé Librairies, foyers de politisation, ce dossier interroge la place de ces commerces dans la circulation des idées.
Le 02/11/2026 à 16:59 par Dépêche
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
02/11/2026 à 16:59
0
Commentaires
0
Partages
Entre concentration du secteur éditorial, omniprésence des écrans et attaques de l’extrême droite, le magazine décrit une profession confrontée à de multiples pressions. Dans la présentation de son dernier numéro, il défend néanmoins l’idée que ces établissements demeurent de « précieux espaces de résistance culturelle ». Une manière de rappeler que vendre des ouvrages, c’est aussi contribuer à leur visibilité et à leur diffusion, au-delà de leur seule valeur marchande.
Le sujet trouve un écho dans les difficultés rencontrées par plusieurs enseignes indépendantes. En juin dernier, ActuaLitté revenait sur les dégradations et intimidations visant des commerces du livre en raison de leurs choix ou de leurs prises de position. Une étude de l’Observatoire de la société et de la consommation (ObSoCo), également évoquée dans cette enquête, révélait toutefois que seuls 29 % des acheteurs de livres interrogés percevaient un engagement politique des librairies indépendantes.
Fondée à Lyon en 1982, Silence est une publication associative consacrée à l’écologie, à la décroissance, aux alternatives sociales et à la non-violence. Sans publicité, elle défend depuis plus de quarante ans une presse indépendante et participative. Son numéro de novembre 2026 est proposé pour 6 €, hors frais de port.
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Le 17 octobre dernier, en marge de manifestations contre la vie chère et pour la défense de conditions dignes d'enseignement, des dégradations et pillages de magasins ont eu lieu dans certaines villes. Un décret du gouvernement met en place, pour les commerces touchés de moins de 250 salariés, une prise en charge exceptionnelle de l’activité partielle, du 17 octobre 2026 au 31 janvier 2027.
28/10/2026, 09:45
Sept cartes Pokémon achetées pendant son enfance, puis revendues plus de vingt ans après : c'est ainsi que Johannes Feifel a contribué à financer sa librairie. Depuis le 1er octobre 2026, ce professionnel du livre accueille les lecteurs à Ratisbonne, en Allemagne, dans une boutique consacrée principalement à la fantasy et à la romantasy. Avec ses murs vert jade, ses lustres et ses rayonnages noirs, Der Bücherdrache entend faire entrer les visiteurs dans l'univers de leurs lectures.
26/10/2026, 17:18
Exclusif - Ce 26 octobre avait lieu, au Tribunal des Activités économiques de Paris, une audience consacrée au redressement judiciaire du groupe Gibert, qui portait plus précisément sur la période d'observation. Un nouveau rendez-vous a été fixé au 7 décembre prochain, en raison d'éléments d'analyse, fournis par la direction, jugés peu fiables par les administrateurs...
26/10/2026, 16:27
À Winterthour, la papeterie Schoch restera à la même adresse, sous la même enseigne. Mais, après quatre générations dans la famille fondatrice, elle passe dans le giron d'Orell Füssli Thalia. Le groupe de librairies suisse a annoncé son acquisition le 23 octobre, ajoutant à son réseau un commerce installé depuis 1882 dans la vieille ville. Les dix salariés doivent conserver leur emploi, tandis que Karin Schoch, l'actuelle propriétaire, accompagnera la reprise jusqu'en février 2027.
26/10/2026, 15:00
À quelques jours de la suppression des commandes libres de livres au Relay de la gare de Lyon, prévue le 1er novembre 2026, Lagardère Travel Retail France défend sa décision. L'entreprise invoque une harmonisation de ses outils, précise que moins de 20 magasins utilisaient encore le logiciel concerné et assure que le livre conservera sa place dans l'enseigne. Plusieurs questions demeurent toutefois sur les conséquences de cette réorganisation, dans un contexte de controverses sur les choix éditoriaux du réseau.
22/10/2026, 18:11
Au cœur de l'été 2026, l'enseigne Relay, cogérée par Lagardère & Connexions (entreprise de SNCF Gares & Connexions et Lagardère Travel Retail), avait annoncé le retrait de ses points de vente de la revue d'extrême droite La Furia. Or, au moins l'un d'entre eux continuait d'afficher le titre aux couvertures particulièrement explicites. Lagardère Travel Retail a reconnu « des manquements », mais confirme son « retrait [...] des linéaires ».
22/10/2026, 15:30
À Aix-en-Provence, la librairie-café Mille Vies et 1KF, spécialisée dans la romance et ses déclinaisons, bénéficie désormais d'une procédure de sauvegarde, validée par le tribunal de commerce de la ville.
22/10/2026, 10:17
Jour après jour, les messages sur les réseaux se sont multipliés : des vitrines fissurées, dans le meilleur des cas, des commerces pillés pour les plus malheureux. À l’approche d’une nouvelle journée de mobilisation, ce 24 octobre, nombre de libraires s’interrogent : ouvrir, ou ne pas ouvrir ?
22/10/2026, 08:00
Fondée en 1946, la librairie Pérgamo fermera les portes de son adresse historique du quartier de Salamanca, à Madrid, le 17 novembre. Les propriétaires des murs ont décidé de ne pas renouveler son bail, malgré une activité que les responsables jugent soutenue. L'équipe cherche désormais un autre emplacement, alors que la pression immobilière fragilise de nombreuses librairies de la capitale espagnole.
21/10/2026, 10:43
Les pillages déplorables, constatés lors de la manifestation du 17 octobre, se sont poursuivis dans la nuit du 18 au 19 octobre. Entre-temps, les témoignages de gérants et propriétaires de libraires s’accumulent, montrant la violence de ces actes de vandalisme. À Paris, Grenoble ou Strasbourg, les commerces ont été pillés ou simplement ravagés. Avec une gratuité qui confère à l’imbécillité.
19/10/2026, 10:45
En Argentine, les librairies indépendantes vendent moins de livres et supportent des frais en hausse. Leur fédération, la FALPA, a déclaré le secteur en situation d'urgence en septembre et réclame l'intervention des pouvoirs publics. Selon son enquête, le chiffre d'affaires corrigé de l'inflation a reculé de 41,5 % entre les huit premiers mois de 2023 et ceux de 2026.
15/10/2026, 12:38
Les 25 et 26 octobre 2026, Montpellier accueillera les premières Rencontres nationales des librairies coopératives. Organisé à l’initiative de la librairie La Cavale, ce rendez-vous réunira des professionnels et des bénévoles venus de toute la France, avec pour objectif de préparer la création d’un réseau national.
14/10/2026, 18:03
Installée en Ardèche, au Teil, depuis 2021, la librairie LirandCo déménage prochainement dans la Drôme, à Montélimar. L'inauguration de cette nouvelle adresse est imminente, avec près de 25.000 références à la clé, sur une superficie totale de 140 m2. La librairie sera aussi un salon de thé, proposant gourmandises et boissons.
14/10/2026, 10:45
Inaugurée en fin d'année 2021, la Librairie d'Elfes, à Aixe-Sur-Vienne (Haute-Vienne), est en difficulté. Le commerce a été placé en redressement judiciaire, a appris ActuaLitté. L'enseigne propose à la vente des mangas, des figurines Warhammer, de la papeterie et des objets artisanaux.
13/10/2026, 13:24
Les Défricheurs de la rentrée littéraire ont dévoilé leur sélection 2026. 10 ouvrages ont été retenus à l’issue d’un vote réunissant 470 libraires de 250 librairies indépendantes. Organisée par la plateforme Edelweiss, avec le Syndicat de la librairie française (SLF) et leslibraires.fr, cette cinquième édition a recueilli 1904 votes.
12/10/2026, 16:34
Neuf visiteurs sur dix ayant récemment poussé la porte d’une librairie britannique déclarent que l’expérience améliore leur humeur. Le chiffre provient d’un sondage YouGov commandé par la Booksellers Association, rendu public pour le Bookshop Day du 10 octobre, également Journée mondiale de la santé mentale. Derrière cet argument en faveur des commerces du livre se dessine aussi une revendication très concrète : obtenir un allègement de leur fiscalité locale.
12/10/2026, 14:39
Connu pour ses abonnements de livres audio et numériques, Storytel ajoute désormais le papier à son offre commerciale. Depuis le 1er octobre, le groupe suédois vend des ouvrages imprimés en ligne, avec une remise de 20 % pour ses abonnés. La boutique doit rejoindre son application dans le courant du mois : de l’écoute à l’achat d’un exemplaire physique, l’entreprise cherche ainsi à resserrer encore son écosystème autour du livre.
02/10/2026, 11:21
Exclusif - Le village Saint-Paul, dans le 4e arrondissement de Paris, accueillera dans quelques mois une librairie anglophone, The Lamp-Post. Destiny Promise Ellis et Jameson Workman, les cofondateurs, souhaitent faire de cette adresse un haut lieu de l'« hospitalité littéraire », où l'on trouverait des éditions rares, des ouvrages de seconde main, des titres neufs, mais aussi des artefacts divers et variés. Et un supplément d'âme au passage.
01/10/2026, 16:06
Huit librairies indépendantes américaines interpellent l’American Booksellers Association (ABA) sur les conséquences qu’elles redoutent d’un mémorandum présidentiel consacré au terrorisme intérieur et à la violence politique.
30/09/2026, 17:34
En Argentine, vendre moins de livres n'est plus tout le problème. Entre les huit premiers mois de 2023 et la même période de 2026, les commerces indépendants étudiés par leur fédération ont écoulé 25 % d'exemplaires en moins, tandis que leur chiffre d'affaires réel chutait de 41,5 %. La FALPA réclame désormais une « urgence librera » nationale et demande au pouvoir politique d'intervenir, selon La Nación.
30/09/2026, 16:19
Exclusif — Les négociations annuelles obligatoires de la branche Librairie, entre le Syndicat de la librairie française (SLF) et les syndicats de salariés, sont au point mort, apprend ActuaLitté. Les propositions du syndicat patronal ont été loin de satisfaire la CGT, Force ouvrière et SUD Culture Solidaires, qui sollicitent à présent l'intervention de la Direction générale du travail, rattachée au ministère du Travail.
30/09/2026, 12:50
Exclusif - Inaugurée en juin 2025, la librairie lilloise Aya Books, spécialisée dans la romance, de la dark romance à la romantasy, déclinera son enseigne à Marseille d'ici la fin de l'année. La boutique reprendra le modèle librairie-salon de thé, mais sur une surface bien plus importante qu'à Lille.
25/09/2026, 18:30
Une librairie-café presque entièrement consacrée à la romance en langue anglaise doit ouvrir ses portes à La Rochelle cet automne. Derrière Books’ Apothecary, Angela Ieffi et Floriane, amies et anciennes collègues, préparent un lieu mêlant livres, café, rencontres et clubs de lecture.
25/09/2026, 17:30
L'enseigne Relay s'est dotée, depuis cet été, d'une « charte de pluralité et de non-discrimination » qui vise à préciser les règles et pratiques « en matière de référencement et de mise en avant des produits d’édition », mais aussi à désamorcer des critiques récurrentes sur l'offre de ces boutiques, propriétés de Louis Hachette Group. Le document reste toutefois confidentiel et réservé aux concédants, avec un contrôle des engagements en interne uniquement.
23/09/2026, 14:52
Boulinier s’apprête à renforcer son implantation en Seine-et-Marne. L’enseigne familiale spécialisée dans le livre et les produits culturels d’occasion prépare l’ouverture d’un magasin d’environ 1000 m² à Esmans, près de Montereau-Fault-Yonne. Selon La République de Seine-et-Marne, des milliers de livres y seront proposés à petits prix. Sur son propre site, Boulinier annonce, sans préciser encore de date, « une des plus grandes librairies d’occasion de France » dans le département.
19/09/2026, 10:15
Inauguré en juin 2025, le café-librairie du tiers lieu La Pelle aux Idées, à Sarlat-la-Canéda (Dordogne), se trouve menacé dans sa survie. L'association qui assure sa gestion appelle au soutien et tente d'obtenir un local plus central, afin de faciliter la découverte et l'accès à cette librairie indépendante.
18/09/2026, 11:36
Barnes & Noble s’apprête à ajouter deux nouvelles adresses à son empire, sans pour autant leur donner son nom. Le premier libraire de détail américain a signé un accord pour acquérir Joseph-Beth Booksellers, présent à Lexington, dans le Kentucky, et Cincinnati, dans l’Ohio, avec les Bronte Bistros associés. L’enseigne locale, ses équipes et sa programmation doivent rester en place. Après Tattered Cover et Books Inc., la méthode commence à être connue : changer le propriétaire, pas la devanture.
16/09/2026, 17:30
La Caisse Centrale d’Activités Sociales du personnel des Industries électriques et gazières (CCAS) remplit depuis plus de huit décennies ses missions dans une diversité de domaines, des loisirs aux actions sanitaires, en passant par la restauration ou l'assurance. Également active en matière de culture, elle a conclu un partenariat avec la plateforme leslibraires.fr, qui fédère plus de 400 librairies indépendantes, afin de prendre en charge un quart du prix des ouvrages éligibles, pour ses bénéficiaires.
16/09/2026, 15:48
Exclusif — Placé en redressement judiciaire au mois d'avril dernier, le groupe Gibert est confronté, depuis plusieurs semaines, à des difficultés logistiques qui retardent l'acheminement des livres neufs au sein des librairies. Des délais particulièrement problématiques à l'heure des rentrées scolaire et littéraire, causés par des défaillances que d'aucuns disaient prévisibles.
15/09/2026, 15:20
À la mi-octobre, Loane Hardel, 24 ans en décembre, ouvrira Violet’s Bookshop rue Saint-Jean, à Saumur. Pensée comme une librairie-café spécialisée en romance, fantasy, manga et lectures en anglais, l’adresse veut surtout devenir un lieu où l’on reste, entre ateliers, rencontres et créations artisanales. Derrière cet univers soigneusement imaginé se joue aussi un véritable pari entrepreneurial, financé entre apport personnel, emprunts et campagne participative.
11/09/2026, 18:11
Ouverte en 2005 rue de Meaux, dans le 19e arrondissement de Paris, la librairie Les Buveurs d’Encre est à transmettre. Son fondateur, Yves Martin, souhaite, désormais, à 61 ans, passer le relais, avec l’espoir de voir un jeune libraire poursuivre l’histoire du lieu sans renoncer à son identité de commerce de proximité.
10/09/2026, 12:42
À partir du 10 septembre, la librairie Galignani s'installe chez Sotheby's, au 83 rue du Faubourg Saint-Honoré. Baptisé « Galignani chez Sotheby's », ce nouvel espace proposera des livres choisis en fonction de l'actualité culturelle, mais aussi des expositions, collections et œuvres appelées à passer sous le marteau de la maison de ventes. Rencontres, signatures et ateliers doivent compléter la programmation tout au long de l'année.
09/09/2026, 17:27
Le Groupe NAP, propriétaire des enseignes Maison de la Presse et Point Plus, annonce l'acquisition du grossiste Le Comptoir du Livre, un distributeur dont la création remonte à 1969. Cette intégration, qui comprend deux plateformes logistiques à Toulouse et Bordeaux, assurera « un accès rapide, diversifié et de qualité à toute l’offre éditoriale », assure la structure.
08/09/2026, 09:43
Ce mardi 8 septembre sera marqué par une mobilisation sans doute inédite, en tout cas rarissime : les libraires de la France entière sont en effet invités à débrayer, afin de peser sur les négociations annuelles obligatoires engagées avec le Syndicat de la librairie française, organisation patronale du secteur. La CGT, à l'origine de l'appel à la grève, espère instaurer un nouveau rapport de force et porter des revendications sur les salaires et les dispositions de la convention collective.
07/09/2026, 16:28
À Detroit, John K. King Used & Rare Books abrite plus d’un million de volumes. Le 30 août, le tri d’une caisse de vieux flacons y a fait surgir un invité autrement moins fréquentable : un récipient étiqueté « acide picrique », daté de 1901, dont le contenu présentait des cristaux. Le lendemain, pompiers, spécialistes des matières dangereuses et démineurs ont bouclé le secteur. Aucun blessé n’a été signalé, pas plus que de pages froissées.
06/09/2026, 14:51
À Barbès, le plan de transformation de Gibert rencontre désormais une opposition bien identifiée. Lancée le 25 août par Valérie Van den Bos, libraire jeunesse, élue CGT au CSE de Gibert Joseph Paris et représentante de proximité du magasin, une pétition contre la fermeture du site a dépassé les 2000 signatures. Elle défend les 22 salariés de l'établissement, sa clientèle et le maintien d'une offre culturelle de proximité – le groupe, placé en redressement judiciaire fin avril, prévoit 84 suppressions de postes.
05/09/2026, 11:30
Autres articles de la rubrique Métiers
Un ouvrage peut disparaître du commerce sans avoir perdu ses lecteurs. Aux États-Unis, l'éditeur indépendant Apateon Press propose aux écrivains qui possèdent les droits de leurs anciens titres de les remettre en vente sans frais. Les nouvelles éditions seront commercialisées sur Amazon, au format papier ou numérique, avec une rémunération fixée à 15 % du prix public dans le contrat de base. Une formule qui s'adresse surtout aux auteurs ayant déjà constitué leur lectorat.
02/11/2026, 17:03
Exclusif - Spécialisées dans les livres de chasse, de vénerie et de nature, les Éditions de Montbel changent de mains. Pour 140.000 €, l'entrepreneur Sylvain des Boscs, entouré d'actionnaires, reprend cette maison parisienne fondée en 1946. Édition, livres anciens, nouvelles collections : le repreneur entend réveiller une institution tout en préservant son héritage. Les frères Cédric et Ithier de Fougerolle, qui ont dirigé Montbel pendant 28 ans, lui transmettent une belle endormie.
02/11/2026, 16:10
Leurs lecteurs étaient déjà nombreux avant que les éditeurs de comics ne s’y intéressent. Aux États-Unis, deux séries littéraires devenues populaires sur Internet poursuivent leur carrière en bande dessinée. Vault Comics publiera dès janvier 2027 une version imprimée du webtoon Dungeon Crawler Carl, tandis qu’IDW Publishing prépare la première adaptation graphique officielle de Worm, le feuilleton de super-héros de John McCrae. Deux trajectoires, certes, mais parties d'un succès qui s’est construit en ligne.
02/11/2026, 13:22
Depuis près de 15 ans, Rockyvision, en revues (Rockyrama et Otomo) comme en livres, produit ce qu'il faut pour entretenir sa cinéphilie, son amour de la pop culture ou du Japon, le tout avec des partis pris graphiques remarquables. Dans les domaines de la presse et de l'édition, l'équipe observe aujourd'hui « un phénomène systémique » commun : celui de la raréfaction des points de vente, qui s'accompagne d'une hausse des coûts de fabrication et de distribution difficile à encaisser pour les éditeurs indépendants.
02/11/2026, 12:21
Une œuvre écrite transformée en série animée par une IA, sans l’accord du titulaire des droits : à Tianjin, un tribunal a constaté une « similitude substantielle » avec le texte original. Le litige s’est conclu par une médiation prévoyant le retrait des vidéos et une indemnisation.
02/11/2026, 11:44
Le sociologue français Jean-Claude Passeron, coauteur avec Pierre Bourdieu de plusieurs ouvrages sur les inégalités scolaires, est mort dans la nuit du 29 au 30 octobre 2026, à l’âge de 95 ans, a annoncé l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS). Il avait également consacré une grande partie de ses recherches aux pratiques culturelles et aux méthodes des sciences sociales.
01/11/2026, 15:03
Il défend les auteurs, pas les détecteurs. Face à la polémique Thélyson Orélien et au contrôle des manuscrits annoncé par Gallimard, Frédéric Martin proposer une autre approche de l'intelligence artificielle. Dans Ouest-France, le directeur général de Robert Laffont revendique la confiance entre écrivains et éditeurs, tout en accompagnant un roman conçu avec l'IA. Une position qui n'écarte ni les exigences de transparence ni les questions de droit d'auteur.
31/10/2026, 16:26
Le Japon poursuit ses réflexions sur une plateforme numérique commune destinée à diffuser ses mangas à l'international. Le dispositif envisagé réunirait plusieurs catalogues éditoriaux, avec des traductions assistées par intelligence artificielle et un système de partage des revenus. Selon la presse japonaise, le ministère des Finances devrait examiner cette initiative en amont de la préparation du budget de l'exercice 2027.
31/10/2026, 14:40
Mots croisés, quiz, jeux de déduction et enquêtes à résoudre rencontrent un succès grandissant dans les librairies britanniques. Alors que les ventes de non-fiction reculent, ces ouvrages affichent une progression remarquable. Les professionnels y voient notamment une réponse à la fatigue numérique et au besoin de s'évader d'une actualité souvent anxiogène. Les chiffres, eux, confirment que l'engouement dépasse largement l'effet de mode.
31/10/2026, 10:01
Après trente-quatre ans chez Albin Michel, Amélie Nothomb s'apprêterait à rejoindre Gallimard. Derrière ce départ annoncé, le licenciement de Florence Godfernaux, collaboratrice historique et amie proche de la romancière. Une rupture qui se dessine à quelques jours du Goncourt, alors que Madrigall est désormais assuré de remporter le prix.
31/10/2026, 08:19
Six mois après son acquisition par le groupe finlandais Sanoma, l'éditeur scolaire espagnol Vicens Vives prépare une restructuration d'une ampleur considérable. Jusqu'à 122 emplois pourraient disparaître dans la maison barcelonaise, auxquels s'ajouteraient 21 postes dans une imprimerie menacée de fermeture. Une annonce d'autant plus sensible que l'entreprise avait déjà engagé un plan social en 2023.
30/10/2026, 16:18
Le livre reste le premier bien culturel réservé par les jeunes bénéficiaires du Passe Culture, révèle une nouvelle étude menée sur la cohorte sortante, qui pouvait utiliser ses crédits jusqu'au mois de mai dernier. S'il est toujours largement plébiscité, il est désormais plus directement concurrencé par le cinéma et les concerts.
30/10/2026, 15:28
À la croisée de l’histoire, de la mythologie comparée et de l’exégèse, la série d’essais-enquêtes Atlantis & Civilisations de Patrick St Jean propose une relecture captivante des grands mythes fondateurs de notre humanité. Après un premier volume remarqué consacré au Déluge, l’auteur indépendant ouvre sur Ulule la campagne de souscription du Livre II : Le dernier souffle des Géants. Projet porté par Patrick St Jean.
30/10/2026, 13:30
Le ministère de la Culture a publié son estimation du nombre d'inscrits auprès des bibliothèques publiques, qui dépasse désormais les 7 millions. La contribution forfaitaire à la charge de l'État, au titre de la rémunération pour le prêt en bibliothèque, passe pour sa part la barre des 11 millions €.
30/10/2026, 09:14
80 ans après la sortie de La Belle et la Bête, Dominique Marny nous fait passer derrière les murs du château. Aux Éditions des Saints Pères, son beau livre rassemble dessins, manuscrits et images de tournage pour raconter la fabrication d’un enchantement. Un ouvrage somptueux, il faut le dire, qui ne se contente pas de la seule beauté en plus : on y découvre combien il faut de mains, de patience et d’ingéniosité pour donner corps à un rêve.
29/10/2026, 18:33
Thibaut Cartier, directeur général de Média Diffusion, a été élu ce jeudi 29 octobre à la présidence de la commission Usages commerciaux du Syndicat national de l’édition (SNE). Son mandat s'ouvrira notamment sur un nouveau cycle de concertation avec les libraires, autour du prix unique du livre, du marché de l'occasion et de l'intelligence artificielle.
29/10/2026, 17:01
Houris (Gallimard), roman de Kamel Daoud auréolé par le Prix Goncourt en 2024, vaut à l'écrivain et à son ex-compagne Aïcha Dahdouh une procédure judiciaire, en Algérie, pour « violation du secret médical ». Le délibéré, attendu ce mardi 27 octobre, a été repoussé, quelques jours après une déclaration publique d'Aïcha Dahdouh elle-même.
29/10/2026, 15:31
Une bonne histoire doit aussi savoir se faire lire. Avec Le Manuel technique du scénariste, Marco Stuppy propose une boîte à outils pour transformer ses idées en un document clair, précis et exploitable par une équipe de tournage. Présentation des scènes, dialogues, flashbacks, SMS à l’écran, sons et révisions : chaque difficulté trouve des repères concrets, illustrés par des extraits de scénarios. Porté par les éditions LettMotif sur Ulule, ce guide s’adresse aux auteurs, étudiants et réalisateurs qui souhaitent maîtriser les codes de l’écriture pour l’écran.
29/10/2026, 13:30
En Occitanie, plus d’un tiers des librairies sont implantées en zone rurale. Leur présence contribue à la vie culturelle locale, mais leur situation économique apparaît plus fragile qu’ailleurs en France. Une étude publiée ce 22 octobre révèle des chiffres d’affaires inférieurs à la moyenne nationale, des stocks plus difficiles à financer et une forte dépendance au tourisme. Avec, pour les professionnels, une question : comment maintenir une activité à l’année lorsque les clients sont dispersés et les ventes très saisonnières ?
29/10/2026, 11:40
Ancienne officière de l’armée de l’Air, Cécile Mahon remet le Nautilus à flot avec aux commandes une sorcière claustrophobe, et des fae pour équipage. Elle finance sur Ulule une édition collector imprimée en France de La Forêt n’oublie pas, deuxième tome de sa trilogie Capitaine Watson. Après les ruines de la bibliothèque d'Alexandrie, cap sur Singapour, où l’autrice est allée en repérage avant l’écriture.
29/10/2026, 09:30
Jeux & Stratégie a marqué toute une génération. Le projet est aujourd’hui de la faire renaître en revue papier indépendante : une revue qui traite le jeu comme un objet culturel à part entière, au même titre que le cinéma, la littérature ou la bande dessinée. Qui part de lui pour parler de sciences, d’histoire, de culture et de société. Ni notes ni guide d’achat : des enquêtes, des analyses, des entretiens et des jeux inédits, pensés pour être joués, conservés et relus. Projet porté par la maison d’édition indépendante Les mille liens.
28/10/2026, 17:30
Le marché italien de la bande dessinée retrouve le chemin de la croissance. Sur les neuf premiers mois de 2026, les ventes ont progressé de 14,9 %, atteignant 68,3 millions d’euros. Dans les circuits commerciaux étudiés, un livre imprimé acheté sur dix est désormais une BD. Présentés ce 28 octobre à Lucca Comics & Games, les chiffres de l’Association italienne des éditeurs (AIE) témoignent également du poids des acquisitions des bibliothèques publiques dans ce redressement.
28/10/2026, 16:50
HarperCollins fermera son entrepôt de Buffalo, dans l'État de New York, début 2028. Le groupe américain entend regrouper la distribution de ses titres nord-américains dans un nouveau centre logistique de près de 149.000 m², situé à Brownsburg, dans l'Indiana. Les premiers transferts de livres sont prévus dès l'été 2027. L'investissement, annoncé l'an dernier, doit notamment renforcer les capacités d'expédition de l'éditeur, qui table sur plus de 300 millions d'exemplaires par an.
28/10/2026, 16:22
Après avoir cofondé le Festival du livre indépendant et politique (FLIP), Iris Delhoum & Elsa Pradier, éditrices, créent leur propre maison d’édition indépendante et engagée : les éditions Vents contraires. Cette maison s’appuie sur trois collections réunissant sciences sociales, critique politique et littérature, pour proposer un catalogue cohérent fondé sur des principes politiques solides. Projet porté Elsa Pradier et Iris Delhoum.
28/10/2026, 16:09
En plein débat parlementaire autour du projet de loi de finances pour l'année 2027, un collectif d'une soixantaine d'organisations du livre et de la lecture a livré un plaidoyer, afin de convaincre le gouvernement d'augmenter le niveau des crédits dédiés au secteur. Une initiative qui a vocation à se prolonger en vue des prochaines échéances électorales.
28/10/2026, 16:02
Les auteurs et éditeurs concernés par le règlement de 1,5 milliard de dollars conclu avec Anthropic devraient recevoir leurs premières indemnités pendant la semaine du 23 novembre 2026. Un document judiciaire, signalé le 26 octobre, précise également que les notifications relatives au partage des sommes doivent être envoyées au plus tard le 13 novembre. Reste une difficulté majeure : tous les ayants droit ne s’accordent pas encore sur la répartition des compensations.
28/10/2026, 16:00
Et si l’une des dix-sept enfants d’Anne, reine de Grande-Bretagne, avait survécu, loin de la cour ? Et si cette fille cachée décidait de réclamer la couronne qui lui revient de droit ? Un demi-siècle plus tard, les femmes gouvernent l’Angleterre et les hommes se taisent. Mais le retour à la cour d’un mystérieux jeune homme pourrait bien bousculer tous les plans établis… Trois contre toi mêle romance, intrigue de cour et critique d’une société où le pouvoir change de mains sans cesser d’écraser. Roman young adult, dès 15 ans. Projet porté par Elisa Skye.
28/10/2026, 15:35
Après la liquidation judiciaire de Makassar, Mahô Éditions officialise son arrivée chez Média Diffusion. Depuis le 1er octobre 2026, les libraires peuvent commander l'intégralité de son catalogue auprès des représentants du nouveau diffuseur. La distribution, déjà assurée par MDS, reste inchangée. Une transition importante pour la maison spécialisée dans les mangas et les light novels, dont le programme éditorial a été perturbé ces derniers mois.
28/10/2026, 15:09
Exclusif - Député La France insoumise du Val-d'Oise, Aurélien Taché souhaite « défendre et favoriser l’emploi de la langue française, notamment dans l’espace public » par une proposition de loi déposée ce mardi 27 octobre. Son texte avance plusieurs mesures pour y parvenir, comme l'obligation d'utiliser le français dans la publicité par voie électronique ou sur la voie publique, ou le développement de l’enseignement du français à l’étranger.
28/10/2026, 12:58
L'écrivain, éditeur et traducteur turc Cem Akaş est mort ce mercredi 28 octobre 2026, à l'âge de 58 ans. Directeur éditorial de la maison Can Yayınları depuis 2018, il avait consacré plus de 30 ans aux livres, entre romans expérimentaux, traductions et responsabilités éditoriales. Sa disparition survient neuf jours après celle de son fils, âgé de seulement 19 ans.
28/10/2026, 12:44
Un livre écrit avec une intelligence artificielle mérite-t-il encore d'être considéré comme de la littérature ? Pour une majorité des Français interrogés, la réponse est non. Selon une enquête Ipsos bva – CESI école d'ingénieurs publiée ce 28 octobre, 92 % souhaitent que tout recours à l'IA dans la rédaction d'un ouvrage soit signalé sur sa couverture. Des résultats dévoilés à quelques jours du prix Goncourt, alors que l'affaire Thélyson Orélien a précipité les interrogations des éditeurs et des jurys littéraires.
28/10/2026, 11:31
Faire naître un premier roman autrement : c’est le pari d’Isalis Brouet avec La Vengeance des Mimosas. À la croisée du drame familial, de la romance et du récit de résilience, ce projet littéraire explore ce que les souvenirs, les secrets et les liens familiaux laissent en nous. Pour donner vie à son livre et construire cette aventure avec ses futurs lecteurs, l’autrice a choisi le financement participatif. Sa campagne Ulule accompagne ainsi un premier roman indépendant, mais surtout une histoire qui cherche à toucher à l’intime et à laisser une empreinte. Projet porté par Isalis Brouet.
28/10/2026, 09:26
Le journaliste, éditeur et essayiste Antoine Spire est mort le lundi 26 octobre 2026, à l'âge de 80 ans. Ancien président du PEN Club français, de 2020 à 2023, il avait consacré une grande partie de sa vie à la défense de la liberté d'expression, à la transmission des savoirs et au débat intellectuel. Le monde des lettres perd également une voix familière de France Culture, où il avait travaillé pendant plus de 20 ans.
27/10/2026, 17:45
Pour la première fois, vivez la mythologie scandinave comme si vous y étiez ! Les sagas du Prélude au Ragnarök et des Chroniques du Ragnarök vous ouvrent les portes de cet univers de légende.
Au programme de notre campagne Ulule : récits mythologiques, beaux-livres, collectors et brochés illustrés, statuettes, tableaux, t-shirts et bien d’autres goodies exclusifs ! Projet porté par les Éditions Cavaliers Seuls.
27/10/2026, 16:47
En novembre 1966, la crue de l'Arno submergeait une partie de Florence et endommageait plus d'un million de documents conservés à la Bibliothèque nationale centrale. Soixante ans plus tard, l'établissement ouvre exceptionnellement, les 3 et 4 novembre, les espaces les plus durement touchés. Deux soirées pour revenir sur la catastrophe, mais aussi sur les opérations qui se poursuivent afin de rendre accessibles des milliers d'ouvrages sauvés des eaux.
27/10/2026, 16:26
Quand j’étais toute petite, j’ai promis à ma mère qu’un jour, on me lirait. J’écris depuis toujours pour mes proches, mes enfants, mes neveux et nièces, ma famille, mes amis ou pour moi. Cette année, j’ai souhaité me lancer dans une toute nouvelle aventure formidable et passionnante : être lue par vous ! Projet porté E.C. Desvignes.
27/10/2026, 15:09
Top ArticlesRebecca Yarros met les bons sentiments en tête des ventes de livres Amélie Nothomb chez Gallimard, après 30 ans d'amour avec Albin Michel Gaston Lagaffe déloge Rebecca Yarros, la BD prend la tête des ventes “Shakespeare était une femme noire” : quatre siècles et demi d’histoire littéraire à Washington
Commenter cet article