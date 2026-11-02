Elle a 14 ans quand ses parents publient le poème écrit sur son chat, sans son accord

Dans une chronique publiée sur son blog Unfolding History, l’institution américaine explore la place des félins dans les papiers de la famille Blackwell. Elizabeth Novara s’appuie sur les carnets de la future journaliste et militante féministe, qui n’apprécia guère sa première contribution au journal familial.

Le 22 février 1872, Alice indique avoir composé quelques vers pour Toby. Mais le 6 mars, sa mère, Lucy Stone, lui annonce une surprise pour le lendemain. En faisant la vaisselle, son amie Mary lui confie qu’elle a surpris une conversation : l’un de ses textes pourrait bien paraître dans le périodique de ses parents.

Des vers retouchés et une autrice furieuse

Le 7 mars, Lucy Stone apporte la surprise. « C’est bien ce texte sur Toby, modifié et placé en première page du Journal, avec A.S.B. au bas », constate l’adolescente dans son carnet. Intitulé Pussy Cat, le poème figure dans le numéro du Woman’s Journal daté du 9 mars 1872, en page 73. Les trois initiales tiennent lieu de signature.

La réaction est sans équivoque. « Je m’y attendais, et pourtant je me suis assise par terre en poussant des cris », écrit-elle. Sa mère semble contrariée par cet accueil. Alice finit donc par faire bonne figure et contenir sa colère. Ce texte constitue, selon la Bibliothèque du Congrès, sa première contribution à l’hebdomadaire, et non nécessairement son premier poème.

Fondé à Boston en 1870 par Lucy Stone et Henry Browne Blackwell, le Woman’s Journal défend le suffrage féminin et, plus largement, les droits des Américaines. La publication ne se limite pas aux éditoriaux et aux comptes rendus militants : comme le rappelle le National Park Service, elle accueille aussi des lettres, des nouvelles et de la poésie.

De la poésie à la direction du journal

Née en 1857, Alice Stone Blackwell étudie à l’université de Boston, dont elle sort diplômée en 1881. Cette année-là, elle commence à travailler pour le titre de ses parents. Elle accède officiellement à des fonctions éditoriales en 1884. À la mort de Lucy Stone, en 1893, elle partage la direction avec son père ; après le décès de celui-ci en 1909, elle reste seule à la tête de l’hebdomadaire jusqu’en 1917.

Son engagement dépasse les pages de cette publication : elle contribue, en 1890, au rapprochement de deux organisations suffragistes rivales, réunies dans la National American Woman Suffrage Association, selon la Bibliothèque du Congrès.

L’écriture occupe parallèlement une place centrale dans son parcours. Elle traduit des poètes de plusieurs langues, souvent avec l’aide de locuteurs natifs, et met ces textes au service de causes politiques et humanitaires. Armenian Poems, paru en 1896 puis réédité en 1917 pour recueillir des fonds destinés aux réfugiés arméniens, en fournit un exemple. Suivront notamment Songs of Russia (1906) et Some Spanish-American Poets (1929), recensés dans une présentation de son travail littéraire. En 1930, elle publie aussi Lucy Stone : Pioneer of Woman’s Rights, biographie consacrée à sa mère et à ses combats.

Des chats pour sauver les archives

Toby meurt en février 1874, sans que la cause en soit connue. D’autres félins lui succèdent, non sans désagréments : dans une note, Alice leur reproche la disparition de deux poules en quelques jours.

Vingt ans plus tard, le ton a changé. En 1894, elle écrit à sa cousine Kitty Barry Blackwell que les souris ont dévoré quatre paquets de macaronis et commencé à s’attaquer aux livres et aux papiers. « Nous pourrions nous passer des macaronis, mais il est impardonnable qu’elles dévorent de précieuses vieilles lettres de famille », explique-t-elle. D’où son constat : la présence d’un chat est devenue indispensable.

La lettre et les carnets appartiennent aux Blackwell Family Papers, un ensemble de manuscrits, de correspondances et de documents conservés par la Bibliothèque du Congrès. Leur présentation du 29 octobre 2026 ne constitue pas l’annonce d’une découverte : elle attire l’attention sur des pièces déjà accessibles aux chercheurs.

Crédits photo : Library of Congress

Par Clément Solym

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