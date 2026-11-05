Brasse coulée : En Provence, l'été où les secrets remontent à la surface

Dans cette maison en pleine nature, les couples connaissent des fortunes diverses. Un homme tente de reprendre le cours de sa vie après avoir frôlé la mort, une actrice attend beaucoup d’un prochain film et un ami installé en Amérique fait une arrivée remarquée au volant d’une voiture de sport. Au fil des repas et des après-midi au bord de l’eau, les confidences se mêlent aux souvenirs, tandis que les attirances et les anciennes blessures refont surface.

L’été, saison des tensions

Derrière l’apparente tranquillité des vacances, les relations se révèlent plus complexes qu’elles n’en ont l’air. Une silhouette ravive le souvenir d’un amour passé, un corps suscite le désir et les secrets redistribuent les rôles. Le roman esquisse ainsi le portrait d’un groupe confronté à ses propres contradictions, dans une atmosphère où la douceur estivale pourrait dissimuler une rupture imminente.

Les éditions Le Cherche Midi nous en proposent un extrait, à paraître le 7 janvier 2027 :

Né en 1964, Arnaud Guillon est l’auteur de plusieurs romans, dont Écume Palace, qui lui a valu le prix Roger-Nimier en 2000, et Tableau de chasse, récompensé par le prix Henri-de-Régnier de l’Académie française en 2015. Avec Brasse coulée, il poursuit son exploration des relations humaines.

DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Lina Tinel-Sebie

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