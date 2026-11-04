Resurrection Hill : François Boucq et Jerome Charyn referment leur trilogie new-yorkaise

Avec Resurrection Hill, le scénariste Jerome Charyn et le dessinateur François Boucq concluent une saga familiale entamée en 2013. Dans ce dernier volet, le destin de Little Paul croise les luttes urbaines d’un New York transformé par la spéculation immobilière.
Le 04/11/2026 à 07:30 par Lina Tinel-Sebie
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04/11/2026 à 07:30
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Après Little Tulip et New York Cannibals, l’histoire se poursuit avec Paul, qui marche désormais dans les pas de sa mère, Azami, en rejoignant la police de New York. Il se retrouve rapidement confronté à un groupe d’activistes qui tente d’empêcher la destruction d’un hôpital, destiné à laisser place à un complexe immobilier de luxe. Une rencontre avec une combattante clandestine l’entraîne alors dans une aventure qui le rapproche des derniers fantômes de son grand-père Pavel.
Au-delà de cette intrigue, l’album porte un regard sur une ville où les habitants les plus modestes peinent à trouver leur place. La démolition de l’hôpital, inspirée d’un établissement new-yorkais ayant accueilli des rescapés des attentats du 11 septembre 2001, illustre les effets de la pression immobilière. Jerome Charyn évoque aussi les transformations d’une ville marquée par son histoire et par les menaces qui pèsent sur ses populations immigrées.
Les éditions Le Lombard nous en proposent un extrait, à paraître le 13 novembre :
Né dans le Bronx en 1937, Jerome Charyn est un écrivain américain dont les romans explorent souvent les rues et les marges de New York. Il a notamment collaboré avec François Boucq sur La Femme du magicien, Bouche du diable, Little Tulip et New York Cannibals.
Dessinateur français, François Boucq s’est d’abord fait connaître par ses caricatures de presse et ses récits humoristiques, avant de développer une œuvre réaliste aux côtés de scénaristes comme Charyn, Alejandro Jodorowsky et Xavier Dorison.
DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première
Par Lina Tinel-Sebie
Contact : avantparution@actualitte.com
Paru le 13/11/2026
168 pages
Le Lombard
27,45 €
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