Johnny Clegg : les années qui ont façonné le "Zoulou blanc"

Né en Angleterre en 1953, Johnny Clegg grandit au Zimbabwe avant de s’installer en Afrique du Sud avec sa famille. À 14 ans, il découvre la musique zouloue grâce au guitariste Charlie Mzila, rencontré près d’un café de Johannesburg. Cette rencontre marque un tournant : le jeune homme apprend la langue, la guitare et les danses traditionnelles, tout en se familiarisant avec le quotidien des travailleurs migrants noirs. À une époque où le régime de l’apartheid impose une stricte ségrégation raciale, ses déplacements dans les quartiers noirs lui valent également des arrestations.

Ces expériences nourrissent progressivement son identité artistique. Avec Sipho Mchunu, il fonde Juluka, un groupe qui associe musique zouloue et influences occidentales, avant de créer Savuka en 1986. Ses chansons franchissent les frontières et touchent un public international. Parmi elles, Asimbonanga, dédiée notamment à Nelson Mandela alors emprisonné, devient l’un des symboles de son engagement. Mais derrière le musicien et le militant se trouve aussi un homme marqué par une enfance entre plusieurs pays et cultures.

Aux origines d’un parcours hors du commun

Dans Mes jeunes années : itinéraire d’un Zoulou blanc, Johnny Clegg revient sur les expériences qui ont façonné son parcours. Il raconte notamment son apprentissage de la musique, ses nuits dans les foyers de travailleurs migrants et les obstacles rencontrés dans une société divisée par les lois raciales. Le récit interroge également la construction de l’identité et le sentiment d’appartenance, au cœur de la trajectoire de cet artiste qui a fait du dialogue entre les cultures une dimension essentielle de son œuvre.

Les éditions HarperCollins France nous en proposent un extrait, à paraître le 12 novembre :

Né le 7 juin 1953 à Bacup, en Angleterre, Johnny Clegg était chanteur, auteur-compositeur, danseur et anthropologue. Après avoir grandi au Zimbabwe et en Afrique du Sud, il étudie l’anthropologie à l’université du Witwatersrand, à Johannesburg, tout en développant une approche musicale mêlant traditions zouloues et influences occidentales. Avec Juluka, puis Savuka, il rencontre un succès international malgré la censure et les restrictions imposées par l'apartheid. Surnommé le « Zoulou blanc », il reçoit notamment les insignes de chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres en France en 1991. Il meurt à Johannesburg le 16 juillet 2019, à l’âge de 66 ans.

Ce sujet vous intéresse ? Recevez chaque jeudi notre newsletter pour trouver vos prochaines lectures Je m'inscris › Votre inscription a bien été enregistrée.

DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Lina Tinel-Sebie

Contact : avantparution@actualitte.com