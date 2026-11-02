80 ans après leur création, les Éditions de Montbel rachetées pour 140 000 €

La vente, conclue le 25 septembre 2026, porte sur son activité d'édition et de librairie spécialisée dans la chasse. Ce sont des proches de Sylvain des Boscs, 47 ans, qui lui ont transmis leur annonce, convaincus que cette maison correspondrait à ses centres d'intérêt. « Chaque jour, on découvre que les Éditions de Montbel, c'était une vieille dame avec des habitudes de vie de 80 ans », confie-t-il à ActuaLitté.

Derrière le catalogue, il retrouve une clientèle fidèle, des circuits commerciaux parfois complexes et toute une organisation à reprendre en main. Le nouveau dirigeant ne cache pas ses affinités avec l'univers de la maison. « Je suis bon vivant, chasseur, pêcheur, cueilleur, écolo », énumère-t-il, avant de rappeler sa dimension patrimoniale déterminante.

« Je ne reprends pas Montbel tout seul »

Son parcours professionnel n'est pas étranger au livre. « Mon premier boulot, c'est dans l'édition », confie-t-il, évoquant une première expérience dans la grande distribution, où il a appris à « être efficace vite ». Il s'oriente ensuite vers le conseil aux entreprises, travaillant pendant 12 ans comme consultant et acheteur dans le secteur de la propreté.

En 2015, il fonde Négo-Partner, un cabinet spécialisé dans la négociation et la gestion de contrats de nettoyage, qui travaille notamment avec le Centre Pompidou et le musée d'Orsay. 10 ans plus tard, il crée une seconde société de conseil, Ernest. Dans un portrait publié en 2021, il citait déjà parmi ses passions « la nature, la permaculture, la gastronomie ».

Son activité de conseil lui assure aujourd'hui une certaine liberté financière, explique-t-il, et lui offre l'occasion de se consacrer à un projet davantage guidé par la passion. La reprise de Montbel constitue néanmoins « un immense investissement, surtout en énergie ».

« Je ne reprends pas Montbel tout seul », nous précise-t-il. Une douzaine d'actionnaires l'accompagnent, réunis autour d'un intérêt commun pour la chasse, les livres, l'art et « un certain art de vivre ». Des hommes et des femmes d'horizons différents, dont le point commun, selon le dirigeant, tient autant à leur curiosité culturelle qu'à leur goût de la convivialité. L'équipe opérationnelle est également en cours de constitution : trois personnes devraient progressivement participer au fonctionnement de la maison, « peut-être quatre à terme ».

Une librairie historique devenue maison d'édition

L'histoire de Montbel commence dans l'immédiat après-guerre. En 1946, le comte Émile de Montbel, ancien officier de cavalerie et collectionneur, fonde à Paris une librairie consacrée aux ouvrages de chasse et d'équitation. Après son décès en 1957, Jacqueline Frachon reprend l'établissement. Pendant quatre décennies, elle en fait une adresse appréciée des bibliophiles, des collectionneurs et des amateurs de littérature cynégétique.

En 1998, Cédric et Ithier de Fougerolle, déjà spécialisés dans les livres rares, prennent la relève. Deux ans plus tard, ils créent les Éditions de Montbel. Leur premier projet donne le ton : la réédition des œuvres consacrées à la chasse du marquis de Foudras, écrivain du XIXe siècle, réunies en douze volumes illustrés par Matthieu Sordot.

La maison élargit progressivement son catalogue. Aux grands textes classiques s'ajoutent des récits de voyage, des ouvrages consacrés à la grande chasse, des guides pratiques et des livres de cuisine autour du gibier. La collection Les Aventuriers voyageurs rassemble des récits de chasse à travers le monde, tandis que Dîners de chasse, lancée en 2005, explore les traditions culinaires liées à cet univers.

La chasse... aux livres rares

En un peu plus de 25 ans d'activité éditoriale, Montbel a publié plus de 300 ouvrages. En mars dernier, ses dirigeants précisaient qu'environ 250 titres restaient disponibles à la vente. Parmi les auteurs du catalogue figurent notamment Jean d'Orgeix et Jacques Vettier, aux côtés de grandes figures historiques de la vénerie, cette pratique de chasse à courre qui occupe une place importante dans les publications de la maison.

Montbel est aussi une librairie de livres anciens et d'occasion, spécialisée dans la chasse, dont l'activité se poursuit aujourd'hui sur internet. « Je cherche des pépites, je rachète des bibliothèques », raconte Sylvain des Boscs.

Cette activité suppose une connaissance approfondie de la clientèle : le nouveau dirigeant découvre des lecteurs qui, au téléphone, évoquent longuement leurs centres d'intérêt et attendent de leur libraire une attention particulière. À ses yeux, cette relation personnelle constitue précisément ce qui distingue Montbel des grandes enseignes commerciales.

La maison s'appuie déjà sur ce lien ancien avec son public. Les frères de Fougerolle évoquent auprès d'ActuaLitté une relation entretenue depuis des décennies avec les lecteurs et les collectionneurs. La participation régulière de Montbel aux manifestations consacrées à la chasse contribue également à cette proximité.

Une maison à réorganiser, avant les nouveautés

Avant de lancer de nouvelles collections, Sylvain des Boscs entend remettre de l'ordre dans le fonctionnement quotidien. Sa première priorité concerne les stocks : les grandes références du catalogue doivent être disponibles et facilement accessibles à la commande. Il souhaite ainsi consolider les bases commerciales avant d'accélérer la production éditoriale.

Depuis l'été 2025, la librairie ne possède plus de boutique ouverte au public. L'établissement du 8, rue de Courcelles, dans le VIIIe arrondissement de Paris, a fermé face à la baisse de fréquentation, à la progression des achats sur internet et à l'augmentation des loyers. L'expédition des publications de Montbel a été confiée à Clic Logistic, une entreprise située en Touraine, alors que les livres d'occasion font l'objet d'une gestion distincte.

La maison conserve également sa présence dans les librairies, grâce à une diffusion assurée par Géodif et une distribution par la Sodis. Le repreneur reconnaît néanmoins les difficultés liées à cette organisation. Certains circuits de commande fonctionnent selon des habitudes anciennes, parfois différentes d'un interlocuteur à l'autre. « On découvre tout, petit à petit », résume-t-il.

Une édition ralentie, mais des projets en réserve

La recherche d'un repreneur avait été rendue publique dans un entretien accordé à So Chasse le 21 mars 2026. Les frères de Fougerolle expliquaient vouloir transmettre Montbel à une nouvelle génération, afin de se recentrer sur leur métier d'origine : le commerce et l'expertise de livres rares.

Ils estimaient également que la maison avait besoin d'un nouvel élan. À propos de la communication sur les réseaux sociaux, ils reconnaissaient que c'était « moins notre culture que celle des nouvelles générations ». Ils admettaient aussi manquer d'expérience pour développer certaines collections réclamées par leurs lecteurs : photographie, jeunesse, romans policiers ou cuisine contemporaine.

Concernant les prochaines parutions, Sylvain des Boscs tempère les attentes. La préparation de la vente a ralenti l'activité éditoriale. Un ouvrage devrait prochainement sortir, sans titre communiqué.

Le repreneur envisage surtout d'élargir le catalogue à la pêche, à l'équitation, aux romans et aux « plaisirs de la vie ». Son ambition : « Rajeunir » Montbel, sans perdre ses lecteurs historiques, et « retrouver de l'aventure » dans les publications. Le calendrier reste à construire.

Trouver l'équilibre

Les derniers comptes connus de Fougerolle Associés font apparaître un ralentissement de son activité globale : le chiffre d'affaires est passé de 344.466 € en 2023 à 283.836 € en 2024, soit une baisse de 17,6 %. Le bénéfice net atteignait seulement 529 € en 2024.

Ces chiffres concernent toutefois plusieurs activités professionnelles des frères de Fougerolle et ne permettent pas d'isoler les résultats de Montbel. Interrogé sur la santé économique de l'entreprise au moment de son rachat, Sylvain des Boscs répond « joker », estimant que les activités étaient trop imbriquées pour en tirer une conclusion simple.

Il apporte néanmoins une précision : « Le livre d'occasion soutenait la partie édition. » Selon lui, la vente d'ouvrages anciens fonctionnait correctement, tandis que l'édition souffrait avant tout du manque de nouveautés. Dans ces conditions, il juge peu pertinent d'évaluer la rentabilité de la production éditoriale sans tenir compte de son ralentissement. « L'ambition, ce n'est pas de gagner de l'argent, c'est de refaire des bouquins, des beaux livres, et qu'à la fin on arrive à l'équilibre », explique-t-il.

Les frères de Fougerolle poursuivent leur métier

Cette transmission ne marque pas la fin de l'activité professionnelle de Cédric et Ithier de Fougerolle. Après 28 années à la tête de Montbel, les deux frères poursuivent leur métier de libraires-experts au sein de Fougerolle Livres Rares, spécialisé dans les ouvrages précieux, les manuscrits, les documents anciens et les archives.

Ils exercent cette activité depuis plus de 35 ans et entendent désormais y consacrer davantage de temps, notamment à travers l'estimation de collections privées, les inventaires de bibliothèques et les expertises réalisées pour des successions ou des ventes aux enchères.

Leur ensemble professionnel, Fougerolle Livres, a également développé d'autres maisons d'édition, parmi lesquelles les Éditions Lacurne, consacrées à l'histoire, aux mémoires et à la culture européenne des XIXe et XXe siècles, ainsi que les Éditions du Markhor, spécialisées dans les récits de chasse contemporains.

Quant à l'avenir de l'enseigne, les deux frères souhaitent voir préserver son identité. « Montbel, c'est une institution culturelle de la chasse », souligne l'un d'eux. Une institution attachée à la transmission des récits et des savoirs, mais qui, selon eux, avait besoin d'une nouvelle génération pour poursuivre son développement.

Pour la suite, Sylvain des Boscs se donne environ six mois afin de réorganiser la maison, constituer son équipe et définir un programme éditorial. « Doucement, je suis pressé », résume-t-il. « Les ambitions sont grandes, donc mettons les choses pas à pas pour mieux accélérer bientôt. »

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Une nouvelle étape pour Montbel, 80 ans après sa création. Après Émile de Montbel, Jacqueline Frachon et les frères de Fougerolle, une quatrième génération de dirigeants prend ainsi les commandes de cette maison octogénaire.

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Crédits photo : Sylvain des Boscs, entouré des actionnaires de la maison, réunis autour des ouvrages de son catalogue (Sylvain des Boscs)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com