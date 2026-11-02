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80 ans après leur création, les Éditions de Montbel rachetées pour 140 000 €

Exclusif - Spécialisées dans les livres de chasse, de vénerie et de nature, les Éditions de Montbel changent de mains. Pour 140.000 €, l'entrepreneur Sylvain des Boscs, entouré d'actionnaires, reprend cette maison parisienne fondée en 1946. Édition, livres anciens, nouvelles collections : le repreneur entend réveiller une institution tout en préservant son héritage. Les frères Cédric et Ithier de Fougerolle, qui ont dirigé Montbel pendant 28 ans, lui transmettent une belle endormie.

Le 02/11/2026 à 16:10 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

02/11/2026 à 16:10

Hocine Bouhadjera

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La vente, conclue le 25 septembre 2026, porte sur son activité d'édition et de librairie spécialisée dans la chasse. Ce sont des proches de Sylvain des Boscs, 47 ans, qui lui ont transmis leur annonce, convaincus que cette maison correspondrait à ses centres d'intérêt. « Chaque jour, on découvre que les Éditions de Montbel, c'était une vieille dame avec des habitudes de vie de 80 ans », confie-t-il à ActuaLitté.

Derrière le catalogue, il retrouve une clientèle fidèle, des circuits commerciaux parfois complexes et toute une organisation à reprendre en main. Le nouveau dirigeant ne cache pas ses affinités avec l'univers de la maison. « Je suis bon vivant, chasseur, pêcheur, cueilleur, écolo », énumère-t-il, avant de rappeler sa dimension patrimoniale déterminante.

« Je ne reprends pas Montbel tout seul »

Son parcours professionnel n'est pas étranger au livre. « Mon premier boulot, c'est dans l'édition », confie-t-il, évoquant une première expérience dans la grande distribution, où il a appris à « être efficace vite ». Il s'oriente ensuite vers le conseil aux entreprises, travaillant pendant 12 ans comme consultant et acheteur dans le secteur de la propreté.

En 2015, il fonde Négo-Partner, un cabinet spécialisé dans la négociation et la gestion de contrats de nettoyage, qui travaille notamment avec le Centre Pompidou et le musée d'Orsay. 10 ans plus tard, il crée une seconde société de conseil, Ernest. Dans un portrait publié en 2021, il citait déjà parmi ses passions « la nature, la permaculture, la gastronomie ».

Son activité de conseil lui assure aujourd'hui une certaine liberté financière, explique-t-il, et lui offre l'occasion de se consacrer à un projet davantage guidé par la passion. La reprise de Montbel constitue néanmoins « un immense investissement, surtout en énergie  ».

« Je ne reprends pas Montbel tout seul », nous précise-t-il. Une douzaine d'actionnaires l'accompagnent, réunis autour d'un intérêt commun pour la chasse, les livres, l'art et « un certain art de vivre ». Des hommes et des femmes d'horizons différents, dont le point commun, selon le dirigeant, tient autant à leur curiosité culturelle qu'à leur goût de la convivialité. L'équipe opérationnelle est également en cours de constitution : trois personnes devraient progressivement participer au fonctionnement de la maison, « peut-être quatre à terme ».

Une librairie historique devenue maison d'édition

L'histoire de Montbel commence dans l'immédiat après-guerre. En 1946, le comte Émile de Montbel, ancien officier de cavalerie et collectionneur, fonde à Paris une librairie consacrée aux ouvrages de chasse et d'équitation. Après son décès en 1957, Jacqueline Frachon reprend l'établissement. Pendant quatre décennies, elle en fait une adresse appréciée des bibliophiles, des collectionneurs et des amateurs de littérature cynégétique.

En 1998, Cédric et Ithier de Fougerolle, déjà spécialisés dans les livres rares, prennent la relève. Deux ans plus tard, ils créent les Éditions de Montbel. Leur premier projet donne le ton : la réédition des œuvres consacrées à la chasse du marquis de Foudras, écrivain du XIXe siècle, réunies en douze volumes illustrés par Matthieu Sordot.

La maison élargit progressivement son catalogue. Aux grands textes classiques s'ajoutent des récits de voyage, des ouvrages consacrés à la grande chasse, des guides pratiques et des livres de cuisine autour du gibier. La collection Les Aventuriers voyageurs rassemble des récits de chasse à travers le monde, tandis que Dîners de chasse, lancée en 2005, explore les traditions culinaires liées à cet univers.

La chasse... aux livres rares

En un peu plus de 25 ans d'activité éditoriale, Montbel a publié plus de 300 ouvrages. En mars dernier, ses dirigeants précisaient qu'environ 250 titres restaient disponibles à la vente. Parmi les auteurs du catalogue figurent notamment Jean d'Orgeix et Jacques Vettier, aux côtés de grandes figures historiques de la vénerie, cette pratique de chasse à courre qui occupe une place importante dans les publications de la maison.

Montbel est aussi une librairie de livres anciens et d'occasion, spécialisée dans la chasse, dont l'activité se poursuit aujourd'hui sur internet. « Je cherche des pépites, je rachète des bibliothèques », raconte Sylvain des Boscs.

Cette activité suppose une connaissance approfondie de la clientèle : le nouveau dirigeant découvre des lecteurs qui, au téléphone, évoquent longuement leurs centres d'intérêt et attendent de leur libraire une attention particulière. À ses yeux, cette relation personnelle constitue précisément ce qui distingue Montbel des grandes enseignes commerciales.

La maison s'appuie déjà sur ce lien ancien avec son public. Les frères de Fougerolle évoquent auprès d'ActuaLitté une relation entretenue depuis des décennies avec les lecteurs et les collectionneurs. La participation régulière de Montbel aux manifestations consacrées à la chasse contribue également à cette proximité.

Une maison à réorganiser, avant les nouveautés

Avant de lancer de nouvelles collections, Sylvain des Boscs entend remettre de l'ordre dans le fonctionnement quotidien. Sa première priorité concerne les stocks : les grandes références du catalogue doivent être disponibles et facilement accessibles à la commande. Il souhaite ainsi consolider les bases commerciales avant d'accélérer la production éditoriale.

Depuis l'été 2025, la librairie ne possède plus de boutique ouverte au public. L'établissement du 8, rue de Courcelles, dans le VIIIe arrondissement de Paris, a fermé face à la baisse de fréquentation, à la progression des achats sur internet et à l'augmentation des loyers. L'expédition des publications de Montbel a été confiée à Clic Logistic, une entreprise située en Touraine, alors que les livres d'occasion font l'objet d'une gestion distincte.

La maison conserve également sa présence dans les librairies, grâce à une diffusion assurée par Géodif et une distribution par la Sodis. Le repreneur reconnaît néanmoins les difficultés liées à cette organisation. Certains circuits de commande fonctionnent selon des habitudes anciennes, parfois différentes d'un interlocuteur à l'autre. « On découvre tout, petit à petit », résume-t-il.

Une édition ralentie, mais des projets en réserve

La recherche d'un repreneur avait été rendue publique dans un entretien accordé à So Chasse le 21 mars 2026. Les frères de Fougerolle expliquaient vouloir transmettre Montbel à une nouvelle génération, afin de se recentrer sur leur métier d'origine : le commerce et l'expertise de livres rares.

Ils estimaient également que la maison avait besoin d'un nouvel élan. À propos de la communication sur les réseaux sociaux, ils reconnaissaient que c'était « moins notre culture que celle des nouvelles générations ». Ils admettaient aussi manquer d'expérience pour développer certaines collections réclamées par leurs lecteurs : photographie, jeunesse, romans policiers ou cuisine contemporaine.

Concernant les prochaines parutions, Sylvain des Boscs tempère les attentes. La préparation de la vente a ralenti l'activité éditoriale. Un ouvrage devrait prochainement sortir, sans titre communiqué. 

Le repreneur envisage surtout d'élargir le catalogue à la pêche, à l'équitation, aux romans et aux « plaisirs de la vie ». Son ambition : « Rajeunir » Montbel, sans perdre ses lecteurs historiques, et « retrouver de l'aventure » dans les publications. Le calendrier reste à construire.

Trouver l'équilibre

Les derniers comptes connus de Fougerolle Associés font apparaître un ralentissement de son activité globale : le chiffre d'affaires est passé de 344.466 € en 2023 à 283.836 € en 2024, soit une baisse de 17,6 %. Le bénéfice net atteignait seulement 529 € en 2024.

Ces chiffres concernent toutefois plusieurs activités professionnelles des frères de Fougerolle et ne permettent pas d'isoler les résultats de Montbel. Interrogé sur la santé économique de l'entreprise au moment de son rachat, Sylvain des Boscs répond « joker », estimant que les activités étaient trop imbriquées pour en tirer une conclusion simple.

Il apporte néanmoins une précision : « Le livre d'occasion soutenait la partie édition. » Selon lui, la vente d'ouvrages anciens fonctionnait correctement, tandis que l'édition souffrait avant tout du manque de nouveautés. Dans ces conditions, il juge peu pertinent d'évaluer la rentabilité de la production éditoriale sans tenir compte de son ralentissement. « L'ambition, ce n'est pas de gagner de l'argent, c'est de refaire des bouquins, des beaux livres, et qu'à la fin on arrive à l'équilibre », explique-t-il.

Les frères de Fougerolle poursuivent leur métier

Cette transmission ne marque pas la fin de l'activité professionnelle de Cédric et Ithier de Fougerolle. Après 28 années à la tête de Montbel, les deux frères poursuivent leur métier de libraires-experts au sein de Fougerolle Livres Rares, spécialisé dans les ouvrages précieux, les manuscrits, les documents anciens et les archives.

Ils exercent cette activité depuis plus de 35 ans et entendent désormais y consacrer davantage de temps, notamment à travers l'estimation de collections privées, les inventaires de bibliothèques et les expertises réalisées pour des successions ou des ventes aux enchères.

Leur ensemble professionnel, Fougerolle Livres, a également développé d'autres maisons d'édition, parmi lesquelles les Éditions Lacurne, consacrées à l'histoire, aux mémoires et à la culture européenne des XIXe et XXe siècles, ainsi que les Éditions du Markhor, spécialisées dans les récits de chasse contemporains.

Quant à l'avenir de l'enseigne, les deux frères souhaitent voir préserver son identité. « Montbel, c'est une institution culturelle de la chasse », souligne l'un d'eux. Une institution attachée à la transmission des récits et des savoirs, mais qui, selon eux, avait besoin d'une nouvelle génération pour poursuivre son développement.

Pour la suite, Sylvain des Boscs se donne environ six mois afin de réorganiser la maison, constituer son équipe et définir un programme éditorial. « Doucement, je suis pressé », résume-t-il. « Les ambitions sont grandes, donc mettons les choses pas à pas pour mieux accélérer bientôt. »

À LIRE - Spécialisée dans les “livres souvenirs”, Dis-moi tout en liquidation judiciaire

Une nouvelle étape pour Montbel, 80 ans après sa création. Après Émile de Montbel, Jacqueline Frachon et les frères de Fougerolle, une quatrième génération de dirigeants prend ainsi les commandes de cette maison octogénaire.

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Crédits photo : Sylvain des Boscs, entouré des actionnaires de la maison, réunis autour des ouvrages de son catalogue (Sylvain des Boscs)

 
 
 
 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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Depuis le 1er octobre, Christine Boutin dirige le service de la Bibliographie nationale française – Livres, au sein du département du Dépôt légal de la Bibliothèque nationale de France (BnF). Après quatre années à l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (INSEP), cette spécialiste de la documentation et des archives prend ses fonctions dans un service chargé de répertorier des dizaines de milliers de livres chaque année.

02/11/2026, 17:47

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Livres épuisés : un éditeur propose de les republier gratuitement, avec 15 % de droits d'auteur

Un ouvrage peut disparaître du commerce sans avoir perdu ses lecteurs. Aux États-Unis, l'éditeur indépendant Apateon Press propose aux écrivains qui possèdent les droits de leurs anciens titres de les remettre en vente sans frais. Les nouvelles éditions seront commercialisées sur Amazon, au format papier ou numérique, avec une rémunération fixée à 15 % du prix public dans le contrat de base. Une formule qui s'adresse surtout aux auteurs ayant déjà constitué leur lectorat.

02/11/2026, 17:03

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Les librairies, ces lieux de résistance

Les librairies ne servent pas seulement à vendre des livres. Elles peuvent aussi devenir des espaces de débat, de mobilisation et de contestation. C'est à cette dimension politique que la revue écologiste indépendante Silence consacre son numéro 557, daté de novembre 2026 et paru le 24 octobre. Intitulé Librairies, foyers de politisation, ce dossier interroge la place de ces commerces dans la circulation des idées.

02/11/2026, 16:59

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En Chine, un texte adapté en série par IA : le droit d’auteur rattrape la machine

Une œuvre écrite transformée en série animée par une IA, sans l’accord du titulaire des droits : à Tianjin, un tribunal a constaté une « similitude substantielle » avec le texte original. Le litige s’est conclu par une médiation prévoyant le retrait des vidéos et une indemnisation.

02/11/2026, 11:44

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Mort de Jean-Claude Passeron, sociologue et coauteur des Héritiers

Le sociologue français Jean-Claude Passeron, coauteur avec Pierre Bourdieu de plusieurs ouvrages sur les inégalités scolaires, est mort dans la nuit du 29 au 30 octobre 2026, à l’âge de 95 ans, a annoncé l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS). Il avait également consacré une grande partie de ses recherches aux pratiques culturelles et aux méthodes des sciences sociales.

01/11/2026, 15:03

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Manga : le Japon relance son projet de plateforme mondiale, avec l'IA en renfort

Le Japon poursuit ses réflexions sur une plateforme numérique commune destinée à diffuser ses mangas à l'international. Le dispositif envisagé réunirait plusieurs catalogues éditoriaux, avec des traductions assistées par intelligence artificielle et un système de partage des revenus. Selon la presse japonaise, le ministère des Finances devrait examiner cette initiative en amont de la préparation du budget de l'exercice 2027.

31/10/2026, 14:40

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Fatigués des écrans, les Britanniques font des mots croisés

Mots croisés, quiz, jeux de déduction et enquêtes à résoudre rencontrent un succès grandissant dans les librairies britanniques. Alors que les ventes de non-fiction reculent, ces ouvrages affichent une progression remarquable. Les professionnels y voient notamment une réponse à la fatigue numérique et au besoin de s'évader d'une actualité souvent anxiogène. Les chiffres, eux, confirment que l'engouement dépasse largement l'effet de mode.

31/10/2026, 10:01

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Amélie Nothomb chez Gallimard, après 30 ans d'amour avec Albin Michel

Après trente-quatre ans chez Albin Michel, Amélie Nothomb s'apprêterait à rejoindre Gallimard. Derrière ce départ annoncé, le licenciement de Florence Godfernaux, collaboratrice historique et amie proche de la romancière. Une rupture qui se dessine à quelques jours du Goncourt, alors que Madrigall est désormais assuré de remporter le prix.

31/10/2026, 08:19

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Passe Culture : le livre toujours en tête, mais rattrapé par le cinéma

Le livre reste le premier bien culturel réservé par les jeunes bénéficiaires du Passe Culture, révèle une nouvelle étude menée sur la cohorte sortante, qui pouvait utiliser ses crédits jusqu'au mois de mai dernier. S'il est toujours largement plébiscité, il est désormais plus directement concurrencé par le cinéma et les concerts.

30/10/2026, 15:28

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Géants, anges déchus, Déluge : les mystères de l’humanité revisités

À la croisée de l’histoire, de la mythologie comparée et de l’exégèse, la série d’essais-enquêtes Atlantis & Civilisations de Patrick St Jean propose une relecture captivante des grands mythes fondateurs de notre humanité. Après un premier volume remarqué consacré au Déluge, l’auteur indépendant ouvre sur Ulule la campagne de souscription du Livre II : Le dernier souffle des Géants. Projet porté par Patrick St Jean.

30/10/2026, 13:30

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Le nombre d'usagers inscrits dans les bibliothèques passe la barre des 7 millions

Le ministère de la Culture a publié son estimation du nombre d'inscrits auprès des bibliothèques publiques, qui dépasse désormais les 7 millions. La contribution forfaitaire à la charge de l'État, au titre de la rémunération pour le prêt en bibliothèque, passe pour sa part la barre des 11 millions €.

30/10/2026, 09:14

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Affaire Houris : en Algérie, la justice repousse son verdict

Houris (Gallimard), roman de Kamel Daoud auréolé par le Prix Goncourt en 2024, vaut à l'écrivain et à son ex-compagne Aïcha Dahdouh une procédure judiciaire, en Algérie, pour « violation du secret médical ». Le délibéré, attendu ce mardi 27 octobre, a été repoussé, quelques jours après une déclaration publique d'Aïcha Dahdouh elle-même.

29/10/2026, 15:31

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De l’idée au plateau : un manuel pour maîtriser la présentation du scénario

Une bonne histoire doit aussi savoir se faire lire. Avec Le Manuel technique du scénariste, Marco Stuppy propose une boîte à outils pour transformer ses idées en un document clair, précis et exploitable par une équipe de tournage. Présentation des scènes, dialogues, flashbacks, SMS à l’écran, sons et révisions : chaque difficulté trouve des repères concrets, illustrés par des extraits de scénarios. Porté par les éditions LettMotif sur Ulule, ce guide s’adresse aux auteurs, étudiants et réalisateurs qui souhaitent maîtriser les codes de l’écriture pour l’écran.

29/10/2026, 13:30

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En Occitanie, les librairies rurales vendent des livres, mais peinent à en vivre

En Occitanie, plus d’un tiers des librairies sont implantées en zone rurale. Leur présence contribue à la vie culturelle locale, mais leur situation économique apparaît plus fragile qu’ailleurs en France. Une étude publiée ce 22 octobre révèle des chiffres d’affaires inférieurs à la moyenne nationale, des stocks plus difficiles à financer et une forte dépendance au tourisme. Avec, pour les professionnels, une question : comment maintenir une activité à l’année lorsque les clients sont dispersés et les ventes très saisonnières ?

29/10/2026, 11:40

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Une ancienne officière remet le Nautilus à flot, entre magie et mémoire des violences

Ancienne officière de l’armée de l’Air, Cécile Mahon remet le Nautilus à flot avec aux commandes une sorcière claustrophobe, et des fae pour équipage. Elle finance sur Ulule une édition collector imprimée en France de La Forêt n’oublie pas, deuxième tome de sa trilogie Capitaine Watson. Après les ruines de la bibliothèque d'Alexandrie, cap sur Singapour, où l’autrice est allée en repérage avant l’écriture. 

29/10/2026, 09:30

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36 ans après sa disparition, Jeux & Stratégie tente un retour inattendu

Jeux & Stratégie a marqué toute une génération. Le projet est aujourd’hui de la faire renaître en revue papier indépendante : une revue qui traite le jeu comme un objet culturel à part entière, au même titre que le cinéma, la littérature ou la bande dessinée. Qui part de lui pour parler de sciences, d’histoire, de culture et de société. Ni notes ni guide d’achat : des enquêtes, des analyses, des entretiens et des jeux inédits, pensés pour être joués, conservés et relus. Projet porté par la maison d’édition indépendante Les mille liens.

28/10/2026, 17:30

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En Italie, un livre vendu sur dix est une BD : le marché bondit de 14,9 %

Le marché italien de la bande dessinée retrouve le chemin de la croissance. Sur les neuf premiers mois de 2026, les ventes ont progressé de 14,9 %, atteignant 68,3 millions d’euros. Dans les circuits commerciaux étudiés, un livre imprimé acheté sur dix est désormais une BD. Présentés ce 28 octobre à Lucca Comics & Games, les chiffres de l’Association italienne des éditeurs (AIE) témoignent également du poids des acquisitions des bibliothèques publiques dans ce redressement.

28/10/2026, 16:50

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HarperCollins ferme un entrepôt et regroupe ses livres dans l'Indiana

HarperCollins fermera son entrepôt de Buffalo, dans l'État de New York, début 2028. Le groupe américain entend regrouper la distribution de ses titres nord-américains dans un nouveau centre logistique de près de 149.000 m², situé à Brownsburg, dans l'Indiana. Les premiers transferts de livres sont prévus dès l'été 2027. L'investissement, annoncé l'an dernier, doit notamment renforcer les capacités d'expédition de l'éditeur, qui table sur plus de 300 millions d'exemplaires par an.

28/10/2026, 16:22

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Face à la concentration des médias, deux éditrices lancent Vents contraires

Après avoir cofondé le Festival du livre indépendant et politique (FLIP), Iris Delhoum & Elsa Pradier, éditrices, créent leur propre maison d’édition indépendante et engagée : les éditions Vents contraires. Cette maison s’appuie sur trois collections réunissant sciences sociales, critique politique et littérature, pour proposer un catalogue cohérent fondé sur des principes politiques solides. Projet porté Elsa Pradier et Iris Delhoum. 

28/10/2026, 16:09

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Un plaidoyer pour le livre et la lecture, “mère de toutes les batailles”

En plein débat parlementaire autour du projet de loi de finances pour l'année 2027, un collectif d'une soixantaine d'organisations du livre et de la lecture a livré un plaidoyer, afin de convaincre le gouvernement d'augmenter le niveau des crédits dédiés au secteur. Une initiative qui a vocation à se prolonger en vue des prochaines échéances électorales.

28/10/2026, 16:02

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Anthropic : les premiers paiements aux auteurs attendus fin novembre

Les auteurs et éditeurs concernés par le règlement de 1,5 milliard de dollars conclu avec Anthropic devraient recevoir leurs premières indemnités pendant la semaine du 23 novembre 2026. Un document judiciaire, signalé le 26 octobre, précise également que les notifications relatives au partage des sommes doivent être envoyées au plus tard le 13 novembre. Reste une difficulté majeure : tous les ayants droit ne s’accordent pas encore sur la répartition des compensations.

28/10/2026, 16:00

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Trois contre toi : La romance historique féministe

Et si l’une des dix-sept enfants d’Anne, reine de Grande-Bretagne, avait survécu, loin de la cour ? Et si cette fille cachée décidait de réclamer la couronne qui lui revient de droit ? Un demi-siècle plus tard, les femmes gouvernent l’Angleterre et les hommes se taisent. Mais le retour à la cour d’un mystérieux jeune homme pourrait bien bousculer tous les plans établis… Trois contre toi mêle romance, intrigue de cour et critique d’une société où le pouvoir change de mains sans cesser d’écraser. Roman young adult, dès 15 ans. Projet porté par Elisa Skye.

28/10/2026, 15:35

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Mahô Éditions rejoint Média Diffusion après la liquidation de Makassar

Après la liquidation judiciaire de Makassar, Mahô Éditions officialise son arrivée chez Média Diffusion. Depuis le 1er octobre 2026, les libraires peuvent commander l'intégralité de son catalogue auprès des représentants du nouveau diffuseur. La distribution, déjà assurée par MDS, reste inchangée. Une transition importante pour la maison spécialisée dans les mangas et les light novels, dont le programme éditorial a été perturbé ces derniers mois.

28/10/2026, 15:09

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Une proposition de loi pour lutter contre le globish et promouvoir le français

Exclusif - Député La France insoumise du Val-d'Oise, Aurélien Taché souhaite « défendre et favoriser l’emploi de la langue française, notamment dans l’espace public » par une proposition de loi déposée ce mardi 27 octobre. Son texte avance plusieurs mesures pour y parvenir, comme l'obligation d'utiliser le français dans la publicité par voie électronique ou sur la voie publique, ou le développement de l’enseignement du français à l’étranger.

28/10/2026, 12:58

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Cem Akaş, grande figure de l'édition turque, est mort à 58 ans

L'écrivain, éditeur et traducteur turc Cem Akaş est mort ce mercredi 28 octobre 2026, à l'âge de 58 ans. Directeur éditorial de la maison Can Yayınları depuis 2018, il avait consacré plus de 30 ans aux livres, entre romans expérimentaux, traductions et responsabilités éditoriales. Sa disparition survient neuf jours après celle de son fils, âgé de seulement 19 ans.

28/10/2026, 12:44

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Librairies dégradées : l'État détaille son aide aux entreprises

Le 17 octobre dernier, en marge de manifestations contre la vie chère et pour la défense de conditions dignes d'enseignement, des dégradations et pillages de magasins ont eu lieu dans certaines villes. Un décret du gouvernement met en place, pour les commerces touchés de moins de 250 salariés, une prise en charge exceptionnelle de l’activité partielle, du 17 octobre 2026 au 31 janvier 2027.

28/10/2026, 09:45

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Entre secrets, mémoire et amour : La Vengeance des Mimosas, un premier roman à découvrir

Faire naître un premier roman autrement : c’est le pari d’Isalis Brouet avec La Vengeance des Mimosas. À la croisée du drame familial, de la romance et du récit de résilience, ce projet littéraire explore ce que les souvenirs, les secrets et les liens familiaux laissent en nous. Pour donner vie à son livre et construire cette aventure avec ses futurs lecteurs, l’autrice a choisi le financement participatif. Sa campagne Ulule accompagne ainsi un premier roman indépendant, mais surtout une histoire qui cherche à toucher à l’intime et à laisser une empreinte. Projet porté par Isalis Brouet.

28/10/2026, 09:26

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Antoine Spire, voix de France Culture et ancien président du PEN Club français, est mort

Le journaliste, éditeur et essayiste Antoine Spire est mort le lundi 26 octobre 2026, à l'âge de 80 ans. Ancien président du PEN Club français, de 2020 à 2023, il avait consacré une grande partie de sa vie à la défense de la liberté d'expression, à la transmission des savoirs et au débat intellectuel. Le monde des lettres perd également une voix familière de France Culture, où il avait travaillé pendant plus de 20 ans.

27/10/2026, 17:45

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Le Ragnarök comme vous ne l’avez jamais lu

Pour la première fois, vivez la mythologie scandinave comme si vous y étiez ! Les sagas du Prélude au Ragnarök et des Chroniques du Ragnarök vous ouvrent les portes de cet univers de légende.
Au programme de notre campagne Ulule : récits mythologiques, beaux-livres, collectors et brochés illustrés, statuettes, tableaux, t-shirts et bien d’autres goodies exclusifs ! Projet porté par les Éditions Cavaliers Seuls.

27/10/2026, 16:47

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Il y a 60 ans, l'eau dévastait cette bibliothèque : elle rouvre les portes de ses espaces

En novembre 1966, la crue de l'Arno submergeait une partie de Florence et endommageait plus d'un million de documents conservés à la Bibliothèque nationale centrale. Soixante ans plus tard, l'établissement ouvre exceptionnellement, les 3 et 4 novembre, les espaces les plus durement touchés. Deux soirées pour revenir sur la catastrophe, mais aussi sur les opérations qui se poursuivent afin de rendre accessibles des milliers d'ouvrages sauvés des eaux.

27/10/2026, 16:26

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Découvrez Psithurisme, un premier roman en avant-première

Quand j’étais toute petite, j’ai promis à ma mère qu’un jour, on me lirait. J’écris depuis toujours pour mes proches, mes enfants, mes neveux et nièces, ma famille, mes amis ou pour moi. Cette année, j’ai souhaité me lancer dans une toute nouvelle aventure formidable et passionnante : être lue par vous ! Projet porté E.C. Desvignes.

27/10/2026, 15:09

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La salle d’attente de la vie : le livre de développement personnel destiné aux jeunes diplômés

La salle d’attente de la vie est un livre de développement personnel destiné aux jeunes diplômés, demandeurs d’emploi et personnes en transition ou en réinsertion professionnelle. Il parle du chômage autrement, en s’intéressant moins aux CV et aux candidatures qu’à ce qu’on ressent vraiment : perte de confiance, isolement, culpabilité, doutes et sentiment de ne plus avancer. Le livre mêle témoignage, humour, réflexions, jeux et exercices pour aider chacun à mieux vivre cette période. Projet porté par Marie Boquillon. 

27/10/2026, 11:46

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Poing final : le mangaka Tetsuya Chiba est décédé à l'âge de 87 ans

Le mangaka japonais Tetsuya Chiba, né en 1939, est décédé le 22 octobre dernier, à l'âge de 87 ans, indiquent les éditions Glénat, qui publient en France Ashita no Joe, série cosignée avec le scénariste Asao Takamori. Outre cette œuvre très bien accueillie, qui se déroule dans l'univers de la boxe, Tetsuya Chiba est aussi l'auteur d'autres mangas sportifs.

27/10/2026, 11:20

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Rouge nuit jour : Un recueil illustré sur la perte

Rouge nuit jour est un recueil de poésie illustré qui parle sans le nommer d'un arrêt de grossesse, et questionne de façon plus générale l'existence des choses que l'on ne nomme pas. Au fil des pages, les poèmes se suspendent à une attente. L'attente se fait voyage immobile, naturellement incertain, nécessairement confiant. Projet porté par Coline Hezard, poétesse et graphiste à Lille. 

26/10/2026, 17:33

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