Chasseurs contre écologistes : le dialogue est-il encore possible ?

Lorsqu’une association environnementale rachète un enclos de chasse pour en faire une zone interdite à toute présence humaine, deux visions du monde s’affrontent. Pour les chasseurs, les écologistes méconnaissent les réalités du terrain. Les militants, eux, voient dans les chasseurs des brutes. Fraîchement arrivé de Paris, Paul appartient à ce second camp. Mais alors que chacun se replie sur ses convictions, le conflit menace de dégénérer.

Dans ce climat tendu, la rencontre de Paul avec Lola vient pourtant bousculer les oppositions. Alors que la catastrophe semble imminente, leur histoire pourrait ouvrir une brèche entre deux univers qui ne parviennent plus à se comprendre.

Un roman au cœur des fractures écologiques

Avec L’Île aux fusils, Quentin Girard dépasse l'affrontement entre chasseurs et écologistes pour interroger notre rapport aux animaux et aux territoires. Le roman aborde également la difficulté à dialoguer lorsque les convictions semblent irréconciliables. En donnant à voir plusieurs points de vue, l’auteur explore les mécanismes de la confrontation et la possibilité de dépasser les certitudes qui alimentent les divisions.

Les éditions de l’Observatoire nous en proposent un extrait, à paraître le 7 janvier 2027 :

Journaliste à Libération, Quentin Girard est originaire du Poitou-Charentes. Il est l’auteur du récit Au Carillon, sonne l’heure et d’un premier roman, Les loups s’en viennent la nuit tombée, publié aux éditions Léo Scheer en 2021 et 2022.

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Par Lina Tinel-Sebie

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