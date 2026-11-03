Pierre Cassignard : face au cancer, un retour à la vie

Un enfant rêveur confronté aux désaccords de ses parents, un adolescent attiré par le music-hall, puis un comédien qui choisit une vie faite de rencontres, de joies et de solitude : Pierre Cassignard retrace les étapes d’une existence qui ne l’a pas épargné. Au fil de ce récit, il évoque notamment "Mamina", sa grand-mère, dont l’affection lui a offert un refuge face aux difficultés de l’enfance. Originaire de Sainte-Foy-la-Grande, en Gironde, l’auteur conserve un attachement particulier à cette ville, où se déroule une grande partie du livre.

Alors que la maladie bouleverse son quotidien, les souvenirs prennent une nouvelle dimension. Le regard de sa grand-mère, disparue depuis des années, semble encore l’accompagner et lui donner la force d’affronter l’épreuve. Entre confidences, tendresse et autodérision, Pierre Cassignard raconte ainsi comment les êtres qui ont traversé sa vie continuent de l'habiter.

Un récit intime entre souvenirs et espoir

Comédien de théâtre, de cinéma et de télévision, Pierre Cassignard a également réalisé un rêve d’enfant en terminant son parcours par le music-hall. Dans 23 rue Marceau, il se raconte sans fard, revenant sur les moments qui l’ont construit et sur son rapport à la vie face à la maladie.

Les éditions Les Livres de la Promenade nous en proposent un extrait, à paraître le 17 novembre :

La maison d’édition annonce que l’intégralité des droits d’auteur sera reversée à l’association Addictions France.

Né en 1965, Pierre Cassignard a travaillé sous la direction de nombreux metteurs en scène, parmi lesquels Julie Brochen, John Malkovich, Michel Fau et Daniel Mesguich. Il a également joué dans de nombreux téléfilms et séries. En 1997, il avait reçu le Molière du meilleur comédien pour Les Jumeaux vénitiens de Carlo Goldoni. Pierre Cassignard est décédé en 2021.

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