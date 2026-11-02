Le Prix Médicis récompense Philippe Vasset pour Dans les grandes lignes

Le Prix Médicis 2026, catégorie roman français, a distingué Philippe Vasset pour Dans les grandes lignes, publié par les éditions Flammarion.

Si l'on oublie qu'elles transportent de l'électricité, les lignes à haute tension dessinent sur le paysage une interminable dentelle de figures et de formes. Pour Philippe Vasset, elles ont ouvert des routes : l'auteur s'est mis en tête de suivre, à pied et à travers la France, leur tracé, cheminant pendant de long mois sous les câbles qui nervurent la géographie et coupent à travers le bâti, le réel et l'esprit de celui qui les suit. Ce périple électrifié l'a amené à découvrir les panoramas invisibles de l'électricité, à percuter, en ligne droite, toutes sortes de personnages et de situations, et l'a même entraîné au-delà des frontières, dans le grand désordre des échangeurs mondiaux d'énergie. Avec Dans les grandes lignes, Philippe Vasset fait de nouveau se rencontrer la littérature et la géographie, et continue d'imposer sa voix singulière dans le paysage littéraire français. - Le résumé de l'éditeur pour Dans les grandes lignes

Il succède à Emmanuel Carrère, qui avait remporté la récompense en 2025 pour Kolkhoze (P.O.L).

Dans la catégorie roman étranger, l'espagnole Eva Baltasar a été saluée pour son roman Déclin et fascination (Verdier), traduit en français par Annie Bats. En 2025, Nina Allan l'avait remporté pour Les Bons Voisins (Tristram, traduit par Bernard Sigaud).

Violemment chassée de l'appartement qu'elle occupait à Barcelone, une femme sans nom est contrainte de faire des ménages pour tenter d'échapper à la rue. Happée dans une spirale infernale, éprouvant les lois du capitalisme le plus cru, elle trouve refuge dans une modeste maison isolée, où, vivant en colocation, elle finit par faire le vide autour d'elle pour jouir seule de la présence de Maria, une propriétaire puissante et fascinante, venue mystérieusement jusqu'à elle. - Le résumé de l'éditeur pour Déclin et fascination

Il s'agit du quatrième livre de l'autrice traduit aux éditions Verdier par Annie Bats, et son oeuvre a été largement saluée, en Espagne, par de nombreuses récompenses.

La catégorie essai a vu le sacre de Jean-Baptiste Del Amo pour Une éclaircie (Stock), paru dans la collection « Ma nuit au musée ». Il succède à Fabrice Gabriel, salué pour Au cinéma Central (Mercure de France).

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En 2023, Jean-Baptiste Del Amo se rend au musée du Prado, à Madrid, pour revoir les Peintures noires de Francisco de Goya. Il passe ensuite une nuit à l'ermitage San Antonio de la Florida dont la coupole a été décorée par le peintre et où se trouve sa sépulture. A travers le récit d'une journée et d'une nuit, en miroir de l'oeuvre de Goya, il revisite l'expérience de la maladie et explore la manière dont elle a bouleversé son rapport au corps, au temps, à l'écriture et à la réalité. - Le résumé de l'éditeur pour Une éclaircie

Enfin, un prix spécial a été remis à l'écrivain luso-américain Richard Zenith pour son travail biographique consacré à Fernando Pessoa. Pessoa, l'œuvre-vie (Seuil) est paru en mai dernier dans une traduction de Nicolas Richard.

Le jury, présidé par Pascale Roze, réunissait cette année Marianne Alphant, Michel Braudeau, Marie Darrieussecq, Dominique Fernandez, Anne F. Garréta, Patrick Grainville, Andreï Makine et Alain Veinstein. Les choix ont été annoncés ce 2 novembre 2026, lors d'une cérémonie organisée au restaurant La Méditerranée, à Paris.

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Photographie : Philippe Vasset (Pascal Ito © Flammarion)

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Par Dépêche

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