Derrière une vie parfaite, les secrets d’un mari disparu

Dans Elles après lui, nous rencontrons Belle, cheffe d’entreprise à la tête du Domaine Clément, exploitation viticole en Touraine, dont le patriarche reste vigilant à la qualité de la production, mariée et mère d’une ado.

À la veille de ses quarante ans, Belle a tous les signes de la réussite. Mais le soir de son anniversaire, Paul, son mari disparait : fugue, accident ou piste criminelle, l’enquête va révéler des zones d’ombres sur la personnalité de son époux.

Les « Elles », c’est Belle l’épouse tourmentée par la disparition de son mari, Louison, la meilleure amie depuis l’enfance, femme volontaire et Adeline, l’ado rebelle, en apprentissage de la vie. « Elles », ce sont toutes les femmes confrontées un jour à une réalité pour laquelle elles n’étaient pas préparées.

L’amitié de Belle et Louison s’est construite pendant l’adolescence contre l’injustice que font peser certains adultes sur leurs enfants. Louison et Belle, ce sont les « Elles » de la résilience. Adeline l’ado rebelle, c’est le « Elle » de l’appel de l’indépendance.

À chaque âge son combat pour la liberté. Évelyne Chamaillé sait mettre en valeur l’amitié féminine et la solidarité qui en découle, elle écrit sur des rencontres et des mains tendues, des situations qui échappent, d’autres dans lesquelles on risque de se perdre. C’est grâce à une force de caractère et hasards des rendez-vous avec le destin, que bien souvent les vies s’ouvrent sur des horizons nouveaux.

Dans ce roman, ces mains tendues le sont par des hommes âgés qui connaissent plus que les autres les périls de la vie et qui offrent une seconde chance comme pour se racheter de la lâcheté des autres.

C’est de ces mains-là que Louison et Belle ont réussi leur vie et bâti une amitié solide, à moins que l’amour d’un homme ne vienne tout ébranler. Le désir de l’aventure peut constituer un danger et les sentiments un piège.

Comme à son habitude, Evelyne Chamaillé sait émouvoir avec, dans celui-ci, une touche de polar avec une enquête qui nous conduira dans les secrets d’un homme marié. De Chinon en Italie, de Paris à Rio, des souvenirs d’enfance aux soucis d’adultes, l’histoire d’une femme seule face à des faux-semblants, des mensonges et des trahisons.

À LIRE - Et si l’école pouvait donner aux enfants le pouvoir de rêver ?

Tous les ingrédients sont réunis pour un excellent moment de lecture, un roman qui vous accompagne à travers les vignes de Touraine écrin d’un récit attachant autant que passionnant.

Par Christian Dorsan

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