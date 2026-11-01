L’Atelier de l’Agneau : la poésie n’entre pas dans les cases

Extraits d’un entretien avec Françoise Favretto responsable de la revue l’Intranquille et de l’Atelier de l’Agneau éditeur

Une alliance mémorable

1-Tu as commencé l’édition comment ?

Nous étions deux associations, l’une belge, l’Atelier de l’Agneau, l’autre française, le Castor Astral. Nous avions une revue chacun, M25 (dont j’étais une des responsables) et Jungle, bien connues dans les années 80 où on publiait beaucoup de poètes, toutes les tendances étaient présentes, des post-surréalistes, des poètes « du quotidien », les expérimentaux, et autres.

Donc, spontanément, on a décidé de travailler sur une anthologie de poésie. Une douzaine de « bénévoles » se sont partagé un travail colossal, recouvrant les années 30-70 et trois pays le Québec, la Belgique et la France. Semée l’illustration inédite, toutes en gris (beaucoup de dessins) ou noir et blanc d’un dessin d’Artaud à un peintre dans la mouvance hyperréaliste pour la couverture), des poètes les plus connus comme Bernard Noël à des inconnus comme Kaïm Gelkopf.

Ce mélange nous amusait, car on le prenait comme un pavé dans la mare, vu que tout le monde était bien vivant et que les artistes avaient une large part. Les vieilles conceptions de la poésie en prenaient un coup… et plus de vers rimés ! (Les deux éditeurs ont publié, après cette parution, une collection commune, intitulée Plaisirs solitaires, une quinzaine de titres.)

L’anthologie est parue en 1981 sous le titre Anthologie 80 et compte plus de 500 pages. Pour ma part, je m’occupais de la relation avec une par'e d’auteur .e.s français.e.s et j’étais chargée de dénicher des inédits, par exemple de Brigitte Fontaine, ce qui n’a pas été facile, d’abord elle n’avait pas d’adresse, il fallait écrire chez sa mère et elle répondait à la main au stylo vert, on devait transcrire. J’ai fini par aller la visiter dans l’Île St-Louis. Je n’ai pas pu la photographier, car elle avait une rage de dents.

Ah ! sa santé toujours problématique ! Son compagnon de tous les instants, Areski m’a invitée à déjeuner, préparé une gigantesque salade et nous avons, face à face, pris un repas en discutant tandis que Brigitte endolorie, restait à jeun… Elle m’a donné une très belle photo d’elle et j’ai photographié Areski cuisinant en souriant. Éditer me parut alors très excitant, occasion de rencontres étonnantes.

J’ai aussi participé au choix de l’œuvre de couverture, nous étions plusieurs dans l’atelier de l’artiste à en discuter, il montrait des diapositives, dans le noir, et c’est vrai que le résultat reste parlant, la vitesse du camion sur un pont et en dessous, la photo d’une parle de robe violette à points blancs, cela reste encore pour moi une sorte de logo artistique. J’ai aussi commencé à apprendre, de ce fait, la mise en pages (et sans informa'que, par collages).

C’est assez incroyable d’avoir réussi à publier ce livre dont il reste peu d’exemplaires et d’un état moyen. Pour des éditeurs indépendants, on disait encore « underground »…

La question du genre

2. Le genre « poésie » existe-t-il toujours ?

C’est une question qui agite les écrivains ; pour peu qu’ils travaillent le texte, ils se demandent comment le nommer. Les classifications viennent des libraires pour leurs étagères et surtout de classement des bibliothécaires. Même les bases de données demandent encore le « genre » du livre et comme la société se pose déjà des questions de genre, l’écriture n’arrive plus à se nommer clairement non plus.

Qu’importe ! Pour ma part, si je lis une narration plate, je laisse tomber. Je cherche la singularité et surtout le rythme.

(À suivre)

DOSSIER - Salon d’automne L’Autre Livre 2026 : l’édition indépendante à l’honneur

Par Auteur invité

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