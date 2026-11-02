Qui décide des livres qui méritent d’être lus ?

On confond parfois la visibilité d’un livre avec sa valeur. Dans le paysage littéraire français, les grandes maisons trustent la légitimité et les prestigieux prix font les ventes et les succès de librairies. En moyenne, les lauréat·es du Prix Goncourt se vendent à 500 000 exemplaires, selon l’institut d’étude de marché GfK. Quelle place reste-t-il alors pour une littérature de qualité à petits tirages ?

L’invisibilité n’est pas un verdict littéraire

Aux auteurices en quête de maison d’édition, je dis ceci : votre errance n’est pas une évaluation de la qualité de votre œuvre. L’impossibilité de trouver une structure prête à défendre votre texte ne suffit pas à en déterminer la valeur. Je souhaite également rappeler que toucher un·e lecteurice est, en soi, un succès. Pas 100 000, pas 10 000 : une personne. Ce livre avait peut-être vocation à bouleverser cette vie, à créer une émotion, à susciter une pensée. Ne faisons pas du nombre le seul étalon qui vaille.

L’émergence comme engagement

Calliope Éditions, maison indépendante engagée pour la littérature émergente, est née de l’envie d’accompagner des auteurices encore anonymes pour que leurs œuvres rencontrent leurs publics. Choisir de publier, malgré des moyens promotionnels limités, des ouvrages exigeants mais risqués, inclassables, parfois à contre-courant des thématiques et formats en vogue, est un acte militant. C’est contribuer, à son échelle, à la bibliodiversité.

Choisir l’édition indépendante, en 2026, est un acte de rébellion contre l’uniformisation des productions culturelles - ou en tout cas de celles qu’on met à disposition du public.

Lecteurices : acteurices de la découverte

Face à une visibilité inégalement distribuée, il existe, pour les lecteurices, un moyen - radical - de permettre à une création différente d’exister : la confiance.

Faire confiance à un livre qui n’a pas le sceau d’une maison prestigieuse, dont l’auteurice nous est inconnu·e, qui ne nous a pas été recommandé par un média prescripteur, c’est se laisser l’opportunité d’une belle surprise.

Nous ne pouvons hélas pas lire tous les livres, et aucun système ne permettra de rendre chaque œuvre également visible. Mais il est utile, si ce n’est nécessaire, de nous questionner sur ce qui informe nos décisions, sur les relais qui orientent nos choix de consommation culturelle, et sur l’accès inégal à ces mêmes relais. La question n’est peut-être pas de savoir quels livres méritent d’être lus, mais à quels livres nous donnons réellement la chance de nous rencontrer.

Marie Guerin

Marie Guerin a fondé Calliope Éditions, une maison d’édition indépendante consacrée à la découverte de nouvelles voix et à la célébration de la richesse de la littérature contemporaine. En mai 2025, elle a publié son premier titre, le roman À deux, la solitude, d’Anna Baniol.

DOSSIER - Salon d’automne L’Autre Livre 2026 : l’édition indépendante à l’honneur

Par Auteur invité

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