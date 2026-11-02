Éditions d’Avallon : l’indépendance se construit aussi en librairie

Il y a un an, dans les colonnes d’ActuaLitté, les éditions d’Avallon annonçaient une nouvelle étape de leur développement. Cette évolution a pris corps en 2026 : collections plus lisibles, liens renforcés avec les libraires, nouveau diffuseur, avec toujours la même volonté de défendre des écritures singulières. La maison retrouvera le salon L’Autre Livre à Paris les 7 et 8 novembre prochains.

Des collections pour multiplier les rencontres

Depuis sa création en 2020, Avallon, éditeur à compte d’éditeur, défend un modèle associatif à but non lucratif qui s’attache à permettre à des ouvrages de qualité de trouver leur lectorat non seulement au moment de leur sortie, mais aussi longtemps après leur parution.

En 2026, la maison d’édition a amélioré la lisibilité de ses marques éditoriales, en distinguant d’une part littérature contemporaine (« La Pierre Blanche ») et d’autre part polar, thriller, cosy mystery et science-fiction. En parallèle, Avallon a resserré ses liens avec les librairies indépendantes grâce à la diffusion-distribution assurée principalement par DOD & Cie. Cette évolution lui a permis de se rapprocher encore de ses lectrices et de ses lecteurs.

Une même maison, des voix très différentes

Trois ouvrages témoignent de l’originalité des talents des autrices et auteurs que cet éditeur indépendant publie.

Les Aubes noires, de Nicolas-Raphaël Fouque, met en scène, dans la Russie poutinienne, le choix d’une jeune femme prête à rejoindre le FSB pour comprendre pourquoi son père a été enlevé par les services russes vingt ans plus tôt. Ce thriller géopolitique et intime d’une grande singularité a séduit ses lecteurs par son intelligence scénaristique ainsi que par sa maîtrise exceptionnelle du suspense et des rebondissements.

Kivousavé, de Béatrice Hammer, fait entendre avec force la voix d’une adolescente lumineuse, aux prises avec un secret de famille ; ce roman, distingué par le prix Goya, figure dans la sélection du prix Tangentes 2027.

Enfin, Le docteur Rippenblatt et ses charmantes conséquences, de Keyvan Sayar, sorti le 23 octobre 2026, fait de la quête improbable d’un prénom une fable tendre, absurde et délicieuse, où l’humour le dispute à la poésie.

Ces textes témoignent de la richesse d’un catalogue qui accueille des voix fortes et originales et leur donne de la visibilité en librairie, sur les plateformes numériques et sur les plateformes de livres audio, une aventure dans laquelle les éditions d’Avallon se sont lancées récemment, avec le soutien du CNL.

Le salon de L’Autre Livre occupe une place particulière pour la maison d’édition, qui y participe depuis sa création. Sa directrice littéraire y sera présente, ainsi que plusieurs de ses autrices et auteurs.

Dans un paysage du livre toujours plus concentré, le combat d’Avallon pour la bibliodiversité reste terriblement d’actualité.

Participation au salon L’Autre Livre avec le soutien de la Région Occitanie.

Crédits photo : ASEIM

DOSSIER - Salon d’automne L’Autre Livre 2026 : l’édition indépendante à l’honneur

Par Auteur invité

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