Chèvre-feuille étoilée, une transmission réussie !

L’an dernier, nous fêtions nos 25 ans d'édition au féminin :

« Terre d’hospitalité » pour l’écriture féminine, nos éditions situées à Montpellier favorisent la diversité des perspectives et des cultures. Notre approche vise à transcender les frontières géographiques et culturelles, en mettant en avant des œuvres qui explorent des thématiques universelles.

Cette année nous annonçons avec une immense joie que nos éditions vont perdurer grâce à une jeune équipe qui assurera la relève.

Après 26 années à la tête de la maison avec ses co-fondatrices Behja Traversac, Maïssa Bey et Édith Hadri rejointes par Janine Teisson et Anouk Trévisan, Marie-Noël Letellier Arras quittera la présidence en décembre 2026. Elle restera membre du conseil d’administration pour accompagner la transition.

Depuis mai 2026, quatre éditrices titulaires d’un master 2 édition se forment à la direction collégiale de la maison autour de notre permanente Anouk Trevisan :

Élodie Berthod, éditrice, graphiste, mais aussi libraire, elle consacre ses multiples atouts au service des artistes et met un point d’honneur à porter la voix des femmes,

Emma Baud, graphiste et fée des chiffres — il en faut une ! — ses expériences en gestion de projet et programmation culturelle en font un atout de taille,

Marine Merland, bosseuse inarrêtable, à la fois libraire, éditrice, correctrice, maquettiste et accompagnatrice dans la création littéraire, elle dégote les talents, les soutient et permet aux lecteur·ices de découvrir leurs textes et une autre manière de voir le monde et

Clytie Di Campo, efficace, dynamique et curieuse, graphiste indépendante et jeune diplômée, elle connaît la maison sur le bout des doigts ! Stagiaire pendant six mois en 2026, proche des autrices et particulièrement attachée à la poursuite de cette aventure éditoriale, elle est le lien indispensable entre toutes…

Entrées au conseil d’administration en septembre, elles ont déjà pris en charge la sélection éditoriale pour 2027.

Elles seront les voix qui continueront à soutenir et promouvoir les autrices futures et passées des éditions Chèvre-feuille étoilée et sa ligne éditoriale.

À l’occasion du salon d’automne de l’Autre livre, Chèvre-feuille étoilée a mis à l’honneur ses valeurs de sororité à travers plusieurs publications, qui seront mises en lumière.

La sortie le 2 novembre de Tremblement de Samira Negrouche, recueil de poésie/ CD et MP3 avec la musique de Floy Krouchy, une première pour nos éditions, en partenariat avec Athénor, Centre de création de musique contemporaine de Saint-Nazaire. Une première pour Chèvre-feuille étoilée !

Guerre en Iran, journal de bord 2025-2026 de Fariba Hachtroudi

Alma Karlin, voyageuse de l’extrême de 1889-1950 de Caroline Fabre Rousseau nominée pour le prix Simone Veil et le Prix des femmes de Lettres.

Crédits photo : les éditions Chèvre-feuille étoilée

DOSSIER - Salon d’automne L’Autre Livre 2026 : l’édition indépendante à l’honneur

Par Auteur invité

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