Et si l’école pouvait donner aux enfants le pouvoir de rêver ?

Parce que Marion Fellrath souhaite « enseigner comme elle est » et non, comme l’administration le voudrait, elle va s’investir avec passion dans des activités propices à l’éducation. Pour apprendre, il faut que les enfants soient attentifs, c’est par le jeu et la curiosité que les élèves de cette prof pas comme les autres, va susciter l’adhésion de tous.

Les enfants sont par nature curieux et ont « envie de croire en un monde où tout est possible », plus difficile à blaser que les adultes, ils sont néanmoins dissipés, il faut donc inventer des cadres pour ne pas les ennuyer tout en faisant la leçon.

Nommée dans une école dite « difficile », dans le quartier de Belleville où peuvent se côtoyer jusqu’à 19 nationalités différentes dans une seule classe avec des histoires et des problématiques sociales particulières, notre jeune prof va inventer des thématiques avec des rencontres marquantes telles que : Claudie Haigneré, Isabelle Autissier, Mory Sacko et bien d’autres, tous autour de sujets tels que la cuisine, l’espace, la course en mer, l’espionnage (avec le concours de deux agents de la DGSE !). Autant de thèmes qui donnent des rencontres marquantes pour un jeune public avide de découvertes.

L’école n’est pas le seul espace de culture pour les enfants, la famille, l’environnement religieux pour certains ou d’origine géographique pour les autres, la rue… Tout peut être des repères, des références qui échappent au dispositif de l’éducation nationale. Les intervenants que rencontrent les élèves vont délivrer un message commun : tous ont réalisé leur rêve d’enfant.

Émerveillés, intrigués, amusés, ces enfants souvent pensent être condamnés à un avenir lié à leur condition sociale, ils vont prendre confiance en eux , trouver l’estime de soi, prendre de l’assurance en comprenant le monde extérieur et étranger de leur quotidien.

Toutes les actions menées vont faire grandir les enfants, combattre les préjugés et le sexisme qui naissent dans ces âges-là. C’est un formidable livre d’espérance qui prouve que les enfants sont capables d’absorber une multitude d’informations et de se nourrir de chaque nouveauté.

C’est un témoignage rafraichissant soutenu par une écriture enthousiaste et dynamique, l’histoire d’une élève qui aimait l’école et qui en fait son sacerdoce. Une prof qu’on aurait adoré avoir en classe.

DOSSIER - Auteurs sans éditeurs, éditeurs sans auteurs ? Un podcast en 4 épisodes

Par Christian Dorsan

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