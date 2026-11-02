Aux Utopiales, le Prix Extraordinaire salue NooSFere et Quarante-deux

Le mercredi 23 septembre, à 19 heures, Sylvain Tesson sera au Théâtre Marigny, à Paris, pour une nouvelle rencontre des « Conversations de la Revue des Deux Mondes ». L’écrivain et voyageur viendra échanger avec le public autour de son parcours, de ses écrits et de son regard sur le monde. La rencontre se tiendra au Carré Marigny. Les places sont proposées à 30 €, avec un tarif réduit de 15 €.