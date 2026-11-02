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#Vie littéraire

La vie est à elle-même son propre sens” : l’héritage de Nicolas Grimaldi

Disparu le 13 février dernier à l’âge de 92 ans, le philosophe Nicolas Grimaldi laisse une œuvre traversée par le désir, le temps et les contradictions de l’existence. Dans cet hommage, Aliocha Wald Lasowski retrace le parcours d’un penseur qui, de Montaigne à Proust, n’a cessé d’interroger notre rapport au monde. Une exploration de sa philosophie, où l’art, l’amour et l’imprévu nourrissent une profonde passion pour la vie.

Le 02/11/2026 à 17:33 par Auteur invité

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Publié le :

02/11/2026 à 17:33

Auteur invité

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Au printemps 1571, Michel Eyquem, seigneur du domaine, décide de se retirer au château de Montaigne, sa demeure natale, sur les marges occidentales du Périgord. Décision solennelle, au point qu’il fait graver, sur l’un des murs de sa bibliothèque, une sentence latine qui scelle sa volonté : retrouver le « doux refuge » de ce qui est à la fois domicile familial et cabinet d’études, pour se consacrer pleinement « à sa liberté, à sa tranquillité et à son loisir ».

Loisir traduit otium, à quoi s’oppose negotium, qui désigne l’ensemble des obligations imposées, des tâches contraignantes. À l’inverse, le loisir marque l’indépendance de l’aventure intellectuelle, le commerce singulier avec soi-même, le souci d’un retrait dans son for intérieur, pour « faire l’essai » de la réflexion et de la saisie de ses émotions personnelles. À l’écart des contraintes publiques, la demeure privée offre un espace propice à la spirale des pensées intimes, aux rêveries fugitives et vagabondes.

Au sommet de la tour ronde, depuis sa « librairie », dont les murs, peints de fresques mythologiques représentant Mars ou Vénus, évoquent un décor romain, Montaigne, en éclaireur, a une vue imprenable sur un paysage de champs et de vignes, aux confins de la Guyenne et de la Dordogne. Son regard surplombe et domine l’horizon : se dessinent, au loin, six cents hectares de terres héritées du bisaïeul de l’écrivain.

De Montaigne à Grimaldi, l’art de se retirer

Position stratégique, esthétique, politique ? Le choix du lieu détermine les formes de la méditation ou la plasticité de la pensée, c’est-à-dire les moyens de s’étonner et d’accueillir l’inattendu. Fidèle aux maîtres-penseurs de l’Antiquité, attentif à la distance de soi à soi, Montaigne recrée ce chemin en échappées multiples, qui favorise la liberté. La concentration intérieure s’impose comme la condition de l’ouverture au monde. Elle ouvre les possibles et nous invite à penser ailleurs et autrement. C’est la visée des Essais : « Le sage doit au-dedans retirer son âme, et la tenir en liberté et puissance de juger librement des choses » (Les Essais, I, 23).

Si Montaigne prend la décision de « se retirer » à l’âge de trente-huit ans, pour faire de ce retrait le moment fondateur d’une renaissance, c’est à peu près au même âge, à trente-cinq ans, que le philosophe Nicolas Grimaldi, qui nous a quittés le 13 février 2026, prend ses quartiers non loin de Bordeaux, pour se consacrer à l’exercice d’une pensée solitaire, en contrepoint de ses charges professionnelles.

Mais quel sera son lieu ? Une tour à la Montaigne ? Ou une île façon Robinson ? Son choix s’ancre dans un paysage de son enfance, là où l’emmenait son grand-père, au bord de l’océan : Nicolas Grimaldi s’installe dans le sémaphore désaffecté de Socoa, situé au début de la corniche basque, surplombant la baie de Saint-Jean-de-Luz, à Ciboure. De là, il observe le golfe d’Aquitaine, scrute le va-et-vient des bateaux de pêche et des navires de plaisance, interroge le ciel et ses métamorphoses.

Le philosophe est au sommet du phare comme un nouveau guetteur, à l’affût de lui-même et du monde. Le couvent des Récollets n’est pas loin, de même que le fort de Ciboure. Ici, « méditer » est de nouveau rendu possible, quels que soient la tournure et le sens que doive prendre l’aventure de cette méditation.

Un phare face à l’océan, un refuge pour penser

Selon certains angles de vue, la tour de Nicolas Grimaldi prend l’aspect d’une maison ordinaire. Mais, au pied de l’ancien sémaphore, se dessine le feuilleté de la falaise, découpé par les assauts de la mer et du temps. Le visiteur s’arrête sur l’arc de cercle à peu près régulier que forme le bas de la tour, étonné devant ce paysage de carte postale.

Alors que l’édifice, qui date du XIXe siècle, était abandonné, Nicolas Grimaldi le refait vivre en y posant ses valises en 1968. S’impliquant encore dans de multiples engagements, qui l’occuperont au sein de plusieurs universités jusqu’en 1994, il aménage petit à petit ce lieu insolite, à l’architecture simple, accueillante autant qu’austère, marquée par le style dit Monarchie de Juillet.

Pour s’isoler des bourrasques hivernales, pour éviter le souffle glacial du vent et des tempêtes, il faut calfeutrer les murs, protéger l’intérieur. Mais c’est bien ici que le désormais professeur émérite de la Sorbonne — qui y occupa d’abord la chaire d’histoire de la philosophie moderne, puis celle de métaphysique — a décidé de séjourner, d’abord épisodiquement, puis exclusivement jusqu’à sa disparition, en février 2026, à l’âge de 92 ans.

A-t-il pensé au chalet de Martin Heidegger à Todtnauberg, la petite hutte de six mètres sur sept, située à près de 1100 mètres d’altitude ? Il reste que l’ancien sémaphore de Socoa est devenu, avec Nicolas Grimaldi, un lieu philosophique. Il y lit, écrit, peint, écoute de la musique et, à la manière de Montaigne, reçoit ses plus fidèles amis. Parfois, un ancien élève vient saluer son ancien professeur. Moment de convivialité et de partage.

Un philosophe dans la lignée des moralistes

À treize ans déjà, Nicolas Grimaldi veut devenir poète ; il choisit à seize ans de se consacrer à la philosophie. Et pendant presque un demi-siècle, depuis son premier livre, Le désir et le temps, en 1971, il élabore avec passion une œuvre exigeante, dont la visée philosophique est inséparable d’un ton, d’un style, d’une écriture.

L’œuvre de Nicolas Grimaldi s’inscrit, à sa manière, dans une tradition intellectuelle qui l’apparente aux moralistes du XVIIe siècle. Si La Bruyère admirait dans les Maximes de La Rochefoucauld « la variété de l’expression », comment ne pas reconnaître chez Grimaldi autant d’ouvertures du côté des Pensées de Pascal que du côté des Nouvelles Réflexions d’Étienne de Vernage, du Discours sur les passions de l’amour de Jean Domat ou des Amusements sérieux et comiques de Dufresny ?

Toute une relation au monde qui nous entoure, au temps qui passe ou à l’amour qui nous éblouit autant qu’il peut nous désespérer, s’y met en jeu. Et peut-être Grimaldi aurait-il accepté de faire sienne cette réflexion, plus récente, de Jean Giraudoux, qui, dans Électre, en 1936, fait dire au personnage du Jardinier, au début de son lamento : « Evidemment, la vie est ratée, mais c’est très, très bien, la vie. »

À la suite des moralistes du XVIIe siècle, Nicolas Grimaldi se méfie de l’absolu moral et de tout dogmatisme. Comme le peintre sur le motif, sa pensée se développe sur le vif, en mouvement, en alerte, contre toute systématicité réductrice. Pointant au cœur les doutes, les désarrois, les inquiétudes, son geste vise à démasquer les impostures qui se prévalent du Bien définitif. Ainsi, Préjugés et paradoxes (2007) soulève les contradictions de notre société, sans démarche de système ni pensée théorique. Il s’agit, au contraire, de rassembler des matériaux bruts, divers et épars.

C’est que, par son écriture multiple, discontinue, Grimaldi met au jour les expériences morales et esthétiques, toutes inventives, qui révèlent autant la liberté créatrice de l’être humain que les méandres de la comédie sociale. Il saisit alors les égarements de la conscience qui, tantôt malgré elle, tantôt volontairement, s’échappe du réel et s’évade dans l’imaginaire. Comment éviter de sombrer dans un monde fait d’illusions et de fantasmes ? Sensible à l’intensité, toute intérieure, de l’émotion, l’individu peut devenir le jouet de sa propre imagination, et s’égarer dans un tourbillon d’hallucinations.

Le désir, cette liberté qui nous dénature

Passionnée, toute personne cherche à s’épanouir et à ressentir de la joie. Lorsque l’on s’interroge sur nos choix et notre avenir, Grimaldi poursuit la réflexion. Il s’interroge et se demande ce qui fait la spécificité de l’individu. À l’écoute de la sensibilité humaine, le philosophe tente de déchiffrer les mobiles existentiels : « Toute la question fut de comprendre comment il est possible qu’il y ait dans la nature un être aussi dénaturé que l’homme », écrit Grimaldi.

Pourquoi « dénaturé » ? C’est que l’individu, par le sentiment qu’il a de son existence, peut s’arracher au présent. La force de sa subjectivité — cette liberté fondatrice qui se nomme désir, effort ou volonté — lui permet de s’affranchir de l’immédiat, de s’extraire du moment présent, pour envisager l’avenir. Autant de projections à travers lesquelles l’homme se « dénature ».

Alors, soit le rêve l’égare et la déception finale est grande ; soit l’anticipation lui permet d’entreprendre, et la réussite comblera le résultat. Jusqu’au prochain désir, jusqu’au prochain sentiment d’insatisfaction… Dans chaque cas, bien sûr, la « nature » ne disparaît jamais complètement. Au final, le temps rattrape l’homme et le ramène à sa condition d’individu contingent et limité. Nous sommes des êtres de désir, mais limités dans notre nature !

Alors, pour éprouver l’expérience ordinaire de la vie et en dégager la palette des émotions, des plus élémentaires aux plus exaltantes, Grimaldi s’intéresse à ces êtres de culture que sont les humains à travers leur alter ego : les personnages de romans.

Quand les romans explorent les tourments de l’âme

En arpenteur des modulations de l’intériorité, il suit la vie des êtres de fiction et décrypte les récits littéraires. Attentif à l’ampleur de destins bouleversants ou, à l’inverse, au détail de vies minuscules, il se passionne pour les romans de l’attente, de la mélancolie, de l’ennui (Madame Bovary) ; pour les récits qu’habitent l’ambition, la manipulation, l’amour et le ressentiment (Lucien Leuwen) ; pour les textes qui mettent en jeu l’épreuve du désir et de la jalousie (À la recherche du temps perdu).

Grimaldi analyse en philosophe la manière dont les auteurs de chair nous introduisent à la conscience des acteurs de papier. Cette intimité du dedans, si essentielle à Flaubert, Stendhal et Proust, constitue l’expérience fondamentale sur laquelle s’interroge Grimaldi depuis cinquante ans : attente stendhalienne, déception flaubertienne et envoûtement proustien de l’imaginaire.

Voici Charles Swann devant un tableau de Botticelli. Puissance d’éveil de l’amour devant la forte intensité de l’art. C’est un arrachement soudain qui se produit, lorsque l’œuvre picturale emporte le cœur humain et le mène vers un paradis. L’expérience esthétique conduit de la déchéance pathétique vers le bonheur sublimé.

Proust décrit la courbe de l’amour qui élève Swann du néant à la passion, par la découverte d’une ressemblance frappante : Odette de Crécy a les mêmes traits que Zéphora, fille de Jéthro et épouse de Moïse, peinte par le Florentin Botticelli. Cette émotion permet à Swann de « faire pénétrer l’image d’Odette dans un monde de rêves », écrit Proust, et de conférer à la jeune femme une beauté subjective, fantasmée et imaginée.

« Swann se félicita que le plaisir qu’il avait à voir Odette trouvât une justification dans sa propre culture esthétique. » Mais que désigne alors l’amour ? N’est-ce qu’illusion, méprise, quiproquo ? Vivre ainsi dans le fantasme, n’est-ce pas prendre le risque d’être au final déçu par la réalité, jamais à la hauteur de l’idéal ?

Chez Proust, les enchantements trompeurs de l’amour

En quatre volets, de La jalousie, son premier essai, en 1993, sur l’imaginaire proustien, jusqu’au Baiser du soir, en 2015, autour de la psychologie amoureuse de Proust, en passant par Proust. Les horreurs de l’amour (2008) et Essai sur la jalousie : l’enfer proustien (2010), Grimaldi explore l’envoûtement tortueux et l’ensorcellement irréel du soupçon amoureux.

Qu’éprouve un être jaloux et inquiet ? Comment la passion se noue à l’attente, au manque ou à la frustration et dévore, peu à peu, l’individu ? Est-il concevable de se délivrer de l’irréductible distance éprouvée entre le monde créé par l’imaginaire, et le réel perçu par nos sens ?

Une forme de psychopathologie, issue de la souffrance liée à la séparation, trouve peut-être son antidote dans l’aspiration à un temps retrouvé. Quel soulagement ce serait ! Comme cette haie d’aubépines, que le narrateur de La recherche admire le long du chemin de Tansonville : au retour de la saison, au mois de mai, il s’émerveille de les retrouver, il se réjouit d’en respirer à nouveau le parfum.

Mais, malgré l’admiration, au-delà de ses observations, les aubépines gardent leur mystère. L’intense réalité des fleurs ne peut se sentir qu’en imagination. Les retrouvailles constituent un moment d’apaisement, qui peut cependant n’être que de courte durée.

Mais le soupçon et le constat du relatif conduisent-ils au pessimisme, au scepticisme ? Antidote à la mauvaise foi comme au dogmatisme, la traque des effets illusoires de l’imaginaire mène-t-elle au découragement et à l’abandon ?

Espérer, au risque de la désillusion

Le sage sait que l’excès d’espérance comporte le risque de tomber dans les passions tristes et de sombrer dans l’amertume. Grimaldi se souvient de son enfance et des exilés espagnols, amis de son père, qui, inquiets, tourmentés, à l’affût du moindre signe de danger, venaient lui rendre visite dans leur domicile parisien : « Quoiqu’ils fussent réfugiés et installés en France depuis plus de trente ans, ils continuaient de guetter le plus infime mouvement dans les Asturies comme un signe d’espoir. »

Faut-il garder espoir ou se résigner, accepter notre sort, comme les personnages de Tchekhov et de Beckett, ne décider de rien et commenter indéfiniment notre enlisement, dans l’attente stagnante de la mort ? Ailleurs, chez l’auteur de Gatsby le magnifique, cette suspension se confond avec un sublime désespéré : « J’aimais, chez Fitzgerald », écrit Grimaldi, « que toute vie ne fût que se préparer à ce qui en serait l’échec. » C’est pourquoi la question traverse, d’un bout à l’autre, l’œuvre du philosophe.

Sans angélisme ni condamnation, Grimaldi cherche à saisir les mystères de l’existence, tous ces états où l’esprit humain semble tanguer, de bord à bord, entre espoir et désillusion, générosité et égoïsme, ennui et inquiétude, don de soi et repli solitaire. Écrivains et philosophes l’accompagnent dans cette quête : « Toute mon entreprise est d’avoir tenté de rendre raison de l’anthropologie pascalienne » - pour autant que l’homme pascalien vit dans la conscience des contradictions irréductibles de la vie humaine.

Soyons lucides, nous avertit Pascal : les échecs de la volonté, la vanité des plaisirs, l’insatisfaction des divertissements, les masques du moi, l’injustice des lois et le despotisme des coutumes peuvent engendrer découragement et abandon. Jamais en repos, toujours inquiet, l’homme pascalien désire constamment, mais sa volonté est rarement satisfaite.

À considérer leurs agitations, « j’ai dit souvent que tout le malheur des hommes vient d’une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre », écrit Pascal. Dans sa langue, Grimaldi conclut : « Aimer la vie, c’est comme aimer une soif jamais tout à fait étanchée. » De Blaise Pascal à Nicolas Grimaldi, la même interrogation : est-ce que vivre, aimer ou espérer serait une mission impossible ? L’insatisfaction, toujours l’insatisfaction…

Comment souffler sur les braises de la vie, avec la lucidité que rien ne comblera totalement nos attentes ? Fragiles, nous suffoquons, exaspérés de l’inconstance de nos sentiments. Baudelaire expose cet accablement mélancolique, quand pèse l’angoisse crépusculaire, sous la forme d’un spleen absolu : « L’Ennui, fils de la morne incuriosité / Prend les proportions de l’immortalité. » Faut-il, comme les solitaires de Port-Royal, se retirer du monde et choisir le désert, dans l’oubli des hommes ? N’est-ce pas dans un geste tout baudelairien que le philosophe lui-même a choisi le retrait dans son Phare du bout du monde, pour reprendre le titre d’un roman de Jules Verne ?…

Face aux fanatismes, la lucidité pour seule arme

La lucidité, comme prise de conscience et désir de distance ? Penseur du politique, Grimaldi en appelle à la lucidité et au bon sens, lui qui dénonce avec force les extrémismes aussi bien que les dérives sociales et religieuses. Il condamne tout fanatisme aveuglé, toute folie exterminatrice qui vit sa violence psychologique comme une réalité.

Aberrations criminelles, pure chimère, « tout envoûtement suscite de semblables hallucinations ».

Que faire, face à la destruction aveugle ? Le fanatisme volontaire est devenu la barbarie des temps présents. Commentant, dans l’un de ses livres, les attentats terroristes qui nous ont frappés et continuent de nous hanter, Nicolas Grimaldi décrit alors « tous ces illuminés qui courent l’amok, arrachent les vies comme ils arracheraient du chiendent, et se préparent pour la mort comme pour une noce ».

Face aux violences sans nom, Grimaldi fait partie de ces philosophes qui considèrent que nous n’avons pas atteint la « fin de l’histoire ». Au contraire, il faut rouvrir la marche des événements, pour en saisir l’interprétation à nouveaux frais. En compagnie d’autres penseurs, il nous rappelle que le désenchantement idéologique n’a pas encore eu lieu. Mythes, idéaux ou idéologies nous menacent, et le danger est grand. Seule solution, se battre contre les tyrannies aveuglantes à travers une philosophie qui déjoue les illusions et affronte les ensorcellements les plus trompeurs.

C’est ce que fait aussi, à sa façon, le philosophe Clément Rosset, lui qui réfléchit à instaurer la distance nécessaire avec les discours façonnés par les bonimenteurs de tout bord. On le sait, on s’en souvient, Rosset, dans ses textes, démasque les faux-semblants, les images factices, les « doubles » trompeurs et toxiques, construits par les hommes pour tenter d’échapper à la réalité. Leçon philosophique essentielle : si le monde est souvent cruel et tragique, parfois même insupportable, il est toujours préférable de l’accepter tel qu’il est, plutôt que de céder aux sirènes des arrières-mondes ou des utopies.

Retour au réel, nous annonce Rosset, comme un geste de survie ! Ancien compagnon d’armes de Gilles Deleuze, Rosset nous conduit vers le réel, par des textes fondateurs comme La philosophie tragique (1960) ou Le réel et son double (1976), pour puiser dans le monde une joie jusque dans le tragique.

Autre sillon, autre creusée : Jean Starobinski. Psychiatre de formation, cet ancien interne des hôpitaux de Genève et de Lausanne évoque les masques que l’on porte malgré soi, pour se protéger des autres et de notre propre regard. Au fond de tout moi se cache l’altération intime du je, relation duelle à soi propre au mélancolique et à l’artiste. La transparence et l’obstacle (1957) et Le remède dans le mal (1989) de Starobinski suivent le fil du caché et du dissimulé, prennent en compte le rôle de la fiction et la psychologie du jeu. Que cherche-t-on à dissimuler, dans nos vies, à travers notre image ? En multipliant les conduites masquées, dans la tension du dedans et du dehors, par l’alternance du comique et du tragique, la subjectivité du secret se creuse. Les travaux de Jean Starobinski soulignent l’importance du regard et du champ du visible qu’embrasse un « œil vivant », confronté à la transparence ou à l’opacité du monde sensible.

Grimaldi (disparu en 2026), Rosset (mort en 2018) et Starobinski (décédé en 2019), trois philosophes qui traquent l’illusion. Chacun choisit son terrain de chasse, son siècle de prédilection et ses auteurs de référence. D’ailleurs, ils retrouvent sur leur chemin principalement des penseurs de la morale, qui correspondent à leur préférence : pour Grimaldi, c’est le XVIIe siècle, avec Pascal et Descartes ; chez Starobinski, le XVIIIe siècle s’impose, en compagnie de Diderot et de Rousseau ; Rosset, lui, se tient en proximité du XIXe siècle, avec les figures de Schopenhauer et de Nietzsche.

Chacun des trois, oui, questionne le rapport au réel. Philosopher, c’est alors s’interroger sur l’irréalité, cette manière fantasmée de considérer le monde extérieur. L’être humain tombe si souvent dans le piège tendu par les faux-monnayeurs : prendre pour vérité un spectacle d’apparences, où les masques pullulent. Il n’y a qu’une chose à faire, qu’une seule question à se poser : comment s’arracher à l’inauthentique et retrouver l’exigence de sincérité ?

Dans une société qui s’étourdit des effets de surface, la rareté, c’est la profondeur, le repli, l’intériorité. Loin des stéréotypes, nos trois philosophes offrent une lecture singulière qui unit superbement analyse littéraire, étude psychologique et exploration de l’âme humaine, entre artifice et mélancolie.

La musique, un remède à la mélancolie ?

Un autre point commun réunit Grimaldi, Starobinski et Rosset. Tous les trois sont mélomanes, passionnés par l’écoute. Grimaldi apprécie, par-dessus tout, la musique de chambre. Il évoque aussi la manière dont il est touché, ébloui même, par la sensibilité artistique du pianiste Yves Nat. Célèbre pour son interprétation des sonates de Beethoven et devenu ami intime de Debussy, Yves Nat développe un jeu au clavier pudique et réservé. Grimaldi aime la simplicité et la sincérité de ce musicien. Starobinski, lui, passionné d’opéras (Monteverdi, Mozart) et de directions d’orchestre (Ernest Ansermet), considère la musique comme faisant partie intimement de sa vie.

À la fois essentielle et précieuse, la musique est, pour Starobinski, « ce qui reste de la parole quand elle a atteint ses limites ». Si, enfin, Rosset est pianiste à ses heures, il place l’art sonore au cœur de la sensibilité philosophique. Diapason d’émotions, le son musical porte une allégresse légère, diffuse une vitalité constante et énergique. Rosset y entend le métronome qui rythme nos vies et influence nos conduites.

Antidote à l’ennui mélancolique d’une part et à l’action destructrice d’autre part, l’art est un soin puissant. La déambulation instrumentale, la rêverie sonore ou la fiction musicale, un remède aux dérives politiques ? Grimaldi l’a bien compris : si vivre se limite à attendre, sans espoir de satisfaction, l’accomplissement d’un désir toujours insatisfait, où cela nous mènera-t-il ? La conséquence inévitable est une inquiétude « de ne jamais vivre dans le présent ». Le bonheur est alors impossible, si nous passons notre temps à fuir en avant ou en arrière. « Toujours dans la nostalgie d’un passé ou dans l’anticipation d’un futur », précise Grimaldi, « bref, d’un infini imaginaire ».

Ce désenchantement illusoire cause notre bile noire mélancolique. Devant les espérances trop grandes de la conscience — l’infini, la perfection, la plénitude —, l’être humain, condamné à l’échec, se réfugie dans les figures constitutives de la finitude — le silence, l’attente, le soupir. « Autant de temps que durera le temps », précise et confirme dans ses livres Nicolas Grimaldi, « jamais ne cesseront ni le désir ni l’inquiétude, ni l’opiniâtre vitalité d’une secrète espérance, ni le ressac amer d’une secrète déception ».

Crainte ou doute, joie ou bonheur, toute notre condition existentielle, en somme, est un effet du temps sur nous : telle est la thèse principale formulée dans Le désir et le temps, œuvre majeure de Nicolas Grimaldi. Tiraillement entre la mélancolie du passé et l’inquiétude de l’avenir, le temps est vécu par l’être humain sur le mode du désir. « Désir de ce qui n’est pas encore, désir de rompre avec ce qui est, désir de novation ; et aussi désir de ne plus désirer, désir de repos, d’immutabilité. »

Le temps est une tension contradictoire. Chaque individu tend vers une aspiration, soit l’inconnu, le nouveau et l’aventure, soit la quiétude, la paix, la tranquillité. Pris entre deux tendances, le mouvement est un désir inquiet, un doute permanent.

Le bonheur ne se conjugue qu’au présent

Le bonheur humain ne réside pas dans une stabilité calme, car la joie rêvée voit sa réalisation toujours un peu décevante. Mais fuir vers un paradis perdu est inutile. À la plainte mélancolique, Grimaldi préfère la passion du présent. Devant l’énigme de la vie, son mystère impalpable, Grimaldi réhabilite la générosité instantanée, la beauté immédiate, le moment présent. Sans attendre, malgré l’impatience qui ronge, l’existence se veut création de soi et capacité de se renouveler.

Vivre pleinement, explique Grimaldi, à travers ses différentes manifestations, sans exclusivité et avec diversité, c’est accueillir la ferveur et la surprise. Il y a autant d’humanités que d’individus ; l’essentiel est le partage d’expériences, de sensibilités, de projets et d’actions.

Petit à petit, de livre en livre, se dessine la cartographie grimaldienne, d’où émerge une philosophie de la vitalité et de la création. Une pensée du dynamisme et de l’énergie accompagne l’imprévu de l’existence, sans imposer de cadre définitif ou d’ordre implacable à la vie. « Il y a une vie de la pensée, elle a un caractère organique », précise Grimaldi, au détour d’une analyse du Discours de la méthode des Études cartésiennes (1996). L’événement vital, ce qui arrive et se produit dans l’existence, surgit. On ne l’attendait pas. Grimaldi nous y invite dans sa philosophie : laisser l’imprévu, source de bonheur, en lieu et place de la prévision.

Philosophe de l’étonnement et de la surprise, Grimaldi identifie, dans le cheminement de la pensée, les brusques ruptures et les retournements soudains.

Qu’arrive-t-il à Descartes, lui qui avait prévu de se consacrer à l’étude des sciences physiques à partir de 1637 ? Tout d’un coup, un changement se produit : le père de la philosophie moderne décide de bifurquer. Il va rompre avec son plan initial et décider de se consacrer à une question métaphysique de premier plan, alors qu’il ne s’y intéressait plus. Descartes entend élucider l’origine de la liberté. Pourquoi rompre ? Les circonstances contingentes désarçonnent les prévisions.

Une autre rupture retient l’attention de Grimaldi, dans un contexte très différent.

À Antioche, en 362 après Jésus-Christ, le jeune empereur de Rome Julien, dit Julien l’Apostat, bouleverse les codes et les comportements. Par sa décision aussi avant-gardiste que conservatrice, il ordonne le retour à la tradition païenne, le paganisme classique, tout en promulguant un édit de tolérance autorisant l’ensemble des religions.

Commentant cette décision politique, Grimaldi explique que tenir compte du présent et des circonstances singulières, c’est ici en finir avec les liturgies imposées. Le courage de saisir la nouveauté de la vie passe ici par un geste social et culturel de progressisme critique et de modernisme salvateur.

Le courage de vivre sans tout prévoir

De manière générale, Grimaldi salue l’adaptation de l’événementiel au circonstanciel. La sagesse est une souplesse qui tient compte des microdétails du réel. Évoquant ailleurs la force bénéfique de l’action judiciaire, Grimaldi explique qu’elle ne doit pas prétendre à la vérité abstraite ou à la pure vertu — ce serait billevesée et folie —, mais viser l’efficacité : « il faut encore quelque accointance avec les circonstances, l’art de mettre à profit le bon moment, du discernement, de l’à-propos, un heureux tour de main, la subtilité du doigté ». En un mot, une manière singulière d’épouser les plis du réel, sans écraser les nuances ni aplatir la rugosité.

À la morne mélancolie ou à la folie illusoire, Grimaldi préfère le gai savoir : courir le risque de la vie et choisir l’imprévu, source d’émerveillement. Face à l’apathie générale, Grimaldi souhaite le sursaut et refuse la démobilisation collective. Son manifeste philosophique peut s’inscrire dans cette phrase, comme un appel, un souhait : « Nous ne pouvons pas nous résigner à cet unanime consentement à l’insignifiance. »

Le bonheur humain est de devenir médiateur de la flamme de l’existence, dans nos pensées et actions. La vie est inventivité, même si elle rencontre échecs et déceptions. Une énergie fabuleuse qui ne s’éteint jamais. Alors, oui, l’infini des possibles s’offre à nous. Et le philosophe Nicolas Grimaldi, loin de tout militantisme, se veut « militant pour le possible ».

Faire l’expérience du présent, être au qui-vive dans le réel et acquérir une forme d’attention à ce qui survient, aux événements qui arrivent : la relation au temps, à soi et aux autres, c’est l’acceptation de la vitalité, surprenante ou décevante, mais toujours variante. Saisir l’inédit, la nouveauté, par-delà le bien et le mal : « Un début de sagesse consisterait à ne pas attendre comme une fête l’avènement de ce que nous avons imaginé, mais à nous réjouir comme d’une surprise de ce que nous n’attendions pas », écrit Grimaldi. Autrement dit, les multiples aléas de l’existence n’empêchent pas la gloire puisée dans chaque instant.

L’amour est un pari, le plus beau pari qui soit. Dans l’amour véritable, Grimaldi voit une éthique personnelle du don, à l’opposé de l’amour-propre. L’amour, le vrai, est unique, explique-t-il. Aimer, c’est offrir une relation d’ouverture à l’autre et sortir du regard centré sur soi-même. L’amour sincère conduit les êtres qui s’aiment à quitter la simple image narcissique (ordre de la représentation) et à s’engager sur le chemin de la générosité et du contact spontané (ordre de la vie) : « Nous vivons d’autant plus que nous transfusons notre propre énergie. »

La réponse à l’anthropologie pascalienne nous vient ici, comme un don de soi sans appel. L’amoureux grimaldien entend ne rien laisser échapper de ce qu’il y a de sacré en chaque instant. « La vie est comme un flux ou un rayonnement », écrit Grimaldi, « elle se transmet, se diffuse, se propage ».

Cette vitalité proclamée peut s’appuyer sur une fragilité vécue, à l’image des personnages de Simenon, que Grimaldi apprécie particulièrement. Secoués par les accidents de la vie, les créatures littéraires de Simenon, comme Mélie la servante, le cousin Monfils, Lapointe, Planchon ou Madame Chabut, sont en déroute, en dérive, en errance. Mais l’amour peut soudain les emporter. Coup de foudre, choc ou imprévu. « Ils sont aimantés par la vie », conclut Grimaldi.

Frôler la mort, réapprendre à vivre

La vie est fragile. Elle peut, soudain, être menacée de disparition. Grimaldi a profondément ressenti la violence physique ou la perte du corps. Un événement douloureux qui a bouleversé la vie du philosophe. Suite à un accès de spasmophilie, Nicolas Grimaldi a fait un jour une crise de tétanie. Entouré par une équipe médicale, il est resté trois jours au service hospitalier des urgences. « Si les médecins parvenaient à me faire revenir de ces confins de la mort », se souvient-il alors, « la deuxième vie qui me serait prêtée ne serait pas la suite de la première ».

Sorti du coma, Grimaldi change de mode de vie. Après l’altération vitale de son état de conscience, et régulièrement pris de suffocation et d’étouffement, liés aux difficultés respiratoires, il apprend à contrôler les mouvements de son diaphragme et à régler le rythme de son souffle : « Je n’étais pas prêt d’oublier ce que m’avait révélé cette brève rencontre avec la mort : la vie est à elle-même son propre sens. »

Le philosophe fait alors du vouloir-vivre la quête du bonheur, et fait du paradigme de la création le modèle de l’agir humain, lui qui a vécu jusqu’à l’âge de 92 ans. L’accomplissement de soi se réalise dans l’effort joyeux. Le travail et le bonheur, ensemble, de manière indissociable : « Créer, produire, fabriquer, est toujours une joie. Toute joie est d’éprouver en soi la fécondité du temps qui s’accomplit […]. Toute joie est laborieuse […]. Car la joie est toujours de l’irruptive volonté qui innove, et jamais de l’habitude qui conserve. »

D’un point de vue social, une des modalités de l’agir est le travail. Dans Le travail, communion et excommunication (1998), Grimaldi distingue, d’un côté, le travail qui construit, ou travail formateur ; de l’autre, le travail qui accomplit, ou travail créateur. Par le premier, l’humanité construit la personne ; par le second, l’individu fait l’humanité. C’est un échange réciproque. Pour Grimaldi, « le sens véritable du travail consiste à transfuser la vie solitaire de chacun en celle de tous les autres. »

Si certains sociologues annoncent la fin du travail, Grimaldi, au contraire, voit dans le bouleversement économique actuel une étape supplémentaire dans la capacité créatrice de l’humain à s’accomplir dans son activité professionnelle. L’emploi, aujourd’hui, davantage libéré des contraintes matérielles, est-il une liberté pour le travailleur ?

« L’humanité deviendra de plus en plus capable de travailler, à mesure qu’elle sera de moins en moins assujettie aux formes mécaniques, impersonnelles et stéréotypées du travail posté […]. Il faut redessiner la carte du travail, redéfinir la distribution des emplois, configurer de nouvelles tâches, prévoir de nouveaux services […]. Cette nouvelle révolution technologique est sur le point de rendre à l’humanité tant d’hommes que la précédente avait livrés à la machine […]. C’est l’individu désormais qui organise et rythme son travail au lieu que ce soit son travail qui dispose de sa vie et lui impose sa cadence. »

Poursuivant la joie dans le devenir et soutenant l’effort par l’action, la conscience cherche un épanouissement à travers la rationalité créatrice.

Pour Nicolas Grimaldi, au-delà du travail, c’est à l’imagination artistique qu’est confié le rôle d’épanouissement moral et personnel. L’esthétique accomplit l’éthique. L’individu y trouvera plaisir et satisfaction.

Le désir nourrit l’imagination — « Le présent est réjoui par l’avenir et il s’y projette » — et l’imagination peut, à son tour, permettre de créer et d’innover. L’expérience artistique est au cœur de l’ontologie du temps : « La beauté de l’instant peut être vécue comme la présence de l’éternel. » Si la réalité ne peut tenir les promesses espérées, l’art dispose l’existence sur un autre mode, ouvre la vie à d’autres rythmes et à d’autres tonalités. Ouverture des cinq sens en éveil ; tremblement sensible qui modifie les perceptions. L’écoute change le regard. Les notes de musique transforment la vision, et le monde intérieur s’en trouve bouleversé.

L’art, cette exploration de notre liberté

Depuis L’art ou la feinte passion, en 1983, Grimaldi place la création au cœur de l’espace-temps vital. Si Le Lorrain nous offre un paysage de soleil couchant lointain, c’est que l’art saisit du monde son dynamisme et sa vitalité : « En nous invitant à refaire notre vie, l’art est une exploration de notre liberté. » L’art investit le réel sur le mode du projet, de la visée et de l’intentionnalité.

Pour le philosophe, l’expérience esthétique fixe la synthèse de trois émotions : l’ivresse des appareillages, la mélancolie de l’inaccompli et le vertige de la sensation. Trois étapes de l’intériorisation progressive du sentiment du beau : un arrachement intense, un fort trouble et un vif émerveillement.

La contemplation est un exercice intérieur. Lorsque André Gide se remémore l’émotion esthétique des paysages vus en Bretagne, il note avec soin l’imprégnation commune entre la nature environnante et sa propre intériorité. Champs, arbres et fleurs naturels conduisent à la création d’un monde intérieur. L’image de l’œuvre et l’image réelle se réunissent. Dans ses Notes d’un voyage en Bretagne, Gide écrit :

« Il me semblait que le paysage n’était qu’une émanation de moi-même projetée, qu’une partie de moi toute vibrante. »

Pour Grimaldi, « la nature est un effet de style ». N’est-ce pas dire, au fond, que l’art incarne la réconciliation provisoire, l’accord trouvé et encore suspendu, entre l’aspiration vers une résolution et la sensibilité toujours vive, toujours alerte ?

C’est sans doute ici, dans le doute momentanément apaisé par le recueillement esthétique, que réside le secret de la philosophie de Nicolas Grimaldi : parce qu’il est fait d’une pure intériorité, l’art nous fait accéder au réel véritable. Un monde de couleurs, vécu émotionnellement, et la découverte de l’univers s’offre à soi. « En nous faisant assister aux vains appareillages de notre chair pour des vies possibles, en des mondes où nous n’aurons pas abordé, l’expérience esthétique fait de nous les spectateurs de notre propre finitude », écrit alors Grimaldi, avec une touche philosophique toute kantienne.

Si l’être humain est souvent pris par l’inquiétude, l’impatience, la nostalgie ou le désir, la liberté esthétique lui donne le courage de ne rien regretter. La conscience, par son dynamisme propre, offre la capacité de rompre, d’innover et d’avancer. L’intériorité surmonte le chagrin extérieur ; la création de soi relance la liberté, dans un ultime arrachement. Être nomade de soi, tout en gardant une fidélité à sa singularité, n’est-ce pas se donner, à chaque instant, la possibilité d’être libre ? A sa façon, l’art ressenti intérieurement offre la possibilité d’objectiver la liberté et d’incarner l’errance.

Dans L’œil écoute, Claudel évoque l’allée d’arbres d’Hobbema et le paysage de Vermeer : « Une peinture, nous ne la regardons pas ; immédiatement nous sommes dedans, nous l’habitons. Nous sommes pris, nous sommes contenus par elle. Nous ressentons la forme sur nous comme un vêtement […]. Nous assistons à ce travail par quoi la réalité extérieure se transforme au fond de nous en ombre et en reflet. »

La vie, une partition que chacun invente

Par les nuances, ombres et reflets, le monde se met au diapason de l’intériorité. L’œil écoute… Chez Grimaldi, les rythmes du monde font vibrer l’être humain, dont la sensibilité est tiraillée entre vœu de permanence et aspiration à la variation. La résolution de cette tension sera musicale ou ne sera pas : « Aucun objet ne peut satisfaire le désir, à moins de se faire musical. Seule la musique réussit en effet à résoudre la contradiction du désir », conclut Grimaldi.

Vivre, aimer, espérer : pour chacun, il s’agit de suivre sa partition et d’entrer en résonance ou en écho. Pour Grimaldi, l’individu est compositeur et interprète de sa propre vie : « Il en est de chaque humain comme de chaque compositeur. Par la tonalité de son attente, par la manière différente qu’il a de se rapporter à la mort et à l’absolu, chacun caractérise un style d’humanité. Mais c’est notre commune expérience que chaque style exprime en l’interprétant. »

À LIRE - Victor Hugo n’a jamais mis les pieds en Orient. Il en a pourtant fait une révolution poétique

Si la musique, parmi tous les arts, reçoit une préférence de la part du philosophe, n’est-ce pas, peut-être, pour la raison que Nicolas Grimaldi porte le même nom qu’un chanteur lyrique de musique dramatique ? Né en 1673 à Naples, Nicola Grimaldi fut, à douze ans, le meilleur soprano de la ville.

Pendant sa longue carrière, il fut couronné de gloire. Tenant le rôle principal de Rinaldo dans une œuvre d’Haendel, il contribua par là même au succès grandissant de l’opéra italien en Europe… Avant de se retirer au sommet de son phare ?

Aliocha Wald Lasowski

Crédit photo : le fort de Socoa, à Ciboure, sur la côte basque. Non loin de là, le philosophe Nicolas Grimaldi avait élu domicile dans un ancien sémaphore, face à l’océan, où il se consacrait à l’écriture et à la méditation (Harrieta171, CC BY-SA 3.0)

 

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Makassar : après la liquidation, la bataille pour récupérer des milliers de livres

Exclusif - Makassar a été placé en liquidation judiciaire le 1er septembre, contraignant les éditeurs partenaires à changer de diffuseur et/ou de distributeur. Pour nombre d’entre eux, c’est chose faite. Reste un détail à régler : les livres. Car des centaines de milliers d’exemplaires attendent de quitter l’entrepôt d’Indre-et-Loire où ils sont toujours détenus. Fâcheux ?

02/10/2026, 11:45

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Journée de la traduction : 7 livres où tout aurait mieux fini avec un bon traducteur

Le 30 septembre, l’ONU célèbre la Journée internationale de la traduction. L’occasion de rappeler qu’en littérature, un mot de travers peut envoyer une expédition sur le mauvais continent, transformer Jésus en plante urticante ou rendre une civilisation extraterrestre dépendante à une voix. De Jules Verne à R. F. Kuang, sept livres où comprendre l’autre relève moins du confort que de la survie — avec, parfois, des résultats franchement discutables.

28/09/2026, 12:22

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Journée de l'accès à l'information : 5 livres qu’on n'aurait jamais dû ouvrir

Le 28 septembre célèbre la Journée internationale de l’accès universel à l’information. Excellente initiative. À un détail près : depuis des siècles, la littérature s’échine à démontrer que certains renseignements se porteraient beaucoup mieux sous clé. Lettres compromettantes, manuscrits impossibles, confessions judiciaires, dossiers de surveillance : cinq lectures où ouvrir le mauvais document revient rarement à améliorer sa journée.

26/09/2026, 09:30

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Démarchage téléphonique : sept livres où un appel a tout fait basculer

Le téléphone avait été inventé pour permettre à deux personnes éloignées de se parler. Puis quelqu’un a compris qu’il pouvait également servir à vendre des fenêtres, proposer une mutuelle, annoncer un décès ou rappeler à quelqu’un que son passé savait toujours composer son numéro.

26/09/2026, 08:00

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Thélyson Orélien a-t-il oublié un prompt ChatGPT sur son site internet ?

ActuaLitté a retrouvé, dans un article publié en 2023 sur un site alors animé par Thélyson Orélien, une phrase qui ressemble à une consigne de rédaction laissée par erreur. Un indice concret, distinct des détecteurs d’IA, qui vient désormais s’ajouter à une série d’éléments exhumés ces derniers jours par plusieurs médias et internautes autour des textes de l’auteur. Au-delà de son cas, l’affaire touche désormais à quelque chose de plus vertigineux : la possible fin d’un monde où l’on croyait encore savoir, sans trop de doute, ce qu’était un auteur.

24/09/2026, 13:34

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Journée de la paix : 5 romans où 5 minutes d'échange épargnaient 300 pages

Le 21 septembre, l’ONU célèbre la Journée internationale de la paix. Mauvaise nouvelle pour la littérature : si ses personnages pratiquaient le dialogue, la médiation et le simple fait d’attendre la fin d’une phrase, des rayonnages entiers perdraient quelques centaines de pages. Cinq romans en apportent la preuve : ici, le non-dit, l’accusation mal étayée ou le bébé mal identifié suffisent à mettre le feu aux poudres.

19/09/2026, 10:00

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France Travail ouvre un service pour personnages secondaires

On connaissait la pièce de Luigi Pirandello : Six personnages en quête d'auteur. Alors, il fallait bien que cela arrive. Après les cadres en reconversion, les salariés victimes d’un plan social et les quinquagénaires priés de devenir « entrepreneurs d’eux-mêmes », France Travail accueille une nouvelle catégorie de demandeurs : les personnages secondaires. Mobilité inter-romanesque exigée.

19/09/2026, 07:30

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De la librairie à l’édition : pourquoi toute l'industrie du livre se fragilise

Il est grand temps de changer la terminologie depuis bien trop longtemps en vigueur dans l’industrie de l’édition : non plus chaîne du livre, car d’un maillon à l’autre, on finit par ignorer ce qui se passe plus loin, mais écosystème. Et quitte à renverser la table (et pas que celle des nouveautés), troquons “indépendant” pour “interdépendant”. Une notion bien plus proche de la réalité économique…

16/09/2026, 17:03

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Ben Templesmith, l'homme qui a appris à l'ombre comment mordre

Ben Templesmith se reconnait en humant les planches, les yeux fermés : des histoires où le papier sent l'humidité, la lumière malade et les personnages contaminés par quelque chose qui les dépasse. En 20 ans, de Hellspawn, 30 Days of Night à Wormwood, l'Australien a construit un dessin qui s'est métamorphosé sans s'assagir : juste plus précis dans l'angoisse. Il suffit de regarder ses noirs.

13/09/2026, 07:00

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La Médecine du Travail interdit le retour au boulot à ces six héros de roman

Dans les romans, le Code du travail semble avoir été imprimé en caractères minuscules, puis abandonné quelque part entre la page de copyright et la table des matières. Enquête à l’autre bout du monde, magie non déclarée, poisons au Vatican, cadavres à restaurer : six personnages passent aujourd’hui leur visite médicale. Certains auraient dû venir plus tôt.

12/09/2026, 06:00

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25 ans après le 11-Septembre, les vies derrière l’Histoire

Le 11 septembre 2026, New York commémore les 2977 morts des attentats d’al-Qaïda tandis que la ville ouvre plus de 170.000 pages d’archives sur leurs conséquences sanitaires. Un quart de siècle après, l’événement déborde encore Ground Zero : guerres, soupçon et Guantánamo ont prolongé son histoire. Huit livres rendent à ce récit ce que les doctrines effacent : des enfants, des corps, des familles et des voix.

 

11/09/2026, 13:08

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Silver Surfer : Parabole, le jour où Moebius redessina un dieu avec Stan Lee

En 1988, une rencontre improbable se produit chez Marvel. Stan Lee reprend le personnage dont il avait façonné la voix vingt ans plus tôt ; face à lui, Moebius, maître de la science-fiction européenne, accepte de se plier aux contraintes du comic book américain. À peine cinquante pages plus tard, Silver Surfer: Parable a transformé le combat entre Galactus et son ancien héraut en réflexion sur la foi, le pouvoir et la liberté.

05/09/2026, 11:50

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Rentrée scolaire : six professeurs convoqués par l'Inspection

Les élèves ont repris le chemin de l’école ce 1er septembre 2026. Pour certains enseignants, la rentrée pourrait tourner court. Expérience autoritaire, lancer d’élèves, fascination fasciste, bacchanale et cours particulier achevé au couteau : les dossiers ont ébranlé les services de l'Inspection. Pour l'Éducation nationale, une question : peut-on vraiment les laisser poursuivre ?

05/09/2026, 06:00

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Lamartine, Nerval, Gautier : les écrivains français amoureux d’Istanbul

Carrefour des civilisations, théâtre où se sont jouées les destinées de l'Orient et de l'Occident, Istanbul a fasciné des générations d'écrivains français qui, du XVIIe au XXe siècle, ont tenté de refléter dans leurs œuvres l'indicible beauté de cette cité millénaire. Par Amel Aït-Hamouda.

04/09/2026, 14:58

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Une IA explore la mémoire moléculaire des livres anciens

Exclusif - Après avoir identifié protéines, médicaments ou autres résidus sur les documents de Vlad III, Jack London, Casanova et Alessandro Volta, l’équipe de Gleb et Svetlana Zilberstein veut franchir une nouvelle étape. Son « Cabilly Project » associe données biochimiques, archives et intelligence artificielle pour générer des hypothèses historiques. ActuaLitté révèle aussi l’existence de travaux, encore non publiés, sur André Malraux, Stendhal et Marcel Proust.

03/09/2026, 17:07

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Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire

Exclusif - Un manuscrit de professeur refusé chez Gallimard, le roman d'un ex-professeur publié trois ans plus tard par la maison et de l'un à l'autre ouvrage des scènes, motifs et références parfois voisins. La comparaison de Grand Poisson, de Fabrice Sanchez (Plon, août 2025), avec La solitude des professeurs est infinie, de Yannick Haenel (Gallimard, août 2026), ne révèle pas de contrefaçon, mais soulève quelques sourcils.

02/09/2026, 17:01

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Antonin Artaud : la guerre des archives n’est pas terminée (réponse à Florence de Mèredieu)

Le 7 août 2026, ActuaLitté publiait l’article Comment la souffrance a forgé le jeune Artaud, version abrégée, sans photographies ni appareil de sources, de l'étude d'Ilios Chailly, Une géographie de la souffrance : les cures d’Antonin Artaud, de La Rouguière au Chanet, 1915-1919. Florence de Mèredieu, biographe d’Antonin Artaud, a réagi à cet article dans les commentaires. Quelques échanges ont suivi. Ilios Chailly propose ici une réponse plus développée, pour revenir point par point sur les questions soulevées.

01/09/2026, 17:05

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De Proust à Perec : comment Shéhérazade a changé la littérature française

Au XXe siècle, les écrivains français n’ont pas seulement lu Les Mille et Une Nuits : ils s’en sont emparés comme d’un modèle d’écriture. De la mémoire proustienne à l’ambition romanesque de Perec, en passant par le merveilleux surréaliste et la figure de Shéhérazade devenue symbole de résistance, ce recueil sans auteur ni fin a profondément travaillé l’imaginaire littéraire. Par Amel Aït-Hamouda.

31/08/2026, 17:44

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Freida McFadden : anatomie d'une machine, aux accents bien connus

Voilà des semaines et des mois, des années bientôt qu'elle trône au sommet des meilleures ventes, au point qu'on ne sache plus trop comment s'en dépatouiller... Un peu comme dans ses livres : Freida McFadden connaît la fin avant de commencer. Le retournement vient d’abord et le roman s’organise en fonction. Indices, fausses pistes, silences, informations données trop tôt pour être comprises : tout permet au lecteur de voir après coup ce qu’il n’avait pas vu venir. Mais comment ?

29/08/2026, 10:00

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Six livres créent une application de rencontre pour éviter de finir seuls en rayon

On a longtemps cru qu’un livre abandonné sur une table de librairie souffrait en silence. Erreur. Il regarde les autres partir. Le prix littéraire avec son lecteur pressé, la romance dans un tote bag, le polar sous le bras de quelqu’un qui assure « ne lire que du vrai ». Lui reste là, tranche vers le public, à feindre l’indifférence.

29/08/2026, 08:00

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Après Perec, Queneau et Calvino : l’Oulipo peut-il encore surprendre ?

Le 5 mai 2026, jour de naissance de Karl Marx, Clémentine Mélois a dû mourir pour obtenir le droit de démissionner. À 18h16 exactement, au café L’Arrêt, anciennement L’Espérance, dans le VIIe arrondissement de Paris, l’écrivaine et plasticienne a retrouvé, selon sa propre formule, sa « liberté de manœuvre pour l’éternité ».

28/08/2026, 17:22

Autres articles de la rubrique À la loupe

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Chèvre-feuille étoilée, une transmission réussie !

À l’approche du salon L’Autre Livre, qui se tiendra les 7 et 8 novembre, ActuaLitté donne la parole aux maisons d’édition indépendantes qui cultivent leur singularité et défendent une autre vision du livre. À travers une série de cartes blanches, chacune présente son histoire, ses engagements et les choix éditoriaux qui façonnent son catalogue. Parmi les exposants de cette édition, les éditions Chèvre-feuille étoilée se prêtent à l’exercice.

 

02/11/2026, 15:17

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Qui décide des livres qui méritent d’être lus ?

À l’approche du salon L’Autre Livre, qui se tiendra les 7 et 8 novembre, ActuaLitté donne la parole aux maisons d’édition indépendantes qui cultivent leur singularité et défendent une autre vision du livre. À travers une série de cartes blanches, chacune présente son histoire, ses engagements et les choix éditoriaux qui façonnent son catalogue. Parmi les exposants de cette édition, Calliope Éditions se prête à l’exercice.

02/11/2026, 12:06

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Éditions d’Avallon : l’indépendance se construit aussi en librairie

À l’approche du salon L’Autre Livre, qui se tiendra les 7 et 8 novembre, ActuaLitté donne la parole aux maisons d’édition indépendantes qui cultivent leur singularité et défendent une autre vision du livre. À travers une série de cartes blanches, chacune présente son histoire, ses engagements et les choix éditoriaux qui façonnent son catalogue. Parmi les exposants de cette édition, les éditions d’Avallon se prêtent à l’exercice.

02/11/2026, 08:30

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L’Atelier de l’Agneau : la poésie n’entre pas dans les cases

À l’occasion du salon L’Autre Livre, organisé les 7 et 8 novembre, ActuaLitté met à l’honneur les maisons d’édition indépendantes et la diversité de leurs démarches éditoriales. Dans une série de cartes blanches, ces structures partagent leur parcours, leurs convictions et leur manière de défendre une littérature à l’écart des sentiers battus. Parmi les exposants de cette édition, L’Atelier de l’Agneau Éditeur prend la parole pour présenter son identité et ses engagements.

01/11/2026, 14:52

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Bruno Guattari Éditeur, la création sans frontières

À l’occasion du salon L’Autre Livre, organisé les 7 et 8 novembre, ActuaLitté poursuit sa série de cartes blanches consacrées aux maisons d’édition indépendantes. Un espace de parole où chacune présente ses engagements, ses choix éditoriaux et sa conception du métier. Fondé en 2018, Bruno Guattari Éditeur explore les frontières entre littérature, arts visuels et réflexion critique, à travers des publications qui privilégient la curiosité, l’expérimentation et le dialogue entre les disciplines.

30/10/2026, 14:30

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Voix Tissées, la poésie à la rencontre de tous les publics

À l’occasion du salon L’Autre Livre, organisé les 7 et 8 novembre, ActuaLitté poursuit sa série de cartes blanches consacrées aux maisons d’édition indépendantes. Chacune y partage son parcours, ses convictions et sa manière de faire vivre la littérature. Fondée en 2000, Voix Tissées place la poésie au cœur de son engagement, à travers des recueils, des publications destinées à la jeunesse et des initiatives favorisant l’accès à l’écriture et à la lecture. Une démarche attentive à la diversité des voix et à la rencontre des publics.

29/10/2026, 15:52

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Attentat de Trappes : “Le racisme à l’état brut”

Un mort, cinq blessés et une attaque dont le caractère raciste est au cœur de l’enquête antiterroriste. Après les tirs du 23 octobre 2026 à Trappes et La Verrière, dans les Yvelines, les éditions Rue du monde sortent du silence. Implantée depuis 30 ans dans l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, la maison d’édition jeunesse dénonce la haine raciste et appelle à défendre la fraternité, au plus près des habitants et des enfants.

29/10/2026, 10:38

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Les Livres de Nina : Voyager, le temps d’un livre

À l’occasion du salon L’Autre Livre, organisé les 7 et 8 novembre, ActuaLitté poursuit sa série de cartes blanches dédiées aux maisons d’édition indépendantes. Chacune y présente son histoire, ses engagements et les choix qui façonnent son catalogue. Avec Les Livres de Nina, Ioulia Hamamdjian et Emma Pauchont invitent les jeunes lecteurs à redécouvrir des contes traditionnels venus du monde entier, parfois oubliés ou inédits en français. Une aventure éditoriale où la richesse des illustrations accompagne la transmission des récits et l’ouverture à d’autres cultures.

28/10/2026, 16:52

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Et si le secret d’un bon roman d’horreur était avant tout l’amitié ?

Dans les coulisses du Grand-Guignol, l’horreur se fabrique aussi à coups de complicité et d’amitié. Pour Cyril Camus, la création est avant tout une aventure collective. Entre tournages amateurs, roman écrit à quatre mains, expériences théâtrales et jeux de rôle, l’écrivain revient sur ces passions partagées qui ont nourri son roman. Un hommage à la camaraderie, à l’imagination collective et à ceux qui prennent autant de plaisir à créer qu’à faire frissonner.

28/10/2026, 14:54

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Vincent Bolloré : “Moi, un prédateur ? Vous avez vu la dernière liste du Goncourt ?”

Les jurés du Goncourt ont dévoilé leurs ultimes choix : quatre romans, deux chez Gallimard, un chez Minuit et un dernier chez Flammarion. Soit un carton plein pour le groupe Madrigall. Vincent Bolloré, dont le groupe familial détient 30,4 % du capital de Louis Hachette Group, maison mère indirecte de Hachette Livre, répond à une interview (presque) imaginaire de ActuaLitté.

27/10/2026, 15:58

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“Je suis inquiet pour 2027 : beaucoup trop de voyants sont au rouge pour le livre et la lecture” (Geoffroy Pelletier, Sofia)

À l'approche des troisièmes États généraux des festivals et salons du livre, les 3 et 4 novembre 2026, le directeur de la Sofia, Geoffroy Pelletier, expose les contradictions du secteur, explique les arbitrages budgétaires relatifs à l’action culturelle et s'inquiète d'un recul de la lecture qui pourrait encore s'aggraver en 2027.

27/10/2026, 11:50

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Budget 2027 : “La lecture n’est pas une dépense accessoire”

Le projet de loi de finances du gouvernement, pour l'année 2027, a été précédé par des exigences d'économies sur les dépenses de l'État, conduisant à une baisse de la plupart des budgets des ministères. Celui de la Culture n'y a pas échappé, après de sévères coupes déjà effectuées en 2026. Une soixantaine d'organisations du livre et de la lecture ont rédigé un plaidoyer, afin d'inciter le gouvernement à revoir sa copie. Nous reproduisons ci-dessous leur appel, dans son intégralité.

27/10/2026, 08:57

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“Bipolaire, je le suis aussi” : comment Witkacy m’a sauvé la vie

« Bravo, vous avez lu 60 heures ce mois-ci ! » Je balaye la notification. Tant d’heures, me dis-je, que j’aurais pu employer à faire autre chose. Mais quoi ? Par Charles Garatynski.

26/10/2026, 16:51

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Homère serait-il aujourd'hui accusé d'avoir écrit l'Iliade avec une IA ?

Et si Homère lui-même était suspecté d’avoir écrit avec une IA ? À partir de l’affaire Thélyson Orélien, Samuel Lequette interroge la place des détecteurs dans le jugement porté sur les œuvres. Entre formules homériques, critique littéraire et droit à l’opacité défendu par Édouard Glissant, il plaide pour une lecture qui ne se réduise pas à la recherche de preuves. Samuel Lequette est professeur de lettres, linguiste de formation et écrivain.

26/10/2026, 12:42

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Thélyson Orélien : derrière le scandale de l’IA, une question bien plus dérangeante

L'affaire Thélyson Orélien a relancé le débat sur les textes produits par l'intelligence artificielle. Mais une question plus profonde demeure : comment les critères qui façonnent un livre deviennent-ils véritablement ceux de son auteur ? Par Peter Kahl, chercheur indépendant, Lex et Ratio — Prague.

23/10/2026, 17:34

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Antoine Galland, l’érudit qui ouvrit les portes de l’Orient à la France

On connaît le traducteur des Mille et Une Nuits, on ignore souvent le savant qui collectionna les médailles, déchiffra les manuscrits et rapprocha l’Orient de la France. Antoine Galland (1646-1715) ne fut pas seulement le passeur de Shéhérazade : il fut l’un des artisans discrets de l’orientalisme savant et l’un de ceux qui ont appris à la France à lire l’Orient. Par Amel Aït-Hamouda.

23/10/2026, 16:59

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“Demain, on regardera Thélyson Orélien comme un pionnier”

Accusé d’avoir recouru à l’intelligence artificielle pour écrire son roman, Thélyson Orélien cristallise les contradictions du monde littéraire. Dans ce texte initialement publié sur son Substack, l’écrivain Thierry Crouzet prend le contre-pied des accusations : à partir d’une analyse stylistique du livre, il interroge la fiabilité des indices d’écriture automatisée et défend le potentiel créatif de l’IA, sans éluder la question du plagiat.

23/10/2026, 10:50

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“Un auteur n’est pas seulement quelqu’un qui produit des mots”

Auteur de fiction et responsable des données décisionnelles dans la direction informatique d’une entreprise française, selon sa propre présentation, Pierre-Étienne Masure défend une autre réponse à l’irruption de l’IA en littérature. Plutôt que de multiplier détecteurs et labels, il propose de renforcer la responsabilité des auteurs et des éditeurs, garants du travail créatif et de la transparence envers les lecteurs. Une question de confiance.

22/10/2026, 15:28

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“Un enfant sans limite n’est pas respecté, il est abandonné à son propre chaos”

Aimer un enfant ne suffit pas à l'éduquer. Encore faut-il lui apprendre la frustration, le respect d'autrui et les limites de son propre désir. Pour le psychanalyste Jean-Charles Bettan, la bienveillance parentale peut devenir une forme de renoncement lorsque les adultes n'osent plus exercer leur autorité. Entre brutalité et démission éducative, il défend une exigence oubliée : aider les enfants à grandir en acceptant de leur dire non.

22/10/2026, 08:30

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“Elle se dit son esclave” : la relation tragique entre Nadja et André Breton

Derrière Nadja, figure mythique du surréalisme immortalisée par André Breton, se trouvait Léona Delcourt, une femme dont la vie, les lettres et l’internement psychiatrique racontent une autre histoire. Comment retrouver la personne réelle derrière le personnage littéraire ?

21/10/2026, 13:10

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“C’est là que j’ai rencontré mes principaux dealers : Bacquié et le Palais des Thés”

Chez les écrivains, l’inspiration emprunte des chemins inattendus. Tandis que ses personnages s’enivrent et se droguent dans les coulisses du Grand-Guignol, Cyril Camus, lui, carbure au thé. De Belfast à Toulouse, il raconte comment une tasse d’English Breakfast s’est changée en passion pour les thés du monde entier, jusqu’à accompagner l’écriture de son roman d’horreur. Un récit plein d’autodérision, entre littérature, voyages et vapeurs de thé.

21/10/2026, 12:05

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“Le ballon n’a pas encore roulé, on débat déjà de l’état du patient”

Avant même le coup d’envoi entre Lille et Galatasaray, les titres sont déjà écrits. « Trois points impératifs », « Lions » contre « Dogues », métaphores guerrières et slogans de publicitaires : le football se raconte dans une langue où la formule précède souvent les faits. À travers une rencontre indécise, ce billet observe avec ironie les clichés de la presse sportive, prompte à transformer une victoire, une défaite ou un nul en récit héroïque.

21/10/2026, 10:20

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Paris sous tension, Totoro en vitrine : le week-end improbable de la Maison Ghibli

Ouverte le 17 octobre à Paris, la boutique éphémère de la Maison Ghibli a connu un premier week-end mouvementé. Malgré les manifestations, les fans sont au rendez-vous pour retrouver l’univers de Hayao Miyazaki.

20/10/2026, 16:43

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“On serait sans doute étonné par la banalité des rituels de sorcellerie”

Au cinéma, elles pactisent avec le diable, jettent des sorts et sèment la terreur. Mais les sorcières d’aujourd’hui ressemblent-elles vraiment à ces créatures inquiétantes ? Entre fascination pour la fiction, clichés tenaces et pratiques contemporaines, une enquête explore ce que les écrans racontent — et déforment — de la sorcellerie. Catherine Dumont Levesque, publiée aux éditions Oxus démystifie ces femmes, à l'approche d'Halloween.

19/10/2026, 16:09

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“Une maison ne devient un foyer qu’à partir de ses vivants”

Pour le second texte de cette « Clinique sauvage », il s’agit d’une terrasse d’un autre genre. À Paris, dans son 7e arrondissement, au 217 du boulevard Saint-Germain, se tient la Maison de l’Amérique latine, dont deux salons portent les noms de deux prix Nobel, Neruda et Mistral. Ses murs ont vu passer Daudet, Maupassant, Mallarmé et le jeune futur père de la psychanalyse. 

19/10/2026, 11:19

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“Comment une société accepte-t-elle ce qu’elle sait pourtant être destructeur ?”

Deux auteurs romains, deux façons de déshabiller le pouvoir. Tacite en dévoile les rouages : peur, servilité, silence et consentement. Suétone en explore les coulisses, les pulsions et les excès des empereurs. Sous la plume du psychanalyste Jean-Charles Bettan, leurs œuvres éclairent une question qui n’a rien perdu de son actualité : pourquoi les sociétés acceptent-elles de se soumettre à ce qu’elles savent destructeur ? Une lecture désenchantée.

17/10/2026, 11:17

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Comment Sarah Knafo applique le “grand remplacement” à Éric Zemmour

En six semaines, Sarah Knafo aura vendu 46.304 exemplaires de plus qu’Éric Zemmour avec son essai de 2021, La France n'a pas dit son dernier mot. Le Casse du siècle tient mieux la distance et s’impose surtout dans les grandes surfaces spécialisées, ventes en ligne comprises. Mais l’ancien journaliste conserve un solide passé de best-seller, notamment avec Le Suicide français. Derrière la bataille des chiffres se dessinent deux carrières médiatiques et des rôles politiques qui évoluent.

17/10/2026, 10:54

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“Non. L'intelligence artificielle ne raccourcit pas. Elle coupe.”

Dix-huit ans après avoir été sommé d’écrire plus court par un directeur de création, Adnan Algın retrouve la même injonction face à l’intelligence artificielle : couper, resserrer, simplifier. Mais que devient un texte lorsqu’on lui retire ses détours, ses références, son humour et jusqu’à sa voix ? De David Ogilvy à Blaise Pascal, ce récit ironique interroge ce que l’on perd lorsque raccourcir devient un réflexe, face à une machine qui confond parfois concision et appauvrissement. 

17/10/2026, 10:31

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Kid Eternity : le jour où le paradis a cessé de dire la vérité

En 1942, un enfant meurt sous les torpilles nazies. Le ciel reconnaît une erreur et le ramène à la vie. En 1991, Grant Morrison et Duncan Fegredo ressuscitent ce héros pour le précipiter dans un enfer où même les anges deviennent suspects. Entre les deux, les comics ont grandi, les certitudes vacillé, et l'horreur appris à peindre.

17/10/2026, 09:15

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Et si les étudiants en édition réinventaient l’université à leur manière ?

À l'université Paris Nanterre, la « semaine rouge » bat son plein. À Saint-Cloud, les étudiants du pôle Métiers du livre ont choisi une autre manière de poursuivre la mobilisation : organiser leurs propres cours. Syndicalisme, expériences professionnelles, avenir des bibliothèques, précarité dans l'édition… À la veille des manifestations du 17 octobre, ActuaLitté a rencontré cette génération qui aime les livres, mais n'accepte pas la passion comme une rémunération suffisante.

16/10/2026, 20:50

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Le RN veut couper ses financements, la Maison des Sciences de l’Homme contre-attaque

Après le dépôt, puis le retrait, d’un amendement du Rassemblement national visant à supprimer sa subvention publique dans le budget 2027, la Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) réagit dans une tribune. Elle rappelle ses missions de diffusion des savoirs et défend la liberté de la recherche en sciences humaines et sociales.

16/10/2026, 17:34

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Face au scroll, la BD ne se défile plus : Bang! réveille les catalogues

La bande dessinée a longtemps tourné ses pages. La voilà qui bientôt défilera. Après avoir fait entrer les cases dans les smartphones, la société française Bang! veut désormais réveiller les catalogues des éditeurs. Au programme : intelligence artificielle, lecture verticale et patrimoine remis en circulation. De quoi donner une seconde jeunesse aux albums sans les condamner au régime minceur. Reste à savoir si l'on peut changer le format sans bousculer l'art. Par Clément Cousin, cofondateur de Bang!.

15/10/2026, 16:01

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100 ans après Le Soleil se lève aussi, les héritiers d’Hemingway préparent la suite

Au Bar Hemingway du Ritz Paris, les héritiers de l’écrivain célébraient le centenaire de ce que beaucoup considèrent comme son meilleur roman, Le Soleil se lève aussi, publié le 22 octobre 1926. Une rencontre avec sa famille, mais aussi avec celle d'un éditeur de légende et de l'ombre, Maxwell Perkins. 

14/10/2026, 17:35

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Secret de bibliothécaires : que font les doudous quand les enfants dorment ?

Quel enfant n’a pas traîné ce que les adultes sans cœur appellent « objet transitionnel », alors que son vrai nom, c’est Doudou ? Peluche, poupée, bout de tissu : un meilleur ami, avec qui on mange, on pleure, on se mouche, on dort. Moi, c’était Lili : inséparables, vous dis-je. Alors la confier une nuit à une bibliothèque, même pas en rêve… Les plus jeunes, eux, ont manifestement moins de mal.

14/10/2026, 13:04

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“Un roman policier, puis, plus logiquement, un roman d’horreur”

Cyril Camus publiera Grand-Guignol aux éditions Anacharsis, ce 16 octobre. Pour écrire ce roman historique, il n’a pourtant suivi ni Dumas, ni Walter Scott, ni Maurice Druon. Ses influences viennent d’ailleurs : Stephen King, Umberto Eco, Salman Rushdie, Quentin Tarantino ou encore Alan Moore. Autant de références qui ont façonné son goût pour les récits où l’Histoire côtoie l’ironie, le mystère et l’horreur. L’auteur raconte comment ces rencontres littéraires et cinématographiques l’ont conduit jusqu’à un théâtre parisien disparu.

14/10/2026, 13:02

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“Un projet mortifère” : la SGDL s'oppose (aussi) à la dissolution du Centre national du livre

Après la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, la Ligue des auteur·ices professionnels et le Syndicat national de l’édition, la Société des gens de lettres (SGDL) prend enfin publiquement position à son tour contre le projet de dissolution du Centre national du livre (CNL). 

14/10/2026, 12:59

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