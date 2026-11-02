Deux phénomènes littéraires nés sur Internet arrivent en bande dessinée en 2027

D’un côté, un ancien garde-côte plongé dans un donjon extraterrestre avec la chatte de son ex-petite amie. De l’autre, une adolescente capable de commander aux insectes, dans un monde où la frontière entre héros et criminels se révèle particulièrement mouvante. Dungeon Crawler Carl et Worm ne racontent pas la même histoire, mais leurs auteurs ont un point commun : ils ont trouvé leurs lecteurs sur Internet avant d’intéresser les éditeurs traditionnels.

Les deux œuvres feront l’objet de publications en comics en 2027. Les annonces sont arrivées à quelques jours d’intervalle par Vault Comics et IDW Publishing. La première concerne une adaptation numérique déjà existante ; la seconde donnera naissance à une bande dessinée officielle inédite.

Dungeon Crawler Carl, du webtoon aux fascicules

Pour Matt Dinniman, l’aventure se poursuit sur un terrain désormais familier. Sa saga Dungeon Crawler Carl, née sur la plateforme Royal Road à la fin de 2019, s’est imposée dans le LitRPG, genre qui emprunte aux jeux de rôle leurs niveaux, leurs compétences et leurs mécanismes de progression.

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Le personnage principal, Carl, ancien garde-côte surpris par une catastrophe planétaire, doit survivre dans un gigantesque donjon organisé comme une émission de téléréalité extraterrestre. Il est accompagné de Princesse Donut, la chatte de son ancienne compagne, qui ne manque ni de répartie ni de caractère.

Vault Comics annonce une série mensuelle à compter de janvier 2027. Le premier numéro, long de 48 pages, réunira les deux épisodes initiaux du webtoon déjà tiré des romans. Les illustrations seront retravaillées pour s’adapter aux dimensions des planches imprimées.

L’adaptation est écrite par Dinniman avec Tevagah, sur des dessins de Laurel Pursuit Studios et Kuzomari. Nathan Gooden réalisera les couvertures principales, tandis que plusieurs artistes, dont Ryan Ottley, Frank Cho et Luciano Fleitas, participeront aux couvertures alternatives.

« Entrer dans l’univers des comics est tout simplement extraordinaire », se réjouit Matt Dinniman dans le communiqué de l’éditeur. Cette nouvelle publication s’inscrit dans une expansion déjà considérable. ActuaLitté retraçait en juillet le parcours de cette série passée de l’autoédition à Ace Books, filiale de Penguin Random House, tout en conservant une forte présence numérique.

Vault avance désormais plus de 19 millions d’exemplaires vendus pour les romans, contre plus de 14 millions évoqués dans les informations disponibles durant l’été. Ce nouveau total, communiqué par l’éditeur, n’est pas accompagné d’un détail des ventes par format ou par territoire. En France, Dungeon Crawler Carl paraît chez Lorestone, label d’Editis, depuis novembre 2024. Le premier volume a été traduit par Chloé Atangana.

Worm, du feuilleton en ligne au papier

Le second projet présente une histoire éditoriale différente. Entre 2011 et 2013, John McCrae a publié sur Internet Worm, un long récit de super-héros, sous son pseudonyme Wildbow. Jusqu’à présent, l’œuvre ne disposait pas d’adaptation officielle en bande dessinée.

IDW Publishing a annoncé le 27 octobre la préparation d’une série écrite par Meghan Fitzmartin et dessinée par Javier Ortiz. David Vaquero assurera la couleur et Andriy Lukin le lettrage. Cassandra Jones en supervisera l’édition, avec la participation de McCrae comme consultant.

Le récit suit Taylor, une adolescente victime de harcèlement qui découvre sa capacité à contrôler les insectes. Elle évolue dans un univers peuplé de groupes criminels dotés de pouvoirs, de fanatiques et de justiciers dont les motivations ne se laissent pas facilement classer. Son parcours interroge constamment la distinction entre héroïsme, vengeance et violence.

IDW revendique 80 millions de consultations cumulées pour le feuilleton, ainsi qu’une audience dépassant le million de vues mensuelles au plus fort de sa popularité.

Pour John McCrae, cette adaptation marque un retour aux origines du genre. « Worm est né d’une tentative de transposer à l’écrit les super-héros et les super-vilains, conçus pour le langage visuel de la bande dessinée. Aujourd’hui, nous bouclons la boucle », explique-t-il.

L’auteur précise avoir trouvé chez IDW une équipe connaissant son récit et partageant plusieurs de ses idées concernant les modifications à apporter à cette nouvelle version. Un numéro préparatoire sera proposé à l’occasion du Comics Giveaway Day de 2027, avant le lancement de la série régulière en juillet. Il comprendra notamment un texte de McCrae.

Par Clément Solym

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