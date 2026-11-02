Deux phénomènes littéraires nés sur Internet arrivent en bande dessinée en 2027

Leurs lecteurs étaient déjà nombreux avant que les éditeurs de comics ne s’y intéressent. Aux États-Unis, deux séries littéraires devenues populaires sur Internet poursuivent leur carrière en bande dessinée. Vault Comics publiera dès janvier 2027 une version imprimée du webtoon Dungeon Crawler Carl, tandis qu’IDW Publishing prépare la première adaptation graphique officielle de Worm, le feuilleton de super-héros de John McCrae. Deux trajectoires, certes, mais parties d'un succès qui s’est construit en ligne.
Le 02/11/2026 à 13:22 par Clément Solym
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02/11/2026 à 13:22
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D’un côté, un ancien garde-côte plongé dans un donjon extraterrestre avec la chatte de son ex-petite amie. De l’autre, une adolescente capable de commander aux insectes, dans un monde où la frontière entre héros et criminels se révèle particulièrement mouvante. Dungeon Crawler Carl et Worm ne racontent pas la même histoire, mais leurs auteurs ont un point commun : ils ont trouvé leurs lecteurs sur Internet avant d’intéresser les éditeurs traditionnels.
Les deux œuvres feront l’objet de publications en comics en 2027. Les annonces sont arrivées à quelques jours d’intervalle par Vault Comics et IDW Publishing. La première concerne une adaptation numérique déjà existante ; la seconde donnera naissance à une bande dessinée officielle inédite.
Pour Matt Dinniman, l’aventure se poursuit sur un terrain désormais familier. Sa saga Dungeon Crawler Carl, née sur la plateforme Royal Road à la fin de 2019, s’est imposée dans le LitRPG, genre qui emprunte aux jeux de rôle leurs niveaux, leurs compétences et leurs mécanismes de progression.
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Le personnage principal, Carl, ancien garde-côte surpris par une catastrophe planétaire, doit survivre dans un gigantesque donjon organisé comme une émission de téléréalité extraterrestre. Il est accompagné de Princesse Donut, la chatte de son ancienne compagne, qui ne manque ni de répartie ni de caractère.
Vault Comics annonce une série mensuelle à compter de janvier 2027. Le premier numéro, long de 48 pages, réunira les deux épisodes initiaux du webtoon déjà tiré des romans. Les illustrations seront retravaillées pour s’adapter aux dimensions des planches imprimées.
L’adaptation est écrite par Dinniman avec Tevagah, sur des dessins de Laurel Pursuit Studios et Kuzomari. Nathan Gooden réalisera les couvertures principales, tandis que plusieurs artistes, dont Ryan Ottley, Frank Cho et Luciano Fleitas, participeront aux couvertures alternatives.
« Entrer dans l’univers des comics est tout simplement extraordinaire », se réjouit Matt Dinniman dans le communiqué de l’éditeur. Cette nouvelle publication s’inscrit dans une expansion déjà considérable. ActuaLitté retraçait en juillet le parcours de cette série passée de l’autoédition à Ace Books, filiale de Penguin Random House, tout en conservant une forte présence numérique.
Vault avance désormais plus de 19 millions d’exemplaires vendus pour les romans, contre plus de 14 millions évoqués dans les informations disponibles durant l’été. Ce nouveau total, communiqué par l’éditeur, n’est pas accompagné d’un détail des ventes par format ou par territoire. En France, Dungeon Crawler Carl paraît chez Lorestone, label d’Editis, depuis novembre 2024. Le premier volume a été traduit par Chloé Atangana.
Le second projet présente une histoire éditoriale différente. Entre 2011 et 2013, John McCrae a publié sur Internet Worm, un long récit de super-héros, sous son pseudonyme Wildbow. Jusqu’à présent, l’œuvre ne disposait pas d’adaptation officielle en bande dessinée.
IDW Publishing a annoncé le 27 octobre la préparation d’une série écrite par Meghan Fitzmartin et dessinée par Javier Ortiz. David Vaquero assurera la couleur et Andriy Lukin le lettrage. Cassandra Jones en supervisera l’édition, avec la participation de McCrae comme consultant.
Le récit suit Taylor, une adolescente victime de harcèlement qui découvre sa capacité à contrôler les insectes. Elle évolue dans un univers peuplé de groupes criminels dotés de pouvoirs, de fanatiques et de justiciers dont les motivations ne se laissent pas facilement classer. Son parcours interroge constamment la distinction entre héroïsme, vengeance et violence.
IDW revendique 80 millions de consultations cumulées pour le feuilleton, ainsi qu’une audience dépassant le million de vues mensuelles au plus fort de sa popularité.
Pour John McCrae, cette adaptation marque un retour aux origines du genre. « Worm est né d’une tentative de transposer à l’écrit les super-héros et les super-vilains, conçus pour le langage visuel de la bande dessinée. Aujourd’hui, nous bouclons la boucle », explique-t-il.
L’auteur précise avoir trouvé chez IDW une équipe connaissant son récit et partageant plusieurs de ses idées concernant les modifications à apporter à cette nouvelle version. Un numéro préparatoire sera proposé à l’occasion du Comics Giveaway Day de 2027, avant le lancement de la série régulière en juillet. Il comprendra notamment un texte de McCrae.
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
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Faire naître un premier roman autrement : c’est le pari d’Isalis Brouet avec La Vengeance des Mimosas. À la croisée du drame familial, de la romance et du récit de résilience, ce projet littéraire explore ce que les souvenirs, les secrets et les liens familiaux laissent en nous. Pour donner vie à son livre et construire cette aventure avec ses futurs lecteurs, l’autrice a choisi le financement participatif. Sa campagne Ulule accompagne ainsi un premier roman indépendant, mais surtout une histoire qui cherche à toucher à l’intime et à laisser une empreinte. Projet porté par Isalis Brouet.
28/10/2026, 09:26
Le journaliste, éditeur et essayiste Antoine Spire est mort le lundi 26 octobre 2026, à l'âge de 80 ans. Ancien président du PEN Club français, de 2020 à 2023, il avait consacré une grande partie de sa vie à la défense de la liberté d'expression, à la transmission des savoirs et au débat intellectuel. Le monde des lettres perd également une voix familière de France Culture, où il avait travaillé pendant plus de 20 ans.
27/10/2026, 17:45
Pour la première fois, vivez la mythologie scandinave comme si vous y étiez ! Les sagas du Prélude au Ragnarök et des Chroniques du Ragnarök vous ouvrent les portes de cet univers de légende.
Au programme de notre campagne Ulule : récits mythologiques, beaux-livres, collectors et brochés illustrés, statuettes, tableaux, t-shirts et bien d’autres goodies exclusifs ! Projet porté par les Éditions Cavaliers Seuls.
27/10/2026, 16:47
En novembre 1966, la crue de l'Arno submergeait une partie de Florence et endommageait plus d'un million de documents conservés à la Bibliothèque nationale centrale. Soixante ans plus tard, l'établissement ouvre exceptionnellement, les 3 et 4 novembre, les espaces les plus durement touchés. Deux soirées pour revenir sur la catastrophe, mais aussi sur les opérations qui se poursuivent afin de rendre accessibles des milliers d'ouvrages sauvés des eaux.
27/10/2026, 16:26
Quand j’étais toute petite, j’ai promis à ma mère qu’un jour, on me lirait. J’écris depuis toujours pour mes proches, mes enfants, mes neveux et nièces, ma famille, mes amis ou pour moi. Cette année, j’ai souhaité me lancer dans une toute nouvelle aventure formidable et passionnante : être lue par vous ! Projet porté E.C. Desvignes.
27/10/2026, 15:09
La salle d’attente de la vie est un livre de développement personnel destiné aux jeunes diplômés, demandeurs d’emploi et personnes en transition ou en réinsertion professionnelle. Il parle du chômage autrement, en s’intéressant moins aux CV et aux candidatures qu’à ce qu’on ressent vraiment : perte de confiance, isolement, culpabilité, doutes et sentiment de ne plus avancer. Le livre mêle témoignage, humour, réflexions, jeux et exercices pour aider chacun à mieux vivre cette période. Projet porté par Marie Boquillon.
27/10/2026, 11:46
Le mangaka japonais Tetsuya Chiba, né en 1939, est décédé le 22 octobre dernier, à l'âge de 87 ans, indiquent les éditions Glénat, qui publient en France Ashita no Joe, série cosignée avec le scénariste Asao Takamori. Outre cette œuvre très bien accueillie, qui se déroule dans l'univers de la boxe, Tetsuya Chiba est aussi l'auteur d'autres mangas sportifs.
27/10/2026, 11:20
Rouge nuit jour est un recueil de poésie illustré qui parle sans le nommer d'un arrêt de grossesse, et questionne de façon plus générale l'existence des choses que l'on ne nomme pas. Au fil des pages, les poèmes se suspendent à une attente. L'attente se fait voyage immobile, naturellement incertain, nécessairement confiant. Projet porté par Coline Hezard, poétesse et graphiste à Lille.
26/10/2026, 17:33
Sept cartes Pokémon achetées pendant son enfance, puis revendues plus de vingt ans après : c'est ainsi que Johannes Feifel a contribué à financer sa librairie. Depuis le 1er octobre 2026, ce professionnel du livre accueille les lecteurs à Ratisbonne, en Allemagne, dans une boutique consacrée principalement à la fantasy et à la romantasy. Avec ses murs vert jade, ses lustres et ses rayonnages noirs, Der Bücherdrache entend faire entrer les visiteurs dans l'univers de leurs lectures.
26/10/2026, 17:18
La bibliothécaire Claire Tailliart est décédée le 20 septembre 2026, à l'âge de 58 ans, des suites d'une longue maladie, nous apprend l'Association des bibliothécaires de France (ABF). Ancienne présidente de son groupe régional normand, de 2015 à 2021, elle avait notamment exercé au sein des bibliothèques universitaires du Havre.
26/10/2026, 16:29
Exclusif - Ce 26 octobre avait lieu, au Tribunal des Activités économiques de Paris, une audience consacrée au redressement judiciaire du groupe Gibert, qui portait plus précisément sur la période d'observation. Un nouveau rendez-vous a été fixé au 7 décembre prochain, en raison d'éléments d'analyse, fournis par la direction, jugés peu fiables par les administrateurs...
26/10/2026, 16:27
L'écrivain français René Belletto est mort ce dimanche, à l'âge de 81 ans, partagent les éditions P.O.L. Auteur de romans noirs et fantastiques, il avait notamment remporté le prix Femina et le prix du Livre Inter en 1986 pour L'Enfer. Une œuvre traversée par l'angoisse, l'humour et la musique.
26/10/2026, 16:06
À Winterthour, la papeterie Schoch restera à la même adresse, sous la même enseigne. Mais, après quatre générations dans la famille fondatrice, elle passe dans le giron d'Orell Füssli Thalia. Le groupe de librairies suisse a annoncé son acquisition le 23 octobre, ajoutant à son réseau un commerce installé depuis 1882 dans la vieille ville. Les dix salariés doivent conserver leur emploi, tandis que Karin Schoch, l'actuelle propriétaire, accompagnera la reprise jusqu'en février 2027.
26/10/2026, 15:00
Top ArticlesRebecca Yarros met les bons sentiments en tête des ventes de livres Amélie Nothomb chez Gallimard, après 30 ans d'amour avec Albin Michel “Shakespeare était une femme noire” : quatre siècles et demi d’histoire littéraire à Washington Thélyson Orélien : la Fnac réexaminera la situation, Grasset ridiculisé
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