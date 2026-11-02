Livres épuisés : un éditeur propose de les republier gratuitement, avec 15 % de droits d'auteur

Combien de livres devenus introuvables pourraient encore trouver preneur ? Apateon Press entend donner une nouvelle existence commerciale à certains de ces ouvrages, sans demander à leurs auteurs d’en financer la réédition. La maison américaine vient d’ouvrir un programme consacré aux livres sortis des catalogues ou précédemment autoédités.

Le dispositif, annoncé le 28 octobre par Publishers Weekly, concerne d’abord les écrivains qui ont récupéré leurs droits à l’issue d’un contrat d’édition. Les auteurs autoédités souhaitant remettre un titre sur le marché peuvent également proposer leurs ouvrages, tout comme ceux qui possèdent un fonds ancien devenu difficile à trouver.

Pour participer, une condition s’impose : disposer des droits nécessaires à la nouvelle exploitation. Un livre épuisé n’est pas automatiquement libre de droits, et la disparition d’un titre du catalogue ne met pas nécessairement fin aux engagements contractuels pris avec son premier éditeur.

Une réédition sans frais pour l’auteur

Apateon Press précise sur son site que chaque candidature fera l’objet d’un examen individuel. L’état du manuscrit, de la couverture et des fichiers de fabrication déterminera notamment le travail nécessaire à la préparation d’une nouvelle édition.

Les ouvrages retenus seront proposés sur Amazon, en version imprimée ou numérique. Les écrivains pourront également enrichir le texte original de contenus supplémentaires : entretiens, commentaires ou réflexions rédigées depuis la première parution. De quoi offrir, lorsque le projet s’y prête, davantage qu’une simple remise en circulation.

L’éditeur affirme prendre en charge les opérations convenues sans réclamer d’avance financière ni facturer ultérieurement les frais de republication. Il prévoit également d’organiser une campagne de communication pour accompagner le retour du titre sur le marché. Mais cette prestation ne s’accompagne d’aucune garantie concernant la couverture médiatique, l’audience ou les ventes.

La rémunération constitue l’autre élément central de l’offre. D’après Publishers Weekly, le contrat de base prévoit pour l’auteur des droits correspondant à 15 % des ventes brutes, calculés à partir du prix public pratiqué sur Amazon. Le média américain ne précise toutefois pas les autres modalités financières de l’accord.

Des livres qui disposent déjà d’un public

La maison ne s’adresse pas à tous les auteurs dans les mêmes conditions. Son programme de réédition vise principalement les écrivains disposant d’une communauté de lecteurs, susceptible de s’intéresser à des ouvrages devenus indisponibles. Elle précise même que la formule n’est pas adaptée aux auteurs encore peu connus.

« Nous discutons avec des auteurs qui disposent déjà d’un public », déclare Hugh Taylor, président d’Apateon Press, dans un communiqué. Leurs ouvrages ont quitté les catalogues, ou leurs droits leur sont revenus. La maison souhaite leur permettre de retrouver leurs lecteurs, sans leur demander de financer cette nouvelle commercialisation.

Une opération autrefois trop coûteuse, mais dont l’équilibre économique a changé, assure le dirigeant. « Les progrès récents de l’édition numérique rendent la réédition gratuite possible », souligne-t-il. À condition, toutefois, que le livre puisse compter sur un lectorat déjà identifié.

L’intérêt du programme repose ainsi sur une sélection préalable : les titres doivent avoir été publiés, pouvoir légalement être réexploités et présenter un potentiel de diffusion suffisant pour justifier leur retour.

Reste à connaître les engagements qu’implique cette proposition. Ni la durée du contrat, ni les éventuelles exclusivités, ni les modalités de restitution des droits ne figurent dans les informations rendues publiques. Autant de dispositions qui détermineront la liberté de l’auteur une fois la nouvelle édition commercialisée.

Apateon invite les candidats à présenter l’historique de leur ouvrage et leur situation contractuelle avant toute discussion. L’éditeur doit ensuite vérifier les droits disponibles et définir avec chacun le périmètre du travail envisagé.

Crédits photo : Paul Coenen

Par Clément Solym

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