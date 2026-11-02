Livres épuisés : un éditeur propose de les republier gratuitement, avec 15 % de droits d'auteur

Un ouvrage peut disparaître du commerce sans avoir perdu ses lecteurs. Aux États-Unis, l'éditeur indépendant Apateon Press propose aux écrivains qui possèdent les droits de leurs anciens titres de les remettre en vente sans frais. Les nouvelles éditions seront commercialisées sur Amazon, au format papier ou numérique, avec une rémunération fixée à 15 % du prix public dans le contrat de base. Une formule qui s'adresse surtout aux auteurs ayant déjà constitué leur lectorat.
Le 02/11/2026 à 17:03 par Clément Solym
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02/11/2026 à 17:03
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Combien de livres devenus introuvables pourraient encore trouver preneur ? Apateon Press entend donner une nouvelle existence commerciale à certains de ces ouvrages, sans demander à leurs auteurs d’en financer la réédition. La maison américaine vient d’ouvrir un programme consacré aux livres sortis des catalogues ou précédemment autoédités.
Le dispositif, annoncé le 28 octobre par Publishers Weekly, concerne d’abord les écrivains qui ont récupéré leurs droits à l’issue d’un contrat d’édition. Les auteurs autoédités souhaitant remettre un titre sur le marché peuvent également proposer leurs ouvrages, tout comme ceux qui possèdent un fonds ancien devenu difficile à trouver.
Pour participer, une condition s’impose : disposer des droits nécessaires à la nouvelle exploitation. Un livre épuisé n’est pas automatiquement libre de droits, et la disparition d’un titre du catalogue ne met pas nécessairement fin aux engagements contractuels pris avec son premier éditeur.
Apateon Press précise sur son site que chaque candidature fera l’objet d’un examen individuel. L’état du manuscrit, de la couverture et des fichiers de fabrication déterminera notamment le travail nécessaire à la préparation d’une nouvelle édition.
Les ouvrages retenus seront proposés sur Amazon, en version imprimée ou numérique. Les écrivains pourront également enrichir le texte original de contenus supplémentaires : entretiens, commentaires ou réflexions rédigées depuis la première parution. De quoi offrir, lorsque le projet s’y prête, davantage qu’une simple remise en circulation.
L’éditeur affirme prendre en charge les opérations convenues sans réclamer d’avance financière ni facturer ultérieurement les frais de republication. Il prévoit également d’organiser une campagne de communication pour accompagner le retour du titre sur le marché. Mais cette prestation ne s’accompagne d’aucune garantie concernant la couverture médiatique, l’audience ou les ventes.
La rémunération constitue l’autre élément central de l’offre. D’après Publishers Weekly, le contrat de base prévoit pour l’auteur des droits correspondant à 15 % des ventes brutes, calculés à partir du prix public pratiqué sur Amazon. Le média américain ne précise toutefois pas les autres modalités financières de l’accord.
La maison ne s’adresse pas à tous les auteurs dans les mêmes conditions. Son programme de réédition vise principalement les écrivains disposant d’une communauté de lecteurs, susceptible de s’intéresser à des ouvrages devenus indisponibles. Elle précise même que la formule n’est pas adaptée aux auteurs encore peu connus.
« Nous discutons avec des auteurs qui disposent déjà d’un public », déclare Hugh Taylor, président d’Apateon Press, dans un communiqué. Leurs ouvrages ont quitté les catalogues, ou leurs droits leur sont revenus. La maison souhaite leur permettre de retrouver leurs lecteurs, sans leur demander de financer cette nouvelle commercialisation.
Une opération autrefois trop coûteuse, mais dont l’équilibre économique a changé, assure le dirigeant. « Les progrès récents de l’édition numérique rendent la réédition gratuite possible », souligne-t-il. À condition, toutefois, que le livre puisse compter sur un lectorat déjà identifié.
L’intérêt du programme repose ainsi sur une sélection préalable : les titres doivent avoir été publiés, pouvoir légalement être réexploités et présenter un potentiel de diffusion suffisant pour justifier leur retour.
Reste à connaître les engagements qu’implique cette proposition. Ni la durée du contrat, ni les éventuelles exclusivités, ni les modalités de restitution des droits ne figurent dans les informations rendues publiques. Autant de dispositions qui détermineront la liberté de l’auteur une fois la nouvelle édition commercialisée.
Apateon invite les candidats à présenter l’historique de leur ouvrage et leur situation contractuelle avant toute discussion. L’éditeur doit ensuite vérifier les droits disponibles et définir avec chacun le périmètre du travail envisagé.
Crédits photo : Paul Coenen
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
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En plein débat parlementaire autour du projet de loi de finances pour l'année 2027, un collectif d'une soixantaine d'organisations du livre et de la lecture a livré un plaidoyer, afin de convaincre le gouvernement d'augmenter le niveau des crédits dédiés au secteur. Une initiative qui a vocation à se prolonger en vue des prochaines échéances électorales.
28/10/2026, 16:02
Les auteurs et éditeurs concernés par le règlement de 1,5 milliard de dollars conclu avec Anthropic devraient recevoir leurs premières indemnités pendant la semaine du 23 novembre 2026. Un document judiciaire, signalé le 26 octobre, précise également que les notifications relatives au partage des sommes doivent être envoyées au plus tard le 13 novembre. Reste une difficulté majeure : tous les ayants droit ne s’accordent pas encore sur la répartition des compensations.
28/10/2026, 16:00
Après la liquidation judiciaire de Makassar, Mahô Éditions officialise son arrivée chez Média Diffusion. Depuis le 1er octobre 2026, les libraires peuvent commander l'intégralité de son catalogue auprès des représentants du nouveau diffuseur. La distribution, déjà assurée par MDS, reste inchangée. Une transition importante pour la maison spécialisée dans les mangas et les light novels, dont le programme éditorial a été perturbé ces derniers mois.
28/10/2026, 15:09
Exclusif - Député La France insoumise du Val-d'Oise, Aurélien Taché souhaite « défendre et favoriser l’emploi de la langue française, notamment dans l’espace public » par une proposition de loi déposée ce mardi 27 octobre. Son texte avance plusieurs mesures pour y parvenir, comme l'obligation d'utiliser le français dans la publicité par voie électronique ou sur la voie publique, ou le développement de l’enseignement du français à l’étranger.
28/10/2026, 12:58
L'écrivain, éditeur et traducteur turc Cem Akaş est mort ce mercredi 28 octobre 2026, à l'âge de 58 ans. Directeur éditorial de la maison Can Yayınları depuis 2018, il avait consacré plus de 30 ans aux livres, entre romans expérimentaux, traductions et responsabilités éditoriales. Sa disparition survient neuf jours après celle de son fils, âgé de seulement 19 ans.
28/10/2026, 12:44
Un livre écrit avec une intelligence artificielle mérite-t-il encore d'être considéré comme de la littérature ? Pour une majorité des Français interrogés, la réponse est non. Selon une enquête Ipsos bva – CESI école d'ingénieurs publiée ce 28 octobre, 92 % souhaitent que tout recours à l'IA dans la rédaction d'un ouvrage soit signalé sur sa couverture. Des résultats dévoilés à quelques jours du prix Goncourt, alors que l'affaire Thélyson Orélien a précipité les interrogations des éditeurs et des jurys littéraires.
28/10/2026, 11:31
Le 17 octobre dernier, en marge de manifestations contre la vie chère et pour la défense de conditions dignes d'enseignement, des dégradations et pillages de magasins ont eu lieu dans certaines villes. Un décret du gouvernement met en place, pour les commerces touchés de moins de 250 salariés, une prise en charge exceptionnelle de l’activité partielle, du 17 octobre 2026 au 31 janvier 2027.
28/10/2026, 09:45
Le journaliste, éditeur et essayiste Antoine Spire est mort le lundi 26 octobre 2026, à l'âge de 80 ans. Ancien président du PEN Club français, de 2020 à 2023, il avait consacré une grande partie de sa vie à la défense de la liberté d'expression, à la transmission des savoirs et au débat intellectuel. Le monde des lettres perd également une voix familière de France Culture, où il avait travaillé pendant plus de 20 ans.
27/10/2026, 17:45
En novembre 1966, la crue de l'Arno submergeait une partie de Florence et endommageait plus d'un million de documents conservés à la Bibliothèque nationale centrale. Soixante ans plus tard, l'établissement ouvre exceptionnellement, les 3 et 4 novembre, les espaces les plus durement touchés. Deux soirées pour revenir sur la catastrophe, mais aussi sur les opérations qui se poursuivent afin de rendre accessibles des milliers d'ouvrages sauvés des eaux.
27/10/2026, 16:26
Le mangaka japonais Tetsuya Chiba, né en 1939, est décédé le 22 octobre dernier, à l'âge de 87 ans, indiquent les éditions Glénat, qui publient en France Ashita no Joe, série cosignée avec le scénariste Asao Takamori. Outre cette œuvre très bien accueillie, qui se déroule dans l'univers de la boxe, Tetsuya Chiba est aussi l'auteur d'autres mangas sportifs.
27/10/2026, 11:20
Sept cartes Pokémon achetées pendant son enfance, puis revendues plus de vingt ans après : c'est ainsi que Johannes Feifel a contribué à financer sa librairie. Depuis le 1er octobre 2026, ce professionnel du livre accueille les lecteurs à Ratisbonne, en Allemagne, dans une boutique consacrée principalement à la fantasy et à la romantasy. Avec ses murs vert jade, ses lustres et ses rayonnages noirs, Der Bücherdrache entend faire entrer les visiteurs dans l'univers de leurs lectures.
26/10/2026, 17:18
La bibliothécaire Claire Tailliart est décédée le 20 septembre 2026, à l'âge de 58 ans, des suites d'une longue maladie, nous apprend l'Association des bibliothécaires de France (ABF). Ancienne présidente de son groupe régional normand, de 2015 à 2021, elle avait notamment exercé au sein des bibliothèques universitaires du Havre.
26/10/2026, 16:29
Exclusif - Ce 26 octobre avait lieu, au Tribunal des Activités économiques de Paris, une audience consacrée au redressement judiciaire du groupe Gibert, qui portait plus précisément sur la période d'observation. Un nouveau rendez-vous a été fixé au 7 décembre prochain, en raison d'éléments d'analyse, fournis par la direction, jugés peu fiables par les administrateurs...
26/10/2026, 16:27
L'écrivain français René Belletto est mort ce dimanche, à l'âge de 81 ans, partagent les éditions P.O.L. Auteur de romans noirs et fantastiques, il avait notamment remporté le prix Femina et le prix du Livre Inter en 1986 pour L'Enfer. Une œuvre traversée par l'angoisse, l'humour et la musique.
26/10/2026, 16:06
À Winterthour, la papeterie Schoch restera à la même adresse, sous la même enseigne. Mais, après quatre générations dans la famille fondatrice, elle passe dans le giron d'Orell Füssli Thalia. Le groupe de librairies suisse a annoncé son acquisition le 23 octobre, ajoutant à son réseau un commerce installé depuis 1882 dans la vieille ville. Les dix salariés doivent conserver leur emploi, tandis que Karin Schoch, l'actuelle propriétaire, accompagnera la reprise jusqu'en février 2027.
26/10/2026, 15:00
Exclusif — Interrogée sur les possibilités accordées par la législation européenne en matière de répartition et d'utilisation des droits collectés par les organismes de gestion collective, la Cour de Justice de l'Union européenne a rendu son analyse le 22 octobre dernier. Si une partie des sommes peut financer des services sociaux, culturels et éducatifs à destination des titulaires de droits uniquement, les « irrépartissables », pour leur part, peuvent être fléchés vers des actions aux publics plus larges.
26/10/2026, 11:26
À Vancouver, la poésie pourrait bientôt quitter les transports en commun. Depuis 1996, le programme Poetry in Transit permet aux voyageurs de découvrir des textes d’auteurs de Colombie-Britannique pendant leurs déplacements. Mais le retrait annoncé du financement de TransLink menace cette initiative culturelle, qui célèbre précisément son trentième anniversaire. Écrivains et éditeurs se mobilisent pour empêcher sa disparition, désormais envisagée à l’issue de la saison 2026-2027.
26/10/2026, 09:00
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