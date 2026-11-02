À Paris, Cracovie fait souffler un vent de révolte littéraire

Pour sa dixième édition, Un Week-end à l’Est revient en Pologne, dix ans après avoir consacré sa première édition à Varsovie. Du 16 au 28 novembre 2026, le festival investit une trentaine de lieux parisiens et met cette fois Cracovie à l’honneur. Au programme : 150 invités et 65 événements, entre littérature, théâtre, cinéma, musique, danse et arts visuels.

Parrainée par le metteur en scène Krystian Lupa, cette édition anniversaire explore les rapports entre mémoire, création et bouleversements contemporains. Les rencontres littéraires y occupent une place de choix, avec plusieurs grandes voix polonaises, de la poésie engagée à la science-fiction, sans oublier les écritures féministes les plus radicales.

Samedi 21 novembre, la Maison de la Poésie accueille deux rendez-vous sous le titre La Poésie en mode urgence. À 19 heures, deux générations de poétesses se retrouvent : Ewa Lipska, figure de la Nouvelle Vague polonaise, et Małgorzata Lebda, dont le premier roman, Vorace (Noir sur Blanc, 2026), vient de paraître en français. La première, notamment autrice de L’amour en mode urgence (LansKine, 2024), cultive une langue ironique, dense et traversée de paradoxes ; la seconde puise dans les paysages, les corps et le monde animal une écriture attentive aux violences faites au vivant.

Leur dialogue, animé par la journaliste Elisabeth Philippe, sera suivi à 20 h 30 d'une lecture musicale : la cinéaste franco-polonaise Agnieszka Holland prêtera sa voix à leurs textes, accompagnée par la musicienne Maria Sławek.

Dimanche 22 novembre, à 15 heures, changement de ton sur la péniche Nanna avec Agnieszka Szpila. Écrivaine, scénariste et militante, cette figure provocatrice des lettres polonaises s'est fait remarquer avec Hexes (Notabilia/Noir sur Blanc, 2024), finaliste du prix Nike et du prix des Inrockuptibles. Son nouvel ouvrage, Octopussy (Notabilia/Noir sur Blanc, 2026), traduit comme le précédent par Cécile Bocianowski, poursuit une réflexion sur le féminisme, les rapports de domination et la crise écologique.

Lézards, gorilles, bacchantes, fantômes et créatures marines peuplent ces « récits post-pornos », où l'érotisme prend une dimension politique. Sous le titre Le sexe et l'imagination au pouvoir, la rencontre, animée par Caroline Pernes, journaliste à Télérama, abordera cet univers littéraire aussi irrévérencieux que foisonnant.

Autre temps fort, samedi 21 novembre à 16 heures, à la Librairie Polonaise : une rencontre avec Jacek Dukaj, considéré comme l'héritier de Stanisław Lem et l'une des grandes figures de la science-fiction contemporaine en Pologne. Après La Vieillesse de l'axolotl (Rivages, 2025), l'écrivain revient en librairie française avec D'autres chants (Rivages, 2026), traduit par Charles Zaremba.

Ce roman imagine une Europe alternative où les théories aristotéliciennes de la Forme et de la Matière régissent la réalité. Son protagoniste, Hieronim Berbelek, traverse un univers fantastique, de la Bibliothèque d'Alexandrie jusqu'à une colonie lunaire, sur fond de vengeance et de quête identitaire. Entre spéculation philosophique, uchronie et vertige scientifique, cette rencontre intitulée La forme et la matière : les odyssées fantastiques de Jacek Dukaj sera animée par Frédérique Roussel, journaliste à Libération.

Crédits illustration : Un Week-end à l’Est

Par Inès Lefoulon

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