À Paris, Cracovie fait souffler un vent de révolte littéraire

Pour sa dixième édition, du 16 au 28 novembre 2026, le festival Un Week-end à l’Est met Cracovie à l’honneur. À Paris, la littérature polonaise se dévoile sous ses formes les plus audacieuses : poésie engagée, science-fiction et écritures féministes. Trois rencontres, entre le 21 et le 22 novembre, réuniront notamment Ewa Lipska, Małgorzata Lebda, Agnieszka Szpila et Jacek Dukaj, autour des grandes préoccupations de notre époque.
Le 02/11/2026 à 11:07 par Inès Lefoulon
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02/11/2026 à 11:07
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Pour sa dixième édition, Un Week-end à l’Est revient en Pologne, dix ans après avoir consacré sa première édition à Varsovie. Du 16 au 28 novembre 2026, le festival investit une trentaine de lieux parisiens et met cette fois Cracovie à l’honneur. Au programme : 150 invités et 65 événements, entre littérature, théâtre, cinéma, musique, danse et arts visuels.
Parrainée par le metteur en scène Krystian Lupa, cette édition anniversaire explore les rapports entre mémoire, création et bouleversements contemporains. Les rencontres littéraires y occupent une place de choix, avec plusieurs grandes voix polonaises, de la poésie engagée à la science-fiction, sans oublier les écritures féministes les plus radicales.
Samedi 21 novembre, la Maison de la Poésie accueille deux rendez-vous sous le titre La Poésie en mode urgence. À 19 heures, deux générations de poétesses se retrouvent : Ewa Lipska, figure de la Nouvelle Vague polonaise, et Małgorzata Lebda, dont le premier roman, Vorace (Noir sur Blanc, 2026), vient de paraître en français. La première, notamment autrice de L’amour en mode urgence (LansKine, 2024), cultive une langue ironique, dense et traversée de paradoxes ; la seconde puise dans les paysages, les corps et le monde animal une écriture attentive aux violences faites au vivant.
Leur dialogue, animé par la journaliste Elisabeth Philippe, sera suivi à 20 h 30 d'une lecture musicale : la cinéaste franco-polonaise Agnieszka Holland prêtera sa voix à leurs textes, accompagnée par la musicienne Maria Sławek.
Dimanche 22 novembre, à 15 heures, changement de ton sur la péniche Nanna avec Agnieszka Szpila. Écrivaine, scénariste et militante, cette figure provocatrice des lettres polonaises s'est fait remarquer avec Hexes (Notabilia/Noir sur Blanc, 2024), finaliste du prix Nike et du prix des Inrockuptibles. Son nouvel ouvrage, Octopussy (Notabilia/Noir sur Blanc, 2026), traduit comme le précédent par Cécile Bocianowski, poursuit une réflexion sur le féminisme, les rapports de domination et la crise écologique.
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Autre temps fort, samedi 21 novembre à 16 heures, à la Librairie Polonaise : une rencontre avec Jacek Dukaj, considéré comme l'héritier de Stanisław Lem et l'une des grandes figures de la science-fiction contemporaine en Pologne. Après La Vieillesse de l'axolotl (Rivages, 2025), l'écrivain revient en librairie française avec D'autres chants (Rivages, 2026), traduit par Charles Zaremba.
Ce roman imagine une Europe alternative où les théories aristotéliciennes de la Forme et de la Matière régissent la réalité. Son protagoniste, Hieronim Berbelek, traverse un univers fantastique, de la Bibliothèque d'Alexandrie jusqu'à une colonie lunaire, sur fond de vengeance et de quête identitaire. Entre spéculation philosophique, uchronie et vertige scientifique, cette rencontre intitulée La forme et la matière : les odyssées fantastiques de Jacek Dukaj sera animée par Frédérique Roussel, journaliste à Libération.
Crédits illustration : Un Week-end à l’Est
Par Inès Lefoulon
Contact : il@actualitte.com
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28/09/2026, 16:31
Un livre peut quitter les librairies parce qu’il ne se vend plus. Jusque-là, rien que de très ordinaire. Au Japon, une exposition s’intéresse aux autres disparitions : celles provoquées par une erreur, un plagiat, un scandale ou la décision de rappeler des exemplaires déjà distribués. À Tokyo, l’Université Nihon en a réuni 37. Des titres que leurs éditeurs avaient soustraits au commerce et que le musée remet aujourd’hui sous les yeux du public.
27/09/2026, 14:00
Après avoir abandonné un projet devenu trop coûteux, Philippe Geluck a trouvé une nouvelle maison pour son Chat. Le Musée du Chat et de l’Art rigolo doit ouvrir début 2028 à Ixelles, dans l’ancienne manufacture de porcelaine Demeuldre-Coché. Plus petit que le projet initial et entièrement financé par des fonds privés, le nouvel établissement marque un changement complet de modèle.
24/09/2026, 18:01
À l’occasion du bicentenaire des relations diplomatiques entre la France et le Mexique, deux manuscrits mexicains font l’objet d’une présentation croisée entre Paris et Mexico. Le Codex Boturini est exposé à la Bibliothèque nationale de France (BnF) jusqu’au 13 décembre, tandis que le Codex Azcatitlan, conservé par la BnF, est présenté au Mexique jusqu’au 6 décembre.
22/09/2026, 11:18
Une nouvelle galerie spécialisée dans le 9e art a ouvert ses portes le 16 septembre au 19 rue Racine, dans le 6e arrondissement de Paris. Antoine Mathon y entend défendre aussi bien les grandes figures de la bande dessinée que des artistes contemporains, tout en faisant de l’original — planches, dessins et illustrations — le cœur de sa programmation. Pour inaugurer l’adresse, il consacre une importante rétrospective à Yves Chaland, réunissant plus d’une centaine de pièces.
21/09/2026, 17:33
Du 2 au 4 octobre 2026, la Halle des Blancs-Manteaux accueillera la 36e édition du Salon de la revue. Plus de 200 exposants et plus de trente rencontres sont annoncés autour de la littérature, de la poésie, des idées, de la démocratie, de la géopolitique ou encore des mutations contemporaines de la création. L’entrée est libre.
21/09/2026, 07:30
La cinquième édition de Babelica, salon international en ligne de l’édition indépendante, se tiendra les 21 et 22 septembre 2026. Porté par l’Alliance internationale de l’édition indépendante, l’événement donnera cette année une place centrale à 30 auteurs et autrices de moins de 30 ans, venus de 30 pays.
19/09/2026, 12:00
Mort en mars dernier à l’âge de 100 ans, Jean-Pierre Faye laisse derrière lui une œuvre à la croisée de la littérature, de la philosophie et de l’histoire politique. Les 25 et 26 septembre, une partie de sa bibliothèque personnelle et de sa collection d’art sera dispersée à Bruxelles : livres dédicacés par Michel Foucault, Gilles Deleuze, Roland Barthes ou Jacques Derrida côtoieront des œuvres de Gérard Fromanger, Matta ou Samuel Ringer.
18/09/2026, 15:40
Lisons libres ! se tiendra du 18 au 20 septembre 2026 à l’espace des Blancs Manteaux à Paris. Le salon réunira une centaine de maisons d’édition, telles que L’Antilope, Anamosa, les éditions du Sonneur, Chandeigne & Lima, Aux forges de Vulcain, Talents hauts, Éditions des femmes, La Volte…, ainsi que des rencontres, des dédicaces, des travaux d’artistes, des ateliers pour enfants, des débats et des tables rondes sur le thème de l’indépendance.
17/09/2026, 17:39
Le prochain projet cinématographique de Valérie Donzelli est une nouvelle adaptation : celle du livre d'Éliette Abécassis, Un couple, paru en mars 2023 chez Grasset et disponible en poche au Livre de Poche. Le tournage prendra place en région parisienne, en fin d'année.
17/09/2026, 10:59
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