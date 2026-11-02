En Chine, un texte adapté en série par IA : le droit d’auteur rattrape la machine

Une œuvre écrite transformée en série animée par une IA, sans l’accord du titulaire des droits : à Tianjin, un tribunal a constaté une « similitude substantielle » avec le texte original. Le litige s’est conclu par une médiation prévoyant le retrait des vidéos et une indemnisation.
Le 02/11/2026 à 11:44 par Nicolas Gary
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02/11/2026 à 11:44
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Un utilisateur avait introduit dans un outil d’intelligence artificielle l’intégralité d’un texte protégé, pour produire un « manju », une série de séquences illustrées et animées diffusées sur Internet. Le titulaire du droit d’auteur a saisi le tribunal populaire du district de Heping, à Tianjin, pour atteinte à ses droits d’adaptation et de communication au public.
L’affaire a été détaillée dans une communication du tribunal qui présente le dossier comme son premier litige sur l’adaptation d’une œuvre écrite en série animée par IA. Ni le titre du texte, ni les parties, ni la plateforme de diffusion ne sont identifiés.
Le magistrat a confronté la production audiovisuelle à l’écrit initial, phrase après phrase. Les expressions se recoupent largement, a-t-il constaté, au point de retenir une « similitude substantielle ». Le changement de support, même assuré par un système génératif, n’effaçait pas l’emprunt à l’œuvre protégée.
Aucun jugement de condamnation n’est toutefois rapporté. Après les explications du magistrat, les parties ont conclu une médiation : le défendeur a accepté de supprimer les vidéos, d’en cesser la diffusion et d’indemniser les pertes économiques et les frais raisonnables engagés par le plaignant. Le montant de cet accord reste inconnu.
Les « manju » déclinent notamment romans et bandes dessinées en épisodes d’une à cinq minutes, avec voix et effets sonores, conçus pour le téléphone. Selon une enquête de Xinhua, le groupe éditorial Yuewen comptait en janvier 2026 déjà 80 de ces productions dépassant chacune dix millions de vues. Yuewen et Kuaishou investissent dans des outils destinés à accélérer les adaptations.
Neuf mois plus tard, l’échelle a changé. Lors de sa conférence du 16 octobre, Yuewen annonçait plus de 660 « manju » ayant dépassé dix millions de vues, dont 107 au-delà de cent millions. Son activité de séries courtes et de « manju » a généré plus de 430 millions de yuans au premier semestre 2026. Le groupe prépare aussi, avec DramaBuddy, un circuit reliant des récits validés par leurs auteurs, la fabrication assistée par IA et la diffusion. Selon Yang Chen, vice-président et rédacteur en chef du groupe, plus de 1500 écrivains ont déjà perçu leur première rémunération pour une adaptation visuelle.
Le 7 septembre, la Cour populaire suprême de Chine publiait des orientations sur les affaires liées à l’intelligence artificielle. Leur article 12 précise qu’un utilisateur connaissant, ou devant connaître, une œuvre antérieure peut engager sa responsabilité s’il génère un contenu substantiellement similaire, sans justification juridiquement recevable.
Ces orientations invitent également à examiner le rôle des concepteurs, fournisseurs et utilisateurs, compte tenu des données utilisées, de leurs interventions et des bénéfices éventuels. À Tianjin, les informations publiées ne mentionnent aucune mise en cause du fournisseur du logiciel.
La Cour populaire suprême a par ailleurs indiqué qu’elle ne tranchait pas, dans ses orientations, la question de l’entraînement des grands modèles d’IA sur des œuvres sans autorisation. Ici, le différend porte sur l’adaptation directe d’un texte identifié.
En France, la transformation d’un texte en œuvre audiovisuelle relève également des prérogatives de l’auteur ou de ses ayants droit. L’article L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle interdit l’adaptation ou la transformation sans leur consentement, sous réserve des exceptions légales.
Pour les détenteurs de catalogues comme pour les producteurs, la règle reste la même : l’automatisation ne dispense pas d’obtenir les autorisations nécessaires. « L’IA n’est pas un refuge contre le droit d’auteur », résume le tribunal, qui invite les producteurs de vidéos générées à vérifier les droits sur les textes utilisés.
Crédits photo : Ling Tang
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
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En plein débat parlementaire autour du projet de loi de finances pour l'année 2027, un collectif d'une soixantaine d'organisations du livre et de la lecture a livré un plaidoyer, afin de convaincre le gouvernement d'augmenter le niveau des crédits dédiés au secteur. Une initiative qui a vocation à se prolonger en vue des prochaines échéances électorales.
28/10/2026, 16:02
Et si l’une des dix-sept enfants d’Anne, reine de Grande-Bretagne, avait survécu, loin de la cour ? Et si cette fille cachée décidait de réclamer la couronne qui lui revient de droit ? Un demi-siècle plus tard, les femmes gouvernent l’Angleterre et les hommes se taisent. Mais le retour à la cour d’un mystérieux jeune homme pourrait bien bousculer tous les plans établis… Trois contre toi mêle romance, intrigue de cour et critique d’une société où le pouvoir change de mains sans cesser d’écraser. Roman young adult, dès 15 ans. Projet porté par Elisa Skye.
28/10/2026, 15:35
Après la liquidation judiciaire de Makassar, Mahô Éditions officialise son arrivée chez Média Diffusion. Depuis le 1er octobre 2026, les libraires peuvent commander l'intégralité de son catalogue auprès des représentants du nouveau diffuseur. La distribution, déjà assurée par MDS, reste inchangée. Une transition importante pour la maison spécialisée dans les mangas et les light novels, dont le programme éditorial a été perturbé ces derniers mois.
28/10/2026, 15:09
Exclusif - Député La France insoumise du Val-d'Oise, Aurélien Taché souhaite « défendre et favoriser l’emploi de la langue française, notamment dans l’espace public » par une proposition de loi déposée ce mardi 27 octobre. Son texte avance plusieurs mesures pour y parvenir, comme l'obligation d'utiliser le français dans la publicité par voie électronique ou sur la voie publique, ou le développement de l’enseignement du français à l’étranger.
28/10/2026, 12:58
L'écrivain, éditeur et traducteur turc Cem Akaş est mort ce mercredi 28 octobre 2026, à l'âge de 58 ans. Directeur éditorial de la maison Can Yayınları depuis 2018, il avait consacré plus de 30 ans aux livres, entre romans expérimentaux, traductions et responsabilités éditoriales. Sa disparition survient neuf jours après celle de son fils, âgé de seulement 19 ans.
28/10/2026, 12:44
Un livre écrit avec une intelligence artificielle mérite-t-il encore d'être considéré comme de la littérature ? Pour une majorité des Français interrogés, la réponse est non. Selon une enquête Ipsos bva – CESI école d'ingénieurs publiée ce 28 octobre, 92 % souhaitent que tout recours à l'IA dans la rédaction d'un ouvrage soit signalé sur sa couverture. Des résultats dévoilés à quelques jours du prix Goncourt, alors que l'affaire Thélyson Orélien a précipité les interrogations des éditeurs et des jurys littéraires.
28/10/2026, 11:31
Le 17 octobre dernier, en marge de manifestations contre la vie chère et pour la défense de conditions dignes d'enseignement, des dégradations et pillages de magasins ont eu lieu dans certaines villes. Un décret du gouvernement met en place, pour les commerces touchés de moins de 250 salariés, une prise en charge exceptionnelle de l’activité partielle, du 17 octobre 2026 au 31 janvier 2027.
28/10/2026, 09:45
Faire naître un premier roman autrement : c’est le pari d’Isalis Brouet avec La Vengeance des Mimosas. À la croisée du drame familial, de la romance et du récit de résilience, ce projet littéraire explore ce que les souvenirs, les secrets et les liens familiaux laissent en nous. Pour donner vie à son livre et construire cette aventure avec ses futurs lecteurs, l’autrice a choisi le financement participatif. Sa campagne Ulule accompagne ainsi un premier roman indépendant, mais surtout une histoire qui cherche à toucher à l’intime et à laisser une empreinte. Projet porté par Isalis Brouet.
28/10/2026, 09:26
Le journaliste, éditeur et essayiste Antoine Spire est mort le lundi 26 octobre 2026, à l'âge de 80 ans. Ancien président du PEN Club français, de 2020 à 2023, il avait consacré une grande partie de sa vie à la défense de la liberté d'expression, à la transmission des savoirs et au débat intellectuel. Le monde des lettres perd également une voix familière de France Culture, où il avait travaillé pendant plus de 20 ans.
27/10/2026, 17:45
Pour la première fois, vivez la mythologie scandinave comme si vous y étiez ! Les sagas du Prélude au Ragnarök et des Chroniques du Ragnarök vous ouvrent les portes de cet univers de légende.
Au programme de notre campagne Ulule : récits mythologiques, beaux-livres, collectors et brochés illustrés, statuettes, tableaux, t-shirts et bien d’autres goodies exclusifs ! Projet porté par les Éditions Cavaliers Seuls.
27/10/2026, 16:47
En novembre 1966, la crue de l'Arno submergeait une partie de Florence et endommageait plus d'un million de documents conservés à la Bibliothèque nationale centrale. Soixante ans plus tard, l'établissement ouvre exceptionnellement, les 3 et 4 novembre, les espaces les plus durement touchés. Deux soirées pour revenir sur la catastrophe, mais aussi sur les opérations qui se poursuivent afin de rendre accessibles des milliers d'ouvrages sauvés des eaux.
27/10/2026, 16:26
Quand j’étais toute petite, j’ai promis à ma mère qu’un jour, on me lirait. J’écris depuis toujours pour mes proches, mes enfants, mes neveux et nièces, ma famille, mes amis ou pour moi. Cette année, j’ai souhaité me lancer dans une toute nouvelle aventure formidable et passionnante : être lue par vous ! Projet porté E.C. Desvignes.
27/10/2026, 15:09
La salle d’attente de la vie est un livre de développement personnel destiné aux jeunes diplômés, demandeurs d’emploi et personnes en transition ou en réinsertion professionnelle. Il parle du chômage autrement, en s’intéressant moins aux CV et aux candidatures qu’à ce qu’on ressent vraiment : perte de confiance, isolement, culpabilité, doutes et sentiment de ne plus avancer. Le livre mêle témoignage, humour, réflexions, jeux et exercices pour aider chacun à mieux vivre cette période. Projet porté par Marie Boquillon.
27/10/2026, 11:46
Le mangaka japonais Tetsuya Chiba, né en 1939, est décédé le 22 octobre dernier, à l'âge de 87 ans, indiquent les éditions Glénat, qui publient en France Ashita no Joe, série cosignée avec le scénariste Asao Takamori. Outre cette œuvre très bien accueillie, qui se déroule dans l'univers de la boxe, Tetsuya Chiba est aussi l'auteur d'autres mangas sportifs.
27/10/2026, 11:20
Rouge nuit jour est un recueil de poésie illustré qui parle sans le nommer d'un arrêt de grossesse, et questionne de façon plus générale l'existence des choses que l'on ne nomme pas. Au fil des pages, les poèmes se suspendent à une attente. L'attente se fait voyage immobile, naturellement incertain, nécessairement confiant. Projet porté par Coline Hezard, poétesse et graphiste à Lille.
26/10/2026, 17:33
Sept cartes Pokémon achetées pendant son enfance, puis revendues plus de vingt ans après : c'est ainsi que Johannes Feifel a contribué à financer sa librairie. Depuis le 1er octobre 2026, ce professionnel du livre accueille les lecteurs à Ratisbonne, en Allemagne, dans une boutique consacrée principalement à la fantasy et à la romantasy. Avec ses murs vert jade, ses lustres et ses rayonnages noirs, Der Bücherdrache entend faire entrer les visiteurs dans l'univers de leurs lectures.
26/10/2026, 17:18
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