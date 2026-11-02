En Chine, un texte adapté en série par IA : le droit d’auteur rattrape la machine

Un utilisateur avait introduit dans un outil d’intelligence artificielle l’intégralité d’un texte protégé, pour produire un « manju », une série de séquences illustrées et animées diffusées sur Internet. Le titulaire du droit d’auteur a saisi le tribunal populaire du district de Heping, à Tianjin, pour atteinte à ses droits d’adaptation et de communication au public.

L’affaire a été détaillée dans une communication du tribunal qui présente le dossier comme son premier litige sur l’adaptation d’une œuvre écrite en série animée par IA. Ni le titre du texte, ni les parties, ni la plateforme de diffusion ne sont identifiés.

Une comparaison phrase par phrase

Le magistrat a confronté la production audiovisuelle à l’écrit initial, phrase après phrase. Les expressions se recoupent largement, a-t-il constaté, au point de retenir une « similitude substantielle ». Le changement de support, même assuré par un système génératif, n’effaçait pas l’emprunt à l’œuvre protégée.

Aucun jugement de condamnation n’est toutefois rapporté. Après les explications du magistrat, les parties ont conclu une médiation : le défendeur a accepté de supprimer les vidéos, d’en cesser la diffusion et d’indemniser les pertes économiques et les frais raisonnables engagés par le plaignant. Le montant de cet accord reste inconnu.

Les « manju » déclinent notamment romans et bandes dessinées en épisodes d’une à cinq minutes, avec voix et effets sonores, conçus pour le téléphone. Selon une enquête de Xinhua, le groupe éditorial Yuewen comptait en janvier 2026 déjà 80 de ces productions dépassant chacune dix millions de vues. Yuewen et Kuaishou investissent dans des outils destinés à accélérer les adaptations.

Neuf mois plus tard, l’échelle a changé. Lors de sa conférence du 16 octobre, Yuewen annonçait plus de 660 « manju » ayant dépassé dix millions de vues, dont 107 au-delà de cent millions. Son activité de séries courtes et de « manju » a généré plus de 430 millions de yuans au premier semestre 2026. Le groupe prépare aussi, avec DramaBuddy, un circuit reliant des récits validés par leurs auteurs, la fabrication assistée par IA et la diffusion. Selon Yang Chen, vice-président et rédacteur en chef du groupe, plus de 1500 écrivains ont déjà perçu leur première rémunération pour une adaptation visuelle.

Une règle nouvelle, pas un jugement de principe

Le 7 septembre, la Cour populaire suprême de Chine publiait des orientations sur les affaires liées à l’intelligence artificielle. Leur article 12 précise qu’un utilisateur connaissant, ou devant connaître, une œuvre antérieure peut engager sa responsabilité s’il génère un contenu substantiellement similaire, sans justification juridiquement recevable.

Ces orientations invitent également à examiner le rôle des concepteurs, fournisseurs et utilisateurs, compte tenu des données utilisées, de leurs interventions et des bénéfices éventuels. À Tianjin, les informations publiées ne mentionnent aucune mise en cause du fournisseur du logiciel.

La Cour populaire suprême a par ailleurs indiqué qu’elle ne tranchait pas, dans ses orientations, la question de l’entraînement des grands modèles d’IA sur des œuvres sans autorisation. Ici, le différend porte sur l’adaptation directe d’un texte identifié.

Les droits d’adaptation au cœur du dossier

En France, la transformation d’un texte en œuvre audiovisuelle relève également des prérogatives de l’auteur ou de ses ayants droit. L’article L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle interdit l’adaptation ou la transformation sans leur consentement, sous réserve des exceptions légales.

Pour les détenteurs de catalogues comme pour les producteurs, la règle reste la même : l’automatisation ne dispense pas d’obtenir les autorisations nécessaires. « L’IA n’est pas un refuge contre le droit d’auteur », résume le tribunal, qui invite les producteurs de vidéos générées à vérifier les droits sur les textes utilisés.

Crédits photo : Ling Tang

Par Nicolas Gary

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