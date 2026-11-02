Une bataille de visibilité se joue en librairie”, mais Rockyvision reste combatif

Fondée en 2013 par Johan Chiaramonte pour abriter la revue Rockyrama, la maison Rockyvision propose aujourd'hui bien plus, avec le trimestriel Otomo, consacré à la culture japonaise, et près d'une trentaine d'ouvrages, des beaux-livres au format poche, centrés sur le cinéma et la pop culture. « Pour une petite maison d’édition indépendante, nous sommes très actifs », reconnait Camille Mathieu. « Entre les deux magazines trimestriels et les ouvrages, nous sommes souvent débordés, car nous avons envie de faire beaucoup de choses. »

Aux côtés du créateur de Rockyvision, elle assume la rédaction en chef des parutions, pour lesquelles la qualité des textes et analyses compte autant que leur mise en page : « Nous avons un univers graphique assez fort et apportons beaucoup de soin à nos maquettes, ce qui nous conduit parfois à faire de la direction artistique pour d’autres projets et d’autres éditeurs », précise-t-elle.

Cette équipe réduite, basée à Lyon, travaille avec un groupe d'auteurs, de journalistes et de contributeurs pour ses différentes publications, avec un rythme d'une quinzaine de sorties par an.

Celles-ci se retrouvent donc en kiosques, mais de plus en plus en librairies, un terrain qu'a naturellement investi Rockyvision. « Rockyrama, qui ne traite pas forcément de sujets d'actualité, affiche peu de publicité pour beaucoup de contenu éditorial, se prêtait bien à une présence en librairie, sur un temps plus long, même si la vente en kiosque reste importante. Pour nous, le format livre s'est imposé ensuite, car il repose sur ce même écosystème, avec la librairie au centre. »

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Pour cette fin d'année, Rockyvision propose une nouvelle immersion dans l'œuvre de David Lynch, après un premier beau-livre sur le réalisateur paru en 2022. Mulholland Drive : Le labyrinthe des anges, annoncé pour le 17 novembre prochain, est précédé par une campagne de précommande, sur la plateforme Ulule.

Une mécanique habituelle pour les numéros de Rockyrama, mais pas systématique pour les autres publications de la maison. « Ces campagnes nous permettent d’effectuer quelques ventes directes, afin de faire face à des dépenses immédiates. En effet, les temps de facturation en librairies sont assez longs, quand les charges, en face, s’accumulent », explique Camille Mathieu, en soulignant que de nombreux titres de Rockyvision ont aujourd'hui « la librairie pour seul canal » de vente.

Bientôt « Silencio » pour l'édition indépendante ?

Parmi les différentes publications consacrées à cette parution imminente, Rockyvision a affiché un long texte détaillant « les difficultés des éditeurs indépendants et de l’ensemble de la chaîne ». « La menace qui pèse sur les indépendants est celle de l’épuisement. Épuisement des ressources, baisse historique des aides au livre, recul des ventes globales, érosion du tissu des points de vente et du nombre d’exemplaires qui parviennent jusqu’aux tables », développe la maison sur Instagram.

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« Nous constatons depuis quelque temps un phénomène systémique », développe Camille Mathieu. « Du point de vue de la presse, les points de vente se raréfient considérablement au fil du temps, avec environ 500 disparitions en 2025 [d'après les chiffres de la Commission du réseau de la diffusion de la presse, NdR], et le même mouvement s’observe désormais pour les librairies. Même certaines grandes librairies et chaînes rencontrent aujourd’hui des difficultés. »

Parallèlement, les points de vente maintenus peinent à suivre les rythmes des parutions, au sein d'un marché qui repose encore largement sur la nouveauté — même si les réimpressions font une percée ces dernières années. « Les fenêtres de visibilité sont très concentrées entre les mains de grands groupes, qui disposent de moyens de promotion conséquents et de tirages imposants. Une véritable bataille de visibilité se joue, qu’il est difficile à mener pour les éditeurs indépendants. Les libraires, qui font face à leurs propres difficultés, doivent faire des choix et sont souvent contraints de faire entrer des quantités moindres », observe la responsable éditoriale.

Dans une ambiance inflationniste qui participe à contracter les ventes de livres, les éditeurs indépendants doivent malgré tout encaisser des hausses de charges, sans compter sur des économies d'échelle. « Les coûts de fabrication continuent d’augmenter, quand les imprimeurs sont aussi confrontés à d’importantes problématiques. L’un d’entre eux me confiait récemment les difficultés rencontrées par la profession et évoquait des hausses de 12 à 25 % des prix des matières premières. » Les soutiens publics à l'édition, évidemment, ne sont pas non plus au beau fixe.

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Malgré ce contexte morose, Rockyvision a fait le choix, pas forcément évident, de baisser le prix de vente de son beau-livre consacré à Mulholland Drive, vendu 32 € plutôt que 39 €. « Il nous paraissait absurde de répondre à l’inflation par toujours plus de hausses de prix », avance Camille Mathieu. « Le pouvoir d’achat des lecteurs est déjà mis à rude épreuve, nous avons donc choisi de réduire notre marge, en pariant sur le fait que les libraires seront plus enclins à commander les livres, et les clients à les acheter ou les offrir. Il s’agit d’un essai : l’avenir nous dira s’il est concluant et si nous aurons les moyens de le faire perdurer. » Rockyrama répondait déjà à ce souci d'accessibilité, puisque le prix de la revue n'a augmenté que d'un euro depuis sa création.

Accompagné par Pollen pour la distribution-diffusion de ses publications, Rockyvision prépare le numéro 53 de Rockyrama et pense donc à l'avenir, même s'il sera « compliqué, et pour les indépendants en premier lieu », observe Camille Mathieu. La maison d'édition, qui bénéficie d'un plan de redressement, est elle-même fragile, mais l'inquiétude dépasse sa propre situation : la précarisation de l'édition indépendante porte le risque « d’une disparition d’un savoir-faire éditorial, des propositions hors-normes et plus singulières, d'un appauvrissement des possibilités de lecture », conclut-elle.

Photographie : Le dernier numéro (52) de Rockyrama, la couverture de Mulholland Drive : Le labyrinthe des anges, à paraitre

Par Antoine Oury

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