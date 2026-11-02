L'Affaire Marie-Claire, film nourri par les écrits et combats de Gisèle Halimi

Un article d'Annick Cojean consacré à la rencontre entre Gisèle Halimi et le médecin catholique Paul Milliez a intrigué le duo derrière la caméra. Ce dernier avait reçu des dizaines de lettres de femmes exprimant leur détresse face à une grossesse non désirée, et avait choisi de témoigner au procès de Marie-Claire Chevalier.

Ces courriers avaient été publiés, à l'époque, par l'association Choisir la cause des femmes, et sont disponibles chez Libertalia, sous le titre Lettres pour un avortement illégal, 1971-1974. L'engagement de Gisèle Halimi, au cœur du procès et de la défense du droit à l'avortement, est aussi central au film. L'actrice Charlotte Gainsbourg, qui l'incarne à l'écran, a exploré les écrits autobiographiques de l'avocate et militante.

À ses côtés, Cécile de France, Grégory Gadebois, Saül Benchetrit, Sarah Suco, Florence Loiret-Caille ou encore Xavier Robic, ainsi que Marianne Basler, qui prête ses traits à Simone de Beauvoir...

Par Antoine Oury

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