Douce Dibondo, Pierre Ducrozet et Nathalie Léger sur France Culture

France Culture convie, entre le lundi 2 et le dimanche 8 novembre, ses auditeurs et auditrices à plusieurs rendez-vous littéraires, en très bonne compagnie. Douce Dibondo, Claire Béchec, Pierre Ducrozet ou encore Nathalie Léger se feront ainsi entendre sur les ondes, pour évoquer l'écriture de l'intime ou les colères collectives, notamment...
Le 02/11/2026 à 09:38 par Dépêche
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Publié le :
02/11/2026 à 09:38
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Du lundi au vendredi de 15h à 16h
La colère en mouvement
Avec Douce Dibondo pour Le Mouvement (Rivage)
Grey Gardens, l’autre histoire des Kennedy
Avec Claire Béchec pour Retour à Grey Gardens (Les Avrils)
Des jeunesses dans le sillage de leurs rêves
Avec Pierre Ducrozet pour Éden (Actes Sud), Mehdi Meklat et Badroudine Saïd Abdallah pour Jeune et ambitieux (Tumulte)
Le grand Je de l'aveu
Avec Nathalie Léger pour Le Principe de Wellington (P.O.L)
Dans la bibliothèque de...
Avec Bernard Lahire, sociologue
Du lundi au jeudi de 12h à 13h30
Émission Spéciale Goncourt/Prix littéraires
Goncourt, dernier round : que nous dit la sélection finale ?
Avec Pierre Benetti, rédacteur en chef de la revue Esprit, Virginie Bloch Lainé, productrice à France Culture, critique littéraire et romancière, et Johan Faerber, critique et enseignant
Suivi de l'annonce du Lauréat en direct : bilan, tendances et polémiques des prix littéraires 2026
Avec Marie Sorbier, productrice du Point Culture, en direct de Drouant, Pierre Benetti, rédacteur en chef de la revue Esprit, Virginie Bloch Lainé, productrice à France Culture, critique littéraire et romancière, et Johan Faerber, critique et enseignant
Du lundi au vendredi de 20h à 20h30
Fukushima, récit d’un désastre de Michaël Ferrier
Une série en direct du studio 115 de la Maison de la Radio et de la Musique
Adaptation et réalisation : Sophie-Aude Picon / Musique Originale : Anthony Laguerre
Lu par Bernard Gabay
La terre tremble, la mer déborde, l’invisible rayonne. Du séisme vécu à Tokyo aux voix des rescapés du tsunami puis à la zone interdite de Fukushima, Michaël Ferrier, « écrivain sismographe », nous entraîne dans une traversée du Japon où chaque rencontre oppose au désastre la présence obstinée de la vie.11 mars 2011. À Tokyo, le sol se dérobe. Au nord-est du Japon, un tsunami ravage le littoral. À Fukushima, la catastrophe nucléaire commence.
Lundi 2 novembre : Épisode 1 - Tout Peut arriver
Mardi 3 novembre : Épisode 2 - Ça bouge tout le temps
Mercredi 4 novembre : Épisode 3 - Marcher dans un désastre
Jeudi 5 novembre : Épisode 4 - Mais où sont passés les enfants ?
Vendredi 6 novembre : Épisode 5 - La pluie et le vent
Du lundi au vendredi de 20h30 à 20h35
L'Instant Poésie de Rebeka Warrior
Une collection proposée par Camille Renard
Réalisation : Daphné Leblond
Des poèmes surréalistes, aux haïkus japonais qui l'ont aidé à surmonter un deuil, Rebeka Warrior (de son vrai nom Julia Lanoë) s'est toujours aidé de la poésie pour traverser l'existence. DJ, compositrice, chanteuse, et romancière, il ne lui reste aujourd'hui "que la poésie" pour échapper aux tourments.
Lundi 2 novembre : Poème sans titre, de Rebeka Warrior paru dans la revue Muscle
Mardi 3 novembre : La vie n’est qu’un rêve, raconté par Maître Taisen Deshimaru
Mercredi 4 novembre : Cahiers, de Vaslav Nijinski
Jeudi 5 novembre : L’idiote du village, de Laura Vazquez
Vendredi 6 novembre : Le désir, de Sapphô
Du lundi au vendredi de 20h35 à 21h
La mort d’Ivan Ilitch de Léon Tolstoï
Réalisation : Volodia Serre / Traduit du russe par Jean-Wladimir Bienstock
Lu par Hervé Pierre
Piotr Ivanovitch est au Palais de Justice quand il apprend la mort de son collègue et ami Ivan Illitch ; le soir même il se rend chez sa veuve et assiste à la veillée.
Ivan Illitch, fils d’un haut fonctionnaire, a suivi la voie toute tracée qui s’ouvrait devant lui. Tout en fréquentant la bonne société, il s’est hissé au sein de la hiérarchie administrative, s’est marié, a eu des enfants. Mais alors que sa femme devenait de plus en plus désagréable et la vie familiale pesante, il s’est plongé dans le travail et a accédé au prestigieux poste de procureur. Ce n’est que lorsqu’il tombera malade, en proie à d’atroces souffrances et face à l’imminence de sa mort, qu’il prendra conscience de la futilité de son existence…
Lundi 2 novembre : Épisode 1 - La veillée
Mardi 3 novembre : Épisode 2 - La vie d’Ivan Ilitch
Mercredi 4 novembre : Épisode 3 - Le rein flottant
Jeudi 5 novembre : Épisode 4 - Guérassim
Vendredi 6 novembre : Épisode 5 - La lumière
Le dimanche de 20h à 22h
Pour un oui pour un non de Nathalie Sarraute
L’œuvre est au programme du Bac de français 2027
Direction et mise en scène : Jacques Lassalle / Réalisation : Etienne Valles
Avec Jean-Damien Barbin, Hugues Quester, Véronique Alain, Nicolas Bonnefoy
Dans une action concentrée, où tout ce qui compte est ce qui n'est pas dit, deux hommes s'affrontent, prennent à tour de rôle la position du dominant ou du dominé, deux amis se brouillent - peut-être - « pour un oui ou pour un non ». La tension qui existe sous les mots les plus simples, les mouvements physiologiques et psychiques souterrains communiquent au public une sensation de malaise, en même temps qu'ils le fascinent. Car cette dispute est la nôtre, ces mots, nous les avons prononcés, ces silences, nous les avons entendus. Tout un passé refoulé se représente, une profondeur inconsciente, des pulsions agressives. Par les mots, nous nous déchirons nous-mêmes, et nous déchirons les autres. Mais le silence est pire.
À LIRE - De Virginia Woolf à Fukushima, France Culture fait vivre la littérature en direct
Suivie de :
Le mensonge de Nathalie Sarraute
Direction : Jacques Lassalle / Réalisation : Etienne Valles
Avec notamment Mireille Perrier, André Marcon, et Véronique Alain
Neuf personnages se déchirent parce que l'un d'entre eux a osé rompre l'harmonie du groupe en dénonçant un petit mensonge apparemment sans conséquences, un de ces « riens » qui tissent la trame du quotidien. C'est Pierre, l'ennemi, l'implacable machine à dire la vérité. C'est Pierre qu'il faut guérir. Pour cela tout sera bon : supplications, procès en règle, jeu de rôles en forme d'authentique psychodrame. Mais Pierre est le plus fort. Ses soupçons entretiendront jusqu'au bout la tension de cette farce aux allures de tragédie.
Ainsi qu'un court extrait d'Enfance lu par Emmanuelle Riva
DOSSIER - La Bibliothèque nationale de France (BnF)
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Paru le 19/08/2026
253 pages
Rivages
19,00 €
Paru le 08/10/2026
240 pages
Les Avrils
21,00 €
Paru le 19/08/2026
245 pages
Actes Sud Editions
21,00 €
Paru le 01/10/2026
160 pages
P.O.L
17,00 €
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