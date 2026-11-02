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Douce Dibondo, Pierre Ducrozet et Nathalie Léger sur France Culture

France Culture convie, entre le lundi 2 et le dimanche 8 novembre, ses auditeurs et auditrices à plusieurs rendez-vous littéraires, en très bonne compagnie. Douce Dibondo, Claire Béchec, Pierre Ducrozet ou encore Nathalie Léger se feront ainsi entendre sur les ondes, pour évoquer l'écriture de l'intime ou les colères collectives, notamment...

Le 02/11/2026 à 09:38 par Dépêche

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02/11/2026 à 09:38

Dépêche

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Le Book Club, avec Marie Richeux

Du lundi au vendredi de 15h à 16h

Lundi 2 novembre

La colère en mouvement

Avec Douce Dibondo pour Le Mouvement (Rivage)

Mardi 3 novembre

Grey Gardens, l’autre histoire des Kennedy

Avec Claire Béchec pour Retour à Grey Gardens (Les Avrils)

Mercredi 4 novembre

Des jeunesses dans le sillage de leurs rêves

Avec Pierre Ducrozet pour Éden (Actes Sud), Mehdi Meklat et Badroudine Saïd Abdallah pour Jeune et ambitieux (Tumulte)

Jeudi 5 novembre

Le grand Je de l'aveu

Avec Nathalie Léger pour Le Principe de Wellington (P.O.L)

Vendredi 6 novembre

Dans la bibliothèque de...

Avec Bernard Lahire, sociologue

Les Midis de Culture, avec Natacha Triou

Du lundi au jeudi de 12h à 13h30

Mardi 3 novembre

Émission Spéciale Goncourt/Prix littéraires

Goncourt, dernier round : que nous dit la sélection finale ?

Avec Pierre Benetti, rédacteur en chef de la revue Esprit, Virginie Bloch Lainé, productrice à France Culture, critique littéraire et romancière, et Johan Faerber, critique et enseignant

Suivi de l'annonce du Lauréat en direct : bilan, tendances et polémiques des prix littéraires 2026

Avec Marie Sorbier, productrice du Point Culture, en direct de Drouant, Pierre Benetti, rédacteur en chef de la revue Esprit, Virginie Bloch Lainé, productrice à France Culture, critique littéraire et romancière, et Johan Faerber, critique et enseignant

La Série Fiction

Du lundi au vendredi de 20h à 20h30

Fukushima, récit d’un désastre de Michaël Ferrier

Une série en direct du studio 115 de la Maison de la Radio et de la Musique

Adaptation et réalisation : Sophie-Aude Picon / Musique Originale : Anthony Laguerre

Lu par Bernard Gabay

La terre tremble, la mer déborde, l’invisible rayonne. Du séisme vécu à Tokyo aux voix des rescapés du tsunami puis à la zone interdite de Fukushima, Michaël Ferrier, « écrivain sismographe », nous entraîne dans une traversée du Japon où chaque rencontre oppose au désastre la présence obstinée de la vie.11 mars 2011. À Tokyo, le sol se dérobe. Au nord-est du Japon, un tsunami ravage le littoral. À Fukushima, la catastrophe nucléaire commence.

Lundi 2 novembre : Épisode 1 - Tout Peut arriver

Mardi 3 novembre : Épisode 2 - Ça bouge tout le temps

Mercredi 4 novembre : Épisode 3 - Marcher dans un désastre

Jeudi 5 novembre : Épisode 4 - Mais où sont passés les enfants ?

Vendredi 6 novembre : Épisode 5 - La pluie et le vent

L'Instant Poésie

Du lundi au vendredi de 20h30 à 20h35

L'Instant Poésie de Rebeka Warrior

Une collection proposée par Camille Renard

Réalisation : Daphné Leblond

Des poèmes surréalistes, aux haïkus japonais qui l'ont aidé à surmonter un deuil, Rebeka Warrior (de son vrai nom Julia Lanoë) s'est toujours aidé de la poésie pour traverser l'existence. DJ, compositrice, chanteuse, et romancière, il ne lui reste aujourd'hui "que la poésie" pour échapper aux tourments.

Lundi 2 novembre : Poème sans titre, de Rebeka Warrior paru dans la revue Muscle

Mardi 3 novembre : La vie n’est qu’un rêve, raconté par Maître Taisen Deshimaru

Mercredi 4 novembre : Cahiers, de Vaslav Nijinski

Jeudi 5 novembre : L’idiote du village, de Laura Vazquez

Vendredi 6 novembre : Le désir, de Sapphô 

La Lecture

Du lundi au vendredi de 20h35 à 21h

La mort d’Ivan Ilitch de Léon Tolstoï

Réalisation : Volodia Serre / Traduit du russe par Jean-Wladimir Bienstock

Lu par Hervé Pierre  

Piotr Ivanovitch est au Palais de Justice quand il apprend la mort de son collègue et ami Ivan Illitch ; le soir même il se rend chez sa veuve et assiste à la veillée.

Ivan Illitch, fils d’un haut fonctionnaire, a suivi la voie toute tracée qui s’ouvrait devant lui. Tout en fréquentant la bonne société, il s’est hissé au sein de la hiérarchie administrative, s’est marié, a eu des enfants. Mais alors que sa femme devenait de plus en plus désagréable et la vie familiale pesante, il s’est plongé dans le travail et a accédé au prestigieux poste de procureur. Ce n’est que lorsqu’il tombera malade, en proie à d’atroces souffrances et face à l’imminence de sa mort, qu’il prendra conscience de la futilité de son existence…

Lundi 2 novembre : Épisode 1 - La veillée

Mardi 3 novembre : Épisode 2 - La vie d’Ivan Ilitch

Mercredi 4 novembre : Épisode 3 - Le rein flottant

Jeudi 5 novembre : Épisode 4 - Guérassim

Vendredi 6 novembre : Épisode 5 - La lumière

Le Théâtre (rediffusion)

Le dimanche de 20h à 22h

Pour un oui pour un non de Nathalie Sarraute

L’œuvre est au programme du Bac de français 2027

Direction et mise en scène : Jacques Lassalle / Réalisation : Etienne Valles

Avec Jean-Damien Barbin, Hugues Quester, Véronique Alain, Nicolas Bonnefoy

Dans une action concentrée, où tout ce qui compte est ce qui n'est pas dit, deux hommes s'affrontent, prennent à tour de rôle la position du dominant ou du dominé, deux amis se brouillent - peut-être - « pour un oui ou pour un non ». La tension qui existe sous les mots les plus simples, les mouvements physiologiques et psychiques souterrains communiquent au public une sensation de malaise, en même temps qu'ils le fascinent. Car cette dispute est la nôtre, ces mots, nous les avons prononcés, ces silences, nous les avons entendus. Tout un passé refoulé se représente, une profondeur inconsciente, des pulsions agressives. Par les mots, nous nous déchirons nous-mêmes, et nous déchirons les autres. Mais le silence est pire.

À LIRE - De Virginia Woolf à Fukushima, France Culture fait vivre la littérature en direct

Suivie de : 

Le mensonge de Nathalie Sarraute

Direction : Jacques Lassalle  / Réalisation : Etienne Valles

Avec notamment Mireille Perrier, André Marcon, et Véronique Alain

Neuf personnages se déchirent parce que l'un d'entre eux a osé rompre l'harmonie du groupe en dénonçant un petit mensonge apparemment sans conséquences, un de ces « riens » qui tissent la trame du quotidien. C'est Pierre, l'ennemi, l'implacable machine à dire la vérité. C'est Pierre qu'il faut guérir. Pour cela tout sera bon : supplications, procès en règle, jeu de rôles en forme d'authentique psychodrame. Mais Pierre est le plus fort. Ses soupçons entretiendront jusqu'au bout la tension de cette farce aux allures de tragédie. 
  
Ainsi qu'un court extrait d'Enfance lu par Emmanuelle Riva

 
 
 
 
 
 

DOSSIER - La Bibliothèque nationale de France (BnF)

Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com

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Le Mouvement

Douce Dibondo

Paru le 19/08/2026

253 pages

Rivages

19,00 €

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Retour à Grey Gardens

Claire Béchec

Paru le 08/10/2026

240 pages

Les Avrils

21,00 €

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Eden

Pierre Ducrozet

Paru le 19/08/2026

245 pages

Actes Sud Editions

21,00 €

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Le Principe de Wellington

Nathalie Léger

Paru le 01/10/2026

160 pages

P.O.L

17,00 €

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Du lundi 20 au 26 avril, la radio France Culture propose à nouveau une grille ouverte sur la littérature et ceux et celles qui la font. Outre le roman, le théâtre, la poésie, la bande dessinée ou le livre jeunesse se retrouveront sur les ondes, le temps d'un entretien, d'une chronique ou d'un texte lu... Parmi les invités cette semaine, Lyonel Trouillot, Baru, Gérard Lefort ou encore Tiphaine Rivière.

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Hannah Arendt, black blocs et IA : des lectures qui dérangent

Chaque semaine, la Booksletter explore les livres publiés à travers le monde, entre essais, romans, biographies et sciences humaines. Relancée par l’association Les Amis de Books, cette revue de lecture fait circuler les idées au-delà des frontières et confronte les ouvrages aux débats de notre époque. Une invitation à découvrir des auteurs, des enquêtes et des récits parfois absents des radars éditoriaux français, sans perdre le goût de la discussion et de la curiosité.

24/10/2026, 15:18

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Jean-Paul Dubois : depuis 30 ans, cet homme se cache derrière ses romans

Claire Chazal reçoit l'écrivain Jean-Paul Dubois et son éditeur Olivier Cohen, fondateur des éditions de L'Olivier, dans un nouveau numéro d'Au bonheur des livres, diffusé ce vendredi 23 octobre à 23h sur Public Sénat. 

23/10/2026, 14:28

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Une famille : France TV diffuse le périple intime de Christine Angot

Produit par Le Bureau et réalisé par Christine Angot elle-même, Une famille revient sur le voyage dans l'est effectué par l'autrice, sur les traces d'un passé douloureux, dont les conséquences se font toujours sentir. France 4 diffusera le documentaire le lundi 9 novembre, à 21h, lequel sera aussi disponible sur la plateforme france.tv.

22/10/2026, 09:06

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Enfin une utilité à Facebook : un manuscrit de 1524 retrouvé en Italie

Une association italienne pensait annoncer une bonne nouvelle : le retour d’un manuscrit vieux de cinq siècles dans les archives d’une paroisse. Sa publication sur Facebook a finalement déclenché une enquête des carabiniers. Le volume, daté de 1524 et dont le prix de vente était fixé à 5000 €, a été restitué à l’archidiocèse de Pérouse-Città della Pieve. Un bibliophile est mis en cause pour recel de biens culturels.

21/10/2026, 14:27

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Pourquoi Hollywood s'intéresse de plus en plus aux romans déjà publiés

Les catalogues retiennent davantage l’attention que les manuscrits à paraître. Selon une étude de Rightscenter publiée le 20 octobre, près de deux vérifications de droits sur trois concernent des titres d’au moins trois ans. Un indicateur d’intérêt, et non des adaptations signées.

21/10/2026, 14:09

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Lire l'époque, la rubrique de Bibliosurf, publie son 100ᵉ article

Vendredi 30 octobre, la rubrique « Lire l'époque » de Bibliosurf publiera son 100ᵉ article. Elle est née en

juin dernier.

21/10/2026, 11:27

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Brigitte Fontaine, artiste insulaire et insolite, dans Le Grand BaZH.art

Chanteuse, comédienne, poétesse, romancière... Impossible de classer Brigitte Fontaine, tant ses modes d'expression sont multiples. L'artiste totale est au centre d'un épisode de l'émission Le Grand BaZH.art, diffusé sur France 4 le lundi 9 novembre prochain à 23h30 et disponible sur la plateforme france.tv.

21/10/2026, 10:03

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Jean-Christophe Rufin ouvre une Conversation française avec Fabien Roussel

Sur LCP, l'émission Conversation française anime le dialogue entre des personnalités politiques et des auteurs et autrices. Le jeudi 29 octobre, à 20h30, la chaine diffusera la discussion entre Fabien Roussel, secrétaire national du Parti Communiste Français, et Jean-Christophe Rufin, Prix Goncourt pour Rouge Brésil (Gallimard, 2001).

20/10/2026, 10:52

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Comment la photographie a affuté le regard de l'écrivain Émile Zola

Le bicentenaire de la photographie est aussi l'occasion, sur Arte, d'évoquer une figure littéraire, et non des moindres, en la personne d'Émile Zola. L'auteur de L'assommoir fut par ailleurs un photographe émérite, fasciné par cette nouvelle technologie, dont l'influence se fit ressentir jusque dans ses textes. Un documentaire de Daniel Ablin revient sur cette passion particulière.

15/10/2026, 12:39

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Céline Sallette incarne Louise Michel dans un film destiné à France Télévisions

Le clap de début de tournage du téléfilm Louise Michel, l'insurgée a retenti le 13 octobre dernier dans la région Occitanie, annonce le groupe France Télévisions. L'institutrice, autrice et figure anarcha-féministe est incarnée à l'écran par l'actrice Céline Sallette (Mais vous êtes fous, Le Système Victoria...).

15/10/2026, 10:39

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Delphine Horvilleur  et Luz  invités du bonheur des livres de Claire Chazal

Dans Public Sénat, ce vendredi 16 octobre à 23h, Claire Chazal recevra Delphine Horvilleur  et Luz, avec pour thématique : « Écrire contre les ruines. » Que faire, que dire, après le traumatisme de catastrophes humaines ou historiques ? 

14/10/2026, 17:03

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Les disparus des Argonnes, d'après le roman de Julie Peyr, en novembre sur France 2

Annoncée en début d'année, l'adaptation du roman Les disparus des Argonnes, de Julie Peyr, paru aux éditions des Équateurs, se concrétise. La diffusion est prévue, sur France 2, à partir du mercredi 4 novembre, à 21h10, ainsi que sur la plateforme france.tv, dès le vendredi 30 octobre.

14/10/2026, 11:56

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Mots, noms et familles : La Grande librairie parle d'héritage

Rendez-vous ce mercredi 14 octobre, à 21h05 sur France 5, pour une nouvelle édition de La Grande Librairie. Autour d’Augustin Trapenard, Leïla Slimani, Christine Angot, Emma Marsantes et Boris Bergmann exploreront ce que l’on reçoit, subit ou lègue : un nom, une faute, l’absence d’un père. Vincent Lindon prolongera ces interrogations à la BnF, devant les manuscrits des Misérables de Victor Hugo, à l’occasion de leur nouvelle adaptation au cinéma.

13/10/2026, 09:44

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Sur Arte, un documentaire s'empale pour la figure de Dracula

Figure parmi les plus célèbres de la littérature horrifique, aux côtés de la créature de Frankenstein et de Mr. Hyde, Dracula nourrit encore les imaginaires, plus d'un siècle après la parution du roman de Bram Stoker, en 1897. Sur Arte, un documentaire promet de raconter « la véritable histoire » du vampire... 

07/10/2026, 09:42

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La Grande Librairie : six écrivains pour raconter la guerre et ses blessures

Cette semaine, La Grande Librairie réunit des écrivains autour d'une même interrogation : que peuvent les mots face au chaos ? Giuliano da Empoli, Olivier Rolin, Claude Guibal, Delphine Horvilleur et Olivier Grondeau seront notamment présents pour évoquer la guerre, la violence, la surveillance ou encore la captivité. Patrick Modiano participera également à un « Droit dans les yeux » inédit, tandis que l'émission fera étape à Lyon et retrouvera Maria Pourchet autour de Romain Gary.

05/10/2026, 17:51

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Être président, est-ce encore possible ?

Le prochain numéro du Banquet, présenté par Anna Cabana avec Christophe Ono-dit-Biot, sera diffusé dimanche 11 octobre à 19h35 sur LCP. Intitulée « Président : un métier impossible ? », l’émission réunira Bernard-Henri Lévy, Catherine Nay, Benjamin Morel et Astrid Roucher pour interroger l’exercice du pouvoir présidentiel, entre attentes placées dans la fonction, contraintes institutionnelles et sentiment d’impuissance.

05/10/2026, 16:32

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À l'est d'Eden : Florence Pugh sur les terres littéraires de Steinbeck

La série À l'est d'Eden est disponible sur Netflix depuis le 1er octobre. Avant sa diffusion, Florence Pugh et Zoe Kazan se sont rendues à la Bibliothèque du Congrès, où les attendaient plusieurs pièces liées à John Steinbeck : premières éditions signées du roman, pages manuscrites des Raisins de la colère et ouvrages anciens sur la vallée de Salinas. Une rencontre avec les collections qui prend un relief particulier pour la scénariste, petite-fille d’Elia Kazan, réalisateur du film de 1955.

05/10/2026, 13:23

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Revue des Deux Mondes : Philippe Muray, notre contemporain

Il y a vingt ans, Philippe Muray disparaissait. Vingt ans, c’est trop pour un polémiste. Les querelles vieillissent et les contemporains auxquels on taillait un costume disparaissent eux aussi. Muray aurait donc pu ressembler à ces vieux vases de grands mères dont on ne sait trop que faire… Mais non, force est de constater qu’il est toujours d’une actualité de pleine forme.

05/10/2026, 10:33

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VisionQuest : Vision retrouve Ultron et son fils dans le trailer final

Marvel remet Vision face à Ultron, à moins de deux semaines de l’arrivée de VisionQuest sur Disney+. Une nouvelle bande-annonce précise l’intrigue de cette série, dernier volet du triptyque ouvert par WandaVision. Pour les lecteurs de comics, son titre renvoie aussi à un récit majeur signé John Byrne à la fin des années 1980.

03/10/2026, 15:49

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Le Petit Prince : une nouvelle adaptation pour faire revivre l’œuvre de Saint-Exupéry

Après le film d’animation de Mark Osborne en 2015, Le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry s’apprête à retrouver le grand écran dans une version mêlant prises de vues réelles et effets visuels. Le projet réunira le réalisateur de The Imitation Game, Morten Tyldum, et le scénariste de Slumdog Millionaire, Simon Beaufoy.

01/10/2026, 16:03

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Morgane Moncomble : deux romans, deux adaptations, un phénomène éditorial

Disney+ a officialisé, le 28 septembre dernier, le casting d’Un automne pour te pardonner, adaptation du premier tome de la saga Seasons de Morgane Moncomble. Alors que le tournage a débuté cet été, le projet vient s’ajouter à une autre adaptation annoncée quelques mois plus tôt par France Télévisions. En 2026, deux romans de Morgane Moncomble prennent le chemin des écrans, tandis que l’autrice continue d’élargir sa présence en librairie.

30/09/2026, 16:22

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Icebreaker : le phénomène BookTok de Hannah Grace adapté en série par Netflix

Après avoir conquis les librairies et les réseaux sociaux, Icebreaker va passer à l’écran. Netflix prépare une série tirée de la romance sportive de Hannah Grace, premier volume de la saga Maple Hills. Publié en France chez BMR en 2023, dans une traduction de Madeleine Petit, le roman met en scène une patineuse artistique et le capitaine d’une équipe universitaire de hockey contraints de partager la même glace. Daisy Jelley et Connor Simos incarneront Anastasia « Stassie » Allen et Nate Hawkins.

29/09/2026, 17:33

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La Grande Librairie : cette semaine, mères, mémoire et héritage

Cette semaine, dans La Grande Librairie, des vies imparfaites et des actes manqués ! Augustin Trapenard nous donne rendez-vous ce 30 septembre, à 21h05 sur France 5, en compagnie de ses invités.

29/09/2026, 15:38

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Les Braqueuses : 30 femmes pour raconter autrement le monde

Les Braqueuses sont journalistes, écrivaines, metteuses en scène, comédiennes, artistes, psychologues, chercheuses, enseignantes, ingénieures, entrepreneuses… Elles viennent d’horizons différents, avec des parcours, des sensibilités et des regards singuliers.

28/09/2026, 15:51

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Quelles sont les meilleures séries du XXIe siècle ? Une française dans le top 100

Le New York Times vient de dévoiler son classement des 100 meilleures séries télévisées du XXIe siècle. Breaking Bad prend la première place, devant The Wire et Mad Men, mais pour les lecteurs, un autre classement se dessine derrière celui-ci : au moins treize des séries retenues sont directement issues d’un roman, d’un cycle littéraire ou d’un ouvrage de non-fiction. La mieux placée est...

25/09/2026, 18:18

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Édouard Philippe en conversation avec Olivier Norek, sur LCP

Le premier rendez-vous d'une nouvelle émission de LCP, Conversation française [auparavant nommée La République des Lettres, NdR], sera disponible dès ce vendredi 25 septembre sur YouTube. Le candidat à la présidentielle Édouard Philippe (Horizons) y dialoguera avec l'écrivain Olivier Norek. Des diffusions sur la TNT sont prévues la semaine prochaine.

25/09/2026, 15:01

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IA, exils et Thélyson Orélien : une semaine littéraire sous tension

Entre le 18 et le 24 septembre 2026, la revue du web littéraire s’appuie sur 243 contributions recensées par Bibliosurf : 201 avis, 14 podcasts et 28 vidéos. Romans de rentrée, controverses, exils, mémoire, violences et récits noirs composent une semaine où Thélyson Orélien domine très largement les discussions, devant Chuck Wendig, Philippe Jaenada, Franck Thilliez et Abdellah Taïa, au fil d’une réception critique particulièrement dense.

25/09/2026, 11:07

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Un pays, un livre : Augustin Trapenard rejoint TV5MONDE pour une nouvelle émission

TV5MONDE renforce ses programmes d'incitation à la lecture avec Un pays, un livre : un tour du monde des littératures francophones contemporaines diffusé chaque jour en novembre, à l'occasion du XXe Sommet de la Francophonie.

 

 

23/09/2026, 17:39

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Rebecca Yarros met les bons sentiments en tête des ventes de livres Amélie Nothomb chez Gallimard, après 30 ans d'amour avec Albin Michel “Shakespeare était une femme noire” : quatre siècles et demi d’histoire littéraire à Washington Thélyson Orélien : la Fnac réexaminera la situation, Grasset ridiculisé
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