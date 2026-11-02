Douce Dibondo, Pierre Ducrozet et Nathalie Léger sur France Culture

Le Book Club, avec Marie Richeux

Du lundi au vendredi de 15h à 16h

Lundi 2 novembre

La colère en mouvement

Avec Douce Dibondo pour Le Mouvement (Rivage)

Mardi 3 novembre

Grey Gardens, l’autre histoire des Kennedy

Avec Claire Béchec pour Retour à Grey Gardens (Les Avrils)

Mercredi 4 novembre

Des jeunesses dans le sillage de leurs rêves

Avec Pierre Ducrozet pour Éden (Actes Sud), Mehdi Meklat et Badroudine Saïd Abdallah pour Jeune et ambitieux (Tumulte)

Jeudi 5 novembre

Le grand Je de l'aveu

Avec Nathalie Léger pour Le Principe de Wellington (P.O.L)

Vendredi 6 novembre

Dans la bibliothèque de...

Avec Bernard Lahire, sociologue

Les Midis de Culture, avec Natacha Triou

Du lundi au jeudi de 12h à 13h30

Mardi 3 novembre

Émission Spéciale Goncourt/Prix littéraires

Goncourt, dernier round : que nous dit la sélection finale ?

Avec Pierre Benetti, rédacteur en chef de la revue Esprit, Virginie Bloch Lainé, productrice à France Culture, critique littéraire et romancière, et Johan Faerber, critique et enseignant

Suivi de l'annonce du Lauréat en direct : bilan, tendances et polémiques des prix littéraires 2026

Avec Marie Sorbier, productrice du Point Culture, en direct de Drouant, Pierre Benetti, rédacteur en chef de la revue Esprit, Virginie Bloch Lainé, productrice à France Culture, critique littéraire et romancière, et Johan Faerber, critique et enseignant

La Série Fiction

Du lundi au vendredi de 20h à 20h30

Fukushima, récit d’un désastre de Michaël Ferrier

Une série en direct du studio 115 de la Maison de la Radio et de la Musique

Adaptation et réalisation : Sophie-Aude Picon / Musique Originale : Anthony Laguerre

Lu par Bernard Gabay

La terre tremble, la mer déborde, l’invisible rayonne. Du séisme vécu à Tokyo aux voix des rescapés du tsunami puis à la zone interdite de Fukushima, Michaël Ferrier, « écrivain sismographe », nous entraîne dans une traversée du Japon où chaque rencontre oppose au désastre la présence obstinée de la vie.11 mars 2011. À Tokyo, le sol se dérobe. Au nord-est du Japon, un tsunami ravage le littoral. À Fukushima, la catastrophe nucléaire commence.

Lundi 2 novembre : Épisode 1 - Tout Peut arriver

Mardi 3 novembre : Épisode 2 - Ça bouge tout le temps

Mercredi 4 novembre : Épisode 3 - Marcher dans un désastre

Jeudi 5 novembre : Épisode 4 - Mais où sont passés les enfants ?

Vendredi 6 novembre : Épisode 5 - La pluie et le vent

L'Instant Poésie

Du lundi au vendredi de 20h30 à 20h35

L'Instant Poésie de Rebeka Warrior

Une collection proposée par Camille Renard

Réalisation : Daphné Leblond

Des poèmes surréalistes, aux haïkus japonais qui l'ont aidé à surmonter un deuil, Rebeka Warrior (de son vrai nom Julia Lanoë) s'est toujours aidé de la poésie pour traverser l'existence. DJ, compositrice, chanteuse, et romancière, il ne lui reste aujourd'hui "que la poésie" pour échapper aux tourments.

Lundi 2 novembre : Poème sans titre, de Rebeka Warrior paru dans la revue Muscle

Mardi 3 novembre : La vie n’est qu’un rêve, raconté par Maître Taisen Deshimaru

Mercredi 4 novembre : Cahiers, de Vaslav Nijinski

Jeudi 5 novembre : L’idiote du village, de Laura Vazquez

Vendredi 6 novembre : Le désir, de Sapphô

La Lecture

Du lundi au vendredi de 20h35 à 21h

La mort d’Ivan Ilitch de Léon Tolstoï

Réalisation : Volodia Serre / Traduit du russe par Jean-Wladimir Bienstock

Lu par Hervé Pierre

Piotr Ivanovitch est au Palais de Justice quand il apprend la mort de son collègue et ami Ivan Illitch ; le soir même il se rend chez sa veuve et assiste à la veillée.

Ivan Illitch, fils d’un haut fonctionnaire, a suivi la voie toute tracée qui s’ouvrait devant lui. Tout en fréquentant la bonne société, il s’est hissé au sein de la hiérarchie administrative, s’est marié, a eu des enfants. Mais alors que sa femme devenait de plus en plus désagréable et la vie familiale pesante, il s’est plongé dans le travail et a accédé au prestigieux poste de procureur. Ce n’est que lorsqu’il tombera malade, en proie à d’atroces souffrances et face à l’imminence de sa mort, qu’il prendra conscience de la futilité de son existence…

Lundi 2 novembre : Épisode 1 - La veillée

Mardi 3 novembre : Épisode 2 - La vie d’Ivan Ilitch

Mercredi 4 novembre : Épisode 3 - Le rein flottant

Jeudi 5 novembre : Épisode 4 - Guérassim

Vendredi 6 novembre : Épisode 5 - La lumière

Le Théâtre (rediffusion)

Le dimanche de 20h à 22h

Pour un oui pour un non de Nathalie Sarraute

L’œuvre est au programme du Bac de français 2027

Direction et mise en scène : Jacques Lassalle / Réalisation : Etienne Valles

Avec Jean-Damien Barbin, Hugues Quester, Véronique Alain, Nicolas Bonnefoy

Dans une action concentrée, où tout ce qui compte est ce qui n'est pas dit, deux hommes s'affrontent, prennent à tour de rôle la position du dominant ou du dominé, deux amis se brouillent - peut-être - « pour un oui ou pour un non ». La tension qui existe sous les mots les plus simples, les mouvements physiologiques et psychiques souterrains communiquent au public une sensation de malaise, en même temps qu'ils le fascinent. Car cette dispute est la nôtre, ces mots, nous les avons prononcés, ces silences, nous les avons entendus. Tout un passé refoulé se représente, une profondeur inconsciente, des pulsions agressives. Par les mots, nous nous déchirons nous-mêmes, et nous déchirons les autres. Mais le silence est pire.

À LIRE - De Virginia Woolf à Fukushima, France Culture fait vivre la littérature en direct

Suivie de :

Le mensonge de Nathalie Sarraute

Direction : Jacques Lassalle / Réalisation : Etienne Valles

Avec notamment Mireille Perrier, André Marcon, et Véronique Alain

Neuf personnages se déchirent parce que l'un d'entre eux a osé rompre l'harmonie du groupe en dénonçant un petit mensonge apparemment sans conséquences, un de ces « riens » qui tissent la trame du quotidien. C'est Pierre, l'ennemi, l'implacable machine à dire la vérité. C'est Pierre qu'il faut guérir. Pour cela tout sera bon : supplications, procès en règle, jeu de rôles en forme d'authentique psychodrame. Mais Pierre est le plus fort. Ses soupçons entretiendront jusqu'au bout la tension de cette farce aux allures de tragédie.



Ainsi qu'un court extrait d'Enfance lu par Emmanuelle Riva

DOSSIER - La Bibliothèque nationale de France (BnF)

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com