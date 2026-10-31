IA : Robert Laffont défie Gallimard et prépare un roman écrit avec une machine

Frédéric Martin n'a pas l'intention de laisser les logiciels décider de ce qui mérite ou non d'être publié. Dans un entretien accordé à Michel Troadec pour Ouest-France, paru le 27 octobre 2026, le directeur général des éditions Robert Laffont prend la défense de Thélyson Orélien, dont le premier roman, C'était ça ou mourir (Grasset), a provoqué une vive controverse autour de l'intelligence artificielle.

L’éditeur ne cherche pas à minimiser les questions soulevées par cette affaire. Il refuse cependant que les soupçons sur les méthodes d’écriture conduisent à disqualifier un écrivain, et s’inquiète de voir les outils de détection s’inviter dans la relation entre auteurs et maisons d’édition. Sa conviction tient en une formule : « Il ne peut pas y avoir un bon texte écrit avec de l’IA, s’il n’y a pas un bon auteur derrière. »

Défendre l’homme, sans effacer les faits

Dans une première prise de position sur LinkedIn, Frédéric Martin avait déjà exprimé son soutien au romancier canado-haïtien. Il dénonçait la violence des attaques personnelles dont celui-ci fait l’objet et rappelait qu’un auteur ne saurait être réduit aux fautes qu’on lui reproche.

Dans Ouest-France, il poursuit cette réflexion en reliant l’intensité de la polémique à la trajectoire de l’écrivain, dont le roman sur l’exil avait suscité un vif intérêt à la rentrée. À ses yeux, les controverses sur l’IA se sont ajoutées aux attentes et aux représentations entourant une réussite littéraire particulièrement remarquée.

Les faits connus imposent néanmoins de distinguer plusieurs questions. Le 13 octobre, Thélyson Orélien avait reconnu des plagiats dans des textes antérieurs, tout en maintenant qu’aucune phrase de son roman n’avait été créée par une machine. Il avait admis avoir utilisé des outils pour certaines recherches, notamment linguistiques.

Le 21 octobre, les éditions québécoises du Boréal ont annoncé la rupture de leur collaboration. Une expertise externe des différentes versions du manuscrit avait révélé, selon la maison, des traces de balises d’IA dans les métadonnées de certains documents. L’éditeur estime ainsi établi que ces technologies sont intervenues dans le processus de création, sans pouvoir en déterminer l’ampleur.

La rupture ne repose donc pas uniquement sur l’éventuelle utilisation de l’intelligence artificielle, mais sur la contradiction entre ces constatations et les assurances fournies par l’écrivain. Boréal avait jusqu’alors maintenu son soutien et cherché à documenter les conditions de rédaction du livre.

Depuis, C’était ça ou mourir, déjà retiré de la sélection du Goncourt, a également été écarté de la dernière liste du Renaudot, le 28 octobre. Le propos de Frédéric Martin porte sur un autre terrain : la reconnaissance du travail de création et la nécessité de ne pas confondre le recours à une technologie avec la disparition de l’auteur.

Gallimard, la confiance et les algorithmes

Cette conception du métier prend un relief particulier face aux nouvelles dispositions annoncées par le groupe Madrigall. À compter de janvier 2027, les manuscrits reçus par ses maisons doivent être soumis à un logiciel de détection d’intelligence artificielle.

La décision concerne notamment Gallimard, Flammarion, Denoël, P.O.L et Minuit. Le logiciel retenu, les modalités d’examen des résultats et leurs éventuelles conséquences éditoriales n’ont pas été précisés. Rien ne permet donc d’affirmer qu’un manuscrit signalé serait automatiquement écarté.

Interrogé sur cette initiative, Frédéric Martin exprime sa méfiance envers une procédure qui donnerait à la machine un rôle dans l’appréciation du travail humain. Pour lui, le rapport entre un éditeur et un écrivain ne saurait être remplacé par une évaluation algorithmique.

Il rappelle qu’une collaboration éditoriale se construit souvent pendant plusieurs années, au fil des lectures, des échanges et des corrections. Une relation dont la confiance constitue le fondement, bien avant les vérifications techniques.

La question n’est pourtant pas simple. Les détecteurs peuvent signaler des caractéristiques statistiques associées aux textes générés automatiquement, mais leurs résultats ne permettent pas, à eux seuls, de reconstituer le processus de rédaction. Ils peuvent notamment être affectés par les réécritures ou la nature des documents examinés.

L’affaire Orélien en révèle les contradictions. Boréal avait lui-même défendu, en septembre, une relation fondée sur la confiance plutôt que sur la surveillance. Un mois plus tard, confronté aux difficultés de vérification du manuscrit, l’éditeur québécois faisait réaliser l’expertise qui allait conduire à la rupture.

La confiance suffit-elle lorsque les déclarations d’un auteur et les éléments matériels disponibles ne concordent plus ? C’est précisément ce que l’introduction de ces outils oblige désormais les maisons d’édition à déterminer.

Chez Robert Laffont, l’IA entre dans le roman

Frédéric Martin ne se contente pas de défendre la liberté d’expérimentation des écrivains. Il l’accompagne dans son propre travail éditorial. Depuis près d’un an, il suit un roman de Sébastien Bailly dont la fabrication repose en partie sur l’intelligence artificielle. Intitulé Les Touches fantômes, ce troisième roman de l’écrivain est annoncé chez Robert Laffont pour février 2027.

Le projet précède largement la polémique autour de Thélyson Orélien. Dès le 24 septembre, Sébastien Bailly expliquait dans une tribune publiée par Le Monde qu’un auteur devait pouvoir travailler avec une machine, à condition d’assumer publiquement sa démarche et la responsabilité du texte signé.

L’écrivain a détaillé son expérience : après avoir généré un premier jet, principalement à l’aide du modèle Claude développé par Anthropic, il a consacré une année à reprendre le manuscrit. L’enjeu, explique-t-il, n’était pas d’obtenir instantanément un livre achevé, mais de travailler une matière initiale soumise aux contraintes et aux limites du langage génératif.

Dans Ouest-France, Frédéric Martin évoque une trentaine de versions successives et un travail éditorial particulièrement important, supérieur, selon lui, à celui engagé sur les précédents ouvrages de Sébastien Bailly. L’expérience lui permet de nuancer l’idée selon laquelle le recours à l’IA ferait nécessairement disparaître l’effort littéraire. Dans ce cas précis, il affirme avoir observé une implication de l’écrivain qui ne se réduit nullement à la production automatique d’un texte.

Une différence essentielle distingue toutefois ce projet de l’affaire Orélien : son utilisation de l’intelligence artificielle est revendiquée dès le départ. Un texte introductif doit en avertir le lecteur, tandis qu’une postface présentera les conditions de création du roman.

Reste à découvrir le résultat. Les Touches fantômes permettra surtout d’examiner ce que produit une telle démarche lorsqu’elle s’inscrit ouvertement dans le travail d’un auteur et de son éditeur, plutôt que d’être révélée à la faveur d’une controverse.

La liberté d’écrire, mais à quelles conditions ?

Cette ouverture à l’expérimentation ne fait pas de Frédéric Martin un défenseur inconditionnel de l’intelligence artificielle. Il dénonce les entreprises qui exploitent des œuvres protégées sans respecter les droits de leurs créateurs et s’oppose à la privatisation de ressources relevant du domaine public. Les conséquences sociales, écologiques et éthiques de ces technologies lui paraissent tout aussi préoccupantes.

Il revendique néanmoins la possibilité d’écouter et d’accompagner un artiste qui souhaite explorer ces nouveaux instruments, dès lors que cette recherche s’inscrit dans une démarche de création. Le paradoxe demeure entier. Comment défendre l’utilisation littéraire de modèles génératifs tout en contestant les conditions dans lesquelles certains d’entre eux ont été entraînés ? Et jusqu’où l’éditeur doit-il demander des comptes à l’écrivain sur les outils employés ?

La transparence sur la fabrication d’un livre peut clarifier le rapport aux lecteurs et prévenir certaines contestations. Elle ne règle cependant ni les questions de droit d’auteur liées aux données d’entraînement, ni celles de la responsabilité de l’écrivain lorsque ses déclarations se révèlent inexactes.

À travers les positions de Frédéric Martin et le projet de Sébastien Bailly, une autre approche se dessine : ne pas considérer l’usage de l’IA comme une faute en soi, mais examiner ce que l’auteur en fait, ce qu’il en dit et ce qu’il accepte d’en assumer.

Crédits photo : unsplash / Emilipothèse

Par Victor De Sepausy

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