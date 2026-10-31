En 1918, André Breton écrivait à Aragon une lettre pas comme les autres

Une lettre adressée par André Breton à Louis Aragon en 1918, mêlant écriture, dessin et photographies, figure parmi les pièces proposées aux enchères. Estimé entre 30 000 et 40 000 €, ce document témoigne des recherches graphiques du poète, plusieurs années avant la publication du Manifeste du surréalisme. Une correspondance privée devenue objet de collection.
Le 31/10/2026 à 15:33 par Dépêche
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31/10/2026 à 15:33
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En 1918, André Breton n'a pas encore publié son Manifeste du surréalisme. Louis Aragon n'est pas davantage l'écrivain consacré qu'il deviendra. Les deux jeunes hommes, âgés d'une vingtaine d'années, participent néanmoins à l'effervescence littéraire qui conduira, quelques années plus tard, à l'émergence d'un nouveau mouvement.
De cette période subsiste une lettre singulière, adressée par Breton à Aragon. Sur le papier, l'écriture côtoie un portrait du futur chef de file surréaliste, réalisé au crayon, et plusieurs photographies contrecollées.
Le document figure parmi les lots annoncés pour la vente en ligne Livres rares et Manuscrits de Christie's, organisée à Paris du 27 octobre au 5 novembre 2026. Son estimation est comprise entre 30 et 40.000 €. Il s'agirait de l'un des premiers témoignages des expérimentations de Breton avec le collage. Une caractéristique qui donne à cette correspondance un intérêt dépassant son seul destinataire.
Lorsque Breton écrit à Aragon, la Première Guerre mondiale touche à sa fin. Tous deux ont entrepris des études de médecine et commencent à fréquenter les milieux littéraires parisiens, où se croisent artistes et écrivains désireux de rompre avec les formes établies.
À LIRE - Comment Sartre a-t-il écrit Les Mots ? Des notes inédites mises aux enchères
Leur rapprochement précède la création de la revue Littérature, fondée en mars 1919 avec Philippe Soupault. Cette publication deviendra l'un des principaux lieux de rencontre et d'expérimentation du groupe, avant même que le surréalisme ne soit défini comme mouvement.
La lettre mise aux enchères appartient ainsi à une période encore peu institutionnalisée de cette aventure collective. Breton et ses proches cherchent de nouvelles possibilités d'expression, sans disposer du cadre théorique qu'ils élaboreront ensuite.
En 1924, le Manifeste du surréalisme donnera une formulation décisive à ces recherches. La Bibliothèque nationale de France, qui conserve le manuscrit de ce texte, rappelle combien cette année marque un tournant dans l'histoire littéraire et artistique du XXe siècle.
Mais en 1918, le mouvement n'existe pas encore sous cette forme. Il serait donc anachronique de présenter la lettre comme l'application de principes déjà constitués. Christie's y voit plutôt une manifestation précoce de l'intérêt de Breton pour les associations entre textes et images.
La particularité du document réside dans sa composition. Là où une correspondance ordinaire se limite au texte manuscrit, cette pièce associe plusieurs matériaux visuels. Le portrait au crayon représente André Breton. Des photographies sont également fixées sur le support, faisant intervenir un procédé de collage qui transforme l'apparence habituelle de la lettre.
Cette combinaison intéresse autant l'histoire des manuscrits que celle des pratiques artistiques. Le texte n'est plus seul à occuper la page : il partage l'espace avec des images dont l'agencement participe à la forme de l'ensemble.
La lettre, datée du 24 décembre 1918 par Louis Aragon lui-même, était destinée au jeune écrivain, alors médecin auxiliaire mobilisé à Fort-Louis, en Alsace. Sur deux pages, André Breton entremêle souvenirs, références littéraires, coupures de presse et images. Il cite Apollinaire, évoque une exposition de Giorgio de Chirico et reproduit des articles consacrés notamment à André Gide.
Il raconte également un long cauchemar dans lequel, après la disparition soudaine de ses amis, il erre dans les couloirs interminables d'un château. Un récit qui témoigne de son intérêt précoce pour les rêves, plusieurs années avant la publication du Manifeste du surréalisme.
La correspondance révèle aussi les tensions d'une amitié encore récente. Sous un portrait de lui-même, Breton évoque Jacques Vaché, qu'il présente comme son meilleur ami depuis qu'Aragon ne lui écrit plus. Christie’s y voit une tentative de susciter la jalousie de son correspondant, dont l'attachement à Breton prend parfois des accents possessifs. Les échanges entre les deux hommes, à la veille de leur première brouille, éclairent ainsi autant la naissance d'une nouvelle pratique artistique que les relations personnelles qui nourrissent leurs expérimentations littéraires.
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
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Il aura fallu près de soixante-dix ans pour que quelques centimètres de parchemin changent de statut. Conservé à la bibliothèque de l’Université d’Utrecht depuis 1956, un fragment de 6,6 sur 7,7 cm s’est révélé contenir des vers du chant XII de L’Odyssée. Daté du IIIe ou du IVe siècle de notre ère, il appartenait à un codex de petit format : selon les chercheurs, une édition complète et portative du poème homérique – à peu près la taille d’un Kindle.
17/09/2026, 11:07
Une valise, quinze livres, et des noms manuscrits qui pourraient rendre une histoire à leurs propriétaires. À Tamási, petite ville du comitat de Tolna, en Hongrie, un habitant a découvert dans le grenier de sa maison des Bibles et livres de prières en hébreu. Les ouvrages ont été confiés à une association de Bonyhád, qui tente désormais d’en retrouver l’origine — et, si possible, les descendants de ceux auxquels ils appartenaient.
15/09/2026, 16:12
À Gaza, sauvegarder un manuscrit peut signifier le sortir des décombres avant de pouvoir le restaurer. L’historien Abdul Latif Abu Hashem et la chercheuse Haneen Al-Amassi ont reçu le 4 septembre le prix UNESCO/Jikji Mémoire du monde 2026. Leur travail associe numérisation, conservation et interventions d’urgence : plus de 25.000 pages de manuscrits menacés ont notamment été numérisées.
13/09/2026, 09:30
Un évangéliaire du VIe siècle, démembré parce que ses pages avaient acquis valeur de reliques : l’histoire aurait pu s’arrêter là. À Aquilée, dans le Frioul, le Codex Forojuliensis et les fragments de l’Évangile de Marc conservés à Prague et Venise sont présentés ensemble à partir de ce 12 septembre. Une première depuis près de sept siècles — et, dans leur configuration entièrement originale, pour quelques semaines seulement.
12/09/2026, 12:30
Il y a des livres qui réclament le silence. Celui-ci arrive avec une bande-son. Le Fitzwilliam Museum de Cambridge ouvre ce 8 septembre A Mughal Songbook: Art, Music and Empire, autour du Plowden songbook, réalisé à Lucknow en 1787-1788 pour Sophia Elizabeth Plowden. Persan, ourdou, hindi classique et pendjabi se côtoient sur ses pages, avec des peintures de chanteuses, danseurs, musiciens et courtisanes. Un recueil musical, certes, mais aussi un document sur la culture de cour de l’Asie du Sud moghole tardive — et sur le passage de certains de ses airs vers l’Europe britannique.
12/09/2026, 12:00
À Aceh, dans le nord de l’Indonésie, les dégâts des inondations et glissements de terrain de novembre 2025 se lisent encore sur le papier. Manassa Aceh a recensé 520 manuscrits touchés dans neuf districts ou villes de la province. Avec l’UIN Ar-Raniry et la Bibliothèque nationale, conservateurs et chercheurs tentent désormais de sauver ce qui peut l’être — tout en préparant une méthode d’intervention pour les prochaines catastrophes.
12/09/2026, 10:30
La Bibliothèque nationale de France (BnF) lance une souscription publique pour acquérir le manuscrit des Enseignements et de l’Histoire du siège de Brest d’Anne de France (1461-1522). Fille du roi Louis XI, régente du royaume pendant la minorité de son frère Charles VIII, Anne de France – dite également Anne de Beaujeu – fut l’une des personnalités les plus influentes de la Renaissance.
10/09/2026, 10:30
Ils dormaient au Penn Museum depuis 1911 : cinquante fragments de peau animale portant un texte latin du IVe siècle. À partir des sept plus grands, Matthijs Wibier, spécialiste du droit romain à l’Université de Cincinnati, a reconstitué les deux faces d’une page provenant vraisemblablement d’un recueil de lois impériales jusque-là inconnu. Avec, déjà, des impôts, des routes à entretenir et des biens publics à protéger.
05/09/2026, 10:10
On connaissait les menottes, les cadenas et les évasions impossibles. Harry Houdini avait aussi une autre spécialité : les livres. À Austin, le Harry Ransom Center consacre jusqu’au 24 janvier 2027 une exposition à ses collections de magie et de théâtre, réunies au fil d’une vie pour documenter illusionnistes, techniques et histoire de la scène. Avec, au passage, quelques pièces capables de faire pâlir plus d’un bibliophile.
01/09/2026, 15:07
Des paroles manuscrites, des correspondances familiales, des photographies, des carnets, des cassettes et des textes encore inédits : une importante partie des archives personnelles de Johnny Cash a trouvé un domicile permanent à Nashville. Belmont University vient d’acquérir cet ensemble pour 8,6 millions $ et prépare un Johnny Cash Learning Center destiné autant aux chercheurs et aux étudiants qu’au public.
31/08/2026, 14:56
50 fragments de peau animale conservés depuis plus d’un siècle au Penn Museum, à Philadelphie, formaient en réalité une page d’un ouvrage juridique romain jusqu’ici inconnu. Le spécialiste du droit romain Matthijs Wibier, de l’Université de Cincinnati, est parvenu à reconstituer et traduire ce texte latin du IVe siècle.
27/08/2026, 15:07
Une petite brosse utilisée pour les frottis cervicaux s’est trouvé une deuxième carrière dans les bibliothèques patrimoniales. Des chercheurs prélèvent avec elle, sans découper ni détériorer les feuillets, le matériel génétique conservé dans les peaux transformées en parchemin. Testée sur 91 manuscrits, la méthode ouvre une nouvelle voie pour étudier les animaux, la fabrication des livres et, à terme, la circulation des peaux.
26/08/2026, 16:18
17 fragments de manuscrits médiévaux, redécouverts après avoir été utilisés pour relier des ouvrages plus récents — remontant aux XVIe et XVIIe siècles tout de même —, apportent de précieuses informations sur la vie intellectuelle à Guernesey. Ils révèlent notamment que le français y gardait alors une place prépondérante et notamment littéraire.
24/08/2026, 14:54
D’ordinaire, il passe davantage de temps dans un coffre que sous les yeux du public. Après Busan et Shanghai, où plus de 1,7 million de visiteurs l’auraient vu selon son propriétaire, le manuscrit autographe des Grandes Espérances de Charles Dickens retrouve le petit musée anglais de Wisbech. Pour quelques semaines, il restera pourtant à la lumière.
22/08/2026, 14:03
Ils noircissent sur les bords, se déforment, se gélatinisent parfois avant de devenir cassants et translucides. Pour comprendre l’étrange détérioration de certains parchemins millénaires de Kairouan, des chercheurs tunisiens et allemands ont changé d’échelle : ils ont séquencé l’ADN des bactéries et champignons présents sur les feuillets. Avec un premier rappel salutaire : découvrir un microbe ne signifie pas qu’il est actuellement en train de dégrader le document.
22/08/2026, 14:02
Quatre caisses, 585 kilos de livres et un dossier qui, 136 plus tard, oblige désormais la France, le Sénégal et le Mali à rouvrir leurs cartes. Saisie à Ségou en 1890 par les troupes de Louis Archinard, la bibliothèque constituée par El-Hadj Omar Tall puis enrichie par son fils Ahmadou Tall est conservée pour l’essentiel à la Bibliothèque nationale de France. Dakar annonce vouloir en demander le retour. Seulement voilà : Ségou se trouve aujourd’hui au Mali, qui revendique lui aussi une partie du « trésor ».
21/08/2026, 12:18
À l’Université du Kansas, le manuscrit le plus sollicité de la Kenneth Spencer Research Library sort si souvent de sa réserve qu’il faut désormais ménager le volume. Plutôt que de réduire son usage dans les cours et les visites, l’établissement a acquis un second livre d’heures du XVe siècle, produit à Bruges. Un renfort pédagogique qui arrive avec près de six siècles de ratures, retouches et réparations.
17/08/2026, 09:30
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