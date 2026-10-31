En 1918, André Breton écrivait à Aragon une lettre pas comme les autres

En 1918, André Breton n'a pas encore publié son Manifeste du surréalisme. Louis Aragon n'est pas davantage l'écrivain consacré qu'il deviendra. Les deux jeunes hommes, âgés d'une vingtaine d'années, participent néanmoins à l'effervescence littéraire qui conduira, quelques années plus tard, à l'émergence d'un nouveau mouvement.

De cette période subsiste une lettre singulière, adressée par Breton à Aragon. Sur le papier, l'écriture côtoie un portrait du futur chef de file surréaliste, réalisé au crayon, et plusieurs photographies contrecollées.

Le document figure parmi les lots annoncés pour la vente en ligne Livres rares et Manuscrits de Christie's, organisée à Paris du 27 octobre au 5 novembre 2026. Son estimation est comprise entre 30 et 40.000 €. Il s'agirait de l'un des premiers témoignages des expérimentations de Breton avec le collage. Une caractéristique qui donne à cette correspondance un intérêt dépassant son seul destinataire.

Avant le surréalisme, une amitié littéraire

Lorsque Breton écrit à Aragon, la Première Guerre mondiale touche à sa fin. Tous deux ont entrepris des études de médecine et commencent à fréquenter les milieux littéraires parisiens, où se croisent artistes et écrivains désireux de rompre avec les formes établies.

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Leur rapprochement précède la création de la revue Littérature, fondée en mars 1919 avec Philippe Soupault. Cette publication deviendra l'un des principaux lieux de rencontre et d'expérimentation du groupe, avant même que le surréalisme ne soit défini comme mouvement.

La lettre mise aux enchères appartient ainsi à une période encore peu institutionnalisée de cette aventure collective. Breton et ses proches cherchent de nouvelles possibilités d'expression, sans disposer du cadre théorique qu'ils élaboreront ensuite.

En 1924, le Manifeste du surréalisme donnera une formulation décisive à ces recherches. La Bibliothèque nationale de France, qui conserve le manuscrit de ce texte, rappelle combien cette année marque un tournant dans l'histoire littéraire et artistique du XXe siècle.

Mais en 1918, le mouvement n'existe pas encore sous cette forme. Il serait donc anachronique de présenter la lettre comme l'application de principes déjà constitués. Christie's y voit plutôt une manifestation précoce de l'intérêt de Breton pour les associations entre textes et images.

Une lettre qui sort du cadre de l'écriture

La particularité du document réside dans sa composition. Là où une correspondance ordinaire se limite au texte manuscrit, cette pièce associe plusieurs matériaux visuels. Le portrait au crayon représente André Breton. Des photographies sont également fixées sur le support, faisant intervenir un procédé de collage qui transforme l'apparence habituelle de la lettre.

Cette combinaison intéresse autant l'histoire des manuscrits que celle des pratiques artistiques. Le texte n'est plus seul à occuper la page : il partage l'espace avec des images dont l'agencement participe à la forme de l'ensemble.

La lettre, datée du 24 décembre 1918 par Louis Aragon lui-même, était destinée au jeune écrivain, alors médecin auxiliaire mobilisé à Fort-Louis, en Alsace. Sur deux pages, André Breton entremêle souvenirs, références littéraires, coupures de presse et images. Il cite Apollinaire, évoque une exposition de Giorgio de Chirico et reproduit des articles consacrés notamment à André Gide.

Il raconte également un long cauchemar dans lequel, après la disparition soudaine de ses amis, il erre dans les couloirs interminables d'un château. Un récit qui témoigne de son intérêt précoce pour les rêves, plusieurs années avant la publication du Manifeste du surréalisme.

La correspondance révèle aussi les tensions d'une amitié encore récente. Sous un portrait de lui-même, Breton évoque Jacques Vaché, qu'il présente comme son meilleur ami depuis qu'Aragon ne lui écrit plus. Christie’s y voit une tentative de susciter la jalousie de son correspondant, dont l'attachement à Breton prend parfois des accents possessifs. Les échanges entre les deux hommes, à la veille de leur première brouille, éclairent ainsi autant la naissance d'une nouvelle pratique artistique que les relations personnelles qui nourrissent leurs expérimentations littéraires.

Par Dépêche

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