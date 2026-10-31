Mort de Jean-Claude Passeron, sociologue et coauteur des Héritiers

Né le 26 novembre 1930 à Nice, ancien élève de l’École normale supérieure et agrégé de philosophie, Jean-Claude Passeron avait rejoint en 1961 le Centre de sociologie européenne, où il entame sa collaboration avec Pierre Bourdieu. Leurs travaux contribueront à transformer l’analyse des rapports entre l’école, la culture et l’origine sociale.

L’école, ou la fabrique des héritiers

En 1964, les deux chercheurs publient Les Héritiers. Les étudiants et la culture, aux Éditions de Minuit. À partir de données statistiques et d’enquêtes universitaires, ils mettent en évidence les inégalités d’accès à l’enseignement supérieur selon l’origine sociale et le sexe. Ils montrent notamment comment la familiarité avec la culture scolaire et universitaire, acquise dans certains milieux familiaux, favorise la réussite et peut être présentée comme une aptitude personnelle.

En 1968, Jean-Claude Passeron cosigne avec Pierre Bourdieu et Jean-Claude Chamboredon Le Métier de sociologue. Préalables épistémologiques, paru initialement chez Mouton et Bordas. Consacré aux fondements scientifiques de la discipline, l’ouvrage insiste sur la nécessité de rompre avec les idées préconçues et de construire rigoureusement les objets de recherche.

Cette réflexion sur l’enseignement se poursuit en 1970 avec La Reproduction. Éléments d’une théorie du système d’enseignement, également écrit avec Pierre Bourdieu. Les auteurs y développent notamment la notion de violence symbolique pour expliquer comment l’institution scolaire contribue à légitimer et à perpétuer les hiérarchies sociales.

La culture ne s’arrête pas à l’école

Au-delà de ses travaux sur l’éducation, Jean-Claude Passeron s’intéresse aux pratiques culturelles et à leurs publics. En 1970, il participe, avec Françoise et Jean-Claude Garcias, à la traduction française de La Culture du pauvre, du sociologue britannique Richard Hoggart, dont il signe également la présentation.

Avec Michel Grumbach, il dirige L’Œil à la page. Enquête sur les images et les bibliothèques, publié en 1984 par la Bibliothèque publique d’information du Centre Pompidou. Issu d’une enquête collective consacrée à l’introduction des supports audiovisuels dans huit bibliothèques publiques, l’ouvrage examine les usages de ces équipements et leurs variations selon les milieux sociaux.

En 1989, il publie avec Claude Grignon Le Savant et le populaire. Misérabilisme et populisme en sociologie et en littérature, consacré à deux approches opposées des cultures populaires : leur dévalorisation au regard des normes dominantes et, à l’inverse, leur idéalisation.

Deux ans plus tard paraît chez Nathan Le Raisonnement sociologique. L’Espace non-poppérien du raisonnement naturel, dans lequel il approfondit sa réflexion sur les formes de preuve propres aux sciences sociales et sur les conditions de validité des connaissances produites à partir de situations historiques particulières.

De Nantes à Marseille, un bâtisseur

Sur le plan universitaire, Jean-Claude Passeron avait rejoint l’université de Nantes en 1966, où il créa un département de sociologie, avant de participer à la fondation de celui de l’université de Vincennes en 1968. Élu directeur d’études à l’EHESS en 1981, il avait ensuite contribué à l’implantation de l’établissement à Marseille, notamment à la Vieille Charité, ainsi qu’au développement du laboratoire SHADYC, consacré aux dynamiques culturelles. Il y avait également fondé la revue Enquête.

En octobre 2025, les Éditions de l’EHESS avaient publié Un itinéraire de sociologue. Trames, chaînes, bifurcations, un volume réunissant trois entretiens dans lesquels il revenait sur sa formation intellectuelle, ses recherches et son parcours institutionnel. Le livre avait fait l’objet d’une recension de François de Singly dans La Vie des idées, le 1er avril 2026.

La même année, l’Académie des sciences morales et politiques lui avait attribué un prix spécial pour cet ouvrage et pour l’ensemble de son œuvre.

Dans un hommage publié vendredi 30 octobre, l’EHESS a salué « une figure majeure de son histoire » et rappelé son rôle dans le développement des sciences sociales, de la sociologie de l’art et des recherches sur l’éducation.

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Par Dépêche

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