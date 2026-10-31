Kindle+ : Amazon ouvre davantage son abonnement aux livres audio, y compris générés par IA

Amazon poursuit le rapprochement entre lecture numérique et écoute. Le groupe a rebaptisé son service Kindle Unlimited en Kindle+ et annoncé, le 21 octobre 2026, l’arrivée de nouveaux livres audio dans son catalogue. L’offre s’ouvre notamment aux productions issues de Kindle Direct Publishing (KDP), sa plateforme d’autoédition, et aux enregistrements réalisés grâce à des voix artificielles.

Selon Publishers Lunch, Amazon encourage les auteurs déjà présents dans son programme KDP Select à développer des versions sonores de leurs ouvrages. L’entreprise entend ainsi enrichir son catalogue et séduire de nouveaux abonnés.

Aux États-Unis, le service conserve son tarif de 11,99 dollars par mois : les utilisateurs continuent d’accéder à une sélection de livres numériques, bandes dessinées et magazines, à laquelle viennent s’ajouter plusieurs milliers d’enregistrements audio, sans supplément.

Des livres audio soumis aux règles de KDP Select

L’évolution concerne directement les auteurs qui publient sans intermédiaire sur Amazon. Pour intégrer Kindle+, leurs ebooks et livres audio éligibles doivent participer à KDP Select, le programme de distribution associé à l’abonnement. L’inscription n’empêche pas la vente individuelle des titres sur Amazon. Elle s’accompagne toutefois d’engagements contractuels, notamment en matière d’exclusivité.

Les règles diffèrent selon la fabrication de l’enregistrement. Lorsqu’un ebook participe à KDP Select, sa version audio réalisée avec la technologie de voix virtuelle d’Amazon rejoint automatiquement le programme. L’auteur ne peut pas désinscrire séparément cette version sonore : il doit la dépublier s’il souhaite conserver uniquement le texte numérique dans l’abonnement.

Les livres audio distribués par ACX, la plateforme de production liée à Audible, bénéficient d’une organisation différente. Ils peuvent être retirés de KDP Select indépendamment de l’ebook correspondant, comme l’indique la documentation officielle d’Amazon. Tous les enregistrements ACX ne sont cependant pas admissibles. Les conditions d’accès dépendent notamment du mode de production et des droits de distribution détenus.

Une écoute ne rapporte pas nécessairement deux fois

La rémunération constitue l’autre point déterminant. Les revenus des auteurs participant à Kindle+ proviennent du fonds mondial KDP Select, réparti en fonction des pages effectivement consommées par les abonnés, qu’elles soient lues ou écoutées.

Amazon apporte une précision importante : lorsqu’un utilisateur lit d’abord un ebook, puis écoute les mêmes pages dans sa version audio, cette seconde consommation ne produit pas automatiquement une rémunération supplémentaire. Le principe fonctionne également dans l’autre sens.

En cas de lecture et d’écoute simultanées, le groupe indique retenir le taux le plus élevé lorsque les modalités applicables diffèrent. Les revenus issus d’Audible Plus restent, pour leur part, calculés séparément. Les livres audio réalisés avec une voix virtuelle peuvent être présents dans les deux abonnements, sans que leur consommation relève d’un mécanisme de rémunération identique.

L’exclusivité mérite également attention : Amazon précise que les versions audio inscrites à KDP Select doivent rester distribuées exclusivement par Audible pendant la durée de leur participation. Pour les enregistrements concernés, cette obligation peut subsister jusqu’au terme de la période contractuelle de 90 jours, même après leur dépublication.

Les voix artificielles trouvent un nouveau débouché

L’intégration des livres audio produits par synthèse vocale donne une portée particulière à cette annonce. Amazon propose déjà, dans le cadre d’une version expérimentale de son service, des outils permettant de transformer certains ebooks en enregistrements sans recourir à un narrateur humain.

Les auteurs éligibles peuvent choisir parmi plusieurs voix, préécouter le résultat et intervenir sur la narration avant publication. L’accès à cet outil reste toutefois encadré : il ne concerne pas indistinctement tous les comptes KDP ni tous les ouvrages. Pour les titres déjà produits avec cette technologie, Kindle+ représente désormais un canal de diffusion supplémentaire. Amazon précise que les enregistrements concernés demeurent identifiés comme des livres audio à voix virtuelle.

L’extension annoncée reste, pour le moment, américaine. Lapage française consacrée à Kindle+ indique expressément que les livres audio du programme ne sont actuellement distribués que sur la boutique des États-Unis. Aucun calendrier précis de déploiement en France n’a été communiqué.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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