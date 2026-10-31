Manga : le Japon relance son projet de plateforme mondiale, avec l'IA en renfort

Le projet n’est pas nouveau, mais ses contours commencent à se préciser. Après avoir envisagé la création d’une plateforme internationale réunissant plusieurs éditeurs, les autorités japonaises étudient désormais les moyens de soutenir sa mise en œuvre. L’objectif reste le même : faciliter l’accès aux mangas dans les autres pays, tout en renforçant les circuits de distribution officiels.

D’après les informations du quotidien Yomiuri Shimbun, le ministère japonais des Finances prévoit d’aborder cette initiative dans les discussions préparatoires au budget de l’exercice 2027.

La formule envisagée associerait plusieurs maisons d’édition au sein d’un même service numérique. Leurs catalogues pourraient être proposés aux lecteurs étrangers grâce à des outils de traduction assistée par intelligence artificielle, tandis que les recettes seraient réparties en fonction de l’utilisation des contenus.

Les groupes Shueisha et Kodansha figurent parmi les entreprises dont la coopération serait recherchée. Leur participation effective n’a cependant pas été annoncée officiellement dans les sources consultées.

Le défi des mangas jamais traduits

L’une des difficultés tient à la proportion d’œuvres japonaises qui ne disposent d’aucune édition officielle dans certaines langues. One estime que seuls 3 à 4 % des titres de mangas japonais bénéficieraient de traductions officielles sur des marchés comme l’Amérique du Nord. Un chiffre à manier avec précaution : ni la période retenue ni la méthode de calcul ne sont détaillées dans l’article accessible.

La popularité internationale du manga ne garantit donc pas que l’ensemble de la production japonaise parvienne aux lecteurs étrangers. Les séries les plus connues bénéficient de circuits de diffusion établis, mais de nombreux ouvrages restent absents des catalogues traduits.

C’est précisément sur cette difficulté que les autorités japonaises entendent intervenir. Une plateforme commune permettrait de regrouper une offre aujourd’hui répartie entre plusieurs éditeurs, services numériques et marchés nationaux.

ActuaLitté avait déjà présenté cette stratégie en décembre 2025, à partir des premières informations du Yomiuri Shimbun. Le projet visait alors à fédérer les acteurs de l’édition, de la distribution et de la recherche, afin de mieux organiser la circulation internationale des œuvres. Les nouvelles informations mettent davantage l’accent sur les modalités économiques et sur la possible intervention budgétaire de l’État.

L’intelligence artificielle pour accélérer les traductions

La traduction constitue l’un des principaux leviers envisagés pour élargir les catalogues disponibles. Le recours à l’IA permettrait d’assister le travail linguistique, sans que les informations publiées précisent encore les conditions de contrôle éditorial ni la place réservée aux professionnels.

Le projet gouvernemental s’inscrit dans un secteur où plusieurs initiatives privées expérimentent déjà ces technologies. La société japonaise Orange a notamment développé emaqi, une plateforme proposant des mangas sous licence et associant traduction assistée par intelligence artificielle et localisation professionnelle.

Le service se serait récemment étendu au Royaume-Uni, à l’Irlande, à l’Australie et à la Nouvelle-Zélande. Il est désormais présent sur six marchés anglophones. Cette expansion ne signifie pas qu’Orange participe au dispositif étudié par les pouvoirs publics. Elle illustre toutefois l’existence de solutions commerciales déjà déployées pour rendre les mangas accessibles à un lectorat international.

Plateforme commune, mais quel partage des recettes ?

L’autre dimension du projet concerne la rémunération des ayants droit. Selon les éléments rapportés par le Yomiuri Shimbun, le modèle envisagé reposerait sur une répartition des revenus tenant compte de l’utilisation des œuvres.

Les modalités de calcul, les conditions contractuelles et la place des différents ayants droit ne sont pas précisées dans les informations disponibles. Le gouvernement pourrait également soutenir la production de contenus, leur promotion à l’étranger et les dispositifs destinés à lutter contre le piratage.

Ces objectifs répondent à des préoccupations déjà anciennes de l’industrie japonaise. La circulation internationale des mangas repose aujourd’hui sur des ventes de droits, des éditions locales et des services numériques parfois limités à certains territoires.

Des plateformes comme MANGA Plus, développée par Shueisha, ou K MANGA, exploitée par Kodansha, proposent déjà des œuvres sous licence. Leurs catalogues, leurs langues de diffusion et leurs conditions d’accès diffèrent toutefois.

La création d’un service mutualisé poserait ainsi la question de son articulation avec les offres existantes. Les autorités n’ont pas annoncé si la future structure aurait vocation à les compléter ou à proposer un canal de distribution distinct.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Clément Solym

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