Manga : le Japon relance son projet de plateforme mondiale, avec l'IA en renfort

Le Japon poursuit ses réflexions sur une plateforme numérique commune destinée à diffuser ses mangas à l'international. Le dispositif envisagé réunirait plusieurs catalogues éditoriaux, avec des traductions assistées par intelligence artificielle et un système de partage des revenus. Selon la presse japonaise, le ministère des Finances devrait examiner cette initiative en amont de la préparation du budget de l'exercice 2027.
Le 31/10/2026 à 14:40 par Clément Solym
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31/10/2026 à 14:40
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Le projet n’est pas nouveau, mais ses contours commencent à se préciser. Après avoir envisagé la création d’une plateforme internationale réunissant plusieurs éditeurs, les autorités japonaises étudient désormais les moyens de soutenir sa mise en œuvre. L’objectif reste le même : faciliter l’accès aux mangas dans les autres pays, tout en renforçant les circuits de distribution officiels.
D’après les informations du quotidien Yomiuri Shimbun, le ministère japonais des Finances prévoit d’aborder cette initiative dans les discussions préparatoires au budget de l’exercice 2027.
La formule envisagée associerait plusieurs maisons d’édition au sein d’un même service numérique. Leurs catalogues pourraient être proposés aux lecteurs étrangers grâce à des outils de traduction assistée par intelligence artificielle, tandis que les recettes seraient réparties en fonction de l’utilisation des contenus.
Les groupes Shueisha et Kodansha figurent parmi les entreprises dont la coopération serait recherchée. Leur participation effective n’a cependant pas été annoncée officiellement dans les sources consultées.
L’une des difficultés tient à la proportion d’œuvres japonaises qui ne disposent d’aucune édition officielle dans certaines langues. One estime que seuls 3 à 4 % des titres de mangas japonais bénéficieraient de traductions officielles sur des marchés comme l’Amérique du Nord. Un chiffre à manier avec précaution : ni la période retenue ni la méthode de calcul ne sont détaillées dans l’article accessible.
La popularité internationale du manga ne garantit donc pas que l’ensemble de la production japonaise parvienne aux lecteurs étrangers. Les séries les plus connues bénéficient de circuits de diffusion établis, mais de nombreux ouvrages restent absents des catalogues traduits.
C’est précisément sur cette difficulté que les autorités japonaises entendent intervenir. Une plateforme commune permettrait de regrouper une offre aujourd’hui répartie entre plusieurs éditeurs, services numériques et marchés nationaux.
ActuaLitté avait déjà présenté cette stratégie en décembre 2025, à partir des premières informations du Yomiuri Shimbun. Le projet visait alors à fédérer les acteurs de l’édition, de la distribution et de la recherche, afin de mieux organiser la circulation internationale des œuvres. Les nouvelles informations mettent davantage l’accent sur les modalités économiques et sur la possible intervention budgétaire de l’État.
La traduction constitue l’un des principaux leviers envisagés pour élargir les catalogues disponibles. Le recours à l’IA permettrait d’assister le travail linguistique, sans que les informations publiées précisent encore les conditions de contrôle éditorial ni la place réservée aux professionnels.
Le projet gouvernemental s’inscrit dans un secteur où plusieurs initiatives privées expérimentent déjà ces technologies. La société japonaise Orange a notamment développé emaqi, une plateforme proposant des mangas sous licence et associant traduction assistée par intelligence artificielle et localisation professionnelle.
Le service se serait récemment étendu au Royaume-Uni, à l’Irlande, à l’Australie et à la Nouvelle-Zélande. Il est désormais présent sur six marchés anglophones. Cette expansion ne signifie pas qu’Orange participe au dispositif étudié par les pouvoirs publics. Elle illustre toutefois l’existence de solutions commerciales déjà déployées pour rendre les mangas accessibles à un lectorat international.
L’autre dimension du projet concerne la rémunération des ayants droit. Selon les éléments rapportés par le Yomiuri Shimbun, le modèle envisagé reposerait sur une répartition des revenus tenant compte de l’utilisation des œuvres.
Les modalités de calcul, les conditions contractuelles et la place des différents ayants droit ne sont pas précisées dans les informations disponibles. Le gouvernement pourrait également soutenir la production de contenus, leur promotion à l’étranger et les dispositifs destinés à lutter contre le piratage.
Ces objectifs répondent à des préoccupations déjà anciennes de l’industrie japonaise. La circulation internationale des mangas repose aujourd’hui sur des ventes de droits, des éditions locales et des services numériques parfois limités à certains territoires.
Des plateformes comme MANGA Plus, développée par Shueisha, ou K MANGA, exploitée par Kodansha, proposent déjà des œuvres sous licence. Leurs catalogues, leurs langues de diffusion et leurs conditions d’accès diffèrent toutefois.
La création d’un service mutualisé poserait ainsi la question de son articulation avec les offres existantes. Les autorités n’ont pas annoncé si la future structure aurait vocation à les compléter ou à proposer un canal de distribution distinct.
Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
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28/10/2026, 09:45
Faire naître un premier roman autrement : c’est le pari d’Isalis Brouet avec La Vengeance des Mimosas. À la croisée du drame familial, de la romance et du récit de résilience, ce projet littéraire explore ce que les souvenirs, les secrets et les liens familiaux laissent en nous. Pour donner vie à son livre et construire cette aventure avec ses futurs lecteurs, l’autrice a choisi le financement participatif. Sa campagne Ulule accompagne ainsi un premier roman indépendant, mais surtout une histoire qui cherche à toucher à l’intime et à laisser une empreinte. Projet porté par Isalis Brouet.
28/10/2026, 09:26
Le journaliste, éditeur et essayiste Antoine Spire est mort le lundi 26 octobre 2026, à l'âge de 80 ans. Ancien président du PEN Club français, de 2020 à 2023, il avait consacré une grande partie de sa vie à la défense de la liberté d'expression, à la transmission des savoirs et au débat intellectuel. Le monde des lettres perd également une voix familière de France Culture, où il avait travaillé pendant plus de 20 ans.
27/10/2026, 17:45
Pour la première fois, vivez la mythologie scandinave comme si vous y étiez ! Les sagas du Prélude au Ragnarök et des Chroniques du Ragnarök vous ouvrent les portes de cet univers de légende.
Au programme de notre campagne Ulule : récits mythologiques, beaux-livres, collectors et brochés illustrés, statuettes, tableaux, t-shirts et bien d’autres goodies exclusifs ! Projet porté par les Éditions Cavaliers Seuls.
27/10/2026, 16:47
Quand j’étais toute petite, j’ai promis à ma mère qu’un jour, on me lirait. J’écris depuis toujours pour mes proches, mes enfants, mes neveux et nièces, ma famille, mes amis ou pour moi. Cette année, j’ai souhaité me lancer dans une toute nouvelle aventure formidable et passionnante : être lue par vous ! Projet porté E.C. Desvignes.
27/10/2026, 15:09
La salle d’attente de la vie est un livre de développement personnel destiné aux jeunes diplômés, demandeurs d’emploi et personnes en transition ou en réinsertion professionnelle. Il parle du chômage autrement, en s’intéressant moins aux CV et aux candidatures qu’à ce qu’on ressent vraiment : perte de confiance, isolement, culpabilité, doutes et sentiment de ne plus avancer. Le livre mêle témoignage, humour, réflexions, jeux et exercices pour aider chacun à mieux vivre cette période. Projet porté par Marie Boquillon.
27/10/2026, 11:46
Le mangaka japonais Tetsuya Chiba, né en 1939, est décédé le 22 octobre dernier, à l'âge de 87 ans, indiquent les éditions Glénat, qui publient en France Ashita no Joe, série cosignée avec le scénariste Asao Takamori. Outre cette œuvre très bien accueillie, qui se déroule dans l'univers de la boxe, Tetsuya Chiba est aussi l'auteur d'autres mangas sportifs.
27/10/2026, 11:20
Rouge nuit jour est un recueil de poésie illustré qui parle sans le nommer d'un arrêt de grossesse, et questionne de façon plus générale l'existence des choses que l'on ne nomme pas. Au fil des pages, les poèmes se suspendent à une attente. L'attente se fait voyage immobile, naturellement incertain, nécessairement confiant. Projet porté par Coline Hezard, poétesse et graphiste à Lille.
26/10/2026, 17:33
Sept cartes Pokémon achetées pendant son enfance, puis revendues plus de vingt ans après : c'est ainsi que Johannes Feifel a contribué à financer sa librairie. Depuis le 1er octobre 2026, ce professionnel du livre accueille les lecteurs à Ratisbonne, en Allemagne, dans une boutique consacrée principalement à la fantasy et à la romantasy. Avec ses murs vert jade, ses lustres et ses rayonnages noirs, Der Bücherdrache entend faire entrer les visiteurs dans l'univers de leurs lectures.
26/10/2026, 17:18
La bibliothécaire Claire Tailliart est décédée le 20 septembre 2026, à l'âge de 58 ans, des suites d'une longue maladie, nous apprend l'Association des bibliothécaires de France (ABF). Ancienne présidente de son groupe régional normand, de 2015 à 2021, elle avait notamment exercé au sein des bibliothèques universitaires du Havre.
26/10/2026, 16:29
Exclusif - Ce 26 octobre avait lieu, au Tribunal des Activités économiques de Paris, une audience consacrée au redressement judiciaire du groupe Gibert, qui portait plus précisément sur la période d'observation. Un nouveau rendez-vous a été fixé au 7 décembre prochain, en raison d'éléments d'analyse, fournis par la direction, jugés peu fiables par les administrateurs...
26/10/2026, 16:27
L'écrivain français René Belletto est mort ce dimanche, à l'âge de 81 ans, partagent les éditions P.O.L. Auteur de romans noirs et fantastiques, il avait notamment remporté le prix Femina et le prix du Livre Inter en 1986 pour L'Enfer. Une œuvre traversée par l'angoisse, l'humour et la musique.
26/10/2026, 16:06
À Winterthour, la papeterie Schoch restera à la même adresse, sous la même enseigne. Mais, après quatre générations dans la famille fondatrice, elle passe dans le giron d'Orell Füssli Thalia. Le groupe de librairies suisse a annoncé son acquisition le 23 octobre, ajoutant à son réseau un commerce installé depuis 1882 dans la vieille ville. Les dix salariés doivent conserver leur emploi, tandis que Karin Schoch, l'actuelle propriétaire, accompagnera la reprise jusqu'en février 2027.
26/10/2026, 15:00
Une future librairie, baptisée La Cabane à Livres, a pour ambition de construire une identité forte en insufflant une véritable âme au lieu. Elle souhaite proposer un fonctionnement moderne, une offre diversifiée, des services complémentaires innovants et une communication digitale renforcée, afin de développer pleinement son attractivité et d’assurer sa pérennité économique. Projet porté par Aurélie
Fiani.
26/10/2026, 14:22
Babouche à oreille, maison d'édition indépendante installée à Saint-Clément-de-Rivière, dans l'Hérault, fabrique des livres qui s'écoutent : un QR code dans le livre, des musiques composées pour chaque histoire, des voix d'artistes, et ni écran, ni application, ni abonnement. Ses trois nouveautés d'automne sont en précommande sur Ulule jusqu'au 5 novembre : un roman de pirates dont chaque chapitre se termine par une vraie recette, le retour d'un album très demandé sur l'art du partage, et un calendrier de l'Avent sonore pour les tout-petits, où chaque fenêtre cache une comptine plutôt qu'un chocolat. Projet porté par la maison d'édition Babouche à oreille.
26/10/2026, 14:22
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