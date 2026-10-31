Dictatures, familles et vertiges narratifs : la semaine des voix multiples

Cette revue s’appuie sur les chroniques, articles, podcasts et vidéos recensés par Bibliosurf entre le 23 et 29 octobre 2026. Les titres cités sont retenus selon leur fréquence d’apparition, la diversité des sources et la convergence des thèmes critiques.

Les titres les plus discutés

# Titre Auteur Mentions Sources dominantes 1 ★ Nos vies sauvages(Gallimard) Hemley Boum 5 vidéos · presse · blogs 2 ★ Championne(JC Lattès) Nina Bouraoui 4 blogs · presse · vidéos 3 ★ La dernière des Wilberforce(L'Iconoclaste) Julia Kerninon 4 blogs · presse · vidéos 4 ★ Nous aussi(Actes sud) Anne Godard 4 blogs · podcasts · vidéos 5 ★ Le livre des souterrains(Sous-sol) Phoebe Hadjimarkos Clarke 3 blogs · podcasts

Romans en vue

Dans Nos vies sauvages (Gallimard) d'Hemley Boum, la fresque camerounaise déploie son dispositif choral autour de Ndolo Elimbi, avocate emprisonnée, et de Zeinabou, commissaire au service du régime qu'elle combat. L'humanité y voit « la radiographie d'un pays mangé par la corruption », tandis que la chaîne Afrolivresque interroge frontalement la possibilité d'être libre sous une dictature, et LADIES MÉDIA salue le prix Landerneau des lecteurs 2026 obtenu par Hemley Boum.

Le geste obstiné d'une enfance algérienne traverse Championne (JC Lattès) de Nina Bouraoui, où Les livres de K79 salue « un roman intransigeant sur la condition de la femme », écho repris en vidéo par Les livres de K79 , pendant que Libération recueille la parole de l'autrice sur l'adolescence.

Sur une presqu'île bretonne, La dernière des Wilberforce (L'Iconoclaste) de Julia Kerninon rassemble deux familles hantées par des disparitions, et Sur mes brizées loue « une belle tension narrative ».

Ces trois titres rejoignent cette semaine un classement où ils n'apparaissaient pas, aux côtés de Nous aussi (Actes sud) d'Anne Godard, chronique familiale portée par le pronom « on », couronnée par le prix Décembre selon Society Debrief , analysée en podcast sur De vive(s) voix , et saluée par La Constellation Livresque de Cassiopée comme un texte qui « parle d'un sujet grave d'une façon magistrale », ainsi que par Ma collection de livres .

Enfin Le livre des souterrains (Sous-sol) de Phoebe Hadjimarkos Clarke divise : quand En attendant Nadeau évoque un « roman mille-feuilles », Le bouquineur avoue n'y avoir « retiré aucun plaisir », tension qu'éclaire l'entretien donné sur QWERTZ .

Thématiques de la semaine

Mémoire et secrets de famille Plusieurs romans de la semaine explorent les non-dits qui fissurent les cellules familiales. Dans Une toute petite fissure (Quartier libre), Claire Griois, selon Ma collection de livres , confirme son talent pour dire « les failles qu'on ne veut pas voir ». La Gouvernante Suédoise (Arléa) de Marie Sizun est quant à elle décrite par Tu vas t'abimer les yeux comme une saga de secrets de famille particulièrement généreuse. Du côté de Premier sang (Albin Michel), Mes Lectures du Dimanche salue l'hommage pudique d'Amélie Nothomb à son père.

Violences intimes et sociales La violence, qu'elle soit conjugale, incestueuse ou sociale, irrigue de nombreuses lectures. Tuer le vieux (Flammarion) de Daria Marx est pour Télérama « un premier roman impressionnant » sur l'inceste, tandis que Dans la jungle (L'Iconoclaste) d'Adeline Dieudonné démonte, selon Aux Bouquins Garnis , « la mécanique du harcèlement et de la violence conjugale ». La Part absente (Stock) de Rachida Brakni est lue par Ju lit Les Mots comme une interrogation sur le sens de l'intégration.

Totalitarismes et pouvoirs L'actualité politique mondiale infuse plusieurs récits. L'Héritage (Gallimard) de Jonathan Littell est présenté par France info comme une « plongée kafkaïenne » vingt ans après Les Bienveillantes , et Chronique d'un royaume perdu (Grasset) d'Ananda Devi explore, selon Ton pied dans la mode , les structures de pouvoir héritées de la colonisation à l'île Maurice.

Réception critique

Les avis se répartissent largement entre enthousiasmes nets et réserves mesurées. Chronique d'un royaume perdu (Grasset) suscite un accueil contrasté chez Mes écrits d'un jour , qui salue « un début prometteur » avant de juger la suite « laborieuse, parfois éprouvante ».

À l'inverse, L'Héritage (Gallimard) rencontre une réception unanimement élogieuse saluée par France info comme un grand roman politique. Tuer le vieux (Flammarion) bénéficie d'un accueil sans réserve de la part de Télérama .

En matière de polar et thriller, Et ce champ devint le monde entier (Editions du Typhon) de Dola de Jong laisse Tu vas t'abimer les yeux perplexe face à une « structure nébuleuse », tandis que Le Nord-sud (Asphalte) d'Anne Secret déçoit Aux Bouquins Garnis par un manque d'énergie.

Ces écarts de réception, entre coups de cœur affirmés et déceptions assumées, confirment la diversité des goûts qui traverse cette rentrée.

Pour toujours pouvoir danser (Actusf) de Lorelei Lenn, novella saluée pour son travail linguistique, laisse De l'autre côté des livres en quête d'une émotion qui ne vient pas tout à fait, quand Le nocher des livres y voit un texte « très sympathique dans son ton et son propos », qui aborde « de nombreux thèmes capitaux » avec légèreté malgré un rythme jugé inégal. Artefact (Recamier) de Laure Rollier convainc pleinement MaVoixAuChapitre , qui salue une « intrigue psychologique tout en finesse » et une « véritable réussite » à découvrir. Enfin, Bataille au procès (Maurice Nadeau) de Patrice Trigano, consacré à Georges Bataille, séduit La viduité malgré « d'indéniables réserves », pour « un bel exercice de vulgarisation » lu avec plaisir et légèreté.

À ton éveil, fends la cosse (L'Atalante) de Becky Chambers ( A Psalm for the Wild-Built ) suscite l'enthousiasme chez Critiques de Yuyine , qui y voit « un coup de cœur » et « une ode magnifique à la vie », tandis que Les Blablas de Tachan salue le passage d'une lecture d'abord jugée ennuyeuse à un « passionnant débat philosophique sur la vie et la peine de vivre ». Ce que nous pouvons savoir (Gallimard) de Ian McEwan, situé dans un Royaume-Uni du XXIIe siècle à la recherche d'un poème disparu, est salué par Télérama comme un « roman virtuose », entre enquête littéraire et exploration de l'âme humaine.

Sources les plus actives

188 contributions recensées cette semaine (158 avis, 16 podcasts, 14 vidéos).

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Par Nicolas Gary

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