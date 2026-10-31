Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

L'âge déraisons Les Deux Magots 2026 Lectures renversantes
#Presse

Dictatures, familles et vertiges narratifs : la semaine des voix multiples

Dictatures, secrets de famille, violences intimes et récits à plusieurs voix : du 23 au 29 octobre, la critique littéraire a exploré les fractures du présent. Hemley Boum, Nina Bouraoui, Julia Kerninon et Anne Godard dominent les débats, entre presse, blogs, podcasts et vidéos. Des enthousiasmes aux réserves, cette revue de la semaine, fondée sur les contributions recensées par Bibliosurf, dessine une cartographie vivante des lectures actuelles.

Le 31/10/2026 à 14:35 par Nicolas Gary

|

Publié le :

31/10/2026 à 14:35

Nicolas Gary

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

Cette revue s’appuie sur les chroniques, articles, podcasts et vidéos recensés par Bibliosurf entre le 23 et 29 octobre 2026. Les titres cités sont retenus selon leur fréquence d’apparition, la diversité des sources et la convergence des thèmes critiques.

Les titres les plus discutés

# Titre Auteur Mentions Sources dominantes
1 ★ Nos vies sauvages(Gallimard) Hemley Boum 5 vidéos · presse · blogs
2 ★ Championne(JC Lattès) Nina Bouraoui 4 blogs · presse · vidéos
3 ★ La dernière des Wilberforce(L'Iconoclaste) Julia Kerninon 4 blogs · presse · vidéos
4 ★ Nous aussi(Actes sud) Anne Godard 4 blogs · podcasts · vidéos
5 ★ Le livre des souterrains(Sous-sol) Phoebe Hadjimarkos Clarke 3 blogs · podcasts

Romans en vue

Dans Nos vies sauvages (Gallimard) d'Hemley Boum, la fresque camerounaise déploie son dispositif choral autour de Ndolo Elimbi, avocate emprisonnée, et de Zeinabou, commissaire au service du régime qu'elle combat. L'humanité y voit « la radiographie d'un pays mangé par la corruption », tandis que la chaîne Afrolivresque interroge frontalement la possibilité d'être libre sous une dictature, et LADIES MÉDIA salue le prix Landerneau des lecteurs 2026 obtenu par Hemley Boum.

Le geste obstiné d'une enfance algérienne traverse Championne (JC Lattès) de Nina Bouraoui, où Les livres de K79 salue « un roman intransigeant sur la condition de la femme », écho repris en vidéo par Les livres de K79 , pendant que Libération recueille la parole de l'autrice sur l'adolescence.

Sur une presqu'île bretonne, La dernière des Wilberforce (L'Iconoclaste) de Julia Kerninon rassemble deux familles hantées par des disparitions, et Sur mes brizées loue « une belle tension narrative ».

Ces trois titres rejoignent cette semaine un classement où ils n'apparaissaient pas, aux côtés de Nous aussi (Actes sud) d'Anne Godard, chronique familiale portée par le pronom « on », couronnée par le prix Décembre selon Society Debrief , analysée en podcast sur De vive(s) voix , et saluée par La Constellation Livresque de Cassiopée comme un texte qui « parle d'un sujet grave d'une façon magistrale », ainsi que par Ma collection de livres .

Enfin Le livre des souterrains (Sous-sol) de Phoebe Hadjimarkos Clarke divise : quand En attendant Nadeau évoque un « roman mille-feuilles », Le bouquineur avoue n'y avoir « retiré aucun plaisir », tension qu'éclaire l'entretien donné sur QWERTZ .

Thématiques de la semaine

Mémoire et secrets de famille Plusieurs romans de la semaine explorent les non-dits qui fissurent les cellules familiales. Dans Une toute petite fissure (Quartier libre), Claire Griois, selon Ma collection de livres , confirme son talent pour dire « les failles qu'on ne veut pas voir ». La Gouvernante Suédoise (Arléa) de Marie Sizun est quant à elle décrite par Tu vas t'abimer les yeux comme une saga de secrets de famille particulièrement généreuse. Du côté de Premier sang (Albin Michel), Mes Lectures du Dimanche salue l'hommage pudique d'Amélie Nothomb à son père.

Violences intimes et sociales La violence, qu'elle soit conjugale, incestueuse ou sociale, irrigue de nombreuses lectures. Tuer le vieux (Flammarion) de Daria Marx est pour Télérama « un premier roman impressionnant » sur l'inceste, tandis que Dans la jungle (L'Iconoclaste) d'Adeline Dieudonné démonte, selon Aux Bouquins Garnis , « la mécanique du harcèlement et de la violence conjugale ». La Part absente (Stock) de Rachida Brakni est lue par Ju lit Les Mots comme une interrogation sur le sens de l'intégration.

Totalitarismes et pouvoirs L'actualité politique mondiale infuse plusieurs récits. L'Héritage (Gallimard) de Jonathan Littell est présenté par France info comme une « plongée kafkaïenne » vingt ans après Les Bienveillantes , et Chronique d'un royaume perdu (Grasset) d'Ananda Devi explore, selon Ton pied dans la mode , les structures de pouvoir héritées de la colonisation à l'île Maurice.

Réception critique

Les avis se répartissent largement entre enthousiasmes nets et réserves mesurées. Chronique d'un royaume perdu (Grasset) suscite un accueil contrasté chez Mes écrits d'un jour , qui salue « un début prometteur » avant de juger la suite « laborieuse, parfois éprouvante ».

À l'inverse, L'Héritage (Gallimard) rencontre une réception unanimement élogieuse saluée par France info comme un grand roman politique. Tuer le vieux (Flammarion) bénéficie d'un accueil sans réserve de la part de Télérama .

En matière de polar et thriller, Et ce champ devint le monde entier (Editions du Typhon) de Dola de Jong laisse Tu vas t'abimer les yeux perplexe face à une « structure nébuleuse », tandis que Le Nord-sud (Asphalte) d'Anne Secret déçoit Aux Bouquins Garnis par un manque d'énergie.

Ces écarts de réception, entre coups de cœur affirmés et déceptions assumées, confirment la diversité des goûts qui traverse cette rentrée.

Pour toujours pouvoir danser (Actusf) de Lorelei Lenn, novella saluée pour son travail linguistique, laisse De l'autre côté des livres en quête d'une émotion qui ne vient pas tout à fait, quand Le nocher des livres y voit un texte « très sympathique dans son ton et son propos », qui aborde « de nombreux thèmes capitaux » avec légèreté malgré un rythme jugé inégal. Artefact (Recamier) de Laure Rollier convainc pleinement MaVoixAuChapitre , qui salue une « intrigue psychologique tout en finesse » et une « véritable réussite » à découvrir. Enfin, Bataille au procès (Maurice Nadeau) de Patrice Trigano, consacré à Georges Bataille, séduit La viduité malgré « d'indéniables réserves », pour « un bel exercice de vulgarisation » lu avec plaisir et légèreté.

À ton éveil, fends la cosse (L'Atalante) de Becky Chambers ( A Psalm for the Wild-Built ) suscite l'enthousiasme chez Critiques de Yuyine , qui y voit « un coup de cœur » et « une ode magnifique à la vie », tandis que Les Blablas de Tachan salue le passage d'une lecture d'abord jugée ennuyeuse à un « passionnant débat philosophique sur la vie et la peine de vivre ». Ce que nous pouvons savoir (Gallimard) de Ian McEwan, situé dans un Royaume-Uni du XXIIe siècle à la recherche d'un poème disparu, est salué par Télérama comme un « roman virtuose », entre enquête littéraire et exploration de l'âme humaine.

Sources les plus actives

188 contributions recensées cette semaine (158 avis, 16 podcasts, 14 vidéos).

Source Type Chroniques
Benzine Magazine blog 7
Le Monde presse 7
Libération presse 6
Ma collection de livres blog 5
Télérama presse 5
Mes Lectures du Dimanche blog 4
Tu vas t'abimer les yeux blog 4
En attendant Nadeau blog 4
Mes écrits d'un jour blog 3
K-libre blog 3

 

 

s

 

 
 

 

Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com

Commenter cet article

 

Ce que nous pouvons savoir

Ian McEwan

Paru le 22/10/2026

432 pages

Editions Gallimard

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073119445
9782073119445
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Nos vies sauvages

Hemley Boum

Paru le 20/08/2026

336 pages

Editions Gallimard

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073123794
9782073123794
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Nous aussi

Anne Godard

Paru le 19/08/2026

237 pages

Actes Sud Editions

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782330225575
9782330225575
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Pour toujours pouvoir danser

Lorelei Lenn

Paru le 24/09/2026

120 pages

ActuSF

11,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782376867548
9782376867548
© Notice établie par ORB
plus d'informations

La dernière des Wilberforce

Julia Kerninon

Paru le 20/08/2026

278 pages

Iconoclaste (l')

21,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782378805944
9782378805944
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Artefact

Laure Rollier

Paru le 08/10/2026

288 pages

Editions Récamier

21,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385771713
9782385771713
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Le livre des souterrains

Clarke phoebe Hadjimarkos, Phoebe Hadjimarkos-Clarke

Paru le 20/08/2026

336 pages

Editions du sous-sol

21,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386630118
9782386630118
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Championne

Nina Bouraoui

Paru le 19/08/2026

288 pages

Jean-Claude Lattès

20,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782709676236
9782709676236
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Bataille au procès

Patrice Trigano

Paru le 21/08/2026

136 pages

Editions Maurice Nadeau

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782862316857
9782862316857
© Notice établie par ORB
plus d'informations

A ton éveil, fends la cosse

Becky Chambers trad. Marie Surgers

Paru le 15/10/2026

528 pages

L'Atalante Editions

23,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791036002748
9791036002748
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

IA, exils et Thélyson Orélien : une semaine littéraire sous tension

Entre le 18 et le 24 septembre 2026, la revue du web littéraire s’appuie sur 243 contributions recensées par Bibliosurf : 201 avis, 14 podcasts et 28 vidéos. Romans de rentrée, controverses, exils, mémoire, violences et récits noirs composent une semaine où Thélyson Orélien domine très largement les discussions, devant Chuck Wendig, Philippe Jaenada, Franck Thilliez et Abdellah Taïa, au fil d’une réception critique particulièrement dense.

25/09/2026, 11:07

ActuaLitté

Secrets, noyades, mémoire : les romans qui marquent la semaine

Du 4 au 10 septembre 2026, la revue du web littéraire scrute les livres qui ont le plus circulé parmi les chroniqueurs, journalistes, podcasteurs et vidéastes recensés par Bibliosurf. Laura Kasischke domine les échanges devant Caryl Férey, Julia Kerninon, Clémentine Mélois et Amélie Nothomb, dans une semaine traversée par la disparition, les secrets de famille, la mémoire des objets et les violences enfouies. La réception critique reste partagée.

18/09/2026, 17:30

ActuaLitté

Kasischke, Férey, Nothomb : les livres qui font parler la rentrée

Du 4 au 10 septembre 2026, la revue du web littéraire scrute les livres qui ont le plus circulé parmi les chroniqueurs, journalistes, podcasteurs et vidéastes recensés par Bibliosurf. Laura Kasischke domine les échanges devant Caryl Férey, Julia Kerninon, Clémentine Mélois et Amélie Nothomb, dans une semaine traversée par la disparition, les secrets de famille, la mémoire des objets et les violences enfouies. La réception critique reste partagée.

11/09/2026, 11:37

ActuaLitté

Immeubles clos, disparitions et fractures sociales cette semaine

Du 3 au 9 juillet 2026, la revue du web littéraire observe une semaine dominée par les récits d’enquête, les disparitions, les fractures sociales et les mémoires douloureuses. Entre Christine Lapostolle, Chris Pavone, Gabriel Tallent, Pauline Clavière et Didier Decoin, les discussions critiques dessinent une rentrée de l’ombre, portée par les blogs, les podcasts et quelques vidéos.

11/07/2026, 17:10

ActuaLitté

Enquêtes, secrets et emprise : quelles lectures ont marqué la semaine ?

Du 27 juin au 3 juillet 2026, les chroniques recensées par Bibliosurf font émerger une semaine dominée par les enquêtes, les tensions familiales et les récits d’emprise. Laura Alcoba arrive en tête des titres les plus commentés, suivie de Florence Jou, Moa Herngren, Piergiorgio Pulixi et Patrick Radden Keefe, dans une réception nourrie par la presse, les blogs, les podcasts et les vidéos.

03/07/2026, 16:48

ActuaLitté

Inceste, esclavage, pouvoir : les lectures qui ont marqué la semaine

Du 12 au 18 juin 2026, les chroniques recensées par Bibliosurf dessinent une semaine de lectures traversée par les violences intimes, les mémoires coloniales et les mécanismes du pouvoir. Douglas Kennedy, Romain Lemire et Gayl Jones dominent les échanges, tandis que les blogs, la presse, les podcasts et les vidéos font émerger des réceptions parfois très contrastées.

26/06/2026, 11:22

ActuaLitté

De Douglas Kennedy à Romain Lemire : Mémoires enfouies, destins croisés et voix retrouvées

Du 12 au 18 juin, les chroniques recensées par Bibliosurf font remonter des récits hantés par les mémoires enfouies, les violences intimes et les fractures politiques. De Douglas Kennedy à Gayl Jones, les livres les plus commentés de la semaine composent un paysage romanesque traversé par les identités fragiles, les héritages coloniaux et les voix qui cherchent à se reconstruire. 

20/06/2026, 17:51

ActuaLitté

Fleurs, eau, fantômes : une semaine entre urgence et mémoire

Fidèle au rendez-vous, Bibliosurf propose tous les vendredis un panorama des livres qui agitent le web – chroniques, articles, podcasts et autres vidéos (période du 5 au 11 juin 2026). Les titres cités sont retenus selon leur fréquence d’apparition, la diversité des sources et la convergence des thèmes critiques.

12/06/2026, 17:21

ActuaLitté

Julia Lepère, ce premier roman qui affole déjà la critique

Entre premiers romans à forte empreinte, thrillers psychologiques et récits familiaux hantés, la semaine critique recensée par Bibliosurf dessine une cartographie contrastée des lectures. Du 28 mai au 3 juin 2026, 184 contributions — avis, podcasts et vidéos — font émerger quelques titres phares, de La mer et son double à Toutes les nuances de la nuit.

05/06/2026, 09:18

ActuaLitté

Douglas Kennedy et Michael Connelly agitent le web littéraire

Chaque semaine, Bibliosurf signe sur ActuaLitté une chronique inédite qui prend le pouls du web littéraire. Avec Revue du web, retrouvez les titres les plus commentés, débattus et remarqués — parfois remarquables — à travers les chroniques, articles, podcasts et vidéos diffusés en ligne. Cette sélection, consacrée à la semaine du 21 au 27 mai 2026, s’appuie sur les contenus recensés, en tenant compte de leur fréquence d’apparition, de la diversité des sources et des convergences critiques observées.

29/05/2026, 11:12

ActuaLitté

Mémoire troublée et silences collectifs : les romans explorent nos zones d'ombre

Chaque semaine, Bibliosurf propose une chronique inédite sur ActuaLitté, prenant le poul du web littéraire. Avec Revue du web, découvrez les tendances à travers les chroniques, articles, podcasts et vidéos diffusés en ligne : les titres les plus discutés, débattus et remarqués (voire remarquables), qui ont agité le net. (semaine du 14 au 20 mai)

22/05/2026, 10:45

ActuaLitté

Revue du web : entre révélations posthumes et emprise domestique, une semaine littéraire dense

Avec l’aide précieuse de Bibliosurf, ActuaLitté inaugure une nouvelle rubrique : Revue du web. Chaque semaine un tour d’horizon des ouvrages les plus discutés et débattus, mais également à travers les chroniques, articles, podcasts et vidéos recensés entre le 5 et le 11 mai 2026. Une exploration de la Toile littéraire qui présente les tendances, même les plus subtiles.

15/05/2026, 10:39

Autres articles de la rubrique Médias

ActuaLitté

James Salter, De Gaulle, Léon XIV : comment interroger l’Histoire

Chaque semaine, la Booksletter, publiée avec le soutien de l’Association Les Amis de Books, explore l’actualité internationale des livres et des idées. Biographies, essais, enquêtes et regards critiques sur l’histoire ou la société composent cette revue de presse. Reprise par ActuaLitté, elle invite à découvrir des ouvrages parus à l’étranger, à confronter les points de vue et à suivre les débats qui traversent le monde de l’édition en mouvement.

31/10/2026, 14:29

ActuaLitté

Un crime de braves gens, de George Marbeck, adapté par Vincent Le Port

Pour son quatrième long-métrage, titré Hautefaye, Vincent Le Port adaptera un ouvrage de George Marbeck, Un crime de braves gens (L'Harmattan, 2012). Le livre revenait sur l'affaire de Hautefaye, en Dordogne : en 1870, un jeune notable avait été lynché et brûlé vif après avoir été pris, à tort, pour un Prussien.

30/10/2026, 12:18

ActuaLitté

De Virginia Woolf à Fukushima, France Culture fait vivre la littérature en direct

France Culture proposera six rendez-vous de fiction radiophonique entre le 31 octobre et le 29 novembre 2026. Au programme : comédie absurde, adaptations littéraires, correspondances d'écrivains et théâtre contemporain. La station entend également mettre en lumière les professionnels de la création sonore.

29/10/2026, 15:30

ActuaLitté

Après 10 ans d'existence, la revue TétrasLire en difficulté

TétrasLire, « le magazine qui donne des ailes à la lecture », ne veut pas se résoudre au chant du cygne, après plusieurs mois de difficultés économiques et d'impressions bloquées. La revue avance une campagne de soutien afin de convaincre plus d'abonnés et ainsi relancer la production pour la fin d'année.

29/10/2026, 11:43

ActuaLitté

Mortelle Adèle débarque tous les samedis matins sur Gulli

Après avoir conquis des millions de lecteurs, Mortelle Adèle s’apprête à faire ses premiers pas à l’écran. Produite par GO-N Productions avec Gulli, cette adaptation sera diffusée chaque samedi à 9h45, dès le 14 novembre.

28/10/2026, 14:57

ActuaLitté

Sagesse, humanisme et amour dans La Grande librairie

Augustin Trapenard nous emportera pour une nouvelle émission, ce 28 octobre à 21h05 sur France 5, avec un programme des plus alléchants. Cette semaine, dans La Grande Librairie, de la sagesse, de l’humanisme et de l’amour. Des livres, surtout, dont on n’a pas fini de faire le tour !

28/10/2026, 09:33

ActuaLitté

Sur Arte, Marie Darrieussecq et Titiou Lecoq saluent Virginia Woolf

Documentaire de la collection « Avant/après », Virginia Woolf, un lieu à soi, une voix pour toutes interroge l'héritage de l'œuvre de l'autrice britannique, figure féministe incontournable. Lise Baron (Marguerite, l'écriture et la vie, Michel Foucault, le philosophe et le poisson rouge) a invité, pour l'occasion, quelques autrices contemporaines...

27/10/2026, 14:40

ActuaLitté

Julia Ducournau va adapter Mon vrai nom est Elisabeth, le best-seller d'Adèle Yon

Après Grave, Titane et Alpha, Julia Ducournau va porter à l'écran Mon vrai nom est Elisabeth, le premier livre d'Adèle Yon. Publiée en 2025 aux éditions du Sous-sol, cette enquête familiale sur une femme internée et lobotomisée s'est vendue à près de 240.000 exemplaires selon Edistat, et a été traduite en 21 langues. 

26/10/2026, 17:59

ActuaLitté

Cette semaine, France Culture convie Blutch, Christine Angot et Léa Murawiec

Changer de face avec Blutch ou changer de nom avec Christine Angot : sur France Culture, en cette semaine du lundi 26 octobre au dimanche 1er novembre, tous les possibles sont ouverts. À l'occasion du festival Les Utopiales, à Nantes, la station enregistre aussi une émission en direct, avec l'autrice de bandes dessinées Léa Murawiec.

26/10/2026, 09:32

ActuaLitté

Hannah Arendt, black blocs et IA : des lectures qui dérangent

Chaque semaine, la Booksletter explore les livres publiés à travers le monde, entre essais, romans, biographies et sciences humaines. Relancée par l’association Les Amis de Books, cette revue de lecture fait circuler les idées au-delà des frontières et confronte les ouvrages aux débats de notre époque. Une invitation à découvrir des auteurs, des enquêtes et des récits parfois absents des radars éditoriaux français, sans perdre le goût de la discussion et de la curiosité.

24/10/2026, 15:18

ActuaLitté

Jean-Paul Dubois : depuis 30 ans, cet homme se cache derrière ses romans

Claire Chazal reçoit l'écrivain Jean-Paul Dubois et son éditeur Olivier Cohen, fondateur des éditions de L'Olivier, dans un nouveau numéro d'Au bonheur des livres, diffusé ce vendredi 23 octobre à 23h sur Public Sénat. 

23/10/2026, 14:28

ActuaLitté

Une famille : France TV diffuse le périple intime de Christine Angot

Produit par Le Bureau et réalisé par Christine Angot elle-même, Une famille revient sur le voyage dans l'est effectué par l'autrice, sur les traces d'un passé douloureux, dont les conséquences se font toujours sentir. France 4 diffusera le documentaire le lundi 9 novembre, à 21h, lequel sera aussi disponible sur la plateforme france.tv.

22/10/2026, 09:06

ActuaLitté

Enfin une utilité à Facebook : un manuscrit de 1524 retrouvé en Italie

Une association italienne pensait annoncer une bonne nouvelle : le retour d’un manuscrit vieux de cinq siècles dans les archives d’une paroisse. Sa publication sur Facebook a finalement déclenché une enquête des carabiniers. Le volume, daté de 1524 et dont le prix de vente était fixé à 5000 €, a été restitué à l’archidiocèse de Pérouse-Città della Pieve. Un bibliophile est mis en cause pour recel de biens culturels.

21/10/2026, 14:27

ActuaLitté

Pourquoi Hollywood s'intéresse de plus en plus aux romans déjà publiés

Les catalogues retiennent davantage l’attention que les manuscrits à paraître. Selon une étude de Rightscenter publiée le 20 octobre, près de deux vérifications de droits sur trois concernent des titres d’au moins trois ans. Un indicateur d’intérêt, et non des adaptations signées.

21/10/2026, 14:09

ActuaLitté

Lire l'époque, la rubrique de Bibliosurf, publie son 100ᵉ article

Vendredi 30 octobre, la rubrique « Lire l'époque » de Bibliosurf publiera son 100ᵉ article. Elle est née en

juin dernier.

21/10/2026, 11:27

ActuaLitté

Brigitte Fontaine, artiste insulaire et insolite, dans Le Grand BaZH.art

Chanteuse, comédienne, poétesse, romancière... Impossible de classer Brigitte Fontaine, tant ses modes d'expression sont multiples. L'artiste totale est au centre d'un épisode de l'émission Le Grand BaZH.art, diffusé sur France 4 le lundi 9 novembre prochain à 23h30 et disponible sur la plateforme france.tv.

21/10/2026, 10:03

ActuaLitté

Jean-Christophe Rufin ouvre une Conversation française avec Fabien Roussel

Sur LCP, l'émission Conversation française anime le dialogue entre des personnalités politiques et des auteurs et autrices. Le jeudi 29 octobre, à 20h30, la chaine diffusera la discussion entre Fabien Roussel, secrétaire national du Parti Communiste Français, et Jean-Christophe Rufin, Prix Goncourt pour Rouge Brésil (Gallimard, 2001).

20/10/2026, 10:52

ActuaLitté

Emma Marsantes, Ian McEwan et Catherine Meurisse sur France Culture

Le Book Club, la Série Fiction ou encore l'Instant Poésie : les rendez-vous habituels des amateurs et amatrices de littérature, de BD et de récits divers et variés sont bien en place sur France Culture. Dans la semaine du lundi 19 octobre au dimanche 25 octobre, les voix d'Emma Marsantes, Ian McEwan, Benoît Jacques ou encore Catherine Meurisse se feront entendre via la station...

19/10/2026, 09:45

ActuaLitté

Comment la photographie a affuté le regard de l'écrivain Émile Zola

Le bicentenaire de la photographie est aussi l'occasion, sur Arte, d'évoquer une figure littéraire, et non des moindres, en la personne d'Émile Zola. L'auteur de L'assommoir fut par ailleurs un photographe émérite, fasciné par cette nouvelle technologie, dont l'influence se fit ressentir jusque dans ses textes. Un documentaire de Daniel Ablin revient sur cette passion particulière.

15/10/2026, 12:39

ActuaLitté

Céline Sallette incarne Louise Michel dans un film destiné à France Télévisions

Le clap de début de tournage du téléfilm Louise Michel, l'insurgée a retenti le 13 octobre dernier dans la région Occitanie, annonce le groupe France Télévisions. L'institutrice, autrice et figure anarcha-féministe est incarnée à l'écran par l'actrice Céline Sallette (Mais vous êtes fous, Le Système Victoria...).

15/10/2026, 10:39

ActuaLitté

Delphine Horvilleur  et Luz  invités du bonheur des livres de Claire Chazal

Dans Public Sénat, ce vendredi 16 octobre à 23h, Claire Chazal recevra Delphine Horvilleur  et Luz, avec pour thématique : « Écrire contre les ruines. » Que faire, que dire, après le traumatisme de catastrophes humaines ou historiques ? 

14/10/2026, 17:03

ActuaLitté

Les disparus des Argonnes, d'après le roman de Julie Peyr, en novembre sur France 2

Annoncée en début d'année, l'adaptation du roman Les disparus des Argonnes, de Julie Peyr, paru aux éditions des Équateurs, se concrétise. La diffusion est prévue, sur France 2, à partir du mercredi 4 novembre, à 21h10, ainsi que sur la plateforme france.tv, dès le vendredi 30 octobre.

14/10/2026, 11:56

ActuaLitté

Mots, noms et familles : La Grande librairie parle d'héritage

Rendez-vous ce mercredi 14 octobre, à 21h05 sur France 5, pour une nouvelle édition de La Grande Librairie. Autour d’Augustin Trapenard, Leïla Slimani, Christine Angot, Emma Marsantes et Boris Bergmann exploreront ce que l’on reçoit, subit ou lègue : un nom, une faute, l’absence d’un père. Vincent Lindon prolongera ces interrogations à la BnF, devant les manuscrits des Misérables de Victor Hugo, à l’occasion de leur nouvelle adaptation au cinéma.

13/10/2026, 09:44

ActuaLitté

Cette semaine sur France Culture : Diaty Diallo, Nour Elassy et Chloé Delaume

France Culture, entre le lundi 12 octobre et le dimanche 18 octobre, invite les auditeurs et auditrices à se perdre dans les littératures. Pour retrouver le goût de la jeunesse, avec Diaty Diallo, un abri poétique, aux côtés de Nour Elassy et Natasha Kanapé Fontaine, ou encore la radicalité féministe, avec Chloé Delaume, Anne-Sophie Mercier et Valerie Solanas.

12/10/2026, 10:45

ActuaLitté

Edgar Allan Poe, George Sand et Fred Vargas : leurs œuvres à écouter sur France Culture

En octobre, France Culture consacre une partie de sa programmation aux polars et aux récits fantastiques. Plusieurs œuvres littéraires sont proposées en feuilletons radiophoniques, dont Double assassinat dans la rue Morgue, d’Edgar Allan Poe, Le Château de Pictordu, de George Sand, et Debout les morts, de Fred Vargas. Quatre textes d’autrices françaises de romans policiers complètent cette sélection, diffusée à l’antenne et sur l’application Radio France.

 

09/10/2026, 17:11

ActuaLitté

Sur Arte, un documentaire s'empale pour la figure de Dracula

Figure parmi les plus célèbres de la littérature horrifique, aux côtés de la créature de Frankenstein et de Mr. Hyde, Dracula nourrit encore les imaginaires, plus d'un siècle après la parution du roman de Bram Stoker, en 1897. Sur Arte, un documentaire promet de raconter « la véritable histoire » du vampire... 

07/10/2026, 09:42

ActuaLitté

La Grande Librairie : six écrivains pour raconter la guerre et ses blessures

Cette semaine, La Grande Librairie réunit des écrivains autour d'une même interrogation : que peuvent les mots face au chaos ? Giuliano da Empoli, Olivier Rolin, Claude Guibal, Delphine Horvilleur et Olivier Grondeau seront notamment présents pour évoquer la guerre, la violence, la surveillance ou encore la captivité. Patrick Modiano participera également à un « Droit dans les yeux » inédit, tandis que l'émission fera étape à Lyon et retrouvera Maria Pourchet autour de Romain Gary.

05/10/2026, 17:51

ActuaLitté

Être président, est-ce encore possible ?

Le prochain numéro du Banquet, présenté par Anna Cabana avec Christophe Ono-dit-Biot, sera diffusé dimanche 11 octobre à 19h35 sur LCP. Intitulée « Président : un métier impossible ? », l’émission réunira Bernard-Henri Lévy, Catherine Nay, Benjamin Morel et Astrid Roucher pour interroger l’exercice du pouvoir présidentiel, entre attentes placées dans la fonction, contraintes institutionnelles et sentiment d’impuissance.

05/10/2026, 16:32

ActuaLitté

À l'est d'Eden : Florence Pugh sur les terres littéraires de Steinbeck

La série À l'est d'Eden est disponible sur Netflix depuis le 1er octobre. Avant sa diffusion, Florence Pugh et Zoe Kazan se sont rendues à la Bibliothèque du Congrès, où les attendaient plusieurs pièces liées à John Steinbeck : premières éditions signées du roman, pages manuscrites des Raisins de la colère et ouvrages anciens sur la vallée de Salinas. Une rencontre avec les collections qui prend un relief particulier pour la scénariste, petite-fille d’Elia Kazan, réalisateur du film de 1955.

05/10/2026, 13:23

ActuaLitté

Revue des Deux Mondes : Philippe Muray, notre contemporain

Il y a vingt ans, Philippe Muray disparaissait. Vingt ans, c’est trop pour un polémiste. Les querelles vieillissent et les contemporains auxquels on taillait un costume disparaissent eux aussi. Muray aurait donc pu ressembler à ces vieux vases de grands mères dont on ne sait trop que faire… Mais non, force est de constater qu’il est toujours d’une actualité de pleine forme.

05/10/2026, 10:33

ActuaLitté

France Culture invite Anne Godard, Amandine Agić et Philippe Artières

Du lundi 5 au dimanche 11 octobre, la station France Culture convie une pléthore d'auteurs et d'autrices pour évoquer leurs œuvres ou celle des autres. Il sera ainsi question de Tolkien, d'un certain Prix Nobel de Littérature ou encore de la guerre de Yougoslavie. Poésie, lecture et adaptation théâtrale sont aussi de la partie...

05/10/2026, 09:13

ActuaLitté

VisionQuest : Vision retrouve Ultron et son fils dans le trailer final

Marvel remet Vision face à Ultron, à moins de deux semaines de l’arrivée de VisionQuest sur Disney+. Une nouvelle bande-annonce précise l’intrigue de cette série, dernier volet du triptyque ouvert par WandaVision. Pour les lecteurs de comics, son titre renvoie aussi à un récit majeur signé John Byrne à la fin des années 1980.

03/10/2026, 15:49

ActuaLitté

Le Petit Prince : une nouvelle adaptation pour faire revivre l’œuvre de Saint-Exupéry

Après le film d’animation de Mark Osborne en 2015, Le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry s’apprête à retrouver le grand écran dans une version mêlant prises de vues réelles et effets visuels. Le projet réunira le réalisateur de The Imitation Game, Morten Tyldum, et le scénariste de Slumdog Millionaire, Simon Beaufoy.

01/10/2026, 16:03

ActuaLitté

Morgane Moncomble : deux romans, deux adaptations, un phénomène éditorial

Disney+ a officialisé, le 28 septembre dernier, le casting d’Un automne pour te pardonner, adaptation du premier tome de la saga Seasons de Morgane Moncomble. Alors que le tournage a débuté cet été, le projet vient s’ajouter à une autre adaptation annoncée quelques mois plus tôt par France Télévisions. En 2026, deux romans de Morgane Moncomble prennent le chemin des écrans, tandis que l’autrice continue d’élargir sa présence en librairie.

30/09/2026, 16:22

ActuaLitté

Icebreaker : le phénomène BookTok de Hannah Grace adapté en série par Netflix

Après avoir conquis les librairies et les réseaux sociaux, Icebreaker va passer à l’écran. Netflix prépare une série tirée de la romance sportive de Hannah Grace, premier volume de la saga Maple Hills. Publié en France chez BMR en 2023, dans une traduction de Madeleine Petit, le roman met en scène une patineuse artistique et le capitaine d’une équipe universitaire de hockey contraints de partager la même glace. Daisy Jelley et Connor Simos incarneront Anastasia « Stassie » Allen et Nate Hawkins.

29/09/2026, 17:33

ActuaLitté

La Grande Librairie : cette semaine, mères, mémoire et héritage

Cette semaine, dans La Grande Librairie, des vies imparfaites et des actes manqués ! Augustin Trapenard nous donne rendez-vous ce 30 septembre, à 21h05 sur France 5, en compagnie de ses invités.

29/09/2026, 15:38

Top Articles

Rebecca Yarros met les bons sentiments en tête des ventes de livres “Shakespeare était une femme noire” : quatre siècles et demi d’histoire littéraire à Washington Thélyson Orélien : la Fnac réexaminera la situation, Grasset ridiculisé “Alexandre Dumas n’avait pas d’IA, mais il était aidé” : un nouveau prix littéraire voit le jour
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.