James Salter, De Gaulle, Léon XIV : comment interroger l’Histoire

James Salter, ancien pilote de chasse devenu écrivain admiré de ses pairs ; de Gaulle porté à l’écran, avec ses libertés historiques ; le pape Léon XIV au cœur d’une enquête péruvienne ; le Weather Underground raconté de l’intérieur ; et les paysans, longtemps relégués à la marge du récit du progrès : cette semaine, la Booksletter traverse la littérature, le cinéma, la religion, la contestation politique et la sociologie à travers cinq parutions.

Biographie - Toutes les vies de James Salter

James Salter: Pilot, Screenwriter, Novelist (« James Salter. Pilote, scénariste, romancier »), de Jeffrey Meyers, Louisiana State University Press, 2024.

Avant de se consacrer aux lettres, James Salter (1925-2015) avait été pilote de chasse pendant la guerre de Corée. Sa carrière ne se résume pourtant ni à cette expérience militaire ni à ses romans : il a également écrit pour le cinéma, signé des nouvelles, des mémoires et des récits de voyage. Cette diversité de parcours nourrit la biographie que lui consacre Jeffrey Meyers, qui l’a personnellement connu durant ses dernières années.

Admiré par de nombreux écrivains, Salter demeure surtout célèbre pour la précision et la puissance évocatrice de sa prose. Meyers rapproche notamment son univers des œuvres de Francis Scott Fitzgerald et d’Ernest Hemingway, tout en examinant la part de ses expériences personnelles dans sa fiction. Son livre cherche ainsi à faire connaître une œuvre longtemps mieux reconnue par les auteurs que par le grand public. Lire l’article.

Cinéma - La Bataille de Gaulle vue par un historien anglais

La Bataille de Gaulle, film en deux parties (L’Âge de fer et J’écris ton nom), réalisé par Antonin Baudry, 2026.

Avec Simon Abkarian dans le rôle du général, le diptyque d’Antonin Baudry a rencontré un large public lors de sa sortie en juin 2026. Son succès soulève une question familière aux adaptations historiques : jusqu’où un cinéaste peut-il remodeler les événements pour leur donner la force d’un récit ?

L’historien britannique Richard Vinen s’est penché sur cette représentation de la France libre. Dans le Times Literary Supplement, il reconnaît la vraisemblance du personnage central, mais reproche à la mise en scène de privilégier parfois l’effet dramatique au détriment de la nuance. Il s’arrête notamment sur la place accordée à la bataille de Bir Hakeim et sur la lecture historique que le film propose aux spectateurs. Lire l’article.

Bestseller - Le pape et les loups

El pastor y los lobos (« Le berger et les loups »), de Santiago Roncagliolo, Seix Barral, 2026.

Élu pape sous le nom de Léon XIV, Robert Prevost a passé une grande partie de sa vie religieuse au Pérou. Ce parcours a inspiré à l’écrivain péruvien Santiago Roncagliolo une enquête qui a rencontré un important succès lors de la Foire internationale du livre de Lima. L’auteur y retrace la trajectoire d’un homme discret, confronté aux tensions qui traversent l’Église catholique.

Le titre emprunte son opposition entre le berger et les loups à l’imaginaire chrétien. Dans sa critique publiée par El Montonero, Javier Agreda souligne l’importance du conflit entre courants progressistes et conservateurs dans le récit, ainsi que la place accordée au scandale des abus au sein du Sodalicio de Vida Cristiana, organisation dissoute en 2025. Le portrait du nouveau pape se double ainsi d’une enquête sur les rapports de force internes à l’institution. Lire l’article.

Témoignage - Bombes révolutionnaires aux États-Unis

Dangerous, Dirty, Violent and Young: My Fugitive Family in the Revolutionary Underground (« Dangereux, sales, violents et jeunes. Ma famille en fuite dans l’underground révolutionnaire »), de Zayd Ayers Dohrn, Chatto & Windus, 2026.

À la fin des années 1960, des militants américains issus de la gauche radicale passent de la contestation étudiante à la clandestinité. Connus sous le nom de Weathermen, puis de Weather Underground, ils organisent des actions violentes et des attentats contre des symboles du pouvoir fédéral. Leur trajectoire constitue l’un des épisodes les plus controversés de la contestation de la guerre du Vietnam.

Zayd Ayers Dohrn raconte cette histoire à hauteur d’enfant : ses parents, figures du mouvement, ont vécu cachés tandis qu’il grandissait dans une famille recherchée par le FBI. Son témoignage confronte l’engagement politique, la violence revendiquée et les conséquences quotidiennes de la clandestinité. Il renouvelle ainsi la perspective sur une époque souvent racontée par ses seuls protagonistes adultes. Lire l’article.

Sociologie - Il ne faut pas achever les paysans

Peasants: Makers of the Modern World (« Paysans. Les créateurs du monde moderne »), de Maryam Aslany, Bloomsbury, 2026.

Présentés tour à tour comme les survivants d’un ordre ancien ou comme un obstacle à la modernisation, les paysans ont longtemps été relégués à la périphérie des récits du progrès. La sociologue Maryam Aslany renverse cette perspective : loin d’avoir disparu, ils continuent de jouer un rôle décisif dans la production alimentaire, l’économie mondiale et la préservation de nombreux milieux naturels.

Son livre associe histoire sociale et enquêtes de terrain, depuis les cultures de canne à sucre en Inde jusqu’aux plantations de cacao au Ghana. Il rappelle la fragilité des conditions de vie de ceux qui se trouvent au commencement des chaînes d’approvisionnement mondialisées. En s’intéressant à leur travail et à leur place dans l’histoire, Aslany conteste l’idée selon laquelle la disparition de la paysannerie serait une conséquence inévitable du développement. Lire l’article.

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Crédits photo : Penguin Random House

Par Nicolas Gary

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