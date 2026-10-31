Deux fois jeté à la poubelle, un manuscrit d'Edgar Allan Poe survit à deux incendies

À deux reprises, les pages auraient pu disparaître dans les ordures. Entre-temps, elles avaient échappé à deux incendies. Le manuscrit de Double assassinat dans la rue Morgue (The Murders in the Rue Morgue), l’une des nouvelles les plus célèbres d’Edgar Allan Poe, possède une histoire presque aussi mouvementée que celle qu’il raconte. À cette différence près que son sauvetage ne doit rien aux talents de déduction d’Auguste Dupin, mais beaucoup à la vigilance de quelques inconnus.

Le Philadelphia Inquirer revient sur cette succession d’accidents dans un article du 29 octobre 2026, alors qu’une manifestation consacrée à Poe est annoncée pour Halloween, dans la ville où l’écrivain a vécu une partie de sa carrière.

L’histoire commence au printemps 1841, dans les locaux de Barrett et Thrasher, une imprimerie de Philadelphie. Le texte vient de paraître dans Graham’s Magazine. Il met en scène C. Auguste Dupin, un enquêteur amateur qui élucide le meurtre de deux femmes à Paris en privilégiant l’observation et le raisonnement. Un personnage qui contribuera à fixer les codes du récit de détection, bien avant Sherlock Holmes.

Une fois la composition terminée et les épreuves corrigées, les feuillets originaux sont jetés. Un jeune apprenti, J. M. Johnston, les récupère dans une corbeille de l’atelier et obtient l’autorisation de les garder. Poe ne reverra vraisemblablement jamais ces pages.

Une cachette entre deux portées musicales

Le témoignage de Johnston, daté du 26 juillet 1881, permet de suivre leur parcours. Publié dans l’édition des œuvres complètes de Poe établie au début du XXe siècle, ce récit est consultable auprès de l’Edgar Allan Poe Society of Baltimore.

L’apprenti rapporte avoir emporté le manuscrit au domicile de son père, où il fut rangé si soigneusement qu’il disparut de sa vue pendant plusieurs années. À l’occasion de déménagements successifs, les feuilles voyagent avec les livres de la famille, avant de lui être retournées.

En 1847, Johnston s’est installé à Lancaster, en Pennsylvanie, où il exerce le métier de daguerréotypiste. Le 8 mars 1850, un incendie ravage son atelier. Presque tous ses livres, papiers, photographies et équipements sont détruits. L’œuvre de Poe, glissée entre les pages d’un ancien recueil de musique, échappe pourtant au sinistre.

Un second feu survient quelques années plus tard. Cette fois, les dégâts sont principalement provoqués par la fumée et l’eau employée pour combattre les flammes. Les pages manuscrites sont épargnées, à l’exception de légères altérations.

Le dernier accident se produit en 1869, lorsque Johnston quitte un hôtel qu’il exploitait à Lancaster. Parmi les objets mis au rebut figure le vieux livre de musique. Son voisin, John R. Watkins, pensant qu’il a été jeté par erreur, le ramasse et le lui rapporte. En l’ouvrant, Johnston retrouve les feuillets de Poe, oubliés depuis longtemps. Il décide alors de les faire relier, afin de leur éviter une nouvelle disparition.

Un manuscrit vendu 34 000 dollars en 1944

Douze ans plus tard, en 1881, le propriétaire vend sa trouvaille à George W. Childs, éditeur du Public Ledger, pour 200 dollars. Lorsque ce dernier meurt, en 1894, sa collection littéraire est léguée au Drexel Institute, futur établissement universitaire de Philadelphie.

L’ensemble comprend des lettres, autographes et textes originaux de nombreux écrivains, parmi lesquels Charles Dickens, Nathaniel Hawthorne et Mark Twain. Le manuscrit de Poe y côtoie notamment celui de L’Ami commun (Our Mutual Friend), dernier roman achevé de Dickens.

En 1944, Drexel organise une vente aux enchères de ces trésors littéraires afin de réunir des fonds, notamment pour soutenir l’effort de guerre. Les pages de Double assassinat dans la rue Morgue sont adjugées 34 000 dollars à Richard Gimbel, collectionneur passionné par l’écrivain américain.

Gimbel constitue un important fonds consacré à Poe, réunissant manuscrits, correspondances, ouvrages et documents biographiques. Après sa mort, en 1971, cet ensemble est confié à la Free Library of Philadelphia. L’établissement conserve aujourd’hui les 17 feuillets originaux, dont la version numérisée est accessible en ligne. Ils présentent plusieurs corrections de la main de Poe, tant sur la formulation que sur la construction du récit.

L’une des particularités de cet exemplaire tient à son titre primitif, The Murders in the Rue Trianon Bac, remplacé avant publication par celui qui passera à la postérité. Le document permet ainsi de retrouver certaines interventions de l’auteur sur un texte appelé à devenir une référence de la littérature policière.

La bibliothèque conserve également le récit manuscrit de Johnston, qui raconte les péripéties de sa découverte. Ce témoignage reste la principale source des épisodes rapportés, même si les circonstances de ces accidents ne peuvent être vérifiées indépendamment dans leur totalité.

Quant à la maison historique d’Edgar Allan Poe à Philadelphie, elle demeure fermée au public pour des travaux techniques et de conservation. Le National Park Service n’a toujours pas annoncé de date de réouverture. Une manifestation consacrée aux origines du récit policier est néanmoins programmée le 31 octobre 2026.

Crédits photo : Edgar Allan Poe, juin 1849. Daguerréotype "Annie", donné à Mme Annie L. Richmond, une amie de Poe ; probablement pris en juin 1849, à Lowell, Massachusetts, photographe inconnu. domaine public

Par Clément Solym

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