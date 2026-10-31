Deux fois jeté à la poubelle, un manuscrit d'Edgar Allan Poe survit à deux incendies

Il a fallu un apprenti imprimeur, un voisin attentif et beaucoup de chance pour préserver le manuscrit de Double assassinat dans la rue Morgue, publié par Edgar Allan Poe en 1841. Deux fois abandonnés parmi des déchets, deux fois menacés par les flammes, les feuillets originaux ont finalement rejoint la Free Library of Philadelphia. Le récit de leur survie, documenté depuis le XIXe siècle, éclaire aussi les pratiques éditoriales d’une époque où les manuscrits n’étaient pas toujours conservés après impression.
Le 31/10/2026 à 11:48 par Clément Solym
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31/10/2026 à 11:48
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À deux reprises, les pages auraient pu disparaître dans les ordures. Entre-temps, elles avaient échappé à deux incendies. Le manuscrit de Double assassinat dans la rue Morgue (The Murders in the Rue Morgue), l’une des nouvelles les plus célèbres d’Edgar Allan Poe, possède une histoire presque aussi mouvementée que celle qu’il raconte. À cette différence près que son sauvetage ne doit rien aux talents de déduction d’Auguste Dupin, mais beaucoup à la vigilance de quelques inconnus.
Le Philadelphia Inquirer revient sur cette succession d’accidents dans un article du 29 octobre 2026, alors qu’une manifestation consacrée à Poe est annoncée pour Halloween, dans la ville où l’écrivain a vécu une partie de sa carrière.
L’histoire commence au printemps 1841, dans les locaux de Barrett et Thrasher, une imprimerie de Philadelphie. Le texte vient de paraître dans Graham’s Magazine. Il met en scène C. Auguste Dupin, un enquêteur amateur qui élucide le meurtre de deux femmes à Paris en privilégiant l’observation et le raisonnement. Un personnage qui contribuera à fixer les codes du récit de détection, bien avant Sherlock Holmes.
Une fois la composition terminée et les épreuves corrigées, les feuillets originaux sont jetés. Un jeune apprenti, J. M. Johnston, les récupère dans une corbeille de l’atelier et obtient l’autorisation de les garder. Poe ne reverra vraisemblablement jamais ces pages.
Le témoignage de Johnston, daté du 26 juillet 1881, permet de suivre leur parcours. Publié dans l’édition des œuvres complètes de Poe établie au début du XXe siècle, ce récit est consultable auprès de l’Edgar Allan Poe Society of Baltimore.
L’apprenti rapporte avoir emporté le manuscrit au domicile de son père, où il fut rangé si soigneusement qu’il disparut de sa vue pendant plusieurs années. À l’occasion de déménagements successifs, les feuilles voyagent avec les livres de la famille, avant de lui être retournées.
En 1847, Johnston s’est installé à Lancaster, en Pennsylvanie, où il exerce le métier de daguerréotypiste. Le 8 mars 1850, un incendie ravage son atelier. Presque tous ses livres, papiers, photographies et équipements sont détruits. L’œuvre de Poe, glissée entre les pages d’un ancien recueil de musique, échappe pourtant au sinistre.
Un second feu survient quelques années plus tard. Cette fois, les dégâts sont principalement provoqués par la fumée et l’eau employée pour combattre les flammes. Les pages manuscrites sont épargnées, à l’exception de légères altérations.
Le dernier accident se produit en 1869, lorsque Johnston quitte un hôtel qu’il exploitait à Lancaster. Parmi les objets mis au rebut figure le vieux livre de musique. Son voisin, John R. Watkins, pensant qu’il a été jeté par erreur, le ramasse et le lui rapporte. En l’ouvrant, Johnston retrouve les feuillets de Poe, oubliés depuis longtemps. Il décide alors de les faire relier, afin de leur éviter une nouvelle disparition.
Douze ans plus tard, en 1881, le propriétaire vend sa trouvaille à George W. Childs, éditeur du Public Ledger, pour 200 dollars. Lorsque ce dernier meurt, en 1894, sa collection littéraire est léguée au Drexel Institute, futur établissement universitaire de Philadelphie.
L’ensemble comprend des lettres, autographes et textes originaux de nombreux écrivains, parmi lesquels Charles Dickens, Nathaniel Hawthorne et Mark Twain. Le manuscrit de Poe y côtoie notamment celui de L’Ami commun (Our Mutual Friend), dernier roman achevé de Dickens.
En 1944, Drexel organise une vente aux enchères de ces trésors littéraires afin de réunir des fonds, notamment pour soutenir l’effort de guerre. Les pages de Double assassinat dans la rue Morgue sont adjugées 34 000 dollars à Richard Gimbel, collectionneur passionné par l’écrivain américain.
Gimbel constitue un important fonds consacré à Poe, réunissant manuscrits, correspondances, ouvrages et documents biographiques. Après sa mort, en 1971, cet ensemble est confié à la Free Library of Philadelphia. L’établissement conserve aujourd’hui les 17 feuillets originaux, dont la version numérisée est accessible en ligne. Ils présentent plusieurs corrections de la main de Poe, tant sur la formulation que sur la construction du récit.
L’une des particularités de cet exemplaire tient à son titre primitif, The Murders in the Rue Trianon Bac, remplacé avant publication par celui qui passera à la postérité. Le document permet ainsi de retrouver certaines interventions de l’auteur sur un texte appelé à devenir une référence de la littérature policière.
La bibliothèque conserve également le récit manuscrit de Johnston, qui raconte les péripéties de sa découverte. Ce témoignage reste la principale source des épisodes rapportés, même si les circonstances de ces accidents ne peuvent être vérifiées indépendamment dans leur totalité.
Quant à la maison historique d’Edgar Allan Poe à Philadelphie, elle demeure fermée au public pour des travaux techniques et de conservation. Le National Park Service n’a toujours pas annoncé de date de réouverture. Une manifestation consacrée aux origines du récit policier est néanmoins programmée le 31 octobre 2026.
Crédits photo : Edgar Allan Poe, juin 1849. Daguerréotype "Annie", donné à Mme Annie L. Richmond, une amie de Poe ; probablement pris en juin 1849, à Lowell, Massachusetts, photographe inconnu. domaine public
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
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On connaissait les couvertures. Beaucoup moins ce qu’il y avait avant elles : des panneaux peints à l’acrylique ou à l’huile, intégrés ensuite à l’objet imprimé. Heritage Auctions a dispersé le 11 août une série d’originaux conçus pour des romans, des pulps et des ouvrages de science-fiction ou de fantasy. Cinq pièces retenues par Fine Books & Collections racontent cette étape presque effacée de la fabrication du livre.
13/08/2026, 06:30
À Buenos Aires, la Feria del Libro Raro & Curioso ne se contentera pas d’exposer éditions anciennes et curiosités bibliophiliques. Les 15 et 16 août, au Centro Cultural Recoleta, cinq artisans et créateurs montreront comment naît un ouvrage fait main, du papier à la reliure. Deux jours pour rendre visible une chaîne de fabrication que le volume terminé fait généralement disparaître.
10/08/2026, 12:52
Dans la villa romaine de Fuente Álamo, près de Puente Genil, une salle interprétée comme un possible sanctuaire de Mithra aurait plutôt accueilli des livres, leurs lecteurs et le travail savant d’une riche famille de la Bétique tardive. Une étude fondée sur l’organisation des lieux y reconnaît la plus ancienne bibliothèque documentée de la péninsule Ibérique. Aucun volume ni rayonnage n’a pourtant traversé les siècles.
03/08/2026, 16:35
Pendant des décennies, elles ont veillé sur les salles de classe, les bibliothèques et les campus américains. Les images READ de l’American Library Association ont désormais changé de statut : les 240 lots réunis par Heritage Auctions le 10 juillet ont totalisé 94 846 $. Paul Newman a dominé la vacation, devant Goldie Hawn, tandis que Taylor Swift, David Bowie ou Yoda ont confirmé que la prescription de lecture pouvait, elle aussi, finir sous le marteau.
01/08/2026, 10:14
150 ans de retard… Samuel Beckett n’aurait sûrement pas fait attendre Vladimir et Estragon aussi longtemps. Emprunté dans les années 1870, un livre vient de retrouver une bibliothèque australienne.
31/07/2026, 12:26
Avec sa couronne de cheveux autour du crâne rasé, la tonsure est devenue l’un des signes les plus familiers du moine médiéval. Mais cette coiffure ne relevait ni du folklore ni d’un simple renoncement à la vanité : elle disait une appartenance, une obéissance et parfois un camp dans les querelles qui traversaient l’Église. Des controverses de Whitby aux figures du Livre de Kells, son histoire montre combien quelques mèches pouvaient suffire à afficher une identité religieuse, comme nos coiffures continuent aujourd’hui de le faire.
20/07/2026, 14:57
Avant les coups de pied, il y eut le coup de crayon. Forum Auctions a présenté à Londres un ouvrage consacré au kung-fu de la mante religieuse, couvert de notes, flèches, diagrammes et graphiques que la maison attribue à Bruce Lee. Daté des environs de 1960 et estimé entre 50.000 et 70.000 £, le volume n’a finalement pas trouvé preneur le 16 juillet. Reste un document saisissant : Bruce Lee y apparaît en lecteur au travail, bien avant de devenir une icône mondiale.
17/07/2026, 11:28
La Bibliothèque nationale de France a annoncé, le 9 juillet 2026, avoir reçu les archives de Michel Catty, dit Michou, données par sa nièce Catherine Jacquart, directrice du Cabaret Michou de 1997 à 2024. Conservé par le département des Arts du spectacle, ce fonds réunit des documents et des objets liés à la carrière du cabaretier, à ses spectacles et à son engagement dans la vie montmartroise. Il complète les collections de la BnF consacrées aux cabarets et à la vie nocturne parisienne.
16/07/2026, 11:35
La tapisserie médiévale – qui célèbre bientôt ses 1000 ans – vient de voyager de nuit entre Bayeux et Londres pour une exposition mémorable au British Museum entre septembre 2026 et juillet 2027. Elle sera de retour à Bayeux dans son musée entièrement rénové (réouverture prévue en octobre 2027) pour célébrer le millénaire de la naissance de Guillaume Le Conquérant.
11/07/2026, 16:32
L’Algérie a récupéré un manuscrit rare daté de 1609-1610, intitulé Mufid al-muhtaj fi sharh al-siraj, avant sa mise en vente publique à Paris. Attribué à Sahnoun ben Othman al-Wansharisi, le document a été remis aux autorités culturelles algériennes, dans un contexte de recensement et de valorisation du patrimoine manuscrit national. Le manuscrit devait passer par le marché. Il a finalement repris le chemin des collections nationales algériennes.
11/07/2026, 16:00
Le Schomburg Center for Research in Black Culture, à New York, remet au premier plan quatorze enregistrements sur cassette de Jeanne Moutoussamy-Ashe, réalisés entre 1979 et 1985. Dictées de travail, entretiens avec des photographes et paroles recueillies à Daufuskie Island : ces documents éclairent la fabrication de deux livres majeurs et complètent l’histoire de la photographie noire américaine.
07/07/2026, 15:32
L’État a acquis pour 9 millions € un ensemble d’archives d’Albert Camus, avec le soutien d’Hermès et du CIC. Le fonds, destiné à la Bibliothèque nationale de France, réunit des manuscrits, carnets, agendas et correspondances. Une partie restera conservée à la bibliothèque Méjanes d’Aix-en-Provence, dans le cadre d’un travail mené avec la BnF pour assurer la conservation, la consultation et la valorisation de ces documents.
03/07/2026, 11:31
La Library of Congress a publié en couleur et en haute résolution le journal de poche tenu par Theodore Roosevelt en 1884. Ce carnet minuscule contient l’entrée du 14 février, jour où le futur président américain perdit à quelques heures d’intervalle son épouse Alice Hathaway Lee Roosevelt et sa mère Martha Bulloch Roosevelt.
01/07/2026, 12:59
Un manuscrit du commentaire de la Torah par le Rashbam, longtemps tenu pour perdu, a été identifié dans la collection Gintsburg de la Bibliothèque d’État de Russie, à Moscou. Mal classé comme un commentaire de Rachi, ce document avait servi de base à la première édition imprimée du texte, publiée en 1881.
27/06/2026, 20:32
L'État espérait bien réunir quelque 9 millions €, afin d'effectuer l'acquisition du Fonds Albert Camus, jusqu'à lors conservé au sein de la bibliothèque Méjanes, à Aix-en-Provence. Cet objectif a été atteint, constituant par la même occasion un record et l'acquisition la plus importante jamais réalisée par l’État en matière de patrimoine littéraire.
26/06/2026, 15:57
Savant respecté, professeur au Collège de France, Guglielmo Libri avait accès aux plus riches bibliothèques publiques françaises. Il en profita pour dérober manuscrits, imprimés rares et autographes, avant de fuir en Angleterre en 1848.
25/06/2026, 18:22
Plus de 200 fragments coptes de la collection Michaelides éclairent les gestes les plus ordinaires de l’Égypte tardo-antique : livraisons de vin, comptes monastiques, ordonnances médicales, lettres privées et formules magiques. Soucieux de valoriser ces pièces, accessibles en ligne, Cambridge revient sur leur catalogage, aussi minutieux que patient.
24/06/2026, 14:32
Le Comité Edgar Degas annonce l’identification d’une œuvre longtemps restée méconnue : une étude préparatoire pour le portrait de Diego Martelli, attribuée à Edgar Degas après enquête, expertise et recoupement documentaire. L’œuvre avait été présentée au Comité en décembre 2025 par son propriétaire, Yvon Helft. Dans l’état actuel des connaissances, elle est désormais considérée comme une étude de la main du peintre pour ce portrait majeur.
23/06/2026, 18:18
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