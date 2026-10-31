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Promenons-nous dans les bois : qui veut la culotte du pas si méchant loup ?

L’automne est propice aux promenades en forêt, et nous n’avons pas eu le coeur d’en priver notre fille. Couleurs, feuilles éparses, senteurs boisées et humides… mais surtout ce “lou-lou” qu’elle adresse aux arbres, comme pour rassurer ce personnage mal-aimé. Elle a découvert que le grand méchant loup n'est peut-être pas celui qu'on croit. Et les enfants ont beaucoup de choses à se reprocher.

Le 31/10/2026 à 11:16 par Nicolas Gary

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Publié le :

31/10/2026 à 11:16

Nicolas Gary

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À 19 mois, ma fille possède déjà quelques certitudes. Les animaux parlent, les chansons recommencent à volonté et son père dispose manifestement de journées extensibles. Si je négocie sur les deux premières, la troisième a fait l’objet d’un réglement unilatéral de son côté. 

Au sortir d’une balade où, les mains dans le dos, arpentant l’humus, elle nous a réclamé Promenons-nous dans les bois, il a fallu se rendre à l’évidence. Je déconseille cette innocente à tous les parents soucieux de conserver une opinion favorable de l’humanité. Pour les autres, vous savez.

Il convient d’abord de dissiper une calomnie : « Si le loup y était, il nous mangerait. » Quand l'accusion porte atteinte à l'honneur, sans aucune preuve autre que l'intention prêtée, cela relève de la diffamation. Aucun enfant n’a encore été mangé, et qui se préoccupe des habitudes alimentaires du lupin — une éventuelle allergie à la chair infantile ? Pauvre petit loup…

Un intermittent contraint de travailler en culotte

Oublions cette prétendue promenade. Un groupe d’enfants malpolis interpelle un loup, exige une réponse et recommence sitôt qu’il s’exécute, pour le plus grand plaisir de l’assistance. Le public connaît les répliques et le dénouement. Le loup, lui, porte le spectacle à bout de pattes. Une animation parfaitement rodée, à ceci près que le principal intéressé ne semble pas avoir été consulté.

Ses conditions de travail sont alarmantes. Il doit commenter son habillement au fur et à mesure : chemise, culotte, chapeau, jusqu’à épuisement de la garde-robe. Même les chaussettes imposent un compte rendu. Quant à l’intimité, elle a disparu avec la loge. La téléréalité n’a décidément rien inventé. Reste une question : si la culotte constitue une tenue de scène, qui prend en charge son nettoyage ?

Évidemment, aucun cachet n’est annoncé. Ni défraiement ni même un sandwich. Pire : lorsque l’artiste est enfin prêt, son public s’enfuit. Le spectacle affiche donc complet jusqu’à l’entrée en scène du protagoniste principal. Voilà un modèle économique dont bien des festivals préféreraient taire les chiffres.

La représentation est pourtant rejouée ad nauseam dans les familles et les crèches, avec un intermittent condamné à son personnage : pas de tour de magie ni de lecture de poésie, il doit effrayer. Une bestiole cordiale qui offrirait une tisane ruinerait la chanson.

À raison de plusieurs représentations quotidiennes, le malheureux pourrait même attirer l’attention de l’Urssaf, intriguée par tant d’heures d’activité sans le moindre revenu déclaré. Le premier intermittent susceptible de devoir justifier qu’il travaille gratuitement, sans même avoir été informé de son engagement.

Un accident remarquablement dépourvu de victimes

Ces sales gosses prétendent vouloir éviter d’être mangés. Très bien. Pourquoi, alors, emmerder le loup ?

Reconstituons le sinistre. Lieu : forêt. Risque signalé : dévoration hypothétique. Témoins : plusieurs. Contact avec l’animal : volontaire et renouvelé. Dommages constatés dans les paroles : aucun. Pas de jambe emportée, pas de manteau déchiré, pas même de goûter confisqué. Les victimes présumées repartent avec le même nombre de membres qu’à leur arrivée. Pour un carnage, le bilan reste modeste.

Certaines variantes font prendre un fusil au loup ou lui font annoncer qu’il va manger les enfants. Il faut naturellement verser ces pièces au dossier. Une menace reste une menace. Mais aucune blessure n’est rapportée. Quant au fusil, s’agit-il d’une arme ou d’un accessoire de scène ? S’il est factice, nous retrouvons notre intermittent exploité. S’il est réel, que des mineurs poursuivent leur animation à proximité d’un canidé armé réclame quelques explications de leurs parents.

Et si cette fuite constituait précisément l’objectif de l’opération ? Les enfants imaginent un danger, le convoquent à plusieurs reprises, puis organisent leur propre sauvetage. Il suffirait de cocher la case « sinistre évité » et de réclamer une prime d’assurance pour comportement prudent.

À ce compte-là, chaque matin où je ne croise pas de rhinocéros dans mon salon devrait ouvrir droit à indemnisation. Encore faudrait-il prouver que je l’ai suffisamment appelé.

La culotte, pièce maîtresse d’un espionnage industriel

Pourquoi cette obsession vestimentaire ? Personne ne demande au loup s’il a faim, s’il va bien ou s’il reçoit des nouvelles de sa famille. Toutes les interrogations portent sur ses vêtements. Chemise, culotte, chaussettes, bottes et autres accessoires selon les versions : une sorte de contrôle douanier mené par des enfants sans uniforme.

Imaginons une enseigne de fast-fashion désireuse de conquérir le marché du prêt-à-porter pour canidés sauvages. Elle trouverait ici une étude de marché gratuite. Le loup révèle qu’il porte une chemise et une culotte. Ses interlocuteurs, eux, ne dévoilent même pas la couleur de leurs chaussures. La transparence vestimentaire est à sens unique.

Les enjeux industriels sont considérables. Une culotte de loup exige-t-elle une ouverture pour la queue ? Si oui, est-ce encore une culotte ou déjà un harnais ? Et sinon, où passe la queue ? Combien de chaussettes faut-il vendre par paquet : deux ou quatre ? Qu’attendent les parlementaires pour se saisir du dossier ?

D’ailleurs, si les enfants prennent la fuite une fois le loup habillé, c’est peut-être que leur collecte de renseignements est terminée. L’affaire ressemble désormais à une opération de captation de savoir-faire. Le loup aurait servi de mannequin, toujours pro bono, avant qu’une collection automne-hiver à ouverture caudale ne voie le jour sans qu’il touche un centime. Sa pudeur n’aura pas été respectée, mais on lui reprocherait probablement de ne pas avoir déposé de brevet.

La solitude, peine incompressible

Ce qui m’agite le plus, pourtant, tient dans le premier vers. Les enfants veulent profiter des bois « pendant que le loup n’y est pas ». Ils apprécient la forêt à condition d’en exclure la faune. Comprendre : le paysage est charmant, mais le voisin gâche la vue. 

Et pourtant, brave bête dévouée, chaque fois qu’on l’appelle, il répond, le loup. Avec une patience extravagante. Peut-être n’a-t-il personne d’autre à qui parler. Faute qu’on l’interroge sur sa journée, il parle de ses chaussettes. Ses échanges sociaux présentent une indigence préoccupante, même pour un animal dont le cercle relationnel se compose essentiellement d’arbres.

Pourquoi s’habille-t-il avec autant de soin, lui qui possède déjà un pelage ? Peut-être veut-il faire bonne impression. Ayant appris que l’homme est un loup pour l’homme, il adopte les codes humains et consent à des vêtements auxquels son anatomie n’était pas préparée. Lorsqu’il paraît enfin, tout le monde détale. On lui reprochait d’être une bête mangeuse d’enfants ; il se présente en civil, et le résultat est identique.

Le loup n’est donc pas seulement seul parce qu’il fait peur. Il doit faire peur pour ne pas être entièrement seul. Tant qu’il accepte d’incarner le monstre, les enfants reviennent avec leurs moqueries et leurs provocations. S’il devenait aimable, la comptine n’aurait plus de raison d’être. Pire, on irait chercher un autre bestiau. Sa fonction de père Fouettard reste son dernier abonnement à une vie sociale.

Imaginons qu’il consulte pour prévenir la dépression qui le guette. On lui conseillerait de sortir, de rencontrer du monde et de participer à une activité collective. Il le fait déjà. L’activité porte même son nom ; simplement, tous les autres membres s’éclipsent lorsqu’il paraît. C’est moins une thérapie de groupe qu’un abandon collectif méthodiquement organisé.

Sa plus grande terreur n’est peut-être pas que les enfants se sauvent, mais qu’un jour ils ne viennent plus. Le loup accepte de jouer le méchant parce qu’un méchant, au moins, reçoit de la visite. Depuis des générations, on exige sa présence et on lui reproche d’exister. Il lui serait même difficile de se faire oublier : toute la chanson consiste à vérifier qu’il répond encore à l’appel. Il faut imaginer le loup heureux, donc ?

Appât de loups...

Je proposerais une réforme élémentaire : remplacer, une seule fois, « Que fais-tu ? » par « Comment vas-tu ? ». Ce serait déjà une manière de s’intéresser à l’animal autrement qu’à travers sa culotte. Et s’il répondait qu’il n’en peut plus d’être humilié, exploité gratuitement et contraint d’incarner une créature sanguinaire, il pourrait enfin envisager de réclamer réparation.

Harcèlement, souffrance au travail, atteinte à la dignité : les enfants découvriraient que le Code du travail peut se montrer plus effrayant qu’une rangée de crocs. Encore faudrait-il établir l’existence d’un employeur, ce qui, au regard du dossier, pourrait prendre quelques générations.

Mais je garde espoir. À 19 mois, ma fille n’a pas encore appris qu’il fallait se méfier des loups, les tourmenter pendant leur toilette ou s’enfuir à leur approche. Elle les trouve plutôt sympathiques. Je compte bien préserver cette disposition, quitte à contrarier les petits tortionnaires qui peuplent cette comptine depuis des générations.

Après tout, apprendre à une enfant qu’un loup mérite davantage de considération que ceux qui l’exploitent, le harcèlent et le condamnent à jouer les monstres, c’est peut-être un premier pas vers une société meilleure. Et si elle retient de cette histoire que personne n’a le droit de l’interroger sur sa toilette ou sa culotte, alors ses dents de lait auront déjà quelque chose des crocs du loup.

Crédits photo : Matthias, CC BY SA 4.0 (avec un peu de Lucky Luke)

 

 
 
 

 

 

Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com

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Une paire de baskets, un smartphone et, d'un geste, un livre audio. Au Royaume-Uni, Pan Macmillan, Spotify et la marque HYPHNT ont imaginé des chaussures pour enfants équipées d’une puce NFC : en approchant un téléphone du modèle, l’application Spotify s’ouvre sur un titre mis en avant. Dévoilée le 24 septembre à l’occasion du National Year of Reading 2026, l’opération commence avec la série de bandes dessinées jeunesse InvestiGators, de John Patrick Green.

03/10/2026, 11:53

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Au Japon, des voiturettes de golf se transforment en bibliothèques

À Hokkaidō, les voiturettes ne servent pas seulement à transporter clubs et golfeurs. Les 19 et 20 septembre 2026, le Hakodate Onuma Prince Hotel en a transformé plusieurs en rayonnages pour sa « Komorebi Library », installée en pleine nature. Caisses à vin, livres et tapis posés dans l’herbe complétaient cette bibliothèque éphémère, imaginée notamment pour remettre les ouvrages imprimés entre les mains des plus jeunes.

03/10/2026, 11:36

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Une machine recueille les rêves des jeunes lecteurs

À Des Moines, les jeunes lecteurs ne déposent pas leurs suggestions dans une boîte : ils les font voyager dans une machine de Rube Goldberg. Depuis le 24 août, Rosie’s Dream Machine circule dans les six bibliothèques publiques de la capitale de l’Iowa pour recueillir leurs « rêves de bibliothèque ». Dernière étape cette semaine à la Central Library, où l’installation reste accessible jusqu’au 2 octobre. Une enveloppe de 10.000 dollars doit permettre d’en concrétiser une partie.

03/10/2026, 08:45

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“Colette est pour moi une autrice essentielle”

Finaliste du prix des Deux Magots 2026 avec La Rédemption (Grasset), Jean-Noël Orengo s’est prêté à notre questionnaire de Proust, revisité à l’aune de son roman et de son rapport à la littérature. 

02/10/2026, 18:33

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“Je donnerais un mois de ma vie pour passer encore une heure avec mon père”

Finaliste du 93e prix des Deux Magots avec Choses que je croyais perdues (L’Arbalète/Gallimard), Clémentine Mélois a fait des objets, des souvenirs et de ce qui disparaît la matière de son nouveau livre. Pour ce questionnaire de Proust revisité, l’autrice et artiste revient sur ce qu’elle garderait, ce qu’elle aimerait retrouver et les traces auxquelles elle reste attachée. 

01/10/2026, 18:30

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Lecture, bonheur, patriarcat : Véronique Ovaldé répond sans détour

Avec Vivre sans bonheur et n’en point dépérir, paru chez Flammarion et finaliste du prix des Deux Magots 2026, Véronique Ovaldé s’est tournée vers sa mère, son enfance et les vies qui auraient pu être autrement. Après notre entretien autour de ce récit très personnel, l’écrivaine s’est prêtée à un questionnaire de Proust revisité. Il y est question de chèvrefeuille, de Marguerite Duras, de patriarcat, de mensonge, de jardins et, toujours, de lecture.

30/09/2026, 18:00

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Créer un réseau social à partir des classiques de la littérature

Après avoir passé Le Cid de Corneille à la moulinette du « çaisfran », Vyctor Ego revient avec un projet autrement plus vaste : RIMe, un réseau social entièrement consacré à la littérature. On y lit Jules Verne, commente une phrase au beau milieu du texte, bataille à coups de vers, publie ses créations ou prépare une séquence pédagogique. Avec une obsession intacte : donner envie d’entrer dans les classiques plutôt que d'en garder respectueusement la porte fermée.

30/09/2026, 16:45

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“Je t’aime. Je ne vais pas faire mieux” : Lucie Rico entre souvenirs, cinéma et vérité

À l’occasion de sa sélection parmi les finalistes du prix des Deux Magots 2026 avec Mais que fait ce sang sur le pull de Jennifer ?, Lucie Rico s’est prêtée à un questionnaire de Proust taillé sur mesure.

29/09/2026, 17:30

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Il avait emmuré sa bibliothèque en Syrie : 15 ans plus tard, il exhume les livres

En Syrie, une bibliothèque a passé quinze ans derrière un mur. À Homs, Mustafa Khaled Alwan, 72 ans, a retrouvé plusieurs centaines d’ouvrages qu’il avait fait dissimuler fin 2011, au moment où la répression du soulèvement s’intensifiait. Derrière la maçonnerie, plus de 90 % de la collection avait résisté, selon son témoignage recueilli par l’AFP. Une cache de papier qui raconte aussi ce que posséder certains livres pouvait signifier sous le régime Assad.

26/09/2026, 15:00

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Les Deux Magots ont tout vu : ce que racontent les quatre livres finalistes

Depuis 1884, elles sont là, perchées sur leur pilier, au-dessus du ballet des serveurs et des conversations de Saint-Germain-des-Prés. Les deux statues auxquelles l’établissement doit son nom n’ont évidemment jamais soufflé mot sur un prix littéraire. Alors que se tenait la réunion des jurés définissant la sélection des quatre finalistes de l’édition 2026, les deux gardiens de ce temple ont observé... et commenté. Une conversation inédite, captée par ActuaLitté.

25/09/2026, 09:19

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France-Australie : à onze contre quinze, les Bleues ont réécrit un match perdu

Il faisait chaud à Aix-en-Provence, samedi 19 septembre. Et comme si quatre cartons français en six minutes ne suffisaient pas, un bus en feu près du stade Maurice-David a encore retardé la reprise après la pause. Le rugby avait décidé de tester tout ce qu’un récit peut supporter avant de devenir invraisemblable.

22/09/2026, 16:36

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La chanteuse Marguerite inaugure un Book Club avec Fnac

« Quand j’étais petite, j’étais assise à la Fnac des Ternes tous les dimanches en tailleur et je lisais tout ce qui me tombait sous la main. » La chanteuse Marguerite, ambassadrice du 25e Prix du Roman Fnac, était présente lors de la consécration de Thélyson Orélien, lauréat 2026. Témoignant de son lien aux livres, elle ouvre avec l’enseigne un club de lecture, qui démarrera début octobre.

21/09/2026, 16:42

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Ce roman de 1860 imaginait le monde jusqu’en 2222 : on le lit désormais dans le bus

À Mantoue, le Festivaletteratura a confié à une ligne d’autobus urbain une mission assez peu prévue par le code des transports : faire entendre, chapitre après chapitre, la Storia filosofica dei secoli futuri d’Ippolito Nievo. Publié en 1860, ce récit satirique imagine l’humanité jusqu’en 2222. Du 9 au 13 septembre, la Compagnia della Lettura l’a embarqué sur la ligne circulaire CC d’APAM. Un texte du XIXe siècle, un ticket à 1,60 € et une vingtaine de minutes devant soi : à Mantoue, le futur avait un horaire.

15/09/2026, 15:50

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Basket : France-États-Unis, l’empire américain a tremblé, pas cédé

Pendant une large partie de la première mi-temps, la France a cru pouvoir décrocher les États-Unis de leur cercle : jusqu’à quatorze points d’avance, Gabby Williams incandescente, et l’idée d’un premier titre mondial qui cessait soudain de relever du rêve. Puis Team USA a repris possession du match pour s’imposer 97-79 à Berlin, dimanche 13 septembre.

15/09/2026, 13:21

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À Nice, la bibliothèque conservera un texte… dans de l’ADN

Pas de papier, pas de reliure et, pour l’instant, pas même de titre rendu public. Le 19 septembre, la bibliothèque patrimoniale Romain Gary, à Nice, doit recevoir un prototype de capsule métallique contenant un texte patrimonial encodé dans de l’ADN synthétique. Présentée dans le cadre des Journées européennes du patrimoine et du centenaire Michel Butor, l’opération est annoncée comme une première dans une bibliothèque territoriale française. Une façon assez radicale de confier un document à une bibliothèque : cette fois, le support tient presque dans une gélule.

14/09/2026, 17:20

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