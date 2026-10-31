Pas fou, Érasme : évitez les bruits de trompette avec le nez !

Quatre siècles après sa publication, La Civilité puerile a retrouvé le chemin d’une bibliothèque. Le 19 octobre, la Stichting Erasmushuis Rotterdam annonçait l’acquisition d’une édition française de 1609, jusqu’alors considérée comme disparue. Le volume, imprimé à Lyon par Hugues Gazeau, rejoint la collection consacrée à Érasme, l’une des plus importantes au monde pour l’étude de l’humaniste.

L’ouvrage provient d’un libraire ancien installé à Austin, au Texas, qui l’a proposé à la Bibliothèque de Rotterdam. Son conservateur, John Tholen, souligne la rareté de cette trouvaille : aucun exemplaire de cette édition n’était jusque-là répertorié dans les bibliothèques publiques. Le livre figurait ainsi parmi les lost books, ces publications dont l’existence est attestée, mais dont aucun exemplaire n’avait été localisé dans les fonds recensés.

Une recherche dans les catalogues de ventes permet cependant de remonter plus loin dans son histoire. Le 20 mars 2025, Artcurial proposait à Paris un ouvrage portant le même titre, imprimé au même endroit, la même année et par le même imprimeur. Estimé entre 400 et 600 €, ce volume avait été adjugé 7646 €.

Un manuel pour apprendre à se conduire

Sous son titre complet, La Civilité puerile. À laquelle avons adjousté la Discipline & Institution des enfans, le livre réunit deux textes consacrés à l’éducation. Le premier reprend une adaptation française de De civilitate morum puerilium, traité publié par Érasme en 1530. Le second est attribué à Otto Brunfels, humaniste allemand également connu pour ses travaux de botanique.

La version française est l’œuvre de Jean Louveau, traducteur et ancien recteur à Châtillon-sur-Chalaronne. Son adaptation avait été publiée une première fois à Lyon en 1558. Destiné à l’instruction des enfants, le traité d’Érasme aborde aussi bien les relations avec les adultes que les manières de table ou l’hygiène. L’humaniste recommande notamment de se laver les mains avant les repas, de prendre soin de ses ongles et de maîtriser ses comportements en société. Il déconseille également, non sans humour, les bruits de trompette produits avec le nez.

Autant de prescriptions qui renseignent sur les usages et les attentes éducatives de la Renaissance. La multiplication des éditions et des traductions témoigne de la diffusion de ce texte bien au-delà du cercle des lecteurs du latin.

Collection d'ouvrages d'Erasme © Stichting Erasmushuis Rotterdam

L’exemplaire de 1609 présente une autre particularité : son impression en caractères de civilité. Créée au XVIe siècle par Robert Granjon, cette typographie imite l’écriture manuscrite. Son emploi dans les livres d’apprentissage facilitait la familiarisation des enfants avec les formes de l’écrit.

Une édition rare, passée par les enchères

On parle d'un petit volume de 70 sur 110 millimètres, relié en vélin souple d’époque, avec un titre inscrit à l’encre sur le dos. Sa composition comprend 79 feuillets imprimés et un feuillet blanc, soit 160 pages au total si l’on compte les deux faces de chaque feuillet.

Les experts y signalent également un ex-libris d’Eugène Paillet, bibliophile français, ainsi qu’une mention dans le Bulletin Morgand et Fatout de novembre 1912. Le livre appartenait alors à la bibliothèque Jean Bourdel, dispersée lors de la vente parisienne de mars 2025.

Un catalogue ultérieur du libraire américain W. S. Cotter Rare Books, établi à Austin, décrit à son tour cette édition de 1609. Le rapprochement avec l’acquisition annoncée à Rotterdam est particulièrement intéressant, puisque le conservateur néerlandais indique avoir été contacté par un professionnel de cette même ville.

Ces éléments dessinent un parcours possible, mais ne permettent pas encore d’établir avec certitude que les différentes notices concernent un seul et même exemplaire. La bibliothèque n’a pas publié de description de provenance suffisamment détaillée pour clore cette question.

Reste une rareté incontestable dans les catalogues consultés : l’Universal Short Title Catalogue, consacré aux imprimés anciens, ne recensait jusqu’alors aucun exemplaire localisé de cette édition. Pour John Tholen, la découverte apporte une pièce supplémentaire à l’histoire de la diffusion des idées d’Érasme.

Une nouvelle pièce pour la collection de Rotterdam

Le conservateur avance que l’édition aurait pu être imprimée à près de mille exemplaires. Ce chiffre demeure une estimation : aucun document de tirage n’est cité pour l’établir. La disparition des autres volumes pourrait s’expliquer par leur destination première, ces manuels étant davantage conçus pour l’usage quotidien que pour la conservation.

La Bibliothèque de Rotterdam possède une collection majeure consacrée à Érasme, inscrite en 2023 au registre Mémoire du monde de l’UNESCO. Elle rassemble notamment plus de 3 000 ouvrages de l’humaniste imprimés avant 1900, auxquels s’ajoutent plusieurs milliers de publications postérieures et d’études sur son œuvre.

Le nouvel exemplaire doit être présenté au public le 30 octobre, lors d’une rencontre intitulée Erasmus uit de Kluis, organisée pendant l’Erasmusweek. John Tholen y dévoilera plusieurs pièces conservées dans les réserves patrimoniales de l’établissement.

Crédits : Érasme, par Hans Holbein le Jeune - domaine public

Par Victor De Sepausy

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