Fatigués des écrans, les Britanniques font des mots croisés

Il suffit parfois d’un crayon et d’une énigme pour mettre le monde entre parenthèses. Au Royaume-Uni, les livres de jeux connaissent une réussite qui tranche avec les difficultés rencontrées par d’autres catégories éditoriales. Recueils de questions, casse-têtes et mystères policiers à résoudre séduisent un public que les éditeurs disent en quête de distractions moins envahissantes que les écrans.

The Bookseller revient sur cet attrait pour les problèmes dont on peut trouver la solution. Une satisfaction qui paraît d’autant plus recherchée que les préoccupations économiques, climatiques et politiques occupent une place importante dans le quotidien.

Le phénomène repose sur des résultats commerciaux tangibles. Selon les données de NielsenIQ BookData que rapporte The Guardian, les livres de quiz et de culture générale ont enregistré en 2025 leur meilleure année depuis le début des relevés, en 1998. Leur chiffre d’affaires a progressé de 24 % par rapport à 2024. Les ouvrages d’énigmes suivent la même orientation, avec une augmentation de 91 % des ventes en exemplaires depuis 2019.

Des succès qui dépassent les recueils traditionnels

Cette croissance profite à des ouvrages très variés. Les traditionnelles grilles de mots croisés côtoient désormais des livres issus d’émissions télévisées, des quiz de culture générale ou des enquêtes à résoudre page après page.

Parmi les meilleures ventes figure The 1 % Club Quiz Book, adapté de l’émission britannique du même nom. Publié par Transworld, le premier volume s’est écoulé à 166 000 exemplaires en 2025. Un deuxième titre a trouvé 106 000 acheteurs, tandis qu’un troisième était annoncé pour novembre 2026.

Autre réussite, Murdle, créé par G. T. Karber et publié au Royaume-Uni par Souvenir Press, une marque de Profile Books. Son principe tient autant du roman policier miniature que du jeu de logique : le lecteur examine les indices, confronte les témoignages et complète une grille pour identifier le coupable, l’arme utilisée ou le lieu du crime. Le premier recueil, paru en 2023, a encore vendu 115 000 exemplaires au Royaume-Uni en 2025, sans compter les différentes déclinaisons de la série.

Le succès a également franchi la Manche. En France, Marabout publie depuis avril 2024 Murdle Tome 1 : 100 mystères pour tous les niveaux à résoudre, en faisant appel à votre logique : près de 28.714 exemplaires vendus (données Edistat). Une façon de retrouver les mécanismes de l’enquête policière dans un ouvrage où le lecteur doit lui-même établir les faits.

Le plaisir de résoudre un problème

Que recherchent exactement les acheteurs de ces livres ? Plusieurs professionnels interrogés par la presse britannique avancent une explication : ils offriraient une forme d’évasion particulièrement appréciée dans une période chargée d’inquiétudes.

Richard Green, éditeur chez Quarto, évoque ainsi dans The Guardian le désir d’échapper à un flot d’informations incessant. Sa maison publie notamment Wordle Challenge, adaptation en livre du célèbre jeu de lettres popularisé par le New York Times.

Stephanie Duncan, directrice éditoriale chez Transworld, estime pour sa part que résoudre une énigme peut procurer une satisfaction à la fois ludique et apaisante. Chaque problème présente des règles, des indices et une issue identifiable : autant d’éléments qui permettent au lecteur de progresser à son rythme.

L’écrivain Tim Clare insiste sur un autre aspect. Le livre imprimé constitue, selon lui, une alternative au temps passé devant les écrans. Contrairement à un téléphone ou à une tablette, il ne permet pas de consulter simultanément ses courriels ou les réseaux sociaux.

Ces témoignages éclairent les motivations possibles du public, sans prétendre les mesurer statistiquement. Les données commerciales établissent la progression des ventes, mais ne suffisent pas, à elles seules, à démontrer pourquoi les consommateurs choisissent ces ouvrages. Les habitudes développées pendant les confinements pourraient également avoir joué un rôle. Tim Clare rappelle notamment la popularité prise alors par les jeux de société, les puzzles, les sudokus et les mots croisés.

Une exception dans un marché contrasté

La progression des livres d’énigmes intervient alors que la non-fiction britannique traverse une période difficile. En 2025, ses ventes ont reculé de 6 % en valeur sur un an, pour atteindre leur niveau le plus bas depuis 2014, selon NielsenIQ BookData.

Le contraste s’est prolongé au premier semestre 2026. Dans son bilan international publié, l’institut relève une hausse de 1,5 % du chiffre d’affaires du livre imprimé au Royaume-Uni, mais une baisse de 1,1 % des volumes, à 82 millions d’exemplaires.

La fiction pour adultes demeure l’un des principaux moteurs du secteur, tandis que les ouvrages documentaires continuent de souffrir sur plusieurs marchés. Les recueils de jeux et de quiz font donc figure d’exception au sein de cette famille éditoriale.

Leur réussite possède aussi une particularité commerciale : elle repose aussi bien sur des créations originales, comme Murdle, que sur l’adaptation de formats déjà connus du public, notamment à la télévision ou sur Internet.

Crédits photo : Getty images

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Par Clément Solym

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