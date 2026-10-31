Amélie Nothomb chez Gallimard, après 30 ans d'amour chez Albin Michel

Après trente-quatre ans chez Albin Michel, Amélie Nothomb s'apprêterait à rejoindre Gallimard. Derrière ce départ annoncé, le licenciement de Florence Godfernaux, collaboratrice historique et amie proche de la romancière. Une rupture qui se dessine à quelques jours du Goncourt, alors que Madrigall est désormais assuré de remporter le prix.
Le 31/10/2026 à 08:19 par Hocine Bouhadjera
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31/10/2026 à 08:19
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« Quand une histoire d’amour marche, pourquoi aller voir ailleurs ? » En novembre 2023, Amélie Nothomb célébrait ainsi, auprès d’ActuaLitté, sa fidélité à Albin Michel. Trois ans plus tard, l’histoire toucherait à sa fin. Selon les informations du Parisien, l’écrivaine belge s’apprêterait à quitter son éditeur historique pour Gallimard. L’annonce officielle pourrait intervenir après les grands prix littéraires de novembre.
Depuis Hygiène de l’assassin, paru en 1992, l’autrice n’a jamais manqué son rendez-vous annuel avec Albin Michel. Son dernier ouvrage, L’Adolescence du perroquet, publié en août 2026, est son 35e roman. Cette longévité, remarquable dans l’édition, semblait garantir la poursuite de leur collaboration.
Mais un événement interne aurait précipité la rupture : le licenciement de Florence Godfernaux, directrice des relations presse et proche de Nothomb depuis plus de trente ans.
Leur complicité dépasse largement le cadre professionnel. Dès septembre 2004, dans un portrait publié par Le Temps, Florence Godfernaux expliquait comment elle protégeait l’écrivaine des sollicitations médiatiques les plus fantaisistes. Elle confiait alors : « En dix ans, nous n’avons jamais eu un mot plus haut que l’autre. »
Plus de vingt ans après, leur proximité demeurait intacte. Le 25 décembre 2025, sur RTL, Amélie Nothomb racontait comment son attachée de presse l’avait accueillie pour son premier Noël en France, alors qu’elle venait de s’installer à Paris. Une invitation devenue tradition : « Quand je suis à Paris, pour le jour de Noël, je fête Noël avec Florence. »
L’anecdote éclaire singulièrement le départ envisagé, car Florence Godfernaux n’était pas seulement chargée de la promotion des ouvrages de Nothomb : elle appartenait depuis longtemps à son cercle personnel. Encore mentionnée à la direction des relations presse dans la brochure de rentrée littéraire 2026 d’Albin Michel, elle occupait une place centrale dans l’accompagnement de l’autrice.
Son licenciement, que Le Parisien présente comme l’élément déclencheur du transfert, aurait ainsi rompu un équilibre construit au fil des décennies. Reste à savoir si Florence Godfernaux poursuivra sa collaboration avec la romancière, désormais en dehors d’Albin Michel. Aucune confirmation publique ne permet encore de le déterminer et les sollicitations auprès de la maison de la rue Huyghens n'ont abouti qu'à des démentis, ces derniers temps.
La date des révélations mérite cependant une autre lecture. Le 27 octobre, trois jours avant l’article du Parisien, l’Académie Goncourt dévoilait ses quatre finalistes : Yannick Haenel (La Solitude des professeurs est infinie, Gallimard), Philippe Jaenada (L’Inconnue du quai de Javel, Flammarion), Clémentine Mélois (Choses que je croyais perdues, L’Arbalète/Gallimard) et Sylvain Prudhomme (De l’autre côté du lac, Minuit).
Une sélection qui présente une particularité décisive : les quatre titres appartiennent au groupe Madrigall. Quel que soit le choix des jurés le 3 novembre, la récompense reviendra obligatoirement donc à l’une des maisons de la holding, donc à Antoine Gallimard. Albin Michel, encore représenté lors de la précédente sélection par Boris Bergmann et son roman Minotaure, a pour sa part été éliminé.
Cette certitude modifie sensiblement le contexte dans lequel l’arrivée annoncée de Nothomb chez Gallimard devient publique. Avant le 27 octobre, plusieurs groupes éditoriaux pouvaient encore prétendre au Goncourt. Depuis la dernière sélection, la compétition entre maisons concurrentes de Madrigall est close, même si les jurés doivent toujours départager les quatre écrivains.
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Le rapprochement des dates nourrit donc une interrogation : la perspective d’un transfert aussi retentissant pouvait-elle rester confidentielle jusqu’à ce que Madrigall soit assuré de remporter le prix ?
Un silence prolongé aurait évité d’ajouter un sujet sensible aux débats entourant les dernières sélections. Une fois les quatre finalistes connus, la révélation ne pouvait plus changer l’identité du groupe auquel reviendra la récompense. Cette lecture stratégique du calendrier est plausible, mais aucun élément public ne permet d’affirmer que la divulgation du 30 octobre aurait été organisée dans ce but.
Reste une succession de faits troublante : le 27 octobre, Madrigall obtenait l’assurance de décrocher le Goncourt 2026 ; trois jours plus tard, la possible arrivée d’une des romancières les plus connues du paysage francophone dans sa principale maison d’édition devenait publique.
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Pour Albin Michel, la perte éventuelle d’Amélie Nothomb représenterait bien davantage que celle d’une signature prestigieuse ou d’un rendez-vous commercial annuel. Elle rappellerait aussi combien la fidélité d’un auteur à son éditeur repose parfois sur des liens personnels, tissés loin des contrats et des considérations commerciales. Et combien le départ d’une collaboratrice peut suffire à ébranler une histoire éditoriale de trente-quatre ans.
Nous tâcherons d'obtenir des précisions de Gallimard – après le Goncourt, bien entendu... De son côté, Albin Michel ne souhaite pas faire de commentaires.
Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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28/10/2026, 12:44
Un livre écrit avec une intelligence artificielle mérite-t-il encore d'être considéré comme de la littérature ? Pour une majorité des Français interrogés, la réponse est non. Selon une enquête Ipsos bva – CESI école d'ingénieurs publiée ce 28 octobre, 92 % souhaitent que tout recours à l'IA dans la rédaction d'un ouvrage soit signalé sur sa couverture. Des résultats dévoilés à quelques jours du prix Goncourt, alors que l'affaire Thélyson Orélien a précipité les interrogations des éditeurs et des jurys littéraires.
28/10/2026, 11:31
Le 17 octobre dernier, en marge de manifestations contre la vie chère et pour la défense de conditions dignes d'enseignement, des dégradations et pillages de magasins ont eu lieu dans certaines villes. Un décret du gouvernement met en place, pour les commerces touchés de moins de 250 salariés, une prise en charge exceptionnelle de l’activité partielle, du 17 octobre 2026 au 31 janvier 2027.
28/10/2026, 09:45
Faire naître un premier roman autrement : c’est le pari d’Isalis Brouet avec La Vengeance des Mimosas. À la croisée du drame familial, de la romance et du récit de résilience, ce projet littéraire explore ce que les souvenirs, les secrets et les liens familiaux laissent en nous. Pour donner vie à son livre et construire cette aventure avec ses futurs lecteurs, l’autrice a choisi le financement participatif. Sa campagne Ulule accompagne ainsi un premier roman indépendant, mais surtout une histoire qui cherche à toucher à l’intime et à laisser une empreinte. Projet porté par Isalis Brouet.
28/10/2026, 09:26
Pour la première fois, vivez la mythologie scandinave comme si vous y étiez ! Les sagas du Prélude au Ragnarök et des Chroniques du Ragnarök vous ouvrent les portes de cet univers de légende.
Au programme de notre campagne Ulule : récits mythologiques, beaux-livres, collectors et brochés illustrés, statuettes, tableaux, t-shirts et bien d’autres goodies exclusifs ! Projet porté par les Éditions Cavaliers Seuls.
27/10/2026, 16:47
En novembre 1966, la crue de l'Arno submergeait une partie de Florence et endommageait plus d'un million de documents conservés à la Bibliothèque nationale centrale. Soixante ans plus tard, l'établissement ouvre exceptionnellement, les 3 et 4 novembre, les espaces les plus durement touchés. Deux soirées pour revenir sur la catastrophe, mais aussi sur les opérations qui se poursuivent afin de rendre accessibles des milliers d'ouvrages sauvés des eaux.
27/10/2026, 16:26
Quand j’étais toute petite, j’ai promis à ma mère qu’un jour, on me lirait. J’écris depuis toujours pour mes proches, mes enfants, mes neveux et nièces, ma famille, mes amis ou pour moi. Cette année, j’ai souhaité me lancer dans une toute nouvelle aventure formidable et passionnante : être lue par vous ! Projet porté E.C. Desvignes.
27/10/2026, 15:09
La salle d’attente de la vie est un livre de développement personnel destiné aux jeunes diplômés, demandeurs d’emploi et personnes en transition ou en réinsertion professionnelle. Il parle du chômage autrement, en s’intéressant moins aux CV et aux candidatures qu’à ce qu’on ressent vraiment : perte de confiance, isolement, culpabilité, doutes et sentiment de ne plus avancer. Le livre mêle témoignage, humour, réflexions, jeux et exercices pour aider chacun à mieux vivre cette période. Projet porté par Marie Boquillon.
27/10/2026, 11:46
Rouge nuit jour est un recueil de poésie illustré qui parle sans le nommer d'un arrêt de grossesse, et questionne de façon plus générale l'existence des choses que l'on ne nomme pas. Au fil des pages, les poèmes se suspendent à une attente. L'attente se fait voyage immobile, naturellement incertain, nécessairement confiant. Projet porté par Coline Hezard, poétesse et graphiste à Lille.
26/10/2026, 17:33
Sept cartes Pokémon achetées pendant son enfance, puis revendues plus de vingt ans après : c'est ainsi que Johannes Feifel a contribué à financer sa librairie. Depuis le 1er octobre 2026, ce professionnel du livre accueille les lecteurs à Ratisbonne, en Allemagne, dans une boutique consacrée principalement à la fantasy et à la romantasy. Avec ses murs vert jade, ses lustres et ses rayonnages noirs, Der Bücherdrache entend faire entrer les visiteurs dans l'univers de leurs lectures.
26/10/2026, 17:18
La bibliothécaire Claire Tailliart est décédée le 20 septembre 2026, à l'âge de 58 ans, des suites d'une longue maladie, nous apprend l'Association des bibliothécaires de France (ABF). Ancienne présidente de son groupe régional normand, de 2015 à 2021, elle avait notamment exercé au sein des bibliothèques universitaires du Havre.
26/10/2026, 16:29
Exclusif - Ce 26 octobre avait lieu, au Tribunal des Activités économiques de Paris, une audience consacrée au redressement judiciaire du groupe Gibert, qui portait plus précisément sur la période d'observation. Un nouveau rendez-vous a été fixé au 7 décembre prochain, en raison d'éléments d'analyse, fournis par la direction, jugés peu fiables par les administrateurs...
26/10/2026, 16:27
À Winterthour, la papeterie Schoch restera à la même adresse, sous la même enseigne. Mais, après quatre générations dans la famille fondatrice, elle passe dans le giron d'Orell Füssli Thalia. Le groupe de librairies suisse a annoncé son acquisition le 23 octobre, ajoutant à son réseau un commerce installé depuis 1882 dans la vieille ville. Les dix salariés doivent conserver leur emploi, tandis que Karin Schoch, l'actuelle propriétaire, accompagnera la reprise jusqu'en février 2027.
26/10/2026, 15:00
Une future librairie, baptisée La Cabane à Livres, a pour ambition de construire une identité forte en insufflant une véritable âme au lieu. Elle souhaite proposer un fonctionnement moderne, une offre diversifiée, des services complémentaires innovants et une communication digitale renforcée, afin de développer pleinement son attractivité et d’assurer sa pérennité économique. Projet porté par Aurélie
Fiani.
26/10/2026, 14:22
Babouche à oreille, maison d'édition indépendante installée à Saint-Clément-de-Rivière, dans l'Hérault, fabrique des livres qui s'écoutent : un QR code dans le livre, des musiques composées pour chaque histoire, des voix d'artistes, et ni écran, ni application, ni abonnement. Ses trois nouveautés d'automne sont en précommande sur Ulule jusqu'au 5 novembre : un roman de pirates dont chaque chapitre se termine par une vraie recette, le retour d'un album très demandé sur l'art du partage, et un calendrier de l'Avent sonore pour les tout-petits, où chaque fenêtre cache une comptine plutôt qu'un chocolat. Projet porté par la maison d'édition Babouche à oreille.
26/10/2026, 14:22
Top ArticlesRebecca Yarros met les bons sentiments en tête des ventes de livres “Shakespeare était une femme noire” : quatre siècles et demi d’histoire littéraire à Washington Thélyson Orélien : la Fnac réexaminera la situation, Grasset ridiculisé “Alexandre Dumas n’avait pas d’IA, mais il était aidé” : un nouveau prix littéraire voit le jour
4 Commentaires
Edco
31/10/2026 à 10:32
Comme disait Catherine Ringet ......Les histoires d amour finissent mal .....en général...🤭🫣
SAINTE BEUVE
31/10/2026 à 15:49
J’en suis fort marri pour Albin mais il y a longtemps que je ne lis plus Amélie . Il paraît qu’elle a des dizaines d’histoires en réserve : mais bon sang ! Qu’elle nous sorte un gros pavé de 1500 pages plutôt que des opuscules annuels de 150 pages . Merci par avance , Cdlt .
PS , Gallimard ? Alors on pourra lire toute sa production précédente en 1 seul Quarto . Cdlt
Damien
31/10/2026 à 16:05
C'est surtout qu'en signant chez Gallimard, elle deviendra probablement la première autrice du XXI eme siècle à être éditée en édition intégrale dans la collection de la Pléiade. Cela ne pourra que satisfaire notre mégalomane nationale.
Edco
31/10/2026 à 16:11
Ah ah ....non , elle préfère .. feuilletonner.. distiller....c 'est comme ça qu' on garde les gens ....en haleine !!!!🤭
Les courses de fond....ne sont pas des courses de vitesse !!!!