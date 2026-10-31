Amélie Nothomb chez Gallimard, après 30 ans d'amour chez Albin Michel

« Quand une histoire d’amour marche, pourquoi aller voir ailleurs ? » En novembre 2023, Amélie Nothomb célébrait ainsi, auprès d’ActuaLitté, sa fidélité à Albin Michel. Trois ans plus tard, l’histoire toucherait à sa fin. Selon les informations du Parisien, l’écrivaine belge s’apprêterait à quitter son éditeur historique pour Gallimard. L’annonce officielle pourrait intervenir après les grands prix littéraires de novembre.

Depuis Hygiène de l’assassin, paru en 1992, l’autrice n’a jamais manqué son rendez-vous annuel avec Albin Michel. Son dernier ouvrage, L’Adolescence du perroquet, publié en août 2026, est son 35e roman. Cette longévité, remarquable dans l’édition, semblait garantir la poursuite de leur collaboration.

Mais un événement interne aurait précipité la rupture : le licenciement de Florence Godfernaux, directrice des relations presse et proche de Nothomb depuis plus de trente ans.

Florence Godfernaux, l’autre fidélité d’Amélie Nothomb

Leur complicité dépasse largement le cadre professionnel. Dès septembre 2004, dans un portrait publié par Le Temps, Florence Godfernaux expliquait comment elle protégeait l’écrivaine des sollicitations médiatiques les plus fantaisistes. Elle confiait alors : « En dix ans, nous n’avons jamais eu un mot plus haut que l’autre. »

Plus de vingt ans après, leur proximité demeurait intacte. Le 25 décembre 2025, sur RTL, Amélie Nothomb racontait comment son attachée de presse l’avait accueillie pour son premier Noël en France, alors qu’elle venait de s’installer à Paris. Une invitation devenue tradition : « Quand je suis à Paris, pour le jour de Noël, je fête Noël avec Florence. »

L’anecdote éclaire singulièrement le départ envisagé, car Florence Godfernaux n’était pas seulement chargée de la promotion des ouvrages de Nothomb : elle appartenait depuis longtemps à son cercle personnel. Encore mentionnée à la direction des relations presse dans la brochure de rentrée littéraire 2026 d’Albin Michel, elle occupait une place centrale dans l’accompagnement de l’autrice.

Son licenciement, que Le Parisien présente comme l’élément déclencheur du transfert, aurait ainsi rompu un équilibre construit au fil des décennies. Reste à savoir si Florence Godfernaux poursuivra sa collaboration avec la romancière, désormais en dehors d’Albin Michel. Aucune confirmation publique ne permet encore de le déterminer et les sollicitations auprès de la maison de la rue Huyghens n'ont abouti qu'à des démentis, ces derniers temps.

Le calendrier du Goncourt, une coïncidence remarquable

La date des révélations mérite cependant une autre lecture. Le 27 octobre, trois jours avant l’article du Parisien, l’Académie Goncourt dévoilait ses quatre finalistes : Yannick Haenel (La Solitude des professeurs est infinie, Gallimard), Philippe Jaenada (L’Inconnue du quai de Javel, Flammarion), Clémentine Mélois (Choses que je croyais perdues, L’Arbalète/Gallimard) et Sylvain Prudhomme (De l’autre côté du lac, Minuit).

Une sélection qui présente une particularité décisive : les quatre titres appartiennent au groupe Madrigall. Quel que soit le choix des jurés le 3 novembre, la récompense reviendra obligatoirement donc à l’une des maisons de la holding, donc à Antoine Gallimard. Albin Michel, encore représenté lors de la précédente sélection par Boris Bergmann et son roman Minotaure, a pour sa part été éliminé.

Amélie Nothomb et Francis Esmenard, à la tête d'Albin Michel

Cette certitude modifie sensiblement le contexte dans lequel l’arrivée annoncée de Nothomb chez Gallimard devient publique. Avant le 27 octobre, plusieurs groupes éditoriaux pouvaient encore prétendre au Goncourt. Depuis la dernière sélection, la compétition entre maisons concurrentes de Madrigall est close, même si les jurés doivent toujours départager les quatre écrivains.

À LIRE - Vincent Bolloré : “Moi, un prédateur ? Vous avez vu la dernière liste du Goncourt ?”

Le rapprochement des dates nourrit donc une interrogation : la perspective d’un transfert aussi retentissant pouvait-elle rester confidentielle jusqu’à ce que Madrigall soit assuré de remporter le prix ?

Un silence prolongé aurait évité d’ajouter un sujet sensible aux débats entourant les dernières sélections. Une fois les quatre finalistes connus, la révélation ne pouvait plus changer l’identité du groupe auquel reviendra la récompense. Cette lecture stratégique du calendrier est plausible, mais aucun élément public ne permet d’affirmer que la divulgation du 30 octobre aurait été organisée dans ce but.

Reste une succession de faits troublante : le 27 octobre, Madrigall obtenait l’assurance de décrocher le Goncourt 2026 ; trois jours plus tard, la possible arrivée d’une des romancières les plus connues du paysage francophone dans sa principale maison d’édition devenait publique.

À LIRE - Chez Gallimard, Jules Verne fait le tour du monde en Quarto-vingt erreurs

Pour Albin Michel, la perte éventuelle d’Amélie Nothomb représenterait bien davantage que celle d’une signature prestigieuse ou d’un rendez-vous commercial annuel. Elle rappellerait aussi combien la fidélité d’un auteur à son éditeur repose parfois sur des liens personnels, tissés loin des contrats et des considérations commerciales. Et combien le départ d’une collaboratrice peut suffire à ébranler une histoire éditoriale de trente-quatre ans.

Nous tâcherons d'obtenir des précisions de Gallimard – après le Goncourt, bien entendu... De son côté, Albin Michel ne souhaite pas faire de commentaires.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com