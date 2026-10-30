Manuscrits jamais livrés : quand auteurs et éditeurs règlent leurs comptes

Le 11 mars 2020, Flammarion signait pour un beau livre de vulgarisation scientifique. Six jours plus tard, la France entrait dans son premier confinement. Le manuscrit n’arrivera jamais et un autre ouvrage sera envisagé, un projet d’avenant préparé, des discussions engagées. Puis, silence radio.

Six ans après la signature, restent le contrat et un projet inachevé, mais surtout un jugement du tribunal judiciaire de Paris. Le 1er septembre 2026, G. H. est condamné à restituer les 4999,99 € d’avance, versés par Flammarion – ainsi que 2000 € de frais de procédure et dépens.

Le manuscrit manque à l’appel, l’auteur ne le conteste pas… sauf qu’endosser la responsabilité de l’échec est une autre affaire. Devant le tribunal, Flammarion invoquait un contrat toujours valable et une mise en demeure restée sans réponse.

D’ordinaire, « ça se règle en général en coulisses », nous explique Sophie Viaris de Lesegno, avocate spécialisée en propriété intellectuelle. Stéphanie Le Cam, juriste et directrice de la Ligue des auteurs professionnels, abonde : « Des remboursements, des demandes de remboursement d’avance, je n’en ai pas beaucoup vu. »

Le cas Flammarion

Le dossier G. H. éclaire ce décalage entre la vie d'un projet et sa réalité contractuelle : le 11 mars 2020, les deux parties prévoyaient un beau livre scientifique – 200.000 signes de texte et 200 illustrations – avec une livraison fixée au 30 octobre suivant.

La pandémie bouleversa ce calendrier. Selon l’auteur, les restrictions sanitaires ont fortement compliqué l'accès à ses sources, aux centres de recherche et aux dernières publications scientifiques. L'échéance passe sans livraison, mais les échanges avec Flammarion se poursuivent.

À l’automne 2021, les deux parties envisagent même un autre ouvrage, composé de récits historiques, lequel n’a plus grand-chose à voir avec le premier : le volume envisagé passe à 600.000, voire 800.000 signes, avec une nouvelle échéance proposée au 10 janvier 2023. Un projet d'avenant circule. Les courriels consultés par ActuaLitté montrent également que le financement est rediscuté.

Le 3 novembre 2021, l’auteur accepte d’envisager une renégociation de son à-valoir s’il obtient une bourse de création. Le livre devait, précise-t-il, rejoindre « Tout sur… », chez Flammarion, issue de la série britannique The Whole Story, publiée par Thames & Hudson. Selon lui, la maison avait abandonné le développement de cette collection et perdu les droits nécessaires à de nouveaux projets. Ce qui expliquerait la réorientation vers un autre ouvrage.

La collection n’a pourtant pas complètement disparu des rayons : Tout sur la mode est sorti le 14 octobre dernier, même si ce titre avait initialement été édité en 2013. « Quand l'éditeur rédige lui-même un avenant qui redéfinit l'ouvrage, c'est qu'il a renoncé au livre initial », soutient-il.

En mai 2022, son éditrice, G.L., quitte Flammarion, l’auteur dit avoir perdu sa seule interlocutrice et ne plus avoir obtenu de direction pour continuer. Les mois passent, jusqu’à ce courrier du 8 février 2023 : Flammarion le met en demeure de remettre, sous un mois, le manuscrit prévu au contrat de 2020. Faute de réponse, la maison résilie l’accord le 22 mars et réclame son argent. « On n’édite pas un livre par lettre recommandée », réplique l’auteur.

Le tribunal examine le projet d’avenant et les courriels de 2021. Mais il considère qu’ils « ne prouvent aucun accord sur une modification du contrat initial ». Les discussions ont beau avoir changé de direction, le contrat signé en mars 2020 reste celui qui s’impose aux parties. Or une clause prévoit la restitution des sommes versées si le manuscrit n’est pas remis après une mise en demeure restée sans effet.

Pour Sophie Viaris de Lesegno, « la décision est très classique ». L'avocate, qui n'a pas participé à la procédure et n'a eu connaissance que du jugement, estime que G. H. aurait dû formaliser davantage ses difficultés auprès de Flammarion. Une appréciation que conteste l'auteur : « Proactif, je ne pouvais pas l'être plus », assure-t-il, rappelant ses échanges avec la maison et les éléments de travail versés au dossier.

Après le départ de son éditrice, il dit avoir échangé avec la direction de Flammarion, sans obtenir de réponse claire sur l’avenir de son livre. Il regrette surtout de n’avoir pu mener le projet à terme et reste convaincu qu’une véritable reprise du dialogue éditorial aurait permis d’avancer.

Reste ce silence à une date décisive : le 8 février 2023. G. H. ne répond pas à la mise en demeure. L'auteur souligne que ce courrier faisait état de relances de son éditrice dont il conteste la réalité, et lui demandait en un mois le manuscrit d'un beau livre illustré que la maison avait elle-même proposé de redéfinir. Sa contestation de la créance auprès du commissaire de justice, le 29 janvier 2024, est intervenue après la résiliation et plusieurs relances.

Sollicitée par ActuaLitté sur l’évolution du projet, son suivi éditorial et la demande de remboursement, Flammarion nous a répondu qu’il « n’a pas pour habitude de commenter des décisions de justice ».

Chez Albin Michel, une lettre change tout

Le silence de G. H. a pesé contre lui, celui d’un éditeur peut, à l’inverse, jouer en faveur d’un auteur. Et pas n’importe lequel : le candidat le plus sulfureux de la prochaine présidentielle, Éric Zemmour. En mars 2025, la cour d’appel de Paris a finalement jugé fautive la rupture d’un contrat entre Albin Michel et Rubempré, la société de l’écrivain et homme politique. Le manuscrit, attendu en juillet 2019, n’avait pourtant toujours pas été livré en juin 2021. Près de deux ans de retard.

Seulement voilà : pendant cette période, Albin Michel ne l’avait pas réclamé. Les magistrats y ont vu une prolongation tacite du délai. Surtout, la maison avait annoncé renoncer à la publication dans le contexte du calendrier politique de l’auteur, tout en acceptant, noir sur blanc, de lui laisser les 30.000 € déjà versés. Quelques mois plus tard, Éric Zemmour publiait La France n'a pas dit son dernier mot chez sa propre structure éditoriale.

En appel, Rubempré conserve les 30.000 € d’avance et obtient 10.000 € de dommages-intérêts. En revanche, la cour lui refuse les 70.000 € supplémentaires prévus au contrat : faute de manuscrit remis à l’éditeur, ces versements n’étaient pas dus. Une première décision avait condamné Rubempré à restituer les 30.000 €.

Chez le même éditeur, un jugement du tribunal judiciaire de Nanterre, rendu le 4 septembre 2024, aboutit au résultat inverse. En décembre 2019, une autrice signe avec Albin Michel un contrat pour une autobiographie au titre évocateur : Du Golf-Drouot à l’Élysée (ou récit d’une vie et du pouvoir par une femme intrépide).

Malgré trois reports accordés par Albin Michel, le manuscrit n'avait jamais été livré. La maison obtient la restitution de 46.989,71 €, correspondant à l'avance nette versée sur les 55.000 € bruts prévus, sous déduction des remboursements effectués.

L’autrice avait demandé deux ans pour rembourser, ce que le tribunal lui a refusé, tout comme il a rejeté les 8000 € supplémentaires réclamés par l’éditeur au titre de charges sociales insuffisamment justifiées.

D’un côté, 30.000 € conservés. De l’autre, près de 47.000 € à rendre. Même éditeur, mais des comportements contractuels différents, et des décisions qui n’aboutissent pas du tout à la même addition.

Quand la preuve manque, ou que l’éditeur agit trop tard

On pourrait croire qu’un manuscrit jamais livré ouvre automatiquement la voie au remboursement, ce serait trop simple.

En février 2024, le tribunal judiciaire de Paris examine l’inexécution d’un contrat signé dix ans plus tôt avec Place des Éditeurs. Le manuscrit ? Jamais remis. La preuve du versement des 10.000 € d’à-valoir ? Introuvable, elle aussi. Impossible, dès lors, d’en ordonner la restitution. L'éditeur obtient néanmoins 2000 € de dommages-intérêts pour l’inexécution du contrat.

Autre piège, la prescription : en 2012, les éditions First commandent Le Kama Sutra pour les Nuls, moyennant une avance de 2293,50 € nets. Le manuscrit, attendu en décembre, n'arrive pas. Dès juin 2013, l'auteur annonce ne pas pouvoir mener l'ouvrage à terme, mais la première assignation n'est délivrée qu'en juillet 2018.

Le 15 mai 2025, la cour d’appel de Paris déclare l’action de la société EDI8 irrecevable : le délai de prescription de cinq ans était dépassé. Le manuscrit n’est jamais arrivé, mais cette fois, c’est surtout l’éditeur qui a laissé filer le calendrier.

Un détail qui ramène à Flammarion. Sophie Viaris de Lesegno évoque une possible explication du calendrier judiciaire : la maison a assigné G. H. en septembre 2025, peu avant le cinquième anniversaire de la date initialement prévue pour la remise du manuscrit.

Quand auteurs et éditeurs partagent les torts

Et lorsque les deux parties ont manqué à leurs obligations ? Dans un arrêt du 22 janvier 2021, la cour d’appel de Paris examine plusieurs contrats liant une autrice de livres d’art aux éditions Palette. Pour un ouvrage intitulé Tattoo, l’éditeur avait payé l’avance en retard. L’autrice, elle, n’avait jamais remis son manuscrit.

Résultat : la rupture est prononcée aux torts partagés. L’autrice doit tout de même rembourser les 1006,39 € reçus, puisque le contrat prévoyait cette restitution en cas de non-remise du texte. Dans la même décision, Palette est condamnée à lui verser 6000 € de dommages-intérêts pour des manquements relatifs à d’autres ouvrages.

La solution diffère dans une affaire jugée le 11 mai 2022, concernant Fayard. Une prête-plume n’avait remis que 35 % du travail attendu, après avoir prévenu tardivement de son retard. Mais l’éditeur, de son côté, avait confié une partie de la rédaction à une autre personne sans respecter la procédure de remaniement prévue au contrat.

La cour retient, là encore, des torts partagés, mais la rédactrice ne touche pas le solde de sa rémunération, et Fayard ne récupère pas les 6000 € déjà versés.

Et dans cette même procédure, Fayard essuie un second refus : la maison réclamait également 3500 € à la rédactrice pour un précédent contrat, signé en 2016. Mais cette fois, l'abandon du livre avait été demandé par le coauteur pour de graves raisons médicales. La prête-plume, qui avait déjà réalisé plusieurs entretiens et rédigé un chapitre, n'en était pas responsable. Elle conserve donc également cette avance.

Yann Queffélec : un livre publié malgré lui, deux romans jamais remis

Un livre qui sort alors que son auteur n'en veut plus cette fois. Deux autres qu'un éditeur attendra en vain. Yann Queffélec a connu les deux faces de la querelle. En 2010, l'écrivain accuse les éditions de l'Archipel d'avoir publié Le Piano de ma mère contre sa volonté, alors qu'il juge le texte inachevé. « On me joue un tour de cochon en le faisant paraître alors qu'il est inachevé », confiait-il à ActuaLitté.

Jean-Daniel Belfond, patron de la maison, réplique que le manuscrit avait été remis dès octobre 2009 et que les corrections attendues n'étaient jamais arrivées.

Mais chez un autre éditeur, la partition s'inverse : le Seuil attend deux romans, promis pour les 31 août et 30 septembre 2009. Les manuscrits ne viennent pas. L'argent, lui, a bien été versé : 160.000 € d'à-valoir au total. Après plusieurs mises en demeure infructueuses, la maison saisit la justice. Dans un arrêt du 23 octobre 2013, la cour d'appel de Paris retient la résiliation des contrats aux torts de l'écrivain et le principe de la restitution des avances, comme le pointait en son temps la juriste Audrey Lebois.

L'auteur invoquait notamment de graves difficultés familiales et assurait avoir proposé, en 2011, une version retravaillée d'un roman.

Ces conflits que l’édition règle loin des tribunaux

Combien de ces conflits finissent finalement devant un juge ? Les statistiques donnent quelques indications, sans permettre de compter précisément les procès pour manuscrits jamais livrés.

En 2024, la 3e chambre civile du tribunal judiciaire de Paris, spécialisée en propriété intellectuelle, a enregistré 458 nouvelles affaires de propriété littéraire et artistique, et en a terminé 431.

Dans le détail, parmi les nouveaux dossiers, 216 concernaient la contrefaçon et les atteintes aux droits d’auteur, 164 « d’autres demandes », 29 les contrats de production audiovisuelle, 27 le paiement de droits d’auteur, 13 les contrats de représentation d’œuvres et neuf l’inexécution des obligations de l’éditeur.

Les jugements accessibles documentent les différends qui ont résisté aux autres modes de règlement. Le litige Flammarion, examiné par le pôle civil de proximité, échappe d'ailleurs à ces statistiques. Combien de contrats d'édition se terminent sans publication ? Combien d'auteurs conservent leur avance après l'abandon d'un ouvrage ? Combien la remboursent, totalement ou partiellement, dans le cadre d'un accord amiable ?

Dans sa pratique, Sophie Viaris de Lesegno rencontre régulièrement des projets reportés, modifiés ou abandonnés, mais entre les frais d'avocat, les délais et l'incertitude du résultat, réclamer quelques milliers d'euros peut se révéler peu avantageux pour une maison. « Le temps judiciaire, c'est parfois deux ans », rappelle-t-elle. L'éditeur peut accorder un nouveau calendrier, renoncer au remboursement ou négocier une restitution partielle. Un autre éditeur peut parfois reprendre le projet, avec un arrangement concernant les sommes déjà versées.

L’avocate distingue aussi les situations selon l’origine de l’abandon : lorsqu’une maison renonce elle-même à un ouvrage, l’auteur peut conserver son avance à titre d’indemnité, selon le contrat et les circonstances. À l’inverse, lorsqu’un éditeur a financé un travail qui n’arrive jamais, il peut chercher à récupérer les fonds immobilisés. « C’est aussi de l’argent qui est immobilisé, qui aurait pu profiter à un autre auteur et à un autre projet éditorial », souligne-t-elle.

La taille de la structure compte également. Pour une petite maison à la trésorerie limitée, un manuscrit qui ne vient pas, ce peut être un autre livre qui ne sera pas financé.

Un auteur ne fabrique pas toujours son livre tout seul

Cette question des responsabilités prend une nouvelle dimension lorsqu'un ouvrage dépend de plusieurs professionnels. Auprès d'ActuaLitté, G. H. insiste sur la nature du beau livre commandé par Flammarion. Les 200 illustrations prévues ne se plaquent pas sur un texte déjà bouclé : elles se pensent avec lui, au fil du travail éditorial. Il faut rechercher les images, sélectionner les documents, acquérir les droits de reproduction, construire la maquette, arrêter les choix de fabrication. « Vous ne pouvez pas éditer un beau livre comme ça dans votre coin », résume l’auteur.

À ses yeux, l’absence de direction après le départ de son éditrice a rendu cette collaboration impossible. Il affirme avoir consacré plus d’une centaine d’heures aux recherches et à l’écriture. Devant le tribunal, il explique avoir produit un sommaire détaillé, un avant-propos et plusieurs éléments préparatoires, représentant plus de 50.000 signes de texte.

Sophie Viaris de Lesegno rappelle que les obligations doivent être appréciées selon le contenu précis de la commande : « Ça dépend de son contrat, et de ce qu'on lui demande de livrer. Si on lui demande de livrer un manuscrit de tant de signes, il livre son manuscrit de tant de signes. »

G. H. évoque également un budget iconographique de 4000 €, dont la gestion des droits devait, selon lui, relever des équipes de Flammarion. Les courriels consultés par ActuaLitté montrent qu’il cherchait un accompagnement. Le 15 octobre 2021, il propose des échanges mensuels pour « valider certaines directions ». Le 3 novembre, il insiste sur la nécessité de prévoir un budget pour un illustrateur.

Seulement, ces discussions concernent déjà le nouveau projet. Elles témoignent d’une coordination recherchée, sans établir que Flammarion devait fournir les 200 illustrations du livre initial. Le tribunal n’a pas tranché cette répartition des tâches : il a retenu l’absence de manuscrit livré.

Une affaire jugée trop vite ?

Un conflit sur la fabrication d’un livre peut-il se régler comme une simple dette impayée ? C’est précisément ce que dénonce aujourd’hui G. H.

Son affaire n’a pas été examinée par une chambre spécialisée en propriété intellectuelle, mais par le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, chargé notamment des litiges civils inférieurs à 10.000 €. L’auteur s’est défendu seul, face à Flammarion, représenté par un conseil.

Il raconte une audience où se succédaient affaires de voisinage et factures impayées. « Il n’a pas considéré mon dossier », reproche-t-il au magistrat. À ses yeux, le tribunal a traité le dossier comme une créance impayée, sans examiner la clause du contrat qui laisse les sommes acquises à l'auteur lorsque la non-publication résulte du seul fait de l'éditeur.

Selon la Cour de cassation, un différend contractuel ne relève pas automatiquement d’une juridiction spécialisée au seul motif qu’il concerne des droits d’auteur. La nature précise du litige reste déterminante.

Après la signification du jugement, G. H. a annoncé son intention de faire appel avec l’assistance, cette fois obligatoire, d’un avocat. Le jugement rappelle par ailleurs que l’exécution provisoire est de droit : un éventuel appel ne suspendrait donc pas automatiquement l’exécution des condamnations prononcées.

« On invisibilise complètement l’acte de création »

Reste une question : lorsqu’un éditeur verse de l’argent à un auteur, que rémunère-t-il exactement ? Le travail d’écriture ou les droits d’exploitation du futur livre ?

Car le mécanisme de l’à-valoir possède sa logique, et ses paradoxes. Cette avance sur les droits futurs n’est normalement pas remboursable lorsque les ventes déçoivent. En revanche, si le manuscrit n’est jamais livré, une clause contractuelle peut en prévoir la restitution. Pourquoi peut-on conserver la somme lorsque le livre se vend mal, mais devoir la rendre lorsque le livre n’existe finalement pas ?

Pour Stéphanie Le Cam, cette distinction révèle une ambiguïté fondamentale : « Est-ce que c’est l’argent que je te verse en contrepartie d’un travail que je te commande ou est-ce que c’est l’argent que je te verse en contrepartie d’une future exploitation ? » « On invisibilise complètement l’acte de création », déplore la juriste.

Elle s’appuie sur une image très simple : la construction d’une maison. Financer les travaux, puis percevoir les loyers, ce sont deux opérations différentes. Dans l’édition, pourtant, l’argent avancé pour permettre l’écriture est ensuite déduit des droits générés par les ventes. Le travail de création ne fait donc pas nécessairement l’objet d’une rémunération distincte.

La juriste défend une autre logique : deux rémunérations, l’une pour réaliser l’œuvre commandée, l’autre pour son exploitation. De quoi bousculer les habitudes économiques de l’édition… Même certains auteurs de best-sellers auxquels elle en parle trouvent l’idée « complètement cinglée », raconte-t-elle, non sans humour.

Faut-il comprendre qu’un auteur pourrait empocher l’argent et ne jamais remettre son texte ? Pas du tout. « Je te commande une œuvre, je te paye, tu me remets pas l’œuvre, tu me rembourses l’argent. Tout ça, ça a du sens, c’est complètement normal », assure Stéphanie Le Cam.

Le prix du travail invisible

Dans le dossier Flammarion, un détail contractuel prend alors toute son importance. Le contrat du 11 mars 2020 prévoit d’abord une option exclusive : l’auteur doit remettre un manuscrit définitif, puis l’éditeur dispose d’un délai pour décider de lever cette option et de publier l’ouvrage. Le paiement doit suivre trois étapes : 5000 € pour l’option, 5000 € lors de sa levée et 5000 € à la publication.

Pour G. H., cette première somme rémunère l'exclusivité accordée à Flammarion. « Ils ont bloqué mon projet et je ne pouvais plus le développer avec quelqu'un d'autre », explique-t-il. Il estime que la maison avait réservé un ouvrage qu'elle n'a finalement pas publié et que l'argent versé devait aussi compenser cette immobilisation.

Le contrat, pourtant, prévoit expressément la restitution des sommes reçues lorsque le manuscrit n’est pas remis après une mise en demeure restée sans effet. Une autre disposition envisage l’hypothèse inverse : si la non-publication résulte du seul fait de l’éditeur, les sommes restent acquises à l’auteur. Deux clauses, deux situations. Le tribunal a retenu la première.

La Société des gens de lettres (SGDL) s’est exprimée dans une attestation datée du 23 janvier 2026, signée par sa responsable juridique, Émilie Le Mappian, et produite au procès. Elle y rappelle son opposition au remboursement d’un à-valoir lorsque l’absence de manuscrit définitif ne résulte pas d’une décision claire de l’auteur de se désengager d’un projet auquel l’éditeur serait resté attaché.

Quand le contrat est rompu, le livre peut-il encore exister ?

Dans son modèle de contrat d’édition, la SGDL propose également des stipulations destinées à garantir que l’à-valoir reste définitivement acquis à l’auteur, y compris en cas de résiliation.

Le débat a même gagné le Parlement : la proposition de loi relative au contrat d'édition, portée par Laure Darcos et Sylvie Robert et adoptée par le Sénat le 10 juin 2026, prévoit notamment l'inscription d'un minimum de droits d'auteur garanti dans les contrats de livres. Le texte reste en cours d'examen à l'Assemblée nationale.

Et le livre abandonné ? Il n’est pas nécessairement condamné à disparaître avec son premier contrat. Un auteur peut récupérer ses droits et chercher un nouvel éditeur, même lorsqu’un différend financier demeure avec la maison précédente. « Même s’il n’a pas encore payé les condamnations, à la limite, il peut très bien proposer son projet à un autre éditeur, et que l’autre éditeur lui fasse une avance qui lui permette de rembourser », avance Sophie Viaris de Lesegno.

Stéphanie Le Cam, de son côté, souligne combien cette perspective peut être incertaine. Un livre conçu pour une collection, une commande ou un format très particulier n'intéressera pas nécessairement une autre maison.

La médiation, avant de sortir les assignations ?

Pour favoriser le règlement de ces conflits avant qu’ils n’arrivent devant un juge, plusieurs organisations d’auteurs et le Syndicat national de l’édition ont créé, en novembre 2025, l’Association de médiation des auteurs et des éditeurs de livres (AMAEL). Ouverte à tous les auteurs et éditeurs, l’association doit faciliter les règlements amiables et publier un bilan annuel des litiges. En juin 2026, le SNE annonçait l’examen des premiers dossiers pour l’automne. Aucun bilan chiffré n’a encore été rendu public.

Seulement, la médiation n’a pas échappé aux tensions qu’elle est censée aider à résoudre. La Ligue des auteurs professionnels, la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse et l’Association des traducteurs littéraires de France se sont retirées du projet, contestant notamment sa gouvernance. L’hypothèse d’un droit d’entrée de 150 €, alors non arrêté, a également suscité des critiques.

Pourtant, les tensions professionnelles ne manquent pas : le baromètre 2025 des relations auteurs-éditeurs, réalisé par la Scam et la Société des gens de lettres auprès d’environ 1800 auteurs et autrices de l’écrit, révèle que 31 % des répondants estiment que leurs relations avec leurs éditeurs se sont dégradées au cours des trois années précédentes. 42 % déclarent solliciter un avis extérieur pour décrypter leurs contrats, et 52 % envisageraient de recourir à une commission de médiation pour régler un différend.

Aujourd'hui, notre auteur Flammarion continue de considérer que son éditeur avait renoncé au premier projet avant de lui réclamer le manuscrit correspondant. « Un éditeur a parfaitement le droit de renoncer à un livre. Ce qui me paraît profondément injuste, c'est de faire payer à l'auteur un abandon qui n'est pas le sien. »

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Crédits photo : Émile Zola représenté par Charles Léandre, plume à la main, penché sur une pile de livres et un manuscrit. Charles Léandre, caricature d’Émile Zola, Le Rire, 20 novembre 1897, domaine public.

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com