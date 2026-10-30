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Manuscrits jamais livrés : quand auteurs et éditeurs règlent leurs comptes

Exclusif - 47.000 € à rembourser pour un ouvrage jamais livré : pour cette autrice, la douloureuse fut amère. Un certain Éric Z. s’en sortit bien mieux : deux ans après la date butoir, toujours pas de manuscrit, mais 30.000 € d’avance jamais rendus. Récemment, Flammarion a fait condamner un écrivain à restituer près de 5000 € pour un manuscrit jamais remis. Trois contrats qui déraillent, trois additions avec un point commun : quand l’édition règle ses comptes, qui passe à la caisse ? Enquête sur ces histoires de livres qui finissent au tribunal.

Le 30/10/2026 à 19:33 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

30/10/2026 à 19:33

Hocine Bouhadjera

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ActuaLitté

Le 11 mars 2020, Flammarion signait pour un beau livre de vulgarisation scientifique. Six jours plus tard, la France entrait dans son premier confinement. Le manuscrit n’arrivera jamais et un autre ouvrage sera envisagé, un projet d’avenant préparé, des discussions engagées. Puis, silence radio.

Six ans après la signature, restent le contrat et un projet inachevé, mais surtout un jugement du tribunal judiciaire de Paris. Le 1er septembre 2026, G. H. est condamné à restituer les 4999,99 € d’avance, versés par Flammarion – ainsi que 2000 € de frais de procédure et dépens.

Le manuscrit manque à l’appel, l’auteur ne le conteste pas… sauf qu’endosser la responsabilité de l’échec est une autre affaire. Devant le tribunal, Flammarion invoquait un contrat toujours valable et une mise en demeure restée sans réponse.

D’ordinaire, « ça se règle en général en coulisses », nous explique Sophie Viaris de Lesegno, avocate spécialisée en propriété intellectuelle. Stéphanie Le Cam, juriste et directrice de la Ligue des auteurs professionnels, abonde : « Des remboursements, des demandes de remboursement d’avance, je n’en ai pas beaucoup vu. »

Le cas Flammarion

Le dossier G. H. éclaire ce décalage entre la vie d'un projet et sa réalité contractuelle : le 11 mars 2020, les deux parties prévoyaient un beau livre scientifique – 200.000 signes de texte et 200 illustrations – avec une livraison fixée au 30 octobre suivant.

La pandémie bouleversa ce calendrier. Selon l’auteur, les restrictions sanitaires ont fortement compliqué l'accès à ses sources, aux centres de recherche et aux dernières publications scientifiques. L'échéance passe sans livraison, mais les échanges avec Flammarion se poursuivent.

À l’automne 2021, les deux parties envisagent même un autre ouvrage, composé de récits historiques, lequel n’a plus grand-chose à voir avec le premier : le volume envisagé passe à 600.000, voire 800.000 signes, avec une nouvelle échéance proposée au 10 janvier 2023. Un projet d'avenant circule. Les courriels consultés par ActuaLitté montrent également que le financement est rediscuté.

Le 3 novembre 2021, l’auteur accepte d’envisager une renégociation de son à-valoir s’il obtient une bourse de création. Le livre devait, précise-t-il, rejoindre « Tout sur… », chez Flammarion, issue de la série britannique The Whole Story, publiée par Thames & Hudson. Selon lui, la maison avait abandonné le développement de cette collection et perdu les droits nécessaires à de nouveaux projets. Ce qui expliquerait la réorientation vers un autre ouvrage.

La collection n’a pourtant pas complètement disparu des rayons : Tout sur la mode est sorti le 14 octobre dernier, même si ce titre avait initialement été édité en 2013. « Quand l'éditeur rédige lui-même un avenant qui redéfinit l'ouvrage, c'est qu'il a renoncé au livre initial », soutient-il.

En mai 2022, son éditrice, G.L., quitte Flammarion, l’auteur dit avoir perdu sa seule interlocutrice et ne plus avoir obtenu de direction pour continuer. Les mois passent, jusqu’à ce courrier du 8 février 2023 : Flammarion le met en demeure de remettre, sous un mois, le manuscrit prévu au contrat de 2020. Faute de réponse, la maison résilie l’accord le 22 mars et réclame son argent. « On n’édite pas un livre par lettre recommandée », réplique l’auteur.

Le tribunal examine le projet d’avenant et les courriels de 2021. Mais il considère qu’ils « ne prouvent aucun accord sur une modification du contrat initial ». Les discussions ont beau avoir changé de direction, le contrat signé en mars 2020 reste celui qui s’impose aux parties. Or une clause prévoit la restitution des sommes versées si le manuscrit n’est pas remis après une mise en demeure restée sans effet.

Pour Sophie Viaris de Lesegno, « la décision est très classique ». L'avocate, qui n'a pas participé à la procédure et n'a eu connaissance que du jugement, estime que G. H. aurait dû formaliser davantage ses difficultés auprès de Flammarion. Une appréciation que conteste l'auteur : « Proactif, je ne pouvais pas l'être plus », assure-t-il, rappelant ses échanges avec la maison et les éléments de travail versés au dossier.

Après le départ de son éditrice, il dit avoir échangé avec la direction de Flammarion, sans obtenir de réponse claire sur l’avenir de son livre. Il regrette surtout de n’avoir pu mener le projet à terme et reste convaincu qu’une véritable reprise du dialogue éditorial aurait permis d’avancer.

Reste ce silence à une date décisive : le 8 février 2023. G. H. ne répond pas à la mise en demeure. L'auteur souligne que ce courrier faisait état de relances de son éditrice dont il conteste la réalité, et lui demandait en un mois le manuscrit d'un beau livre illustré que la maison avait elle-même proposé de redéfinir. Sa contestation de la créance auprès du commissaire de justice, le 29 janvier 2024, est intervenue après la résiliation et plusieurs relances.

Sollicitée par ActuaLitté sur l’évolution du projet, son suivi éditorial et la demande de remboursement, Flammarion nous a répondu qu’il « n’a pas pour habitude de commenter des décisions de justice ».

Chez Albin Michel, une lettre change tout

Le silence de G. H. a pesé contre lui, celui d’un éditeur peut, à l’inverse, jouer en faveur d’un auteur. Et pas n’importe lequel : le candidat le plus sulfureux de la prochaine présidentielle, Éric Zemmour. En mars 2025, la cour d’appel de Paris a finalement jugé fautive la rupture d’un contrat entre Albin Michel et Rubempré, la société de l’écrivain et homme politique. Le manuscrit, attendu en juillet 2019, n’avait pourtant toujours pas été livré en juin 2021. Près de deux ans de retard.

Seulement voilà : pendant cette période, Albin Michel ne l’avait pas réclamé. Les magistrats y ont vu une prolongation tacite du délai. Surtout, la maison avait annoncé renoncer à la publication dans le contexte du calendrier politique de l’auteur, tout en acceptant, noir sur blanc, de lui laisser les 30.000 € déjà versés. Quelques mois plus tard, Éric Zemmour publiait La France n'a pas dit son dernier mot chez sa propre structure éditoriale.

En appel, Rubempré conserve les 30.000 € d’avance et obtient 10.000 € de dommages-intérêts. En revanche, la cour lui refuse les 70.000 € supplémentaires prévus au contrat : faute de manuscrit remis à l’éditeur, ces versements n’étaient pas dus. Une première décision avait condamné Rubempré à restituer les 30.000 €.

Chez le même éditeur, un jugement du tribunal judiciaire de Nanterre, rendu le 4 septembre 2024, aboutit au résultat inverse. En décembre 2019, une autrice signe avec Albin Michel un contrat pour une autobiographie au titre évocateur : Du Golf-Drouot à l’Élysée (ou récit d’une vie et du pouvoir par une femme intrépide).

Malgré trois reports accordés par Albin Michel, le manuscrit n'avait jamais été livré. La maison obtient la restitution de 46.989,71 €, correspondant à l'avance nette versée sur les 55.000 € bruts prévus, sous déduction des remboursements effectués.

L’autrice avait demandé deux ans pour rembourser, ce que le tribunal lui a refusé, tout comme il a rejeté les 8000 € supplémentaires réclamés par l’éditeur au titre de charges sociales insuffisamment justifiées.

D’un côté, 30.000 € conservés. De l’autre, près de 47.000 € à rendre. Même éditeur, mais des comportements contractuels différents, et des décisions qui n’aboutissent pas du tout à la même addition.

Quand la preuve manque, ou que l’éditeur agit trop tard

On pourrait croire qu’un manuscrit jamais livré ouvre automatiquement la voie au remboursement, ce serait trop simple.

En février 2024, le tribunal judiciaire de Paris examine l’inexécution d’un contrat signé dix ans plus tôt avec Place des Éditeurs. Le manuscrit ? Jamais remis. La preuve du versement des 10.000 € d’à-valoir ? Introuvable, elle aussi. Impossible, dès lors, d’en ordonner la restitution. L'éditeur obtient néanmoins 2000 € de dommages-intérêts pour l’inexécution du contrat.

Autre piège, la prescription : en 2012, les éditions First commandent Le Kama Sutra pour les Nuls, moyennant une avance de 2293,50 € nets. Le manuscrit, attendu en décembre, n'arrive pas. Dès juin 2013, l'auteur annonce ne pas pouvoir mener l'ouvrage à terme, mais la première assignation n'est délivrée qu'en juillet 2018.

Le 15 mai 2025, la cour d’appel de Paris déclare l’action de la société EDI8 irrecevable : le délai de prescription de cinq ans était dépassé. Le manuscrit n’est jamais arrivé, mais cette fois, c’est surtout l’éditeur qui a laissé filer le calendrier.

Un détail qui ramène à Flammarion. Sophie Viaris de Lesegno évoque une possible explication du calendrier judiciaire : la maison a assigné G. H. en septembre 2025, peu avant le cinquième anniversaire de la date initialement prévue pour la remise du manuscrit.

Quand auteurs et éditeurs partagent les torts

Et lorsque les deux parties ont manqué à leurs obligations ? Dans un arrêt du 22 janvier 2021, la cour d’appel de Paris examine plusieurs contrats liant une autrice de livres d’art aux éditions Palette. Pour un ouvrage intitulé Tattoo, l’éditeur avait payé l’avance en retard. L’autrice, elle, n’avait jamais remis son manuscrit.

Résultat : la rupture est prononcée aux torts partagés. L’autrice doit tout de même rembourser les 1006,39 € reçus, puisque le contrat prévoyait cette restitution en cas de non-remise du texte. Dans la même décision, Palette est condamnée à lui verser 6000 € de dommages-intérêts pour des manquements relatifs à d’autres ouvrages.

La solution diffère dans une affaire jugée le 11 mai 2022, concernant Fayard. Une prête-plume n’avait remis que 35 % du travail attendu, après avoir prévenu tardivement de son retard. Mais l’éditeur, de son côté, avait confié une partie de la rédaction à une autre personne sans respecter la procédure de remaniement prévue au contrat.

La cour retient, là encore, des torts partagés, mais la rédactrice ne touche pas le solde de sa rémunération, et Fayard ne récupère pas les 6000 € déjà versés.

Et dans cette même procédure, Fayard essuie un second refus : la maison réclamait également 3500 € à la rédactrice pour un précédent contrat, signé en 2016. Mais cette fois, l'abandon du livre avait été demandé par le coauteur pour de graves raisons médicales. La prête-plume, qui avait déjà réalisé plusieurs entretiens et rédigé un chapitre, n'en était pas responsable. Elle conserve donc également cette avance.

Yann Queffélec : un livre publié malgré lui, deux romans jamais remis

Un livre qui sort alors que son auteur n'en veut plus cette fois. Deux autres qu'un éditeur attendra en vain. Yann Queffélec a connu les deux faces de la querelle. En 2010, l'écrivain accuse les éditions de l'Archipel d'avoir publié Le Piano de ma mère contre sa volonté, alors qu'il juge le texte inachevé. « On me joue un tour de cochon en le faisant paraître alors qu'il est inachevé », confiait-il à ActuaLitté.

Jean-Daniel Belfond, patron de la maison, réplique que le manuscrit avait été remis dès octobre 2009 et que les corrections attendues n'étaient jamais arrivées.

Mais chez un autre éditeur, la partition s'inverse : le Seuil attend deux romans, promis pour les 31 août et 30 septembre 2009. Les manuscrits ne viennent pas. L'argent, lui, a bien été versé : 160.000 € d'à-valoir au total. Après plusieurs mises en demeure infructueuses, la maison saisit la justice. Dans un arrêt du 23 octobre 2013, la cour d'appel de Paris retient la résiliation des contrats aux torts de l'écrivain et le principe de la restitution des avances, comme le pointait en son temps la juriste Audrey Lebois.

L'auteur invoquait notamment de graves difficultés familiales et assurait avoir proposé, en 2011, une version retravaillée d'un roman.

Ces conflits que l’édition règle loin des tribunaux

Combien de ces conflits finissent finalement devant un juge ? Les statistiques donnent quelques indications, sans permettre de compter précisément les procès pour manuscrits jamais livrés.

En 2024, la 3e chambre civile du tribunal judiciaire de Paris, spécialisée en propriété intellectuelle, a enregistré 458 nouvelles affaires de propriété littéraire et artistique, et en a terminé 431.

Dans le détail, parmi les nouveaux dossiers, 216 concernaient la contrefaçon et les atteintes aux droits d’auteur, 164 « d’autres demandes », 29 les contrats de production audiovisuelle, 27 le paiement de droits d’auteur, 13 les contrats de représentation d’œuvres et neuf l’inexécution des obligations de l’éditeur.

Les jugements accessibles documentent les différends qui ont résisté aux autres modes de règlement. Le litige Flammarion, examiné par le pôle civil de proximité, échappe d'ailleurs à ces statistiques. Combien de contrats d'édition se terminent sans publication ? Combien d'auteurs conservent leur avance après l'abandon d'un ouvrage ? Combien la remboursent, totalement ou partiellement, dans le cadre d'un accord amiable ?

Dans sa pratique, Sophie Viaris de Lesegno rencontre régulièrement des projets reportés, modifiés ou abandonnés, mais entre les frais d'avocat, les délais et l'incertitude du résultat, réclamer quelques milliers d'euros peut se révéler peu avantageux pour une maison. « Le temps judiciaire, c'est parfois deux ans », rappelle-t-elle. L'éditeur peut accorder un nouveau calendrier, renoncer au remboursement ou négocier une restitution partielle. Un autre éditeur peut parfois reprendre le projet, avec un arrangement concernant les sommes déjà versées.

L’avocate distingue aussi les situations selon l’origine de l’abandon : lorsqu’une maison renonce elle-même à un ouvrage, l’auteur peut conserver son avance à titre d’indemnité, selon le contrat et les circonstances. À l’inverse, lorsqu’un éditeur a financé un travail qui n’arrive jamais, il peut chercher à récupérer les fonds immobilisés. « C’est aussi de l’argent qui est immobilisé, qui aurait pu profiter à un autre auteur et à un autre projet éditorial », souligne-t-elle.

La taille de la structure compte également. Pour une petite maison à la trésorerie limitée, un manuscrit qui ne vient pas, ce peut être un autre livre qui ne sera pas financé.

Un auteur ne fabrique pas toujours son livre tout seul

Cette question des responsabilités prend une nouvelle dimension lorsqu'un ouvrage dépend de plusieurs professionnels. Auprès d'ActuaLitté, G. H. insiste sur la nature du beau livre commandé par Flammarion. Les 200 illustrations prévues ne se plaquent pas sur un texte déjà bouclé : elles se pensent avec lui, au fil du travail éditorial. Il faut rechercher les images, sélectionner les documents, acquérir les droits de reproduction, construire la maquette, arrêter les choix de fabrication. « Vous ne pouvez pas éditer un beau livre comme ça dans votre coin », résume l’auteur.

À ses yeux, l’absence de direction après le départ de son éditrice a rendu cette collaboration impossible. Il affirme avoir consacré plus d’une centaine d’heures aux recherches et à l’écriture. Devant le tribunal, il explique avoir produit un sommaire détaillé, un avant-propos et plusieurs éléments préparatoires, représentant plus de 50.000 signes de texte.

Sophie Viaris de Lesegno rappelle que les obligations doivent être appréciées selon le contenu précis de la commande : « Ça dépend de son contrat, et de ce qu'on lui demande de livrer. Si on lui demande de livrer un manuscrit de tant de signes, il livre son manuscrit de tant de signes. »

G. H. évoque également un budget iconographique de 4000 €, dont la gestion des droits devait, selon lui, relever des équipes de Flammarion. Les courriels consultés par ActuaLitté montrent qu’il cherchait un accompagnement. Le 15 octobre 2021, il propose des échanges mensuels pour « valider certaines directions ». Le 3 novembre, il insiste sur la nécessité de prévoir un budget pour un illustrateur.

Seulement, ces discussions concernent déjà le nouveau projet. Elles témoignent d’une coordination recherchée, sans établir que Flammarion devait fournir les 200 illustrations du livre initial. Le tribunal n’a pas tranché cette répartition des tâches : il a retenu l’absence de manuscrit livré.

Une affaire jugée trop vite ?

Un conflit sur la fabrication d’un livre peut-il se régler comme une simple dette impayée ? C’est précisément ce que dénonce aujourd’hui G. H.

Son affaire n’a pas été examinée par une chambre spécialisée en propriété intellectuelle, mais par le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, chargé notamment des litiges civils inférieurs à 10.000 €. L’auteur s’est défendu seul, face à Flammarion, représenté par un conseil.

Il raconte une audience où se succédaient affaires de voisinage et factures impayées. « Il n’a pas considéré mon dossier », reproche-t-il au magistrat. À ses yeux, le tribunal a traité le dossier comme une créance impayée, sans examiner la clause du contrat qui laisse les sommes acquises à l'auteur lorsque la non-publication résulte du seul fait de l'éditeur.

Selon la Cour de cassation, un différend contractuel ne relève pas automatiquement d’une juridiction spécialisée au seul motif qu’il concerne des droits d’auteur. La nature précise du litige reste déterminante.

Après la signification du jugement, G. H. a annoncé son intention de faire appel avec l’assistance, cette fois obligatoire, d’un avocat. Le jugement rappelle par ailleurs que l’exécution provisoire est de droit : un éventuel appel ne suspendrait donc pas automatiquement l’exécution des condamnations prononcées.

« On invisibilise complètement l’acte de création »

Reste une question : lorsqu’un éditeur verse de l’argent à un auteur, que rémunère-t-il exactement ? Le travail d’écriture ou les droits d’exploitation du futur livre ?

Car le mécanisme de l’à-valoir possède sa logique, et ses paradoxes. Cette avance sur les droits futurs n’est normalement pas remboursable lorsque les ventes déçoivent. En revanche, si le manuscrit n’est jamais livré, une clause contractuelle peut en prévoir la restitution. Pourquoi peut-on conserver la somme lorsque le livre se vend mal, mais devoir la rendre lorsque le livre n’existe finalement pas ?

Pour Stéphanie Le Cam, cette distinction révèle une ambiguïté fondamentale : « Est-ce que c’est l’argent que je te verse en contrepartie d’un travail que je te commande ou est-ce que c’est l’argent que je te verse en contrepartie d’une future exploitation ? » « On invisibilise complètement l’acte de création », déplore la juriste.

Elle s’appuie sur une image très simple : la construction d’une maison. Financer les travaux, puis percevoir les loyers, ce sont deux opérations différentes. Dans l’édition, pourtant, l’argent avancé pour permettre l’écriture est ensuite déduit des droits générés par les ventes. Le travail de création ne fait donc pas nécessairement l’objet d’une rémunération distincte.

La juriste défend une autre logique : deux rémunérations, l’une pour réaliser l’œuvre commandée, l’autre pour son exploitation. De quoi bousculer les habitudes économiques de l’édition… Même certains auteurs de best-sellers auxquels elle en parle trouvent l’idée « complètement cinglée », raconte-t-elle, non sans humour.

Faut-il comprendre qu’un auteur pourrait empocher l’argent et ne jamais remettre son texte ? Pas du tout. « Je te commande une œuvre, je te paye, tu me remets pas l’œuvre, tu me rembourses l’argent. Tout ça, ça a du sens, c’est complètement normal », assure Stéphanie Le Cam.

Le prix du travail invisible

Dans le dossier Flammarion, un détail contractuel prend alors toute son importance. Le contrat du 11 mars 2020 prévoit d’abord une option exclusive : l’auteur doit remettre un manuscrit définitif, puis l’éditeur dispose d’un délai pour décider de lever cette option et de publier l’ouvrage. Le paiement doit suivre trois étapes : 5000 € pour l’option, 5000 € lors de sa levée et 5000 € à la publication.

Pour G. H., cette première somme rémunère l'exclusivité accordée à Flammarion. « Ils ont bloqué mon projet et je ne pouvais plus le développer avec quelqu'un d'autre », explique-t-il. Il estime que la maison avait réservé un ouvrage qu'elle n'a finalement pas publié et que l'argent versé devait aussi compenser cette immobilisation.

Le contrat, pourtant, prévoit expressément la restitution des sommes reçues lorsque le manuscrit n’est pas remis après une mise en demeure restée sans effet. Une autre disposition envisage l’hypothèse inverse : si la non-publication résulte du seul fait de l’éditeur, les sommes restent acquises à l’auteur. Deux clauses, deux situations. Le tribunal a retenu la première.

La Société des gens de lettres (SGDL) s’est exprimée dans une attestation datée du 23 janvier 2026, signée par sa responsable juridique, Émilie Le Mappian, et produite au procès. Elle y rappelle son opposition au remboursement d’un à-valoir lorsque l’absence de manuscrit définitif ne résulte pas d’une décision claire de l’auteur de se désengager d’un projet auquel l’éditeur serait resté attaché.

Quand le contrat est rompu, le livre peut-il encore exister ?

Dans son modèle de contrat d’édition, la SGDL propose également des stipulations destinées à garantir que l’à-valoir reste définitivement acquis à l’auteur, y compris en cas de résiliation.

Le débat a même gagné le Parlement : la proposition de loi relative au contrat d'édition, portée par Laure Darcos et Sylvie Robert et adoptée par le Sénat le 10 juin 2026, prévoit notamment l'inscription d'un minimum de droits d'auteur garanti dans les contrats de livres. Le texte reste en cours d'examen à l'Assemblée nationale.

Et le livre abandonné ? Il n’est pas nécessairement condamné à disparaître avec son premier contrat. Un auteur peut récupérer ses droits et chercher un nouvel éditeur, même lorsqu’un différend financier demeure avec la maison précédente. « Même s’il n’a pas encore payé les condamnations, à la limite, il peut très bien proposer son projet à un autre éditeur, et que l’autre éditeur lui fasse une avance qui lui permette de rembourser », avance Sophie Viaris de Lesegno.

Stéphanie Le Cam, de son côté, souligne combien cette perspective peut être incertaine. Un livre conçu pour une collection, une commande ou un format très particulier n'intéressera pas nécessairement une autre maison.

La médiation, avant de sortir les assignations ?

Pour favoriser le règlement de ces conflits avant qu’ils n’arrivent devant un juge, plusieurs organisations d’auteurs et le Syndicat national de l’édition ont créé, en novembre 2025, l’Association de médiation des auteurs et des éditeurs de livres (AMAEL). Ouverte à tous les auteurs et éditeurs, l’association doit faciliter les règlements amiables et publier un bilan annuel des litiges. En juin 2026, le SNE annonçait l’examen des premiers dossiers pour l’automne. Aucun bilan chiffré n’a encore été rendu public.

Seulement, la médiation n’a pas échappé aux tensions qu’elle est censée aider à résoudre. La Ligue des auteurs professionnels, la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse et l’Association des traducteurs littéraires de France se sont retirées du projet, contestant notamment sa gouvernance. L’hypothèse d’un droit d’entrée de 150 €, alors non arrêté, a également suscité des critiques.

Pourtant, les tensions professionnelles ne manquent pas : le baromètre 2025 des relations auteurs-éditeurs, réalisé par la Scam et la Société des gens de lettres auprès d’environ 1800 auteurs et autrices de l’écrit, révèle que 31 % des répondants estiment que leurs relations avec leurs éditeurs se sont dégradées au cours des trois années précédentes. 42 % déclarent solliciter un avis extérieur pour décrypter leurs contrats, et 52 % envisageraient de recourir à une commission de médiation pour régler un différend.

Aujourd'hui, notre auteur Flammarion continue de considérer que son éditeur avait renoncé au premier projet avant de lui réclamer le manuscrit correspondant. « Un éditeur a parfaitement le droit de renoncer à un livre. Ce qui me paraît profondément injuste, c'est de faire payer à l'auteur un abandon qui n'est pas le sien. »

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Crédits photo : Émile Zola représenté par Charles Léandre, plume à la main, penché sur une pile de livres et un manuscrit. Charles Léandre, caricature d’Émile Zola, Le Rire, 20 novembre 1897, domaine public.

 
 
 
 
 

Par Hocine Bouhadjera
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03/10/2026, 07:30

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Comment les traductions françaises ont transformé Les Mille et Une Nuits

En trois siècles, la traduction française des Mille et Une Nuits est passée du geste fondateur d’Antoine Galland, adaptation libre devenue mythe européen, à l’entreprise savante et sensible de Jamel Eddine Bencheikh et André Miquel, qui restitue dans la Pléiade un texte arabe dans son ampleur, ses rugosités et sa poésie. Entre ces deux bornes, Mardrus, Khawam et bien d’autres ont chacun inventé leur Orient, entre excès d’exotisme et quête d’authenticité. Par Amel Aït-Hamouda.

02/10/2026, 18:11

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Makassar : après la liquidation, la bataille pour récupérer des milliers de livres

Exclusif - Makassar a été placé en liquidation judiciaire le 1er septembre, contraignant les éditeurs partenaires à changer de diffuseur et/ou de distributeur. Pour nombre d’entre eux, c’est chose faite. Reste un détail à régler : les livres. Car des centaines de milliers d’exemplaires attendent de quitter l’entrepôt d’Indre-et-Loire où ils sont toujours détenus. Fâcheux ?

02/10/2026, 11:45

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Journée de la traduction : 7 livres où tout aurait mieux fini avec un bon traducteur

Le 30 septembre, l’ONU célèbre la Journée internationale de la traduction. L’occasion de rappeler qu’en littérature, un mot de travers peut envoyer une expédition sur le mauvais continent, transformer Jésus en plante urticante ou rendre une civilisation extraterrestre dépendante à une voix. De Jules Verne à R. F. Kuang, sept livres où comprendre l’autre relève moins du confort que de la survie — avec, parfois, des résultats franchement discutables.

28/09/2026, 12:22

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Journée de l'accès à l'information : 5 livres qu’on n'aurait jamais dû ouvrir

Le 28 septembre célèbre la Journée internationale de l’accès universel à l’information. Excellente initiative. À un détail près : depuis des siècles, la littérature s’échine à démontrer que certains renseignements se porteraient beaucoup mieux sous clé. Lettres compromettantes, manuscrits impossibles, confessions judiciaires, dossiers de surveillance : cinq lectures où ouvrir le mauvais document revient rarement à améliorer sa journée.

26/09/2026, 09:30

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Démarchage téléphonique : sept livres où un appel a tout fait basculer

Le téléphone avait été inventé pour permettre à deux personnes éloignées de se parler. Puis quelqu’un a compris qu’il pouvait également servir à vendre des fenêtres, proposer une mutuelle, annoncer un décès ou rappeler à quelqu’un que son passé savait toujours composer son numéro.

26/09/2026, 08:00

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Thélyson Orélien a-t-il oublié un prompt ChatGPT sur son site internet ?

ActuaLitté a retrouvé, dans un article publié en 2023 sur un site alors animé par Thélyson Orélien, une phrase qui ressemble à une consigne de rédaction laissée par erreur. Un indice concret, distinct des détecteurs d’IA, qui vient désormais s’ajouter à une série d’éléments exhumés ces derniers jours par plusieurs médias et internautes autour des textes de l’auteur. Au-delà de son cas, l’affaire touche désormais à quelque chose de plus vertigineux : la possible fin d’un monde où l’on croyait encore savoir, sans trop de doute, ce qu’était un auteur.

24/09/2026, 13:34

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Journée de la paix : 5 romans où 5 minutes d'échange épargnaient 300 pages

Le 21 septembre, l’ONU célèbre la Journée internationale de la paix. Mauvaise nouvelle pour la littérature : si ses personnages pratiquaient le dialogue, la médiation et le simple fait d’attendre la fin d’une phrase, des rayonnages entiers perdraient quelques centaines de pages. Cinq romans en apportent la preuve : ici, le non-dit, l’accusation mal étayée ou le bébé mal identifié suffisent à mettre le feu aux poudres.

19/09/2026, 10:00

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France Travail ouvre un service pour personnages secondaires

On connaissait la pièce de Luigi Pirandello : Six personnages en quête d'auteur. Alors, il fallait bien que cela arrive. Après les cadres en reconversion, les salariés victimes d’un plan social et les quinquagénaires priés de devenir « entrepreneurs d’eux-mêmes », France Travail accueille une nouvelle catégorie de demandeurs : les personnages secondaires. Mobilité inter-romanesque exigée.

19/09/2026, 07:30

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De la librairie à l’édition : pourquoi toute l'industrie du livre se fragilise

Il est grand temps de changer la terminologie depuis bien trop longtemps en vigueur dans l’industrie de l’édition : non plus chaîne du livre, car d’un maillon à l’autre, on finit par ignorer ce qui se passe plus loin, mais écosystème. Et quitte à renverser la table (et pas que celle des nouveautés), troquons “indépendant” pour “interdépendant”. Une notion bien plus proche de la réalité économique…

16/09/2026, 17:03

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Ben Templesmith, l'homme qui a appris à l'ombre comment mordre

Ben Templesmith se reconnait en humant les planches, les yeux fermés : des histoires où le papier sent l'humidité, la lumière malade et les personnages contaminés par quelque chose qui les dépasse. En 20 ans, de Hellspawn, 30 Days of Night à Wormwood, l'Australien a construit un dessin qui s'est métamorphosé sans s'assagir : juste plus précis dans l'angoisse. Il suffit de regarder ses noirs.

13/09/2026, 07:00

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La Médecine du Travail interdit le retour au boulot à ces six héros de roman

Dans les romans, le Code du travail semble avoir été imprimé en caractères minuscules, puis abandonné quelque part entre la page de copyright et la table des matières. Enquête à l’autre bout du monde, magie non déclarée, poisons au Vatican, cadavres à restaurer : six personnages passent aujourd’hui leur visite médicale. Certains auraient dû venir plus tôt.

12/09/2026, 06:00

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25 ans après le 11-Septembre, les vies derrière l’Histoire

Le 11 septembre 2026, New York commémore les 2977 morts des attentats d’al-Qaïda tandis que la ville ouvre plus de 170.000 pages d’archives sur leurs conséquences sanitaires. Un quart de siècle après, l’événement déborde encore Ground Zero : guerres, soupçon et Guantánamo ont prolongé son histoire. Huit livres rendent à ce récit ce que les doctrines effacent : des enfants, des corps, des familles et des voix.

 

11/09/2026, 13:08

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Silver Surfer : Parabole, le jour où Moebius redessina un dieu avec Stan Lee

En 1988, une rencontre improbable se produit chez Marvel. Stan Lee reprend le personnage dont il avait façonné la voix vingt ans plus tôt ; face à lui, Moebius, maître de la science-fiction européenne, accepte de se plier aux contraintes du comic book américain. À peine cinquante pages plus tard, Silver Surfer: Parable a transformé le combat entre Galactus et son ancien héraut en réflexion sur la foi, le pouvoir et la liberté.

05/09/2026, 11:50

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Rentrée scolaire : six professeurs convoqués par l'Inspection

Les élèves ont repris le chemin de l’école ce 1er septembre 2026. Pour certains enseignants, la rentrée pourrait tourner court. Expérience autoritaire, lancer d’élèves, fascination fasciste, bacchanale et cours particulier achevé au couteau : les dossiers ont ébranlé les services de l'Inspection. Pour l'Éducation nationale, une question : peut-on vraiment les laisser poursuivre ?

05/09/2026, 06:00

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Lamartine, Nerval, Gautier : les écrivains français amoureux d’Istanbul

Carrefour des civilisations, théâtre où se sont jouées les destinées de l'Orient et de l'Occident, Istanbul a fasciné des générations d'écrivains français qui, du XVIIe au XXe siècle, ont tenté de refléter dans leurs œuvres l'indicible beauté de cette cité millénaire. Par Amel Aït-Hamouda.

04/09/2026, 14:58

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Une IA explore la mémoire moléculaire des livres anciens

Exclusif - Après avoir identifié protéines, médicaments ou autres résidus sur les documents de Vlad III, Jack London, Casanova et Alessandro Volta, l’équipe de Gleb et Svetlana Zilberstein veut franchir une nouvelle étape. Son « Cabilly Project » associe données biochimiques, archives et intelligence artificielle pour générer des hypothèses historiques. ActuaLitté révèle aussi l’existence de travaux, encore non publiés, sur André Malraux, Stendhal et Marcel Proust.

03/09/2026, 17:07

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Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire

Exclusif - Un manuscrit de professeur refusé chez Gallimard, le roman d'un ex-professeur publié trois ans plus tard par la maison et de l'un à l'autre ouvrage des scènes, motifs et références parfois voisins. La comparaison de Grand Poisson, de Fabrice Sanchez (Plon, août 2025), avec La solitude des professeurs est infinie, de Yannick Haenel (Gallimard, août 2026), ne révèle pas de contrefaçon, mais soulève quelques sourcils.

02/09/2026, 17:01

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Antonin Artaud : la guerre des archives n’est pas terminée (réponse à Florence de Mèredieu)

Le 7 août 2026, ActuaLitté publiait l’article Comment la souffrance a forgé le jeune Artaud, version abrégée, sans photographies ni appareil de sources, de l'étude d'Ilios Chailly, Une géographie de la souffrance : les cures d’Antonin Artaud, de La Rouguière au Chanet, 1915-1919. Florence de Mèredieu, biographe d’Antonin Artaud, a réagi à cet article dans les commentaires. Quelques échanges ont suivi. Ilios Chailly propose ici une réponse plus développée, pour revenir point par point sur les questions soulevées.

01/09/2026, 17:05

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De Proust à Perec : comment Shéhérazade a changé la littérature française

Au XXe siècle, les écrivains français n’ont pas seulement lu Les Mille et Une Nuits : ils s’en sont emparés comme d’un modèle d’écriture. De la mémoire proustienne à l’ambition romanesque de Perec, en passant par le merveilleux surréaliste et la figure de Shéhérazade devenue symbole de résistance, ce recueil sans auteur ni fin a profondément travaillé l’imaginaire littéraire. Par Amel Aït-Hamouda.

31/08/2026, 17:44

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Freida McFadden : anatomie d'une machine, aux accents bien connus

Voilà des semaines et des mois, des années bientôt qu'elle trône au sommet des meilleures ventes, au point qu'on ne sache plus trop comment s'en dépatouiller... Un peu comme dans ses livres : Freida McFadden connaît la fin avant de commencer. Le retournement vient d’abord et le roman s’organise en fonction. Indices, fausses pistes, silences, informations données trop tôt pour être comprises : tout permet au lecteur de voir après coup ce qu’il n’avait pas vu venir. Mais comment ?

29/08/2026, 10:00

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Six livres créent une application de rencontre pour éviter de finir seuls en rayon

On a longtemps cru qu’un livre abandonné sur une table de librairie souffrait en silence. Erreur. Il regarde les autres partir. Le prix littéraire avec son lecteur pressé, la romance dans un tote bag, le polar sous le bras de quelqu’un qui assure « ne lire que du vrai ». Lui reste là, tranche vers le public, à feindre l’indifférence.

29/08/2026, 08:00

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Après Perec, Queneau et Calvino : l’Oulipo peut-il encore surprendre ?

Le 5 mai 2026, jour de naissance de Karl Marx, Clémentine Mélois a dû mourir pour obtenir le droit de démissionner. À 18h16 exactement, au café L’Arrêt, anciennement L’Espérance, dans le VIIe arrondissement de Paris, l’écrivaine et plasticienne a retrouvé, selon sa propre formule, sa « liberté de manœuvre pour l’éternité ».

28/08/2026, 17:22

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Six romans recalés à l’aéroport pour excédent de bagage... émotionnel

Les compagnies aériennes sont formelles : au-delà de 23 kilos, il faut payer un supplément. La littérature, beaucoup moins regardante, autorise ses personnages à embarquer avec une enfance traumatique, trois générations de non-dits, un père mort, plusieurs amours compliquées et parfois une résurrection complète. Au retour des vacances, il était temps que quelqu’un contrôle tout cela.

22/08/2026, 11:05

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Voyageuses en Orient : entre émancipation et clichés

Si Flaubert, Chateaubriand ou Nerval ont construit l’Orient rêvé du XIXe siècle, des écrivaines-voyageuses en ont, elles, franchi les portes closes. De Lady Montagu à Isabelle Eberhardt, elles ont observé l’intimité des harems et la vie des tribus. Mais ce regard « de l’intérieur » les a-t-il vraiment affranchies des clichés orientalistes ? Récit d’une émancipation littéraire aux mille contradictions. Par Amel Aït-Hamouda.

19/08/2026, 18:18

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Attentat de Trappes : “Le racisme à l’état brut”

Un mort, cinq blessés et une attaque dont le caractère raciste est au cœur de l’enquête antiterroriste. Après les tirs du 23 octobre 2026 à Trappes et La Verrière, dans les Yvelines, les éditions Rue du monde sortent du silence. Implantée depuis 30 ans dans l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, la maison d’édition jeunesse dénonce la haine raciste et appelle à défendre la fraternité, au plus près des habitants et des enfants.

29/10/2026, 10:38

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Et si le secret d’un bon roman d’horreur était avant tout l’amitié ?

Dans les coulisses du Grand-Guignol, l’horreur se fabrique aussi à coups de complicité et d’amitié. Pour Cyril Camus, la création est avant tout une aventure collective. Entre tournages amateurs, roman écrit à quatre mains, expériences théâtrales et jeux de rôle, l’écrivain revient sur ces passions partagées qui ont nourri son roman. Un hommage à la camaraderie, à l’imagination collective et à ceux qui prennent autant de plaisir à créer qu’à faire frissonner.

28/10/2026, 14:54

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Vincent Bolloré : “Moi, un prédateur ? Vous avez vu la dernière liste du Goncourt ?”

Les jurés du Goncourt ont dévoilé leurs ultimes choix : quatre romans, deux chez Gallimard, un chez Minuit et un dernier chez Flammarion. Soit un carton plein pour le groupe Madrigall. Vincent Bolloré, dont le groupe familial détient 30,4 % du capital de Louis Hachette Group, maison mère indirecte de Hachette Livre, répond à une interview (presque) imaginaire de ActuaLitté.

27/10/2026, 15:58

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“Je suis inquiet pour 2027 : beaucoup trop de voyants sont au rouge pour le livre et la lecture” (Geoffroy Pelletier, Sofia)

À l'approche des troisièmes États généraux des festivals et salons du livre, les 3 et 4 novembre 2026, le directeur de la Sofia, Geoffroy Pelletier, expose les contradictions du secteur, explique les arbitrages budgétaires relatifs à l’action culturelle et s'inquiète d'un recul de la lecture qui pourrait encore s'aggraver en 2027.

27/10/2026, 11:50

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Budget 2027 : “La lecture n’est pas une dépense accessoire”

Le projet de loi de finances du gouvernement, pour l'année 2027, a été précédé par des exigences d'économies sur les dépenses de l'État, conduisant à une baisse de la plupart des budgets des ministères. Celui de la Culture n'y a pas échappé, après de sévères coupes déjà effectuées en 2026. Une soixantaine d'organisations du livre et de la lecture ont rédigé un plaidoyer, afin d'inciter le gouvernement à revoir sa copie. Nous reproduisons ci-dessous leur appel, dans son intégralité.

27/10/2026, 08:57

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“Bipolaire, je le suis aussi” : comment Witkacy m’a sauvé la vie

« Bravo, vous avez lu 60 heures ce mois-ci ! » Je balaye la notification. Tant d’heures, me dis-je, que j’aurais pu employer à faire autre chose. Mais quoi ? Par Charles Garatynski.

26/10/2026, 16:51

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Homère serait-il aujourd'hui accusé d'avoir écrit l'Iliade avec une IA ?

Et si Homère lui-même était suspecté d’avoir écrit avec une IA ? À partir de l’affaire Thélyson Orélien, Samuel Lequette interroge la place des détecteurs dans le jugement porté sur les œuvres. Entre formules homériques, critique littéraire et droit à l’opacité défendu par Édouard Glissant, il plaide pour une lecture qui ne se réduise pas à la recherche de preuves. Samuel Lequette est professeur de lettres, linguiste de formation et écrivain.

26/10/2026, 12:42

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Thélyson Orélien : derrière le scandale de l’IA, une question bien plus dérangeante

L'affaire Thélyson Orélien a relancé le débat sur les textes produits par l'intelligence artificielle. Mais une question plus profonde demeure : comment les critères qui façonnent un livre deviennent-ils véritablement ceux de son auteur ? Par Peter Kahl, chercheur indépendant, Lex et Ratio — Prague.

23/10/2026, 17:34

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Antoine Galland, l’érudit qui ouvrit les portes de l’Orient à la France

On connaît le traducteur des Mille et Une Nuits, on ignore souvent le savant qui collectionna les médailles, déchiffra les manuscrits et rapprocha l’Orient de la France. Antoine Galland (1646-1715) ne fut pas seulement le passeur de Shéhérazade : il fut l’un des artisans discrets de l’orientalisme savant et l’un de ceux qui ont appris à la France à lire l’Orient. Par Amel Aït-Hamouda.

23/10/2026, 16:59

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“Demain, on regardera Thélyson Orélien comme un pionnier”

Accusé d’avoir recouru à l’intelligence artificielle pour écrire son roman, Thélyson Orélien cristallise les contradictions du monde littéraire. Dans ce texte initialement publié sur son Substack, l’écrivain Thierry Crouzet prend le contre-pied des accusations : à partir d’une analyse stylistique du livre, il interroge la fiabilité des indices d’écriture automatisée et défend le potentiel créatif de l’IA, sans éluder la question du plagiat.

23/10/2026, 10:50

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“Un auteur n’est pas seulement quelqu’un qui produit des mots”

Auteur de fiction et responsable des données décisionnelles dans la direction informatique d’une entreprise française, selon sa propre présentation, Pierre-Étienne Masure défend une autre réponse à l’irruption de l’IA en littérature. Plutôt que de multiplier détecteurs et labels, il propose de renforcer la responsabilité des auteurs et des éditeurs, garants du travail créatif et de la transparence envers les lecteurs. Une question de confiance.

22/10/2026, 15:28

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“Un enfant sans limite n’est pas respecté, il est abandonné à son propre chaos”

Aimer un enfant ne suffit pas à l'éduquer. Encore faut-il lui apprendre la frustration, le respect d'autrui et les limites de son propre désir. Pour le psychanalyste Jean-Charles Bettan, la bienveillance parentale peut devenir une forme de renoncement lorsque les adultes n'osent plus exercer leur autorité. Entre brutalité et démission éducative, il défend une exigence oubliée : aider les enfants à grandir en acceptant de leur dire non.

22/10/2026, 08:30

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“Elle se dit son esclave” : la relation tragique entre Nadja et André Breton

Derrière Nadja, figure mythique du surréalisme immortalisée par André Breton, se trouvait Léona Delcourt, une femme dont la vie, les lettres et l’internement psychiatrique racontent une autre histoire. Comment retrouver la personne réelle derrière le personnage littéraire ?

21/10/2026, 13:10

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“C’est là que j’ai rencontré mes principaux dealers : Bacquié et le Palais des Thés”

Chez les écrivains, l’inspiration emprunte des chemins inattendus. Tandis que ses personnages s’enivrent et se droguent dans les coulisses du Grand-Guignol, Cyril Camus, lui, carbure au thé. De Belfast à Toulouse, il raconte comment une tasse d’English Breakfast s’est changée en passion pour les thés du monde entier, jusqu’à accompagner l’écriture de son roman d’horreur. Un récit plein d’autodérision, entre littérature, voyages et vapeurs de thé.

21/10/2026, 12:05

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“Le ballon n’a pas encore roulé, on débat déjà de l’état du patient”

Avant même le coup d’envoi entre Lille et Galatasaray, les titres sont déjà écrits. « Trois points impératifs », « Lions » contre « Dogues », métaphores guerrières et slogans de publicitaires : le football se raconte dans une langue où la formule précède souvent les faits. À travers une rencontre indécise, ce billet observe avec ironie les clichés de la presse sportive, prompte à transformer une victoire, une défaite ou un nul en récit héroïque.

21/10/2026, 10:20

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Paris sous tension, Totoro en vitrine : le week-end improbable de la Maison Ghibli

Ouverte le 17 octobre à Paris, la boutique éphémère de la Maison Ghibli a connu un premier week-end mouvementé. Malgré les manifestations, les fans sont au rendez-vous pour retrouver l’univers de Hayao Miyazaki.

20/10/2026, 16:43

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“On serait sans doute étonné par la banalité des rituels de sorcellerie”

Au cinéma, elles pactisent avec le diable, jettent des sorts et sèment la terreur. Mais les sorcières d’aujourd’hui ressemblent-elles vraiment à ces créatures inquiétantes ? Entre fascination pour la fiction, clichés tenaces et pratiques contemporaines, une enquête explore ce que les écrans racontent — et déforment — de la sorcellerie. Catherine Dumont Levesque, publiée aux éditions Oxus démystifie ces femmes, à l'approche d'Halloween.

19/10/2026, 16:09

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“Une maison ne devient un foyer qu’à partir de ses vivants”

Pour le second texte de cette « Clinique sauvage », il s’agit d’une terrasse d’un autre genre. À Paris, dans son 7e arrondissement, au 217 du boulevard Saint-Germain, se tient la Maison de l’Amérique latine, dont deux salons portent les noms de deux prix Nobel, Neruda et Mistral. Ses murs ont vu passer Daudet, Maupassant, Mallarmé et le jeune futur père de la psychanalyse. 

19/10/2026, 11:19

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“Comment une société accepte-t-elle ce qu’elle sait pourtant être destructeur ?”

Deux auteurs romains, deux façons de déshabiller le pouvoir. Tacite en dévoile les rouages : peur, servilité, silence et consentement. Suétone en explore les coulisses, les pulsions et les excès des empereurs. Sous la plume du psychanalyste Jean-Charles Bettan, leurs œuvres éclairent une question qui n’a rien perdu de son actualité : pourquoi les sociétés acceptent-elles de se soumettre à ce qu’elles savent destructeur ? Une lecture désenchantée.

17/10/2026, 11:17

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Comment Sarah Knafo applique le “grand remplacement” à Éric Zemmour

En six semaines, Sarah Knafo aura vendu 46.304 exemplaires de plus qu’Éric Zemmour avec son essai de 2021, La France n'a pas dit son dernier mot. Le Casse du siècle tient mieux la distance et s’impose surtout dans les grandes surfaces spécialisées, ventes en ligne comprises. Mais l’ancien journaliste conserve un solide passé de best-seller, notamment avec Le Suicide français. Derrière la bataille des chiffres se dessinent deux carrières médiatiques et des rôles politiques qui évoluent.

17/10/2026, 10:54

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“Non. L'intelligence artificielle ne raccourcit pas. Elle coupe.”

Dix-huit ans après avoir été sommé d’écrire plus court par un directeur de création, Adnan Algın retrouve la même injonction face à l’intelligence artificielle : couper, resserrer, simplifier. Mais que devient un texte lorsqu’on lui retire ses détours, ses références, son humour et jusqu’à sa voix ? De David Ogilvy à Blaise Pascal, ce récit ironique interroge ce que l’on perd lorsque raccourcir devient un réflexe, face à une machine qui confond parfois concision et appauvrissement. 

17/10/2026, 10:31

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Kid Eternity : le jour où le paradis a cessé de dire la vérité

En 1942, un enfant meurt sous les torpilles nazies. Le ciel reconnaît une erreur et le ramène à la vie. En 1991, Grant Morrison et Duncan Fegredo ressuscitent ce héros pour le précipiter dans un enfer où même les anges deviennent suspects. Entre les deux, les comics ont grandi, les certitudes vacillé, et l'horreur appris à peindre.

17/10/2026, 09:15

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Et si les étudiants en édition réinventaient l’université à leur manière ?

À l'université Paris Nanterre, la « semaine rouge » bat son plein. À Saint-Cloud, les étudiants du pôle Métiers du livre ont choisi une autre manière de poursuivre la mobilisation : organiser leurs propres cours. Syndicalisme, expériences professionnelles, avenir des bibliothèques, précarité dans l'édition… À la veille des manifestations du 17 octobre, ActuaLitté a rencontré cette génération qui aime les livres, mais n'accepte pas la passion comme une rémunération suffisante.

16/10/2026, 20:50

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Le RN veut couper ses financements, la Maison des Sciences de l’Homme contre-attaque

Après le dépôt, puis le retrait, d’un amendement du Rassemblement national visant à supprimer sa subvention publique dans le budget 2027, la Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) réagit dans une tribune. Elle rappelle ses missions de diffusion des savoirs et défend la liberté de la recherche en sciences humaines et sociales.

16/10/2026, 17:34

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Face au scroll, la BD ne se défile plus : Bang! réveille les catalogues

La bande dessinée a longtemps tourné ses pages. La voilà qui bientôt défilera. Après avoir fait entrer les cases dans les smartphones, la société française Bang! veut désormais réveiller les catalogues des éditeurs. Au programme : intelligence artificielle, lecture verticale et patrimoine remis en circulation. De quoi donner une seconde jeunesse aux albums sans les condamner au régime minceur. Reste à savoir si l'on peut changer le format sans bousculer l'art. Par Clément Cousin, cofondateur de Bang!.

15/10/2026, 16:01

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100 ans après Le Soleil se lève aussi, les héritiers d’Hemingway préparent la suite

Au Bar Hemingway du Ritz Paris, les héritiers de l’écrivain célébraient le centenaire de ce que beaucoup considèrent comme son meilleur roman, Le Soleil se lève aussi, publié le 22 octobre 1926. Une rencontre avec sa famille, mais aussi avec celle d'un éditeur de légende et de l'ombre, Maxwell Perkins. 

14/10/2026, 17:35

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Secret de bibliothécaires : que font les doudous quand les enfants dorment ?

Quel enfant n’a pas traîné ce que les adultes sans cœur appellent « objet transitionnel », alors que son vrai nom, c’est Doudou ? Peluche, poupée, bout de tissu : un meilleur ami, avec qui on mange, on pleure, on se mouche, on dort. Moi, c’était Lili : inséparables, vous dis-je. Alors la confier une nuit à une bibliothèque, même pas en rêve… Les plus jeunes, eux, ont manifestement moins de mal.

14/10/2026, 13:04

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“Un roman policier, puis, plus logiquement, un roman d’horreur”

Cyril Camus publiera Grand-Guignol aux éditions Anacharsis, ce 16 octobre. Pour écrire ce roman historique, il n’a pourtant suivi ni Dumas, ni Walter Scott, ni Maurice Druon. Ses influences viennent d’ailleurs : Stephen King, Umberto Eco, Salman Rushdie, Quentin Tarantino ou encore Alan Moore. Autant de références qui ont façonné son goût pour les récits où l’Histoire côtoie l’ironie, le mystère et l’horreur. L’auteur raconte comment ces rencontres littéraires et cinématographiques l’ont conduit jusqu’à un théâtre parisien disparu.

14/10/2026, 13:02

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“Un projet mortifère” : la SGDL s'oppose (aussi) à la dissolution du Centre national du livre

Après la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, la Ligue des auteur·ices professionnels et le Syndicat national de l’édition, la Société des gens de lettres (SGDL) prend enfin publiquement position à son tour contre le projet de dissolution du Centre national du livre (CNL). 

14/10/2026, 12:59

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À Paris, l'Acte V du mouvement lycéen : “Pas de futur sans culture”

Paris, mardi 13 octobre. À 14h30, rue de Rivoli, le départ du cortège de l’Hôtel de Ville approche. Le mouvement lycéen entre dans son cinquième acte, au lendemain de l’appel au calme d’Emmanuel Macron. En tête des revendications : les moyens pour étudier, les inégalités et les violences policières.

13/10/2026, 20:42

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J’invente des mondes : Aujourd’hui, je choisis de défendre le nôtre

Je vais peut-être perdre des lecteurs. Des gens qui aiment mes romans mais préféreraient que je reste bien gentiment dans mes mondes imaginaires. Que je parle de fantasy, d’âmes-sœurs, de héros et de créatures fantastiques. Que je fasse rêver. Et surtout, surtout que je ne parle pas de politique. Tant pis. Parce qu’à un moment, se taire revient aussi à prendre position. Propos recueillis par Guilhem Méric.

 

13/10/2026, 16:59

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“Et si le vrai lecteur était celui qui ne finit pas ses livres ?”

Et si ne pas finir un livre n’était pas un échec ? À l’heure où l’attention s’éparpille, où les défis de lecture transforment les livres en trophées et où l’intelligence artificielle uniformise les voix, Clément Bosqué défend le droit de lire autrement : lentement, par fragments, sans obligation de résultat. Dans Pensées philosophiques pour raviver la flamme en soi (éditions Oxus), il célèbre la difficulté, la liberté et ce « joyeux entêtement » qui font de la lecture une expérience singulière.
 
 

13/10/2026, 16:05

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“Le correcteur est prothésiste dentaire : il polit la porcelaine, le propriétaire sourit”

Une virgule sauvée, un accord redressé, une coquille écartée : le lecteur n’en saura rien. De la Bible de 1631 aux imprimeries ottomanes, Adnan Algın, lui-même correcteur, rend hommage à ces artisans invisibles qui veillent sur les livres et les journaux. Entre humour féroce et mélancolie, il raconte un métier dont la réussite se mesure aux erreurs que personne ne verra — et dont l’effacement menace bien davantage que l’orthographe.

13/10/2026, 14:35

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Critiques littéraires : à force de ménager les éditeurs, qui défend encore les lecteurs ?

À lire certaines pages livres, on dirait que la critique littéraire française a cessé de juger pour se contenter de recevoir et de remercier. C’est un choix éditorial, paraît-il ; le marché est fragile, comprenez-vous. J’appelle cela une abdication. Par Charles Garatynski.

12/10/2026, 18:18

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Traduire ? Quelques recommandations au fil du temps

Quelques conseils à glaner de la part de nos collègues du passé ? Un exemple parmi d’autres est celui de la traductrice anglaise Sarah Austin pour défendre ses droits intellectuels : « Cela a été ma pratique invariable, dès que je m’engage à traduire une œuvre, d’écrire à l’auteur, lui annonçant mon intention et ajoutant que s’il voit une omission ou s’il a une correction ou un ajout à faire, ceci dépendra de mon bon vouloir et de mon attention à ses suggestions. »

12/10/2026, 10:20

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La soif d'idéal de Lionel Destremau : des dirigeants humanistes, et un Goncourt, ou deux

Un Goncourt ou deux ? Lionel Destremau plaisante, avant de ramener ses ambitions de romancier à une aspiration plus essentielle : rencontrer des lecteurs. À Gradignan, le commissaire général de Lire en Poche décline sa « Soif d’idéal » en trois portraits. Entre transmission littéraire, incertitudes sur l’avenir des politiques culturelles et rêve de dirigeants humanistes, ses souhaits finissent par dessiner une même exigence : remettre l’être humain au centre.

11/10/2026, 17:46

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