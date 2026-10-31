Envie de discuter avec Flaubert ?

L’objectif est de permettre aux lecteurs de dialoguer avec une intelligence artificielle capable de reproduire la langue de l’écrivain, en s’appuyant sur ses œuvres, ses carnets et près de 4500 lettres. Un élève pourrait ainsi l’interroger sur la scène des comices agricoles de Madame Bovary, tandis qu’un chercheur explorerait les différentes versions d’un passage.

Les réponses seraient accompagnées de références aux archives disponibles sur Gallica, la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France (BnF), pour permettre leur vérification.

Cette ambition repose sur un important patrimoine documentaire. Longtemps dispersés entre plusieurs institutions, notamment à Paris et à Rouen,les manuscrits de Flaubert ont fait l’objet d’un vaste travail de numérisation. Alexandre Gefen indique d’ailleurs mener son projet en dialogue avec le BnF DataLab, qui accompagne les chercheurs dans l’exploitation des collections numériques de l’établissement.

Mais faire parler un auteur disparu soulève plusieurs difficultés. Comment restituer le style d’un romancier du XIXe siècle à partir d’un corpus limité ? Comment fabriquer des données d’entraînement permettant la conversation, faute d’entretiens avec Flaubert ? Et surtout, comment éviter les anachronismes ou les propos inventés ?

Le chercheur insiste sur cette exigence : « Quand les documents ne permettent pas de répondre, Flaubot devra aussi le signaler clairement : c’est la condition de la confiance. » L’enjeu est de distinguer les paroles authentiques de l’auteur des formulations produites par la machine, même lorsque celles-ci paraissent parfaitement vraisemblables.

Pour concrétiser cette expérience, Alexandre Gefen recherche désormais des partenaires financiers. Le budget nécessaire est évalué à environ 80 000 €, notamment pour financer un poste postdoctoral pendant un an, le matériel et l’entraînement d’un modèle Mistral. Celui-ci serait ensuite relié aux collections de Gallica et évalué avec des spécialistes de l’écrivain.

Destiné aux enseignants, aux chercheurs et au grand public, Flaubot pourrait ainsi ouvrir une nouvelle voie pour découvrir et étudier le patrimoine littéraire. Reste à transformer cette promesse en outil fiable : son calendrier de mise à disposition n’est pas précisé dans les annonces du chercheur.

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Par Dépêche

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