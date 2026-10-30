Rachetée en avril, une grande maison d'édition scolaire envisage 143 suppressions de postes

Le changement de propriétaire devait ouvrir de nouvelles perspectives à Vicens Vives. Six mois plus tard, c’est un plan de licenciement collectif qui se profile. Le 27 octobre, la direction de l’éditeur scolaire a informé les représentants du personnel de son intention d’engager une procédure de réduction des effectifs, connue en Espagne sous le sigle ERE (Expediente de Regulación de Empleo).

D’après les informations recueillies par l’agence EFE, jusqu’à 122 salariés seraient concernés dans la maison d’édition. À cette première mesure pourrait s’ajouter l’arrêt de l’activité de Gráficas Instar, entreprise d’impression dont 21 postes seraient menacés.

Au total, 143 emplois pourraient donc disparaître. Ce chiffre, communiqué à EFE par des sources du secteur, n’a toutefois pas été confirmé par la direction, qui n’a pas précisé l’ampleur exacte des mesures envisagées.

Le groupe comptait quelque 250 collaborateurs au moment de son rachat. Rapportées à cet effectif, les 122 suppressions projetées représenteraient près de la moitié du personnel de Vicens Vives, sans inclure les salariés de l’imprimerie.

Un rachat présenté comme un levier de croissance

L’annonce intervient dans le sillage d’une acquisition conclue le 30 avril 2026. Ce jour-là,Sanoma officialisait l’intégration de Vicens Vives, pour une valeur d’entreprise de 40 millions d’euros, dette nette comprise.

Le groupe finlandais, déjà présent en Espagne à travers Santillana, entendait renforcer son implantation sur l’un des principaux marchés européens de l’édition éducative. Avec environ sept millions d’élèves dans l’enseignement primaire et secondaire, le pays représentait, selon Sanoma, un territoire important pour le développement de ses activités pédagogiques.

Vicens Vives affichait alors un chiffre d’affaires de 29 millions d’euros pour l’exercice 2025. La maison, fondée dans les années 1960, possède un catalogue de manuels et de ressources éducatives, particulièrement développé dans l’enseignement secondaire.

Lors de l’opération, Rob Kolkman, directeur général de Sanoma, saluait une acquisition conforme à sa stratégie de croissance dans les pays où le groupe était déjà implanté. Il soulignait notamment les perspectives offertes par le renouvellement des programmes scolaires espagnols en 2026 et 2027, ainsi que par la demande croissante de solutions pédagogiques personnalisées.

Mais le 27 octobre, Vicens Vives a présenté une situation nettement moins favorable. Selon les explications transmises par l’entreprise et rapportées par EFE, les mesures déjà engagées pour améliorer ses résultats — réduction des coûts, adaptations structurelles et recherche de nouvelles recettes — n’auraient pas permis de garantir la pérennité de ses activités.

La direction estime donc nécessaire de transformer son organisation et de concentrer ses moyens sur le cœur de son métier éditorial. C’est dans ce cadre qu’elle envisage de mettre fin aux opérations de Gráficas Instar, sans qu’une décision définitive de fermeture ait été annoncée.

Les syndicats contestent la logique du plan

La réaction des représentants des salariés a été immédiate. Dans uncommuniqué diffusé le 27 octobre, le syndicat CCOO dénonce une nouvelle vague de licenciements, moins de trois ans après la précédente procédure engagée en novembre 2023.

L’organisation juge particulièrement difficile à comprendre ce projet, annoncé quelques mois seulement après l’arrivée de Sanoma. Elle rappelle que l’acquéreur avait présenté son investissement comme un moyen de consolider sa position dans l’édition scolaire espagnole.

CCOO met également en avant les résultats financiers du groupe. Selon les chiffres cités par le syndicat, Sanoma a enregistré 188 millions d’euros de résultat opérationnel ajusté en 2025 et prévoit entre 205 et 225 millions pour 2026.

Pour les représentants du personnel, l’appartenance à un ensemble de cette dimension devrait renforcer la stabilité de Vicens Vives, plutôt que conduire à une nouvelle réduction des effectifs. Le syndicat entend défendre les postes menacés et réclamer l’examen de solutions alternatives aux licenciements.

Le précédent de 2023 pèse sur cette mobilisation. Vicens Vives avait alors déjà engagé une procédure collective de restructuration. Les sources consultées ne permettent pas de retenir avec certitude un nombre unique de suppressions effectivement réalisées à l’issue de cette opération.

De son côté, l’entreprise assure vouloir limiter les conséquences sociales de la réorganisation. Elle affirme également son intention de préserver son identité éditoriale, la qualité de ses contenus pédagogiques et ses engagements auprès des enseignants et des élèves.

À la date du 28 octobre, la procédure annoncée n’a pas encore abouti à un nombre définitif de licenciements. Le périmètre des suppressions de postes et le sort de Gráficas Instar restent donc soumis aux prochaines étapes du dossier.

Crédits photo : Vicens Vives

Par Clément Solym

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