Derrière la reprise des éditions møtus, des méthodes qui font parler

Fondées en 1988 par François David, les éditions møtus ont, en plus de trente années d'existence, marqué le secteur de la littérature jeunesse, avec des propositions originales et atypiques, ainsi qu'une collection emblématique, « Pommes Pirates Papillons », tournée vers les écritures poétiques. En 2019, la maison avait été reprise par Pierre Lenganey, avant une liquidation judiciaire prononcée en fin d'année 2025.

L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais le groupe luxembourgeois Sansolano Média, déjà propriétaire des Éditions Élysande et de l’agence de publicité Youmeno, s'était manifesté afin de racheter le catalogue, les stocks et la marque. En juillet dernier s'ouvraient, quelques mois après l'annonce de Sansolano, Les nouvelles Éditions Motus, une société codirigée par Nicolas Sansonnet, associé-fondateur de Sansolano Média, et Jérome Patalano, associé et directeur éditorial.

Cata pour un catalogue ?

En septembre, des auteurices-illustrateurices dont les œuvres figurent au catalogue des éditions møtus reçoivent une communication signée par les repreneurs, laquelle détaille l'« approche éditoriale » retenue par la nouvelle structure.

En mai 2026, Nicolas Sansonnet avait assuré que l'objectif était de « sauver le plus de titres et d'auteurs possible ». Quelques mois plus tard, le discours se précise : « Dans les 72 heures, Nicolas Sansonnet contactera les auteurs dont les titres ont été sélectionnés pour la remise en vente », précise ainsi l'email envoyé en septembre.

Un revirement que les auteurices figurant au catalogue n'ont pas vraiment apprécié, d'après les témoignages recueillis par ActuaLitté. « À l’origine, j’avais cru comprendre qu'une partie assez importante des livres devait être conservée, sauvegardée, mais, au final, on s’aperçoit que møtus va se transformer en coquille d’escargot vide », déplore ainsi Thierry Cazals, dont la maison a publié 6 ouvrages. « La reprise ressemble à un moyen de récupérer un label, une marque, en le vidant de toute sa moelle et de son âme », observe-t-il.

Dans le mail aux auteurices, Nicolas Sansonnet et Jérome Patalano indiquent que leurs « droits [...] sont automatiquement restitués du fait de la liquidation intervenue », une disposition du Code de la propriété intellectuelle (article L132-15). Les auteurices récupèrent ainsi les droits d'exploitation de leurs œuvres, et les nouvelles Éditions Motus ne pouvaient s'octroyer le droit de les republier.

« On pense qu’une reprise permet de relancer du jour au lendemain l’ensemble du catalogue, mais ce n’est absolument pas le cas. Nous n’en avons pas le droit », insistent encore les codirigeants des nouvelles Éditions Motus, contactés par ActuaLitté. « Et c’est a fortiori plus complexe sur une maison d’édition telle que møtus, pour laquelle chaque publication implique souvent deux, trois voire quatre auteurs, qui doivent tous consentir à la remise sur le marché », poursuivent-ils en évoquant des « défis juridiques et matériels » liés à la reprise.

De la même manière, les droits d'auteurs en attente de règlement, du fait de la liquidation judiciaire des éditions møtus, ne seront pas acquittés par les nouvelles Éditions Motus. « Les auteurs avaient relevé avec satisfaction la volonté de payer une partie des montants non encore versés. Ils avaient ainsi cru que les droits en attente seraient payés aux auteurs qui accepteraient de continuer à travailler avec les Nouvelles Éditions Motus », évoque un auteur. « Or, de nombreux auteurs du catalogue n’ont pas reçu de proposition de poursuite de collaboration. Et les auteurs qui ont reçu une proposition de remise en vente de certains titres ont appris qu’elle ne se ferait que s’ils renonçaient, en signant un “accord de substitution” [qu'ActuaLitté a pu consulter, NdR], aux droits qu’ils n’ont pas touchés. »

Interrogés sur ce point, les dirigeants des nouvelles Éditions Motus assurent qu'ils ne sont pas « indifférents à la situation individuelle des auteurs » et indiquent avoir « privilégié une série de discussions individuelles pour établir, au cas par cas, comment nous pouvions rattraper des droits passés qui restaient impayés, par exemple en établissant de nouvelles avances sur les nouveaux contrats signés dans le cadre de la relance de leurs titres ». Dans leur communication du 24 septembre, les nouvelles Éditions Motus prévenaient pourtant les auteurices : « Ne proposez pas non plus de projet avec des demandes d’à-valoir. Pour des raisons d'équité entre les auteurs, nous n'en payons pas. »

« C'est le monde à l'envers »

Au-delà de ces obligations légales, des auteurices critiquent le modus operandi : « J’ai appris de façon sèche, par mail, qu’aucun de mes livres publiés par møtus ne serait conservé. Je pensais quand même que le repreneur en conserverait un ou deux, vu mon historique de publications au sein de la maison », nous confie l'un d'entre eux. « J'ai été pour le moins surprise par la teneur du texte — annonçant à la fois l'acquisition et la mise au pilon du fond, l'injonction à se positionner sous quelques jours pour le rachat de titres, l'annonce du non-paiement des droits d'auteur », complète une de ses collègues illustratrices.

En effet, la communication du 24 septembre, précisait que les exemplaires restants des titres non retenus, eux, sont proposés à leurs auteurices « avec une décote de 70 % sur le prix public ». Pour les réserver, toutefois, une réponse était nécessaire avant le 30 septembre... Au-delà, les titres étaient menacés de pilonnage.

« Racheter des exemplaires de son livre avec une décote de 70 % du prix public, je n’ai jamais vu ça, cela se fait normalement à prix coûtant », observe un auteur de møtus. « Le plus souvent, lors de l’arrêt de commercialisation d’un titre, les maisons d’édition proposent une remise de 90 % », remarque un autre. « Ici, on se retrouve face à un discours qui se veut généreux, mais, dans les faits, nous oblige à payer assez cher, sans aucun autre recours », déplore pour sa part Thierry Cazals.

« Pour moi, la facture s’élève à plus de 1000 €, pour racheter environ 600 exemplaires de différents titres (dont les prix publics vont de cinq à une douzaine d’euros). C’est le monde à l’envers. Les auteurs, par leur rachat, financent une restructuration éditoriale qui se fait sur leur dos », poursuit-il. Une illustratrice, qui estime que ce choix revient à la « déposséder de son travail », précise par ailleurs que « Pierre Lenganey ne nous a plus tenus au courant de l'état des stocks depuis la reprise de la maison », en 2019. Nous avons tenté de joindre Pierre Lenganey, sans succès.

Nicolas Sansonnet et Jérome Patalano, pour leur part, affirment que « [c]’était un crève-cœur de les envoyer au pilon, même si on a conscience que d’autres repreneurs n’auraient pas pris le temps de gérer cette opportunité de rachat qui nous prend beaucoup de temps ». À leurs yeux, précisent-ils, « 30 % est un taux très bas », qui « n’a même pas couvert les frais de conditionnement, les frais d’envois que nous prenons à notre charge systématiquement, et encore moins les frais de stockage ».

Pour un des auteurs concernés, l'explication serait la suivante : « Je pense que la nouvelle équipe a dû découvrir les frais de stockage des anciens titres et qu’elle ne sait plus comment faire pour s’en sortir. L’impression qu’elle donne, c’est qu’elle connaît assez mal le secteur du livre jeunesse et le catalogue de møtus. »

Les titres remis sur le marché, pour leur part, devaient représenter 11.000 exemplaires, selon la communication des nouvelles Éditions Motus. « Celle-ci soulignait que ce chiffre était important, mais ce n’est pas grand-chose pour møtus », signale un auteur au catalogue.

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Interrogés, Nicolas Sansonnet et Jérome Patalano avancent un total de 8200 exemplaires remis en vente, « qui feront vivre le catalogue jusqu’à nos premières nouveautés, prévues en mars 2027 ». Quelques réimpressions sont également programmées, pour, notamment, Le Petit chapon rond rouge de Claude Marie et Vanessa Hié, Main-Oiseau de Benoît Lemennais et Marianne Ferrer, ou encore Un jardin extraordinaire d’Isabelle Rimasson et Simon Hureau.

Des auteurices échaudés

Les conditions de cette reprise ont braqué plusieurs auteurices du catalogue historique de møtus, déçus, voire agacés, de la communication et des méthodes des repreneurs. Une illustratice nous décrit ainsi « un échange absurde de mails » : « inconnue au bataillon », elle s'est vue attribuer « le nom d'un auteur qui est décédé »...

Plusieurs interlocuteurices nous indiquent ainsi avoir renoncé à travailler avec les nouvelles Éditions Motus. « Je ne souhaite pas collaborer avec cette nouvelle entité qui usurpe le nom des éditions møtus mais en piétine les valeurs », affirme ainsi cette illustratrice, en déplorant en particulier le refus de proposer des à-valoir.

D'autres pointent le sort réservé au catalogue historique. « Je ne proposerai plus rien à la nouvelle équipe. Je comprends qu’il y a besoin de faire des économies et qu’il existe des charges liées à l’activité, mais ce n’est pas en effaçant les plus belles réussites du passé que l’on reprend une maison d’édition. Que dirait-on d’un propriétaire qui raserait une forêt pour y planter à la place quelques maigres arbres ? », souligne Thierry Cazals.

François David, fondateur de møtus et auteur de plusieurs ouvrages au catalogue, n’a lui-même pas signé l'accord de substitution, « par respect pour les auteurs et les artistes dont il a défendu le travail depuis la création de la maison d’édition », nous précise-t-il. Il a par ailleurs renoncé à diriger la collection poétique Pommes Pirates Papillons, « du fait de la disparition d’une bonne partie des titres de poésie ».

Les nouvelles Éditions Motus assurent pour leur part que « près d’un tiers des auteurs et illustrateurs de møtus qui nous ont donné leur accord pour prolonger l’aventure avec nous et nous proposer de nouvelles publications ». Une vingtaine de parutions sont prévues entre mars et décembre 2027, avec un second semestre « encore en cours de construction », nous précise-t-on.

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Une collection de romans destinés aux préadolescents et aux adolescents s'ouvrira également, « avec des acquisitions en cours autour de titres à succès anglais, suédois, australiens et américains », indiquent Nicolas Sansonnet et Jérome Patalano. Tous deux précisent que « la poésie restera au cœur de l’identité de Motus », avec de nouveaux textes pour « Pommes Pirates Papillons », d'auteurs français, italiens et espagnols. « Des adaptations de grandes œuvres du théâtre et de la poésie sont également à l’étude pour les rendre accessibles au jeune public », concluent-ils.

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com