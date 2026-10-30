Passe Culture : le livre toujours en tête, mais rattrapé par le cinéma

Cette cohorte de bénéficiaires, la 5e depuis la généralisation du passe Culture, compte 279.000 individus, entrés dans le dispositif aux âges de 16, 17 ou 18 ans, avec 300 à 360 € de crédits à dépenser avant le mois de mai 2026. Cette cohorte avait d'ailleurs bénéficié d'un allongement de la durée d'utilisation de ces crédits, jusqu'à 21 ans.

Pour réaliser l'étude de cette cohorte, le passe Culture s'est basé sur les données récupérées via l'application, ainsi que 794 réponses à un questionnaire envoyé par email en juillet 2026.

L'étude se félicite, pour commencer, d'une bonne adoption de l'application et, plus généralement, de l'offre passe Culture : ainsi, « 9 jeunes sur 10 d’une classe d’âge ont créé leur compte sur l’application au plus tard à 19 ans pour utiliser leurs crédits ». Cette cohorte est composée à 52 % d'hommes, tandis que 30 % des jeunes déclarent résider en zone rurale.

Les membres de cette cohorte ont dépensé en moyenne 270 €, avec 13,5 réservations dans 5 lieux différents en moyenne, un résultat stable par rapport à la cohorte 4 (273 € dépensé en moyenne pour 13,8 réservations). Tous les crédits n'ont donc pas été dépensés, en moyenne : rappelons en effet que, dans cette cohorte, 15 % des bénéficiaires ont bénéficié de 360 €, 35 % de 330 € et 50 % de 300 €.

Le livre, toujours attirant

Livre et cinéma ont un attrait certain, puisqu'un bénéficiaire sur quatre a réservé exclusivement des livres ou des séances de cinéma : dans le détail, 8 % ont tout dépensé en livres, 6 % en séances de cinéma, 12 % ont réparti leurs dépenses entre ces deux pôles seulement.

Les données exploitées dans le cadre de l'étude dévoilent des comportements typiques : « l’achat de livres est intensif de la part de jeunes qui consomment globalement leur crédit, les sorties cinéma sont plutôt le fait de jeunes hommes qui dépensent moins leur crédit », note l'étude.

Le livre fait toutefois face à une concurrence accrue de la part des autres secteurs culturels : s'il conserve la première place des biens et expériences culturels dans les dépenses, l'écart se réduit.

Part des crédits dépensés selon les secteurs culturels, en fonction des cohortes (passe Culture)

Quoi qu'il en soit, les livres restent attractifs, puisque 70 % des jeunes de la cohorte ont réservé au moins un livre : les romans représentent 35 % des réservations, devant les mangas, passés à 28 % (contre 46 % dans la première cohorte).

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Conséquence de ce goût pour les livres, le passe Culture permettrait une première approche des librairies : 84 % des répondants indiquent avoir découvert un ou plusieurs lieux culturels en utilisant le passe, et 50 % citent des librairies.

L'étude complète est accessible ci-dessous.

Photographie : Illustration au siège du Passe Culture, à Paris (1er arrondissement) (ActuaLitté, CC BY SA 4.0)

Par Antoine Oury

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