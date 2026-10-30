À la recherche de demain : imaginer les possibles, science(s) à l’appui !

Avec un total de huit nouvelles pour donner vie à ce recueil, difficile de choisir celles qui méritent d’être mises en avant plus que les autres… La sélection sera donc purement subjective ! Retenez au moins une chose : ces histoires ont toutes une leçon à nous offrir.

Parmi celles qui retiennent l’attention, commençons par Léo Henry et « La Bibliothèque de Barbure » : Ascamoinelle Mat Blagoon – Asca pour les intimes – tombe de cinq cent mètres jusque dans la fameuse Bibliothèque. Ce lieu magique et étrange « ressemble à ce que les usagères archivistes en font. Et elles sont nombreuses, à demeure ou de passage. Venues chercher une info, un lien, ou bien rien. Soucieuses de conservation ou totalement égoïstes. Ici, on insulte, on agence, on butine. Et ce faisant, on nettoie ». Le résultat ? Un archivage inspiré, très personnalisé, qui comprend des listes telles que : « Histoires courtes qui auraient mérité d’être plus courtes encore », « Contient plusieurs mots que personne ne connaît », « Only one canapé » ou encore « Le remake sera sûrement mieux ».

Un autre titre notable : « Sortir du marbre » par Sabrina Calvo. Au cœur d’une merveilleuse cité blanche, un compte à rebours est lancé. 58 secondes. Un tremblement de terre, qui pourrait tout détruire s’il ne cesse pas avant le temps imparti. Et ainsi emporter toutes ces âmes qui ont oublié que « subtiles, elles savaient jadis mélanger les couleurs sur la palette du peintre intérieur ». Cette ville, guidée par la Sophia, s’est perdue. Tout en poésie et en mystère, cette nouvelle fait vibrer les cellules en nous et l’air autour. C’est captivant, tout simplement.

On apprécie aussi le travail de Li-Cam, avec « Dixième expédition à Grandiose », qui permet d’explorer un nouveau pan de l’univers que l’autrice nous partage depuis Visite, publié en 2023. Idem avec Michael Roch qui ouvre une nouvelle porte sur Lanville, mégalopole afrofuturiste qu’on découvrait dans Tè Mawon : avec « Le Sixième Récit », la langue créolisée est toujours présente, envoûtante, pour raconter l’histoire d’un homme et d’une femme, de leurs rêves, de leur mémoire, au milieu d’une jungle étouffante.

Ce nouveau recueil proposé par les Éditions La Volte s’est construit en partenariat avec le Quai des Savoirs, centre de culture contemporaine dédié à l'innovation et à la création. Au-delà des différentes nouvelles proposées par les auteurices, on retrouve aussi d’autres textes, intitulés des “VOLTE-FACE”, plus précisément ancrés dans une réflexion scientifique, analytique, académique de deux sujets : d’un côté, Fleur Hopkins-Loféron se penche sur le cas des archéologues de l'occulte, des historiens de l'incroyable et aventuriers du patrimoine qui, par leurs connaissances et leur capacité d’observation, peuvent prédire le futur. Des personnages cultes tels que Lara Croft et Indiana Jones, en universitaires tenaces et souvent incompris, cette figure romanesque reste aussi inspirante qu’imparfaite – puisque presque toujours ancrée dans une vision colonialiste.

De l’autre côté, Nicolas Hervé nous plonge dans le concept fascinant de la prospective. Concept qui nous invite à « se tourner vers l’avenir, à imaginer ce qui pourrait arriver, afin de mieux agir dès aujourd’hui ». Un mode de fonctionnement qui remonte à l’origine de l’humanité, toujours intéressée par les signes de l’univers, les symboles et leur potentielle interprétation. Un outil qui peut tout autant ouvrir les possibles que les cloisonner.

Une lecture importante, pour les amoureux de science-fiction… et tous les autres.

Par Valentine Costantini

Contact : valentine.costantini@gmail.com